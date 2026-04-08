Het team van Red Bull Racing heeft voorafgaand aan dit seizoen een groot risico genomen. Ze gingen vorig jaar lang door met het ontwikkelen van de auto, om Max Verstappen de kans te gunnen op de titel. Daar voelen ze nu nog de gevolgen van, en dat vindt James Hinchcliffe een dapper besluit.

Red Bull en Verstappen leken vorig jaar lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de titel. Verstappen vocht zich echter terug in de titelstrijd, en Red Bull besloot de auto verder te ontwikkelen. Teambaas Laurent Mekies gaf recent toe dat ze daar nu nog de gevolgen van ondervinden, en dat dit mede de oorzaak is van de tegenvallende resultaten.

Was dit de juiste keuze van Red Bull?

De reacties op het statement van Mekies waren wisselend, maar volgens James Hinchcliffe is dit een goed besluit. In de F1 Nation Podcast reageert de Canadese oud-coureur enthousiast: "Ik vind het geweldig. Ik denk echt dat het de juiste keuze was. Met alles wat er is veranderd in 2026, heb je gewoon geen idee waar je staat, zelfs niet als je daar middelen op inzet. Kijk bijvoorbeeld naar het team van Williams."

"In 2025 had Red Bull nog gewoon een kans. Het is zo moeilijk om überhaupt in een positie te komen waarin je kunt vechten om het wereldkampioenschap. Je moet dat, ook als het een kleine kans is, aangrijpen. Dat vind ik er zo mooi aan."

'Ze hebben het spannend gemaakt!'

Hinchcliffe vindt dat Red Bull een dapper besluit heeft genomen: "De mentaliteit binnen het team, waar Mekies het over had, niemand wilde opgeven, iedereen geloofde dat het mogelijk was. Ze kwamen slechts twee punten te kort en dus had het bijna gewerkt. Zelfs als je daar in 2026 een grote prijs voor betaalt, waren er gewoon te veel vraagtekens om het anders aan te pakken."

"Ik vind echt dat ze het goed hebben gedaan. En eerlijk gezegd: voor ons als kijkers maakte het het einde van 2025 veel spannender. Een beetje egoïstisch, maar het was zeker goed voor de sport. Vanuit het perspectief van het team was het de juiste keuze. Zulke kansen zijn zeldzaam, en als ze zich voordoen, moet je ze grijpen."