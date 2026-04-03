user icon
icon

Goed nieuws voor Verstappen: 'F1 wil Nederlander tegemoetkomen met regelwijziging'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De Formule 1 staat op een kruispunt. Na amper drie races in het nieuwe 2026-tijdperk groeit de onrust in de paddock, en die mondt volgende week uit in een crisisoverleg. Teams, motorfabrikanten en de FIA schuiven op 9 april samen aan tafel om de grootste pijnpunten van het reglement aan te pakken — met Miami als mikpunt voor snelle ingrepen.

Dat het huidige pakket niet werkt zoals gehoopt, is ondertussen duidelijk. Hoewel de zogeheten ‘jojo-races’ verdeeldheid zaaien maar voorlopig blijven bestaan, is er binnen de paddock wél brede consensus dat andere problemen dringend moeten worden aangepakt. Met name de wereldkampioenen Max Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso zijn niet te spreken over de nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport.

Energiebeheer ligt onder vuur: ‘Dit voelt niet als racen’

Een van de grootste frustraties zit in het extreme energiebeheer. Coureurs worden momenteel gedwongen om massaal ‘lift and coast’ toe te passen, een aanpak die volgens insiders haaks staat op wat Formule 1 moet zijn. Het zorgt bovendien voor gevaarlijke snelheidsverschillen.

In de paddock klinkt het inmiddels hard: het huidige systeem “voelt meer als rekenen dan racen” en “dwingt coureurs tot onnatuurlijke trucs om energie te sparen”. Een van de oplossingen die op tafel ligt, is het verhogen van de limiet voor zogeheten superclipping — energie oogsten terwijl het gaspedaal volledig wordt ingedrukt. Door die limiet gelijk te trekken met lift and coast, zou die laatste techniek minder noodzakelijk worden.

Ook voor de kwalificatie wordt gezocht naar ingrepen. Volgens informatie van The Race overwegen teams en de FIA om het maximale batterijvermogen te verlagen, zodat de energie gelijkmatiger over een ronde wordt verdeeld. De gedachte daarachter is opvallend: tragere auto’s zouden net voor meer spektakel kunnen zorgen, omdat coureurs eindelijk weer voluit kunnen gaan zonder constant te moeten managen.

Minder complexiteit, meer controle voor de coureur

Naast pure performance ligt ook de complexiteit van de regels onder een vergrootglas. Het huidige systeem zit zo ingewikkeld in elkaar dat zelfs de power units soms ‘de weg kwijt raken’. Dat leidde recent nog tot frustratie bij Charles Leclerc, die zijn kwalificatieronde zag ontsporen door een technisch detail.

Volgens hem was het “ronduit absurd” dat een kleine fout in zijn input meteen zware gevolgen had voor de energielevering. “Je zit op de limiet, maar plots beslist een systeem dat je te ver bent gegaan en valt het vermogen weg”, klonk het scherp. “Dan voelt het alsof je niet meer zelf controle hebt.”

De FIA wil dat soort situaties vermijden door het regelboek te vereenvoudigen en minder afhankelijk te maken van complexe drempels en algoritmes. Daarnaast liggen ook grotere ideeën op tafel, zoals het vrijer gebruiken van actieve aerodynamica in de kwalificatie en het aanpassen van de balans tussen verbrandingsmotor en elektrische energie.

Eén ding is duidelijk: de Formule 1 wil af van het gevoel dat computers bepalen wie er op pole staat. De focus moet opnieuw liggen op de coureur die het verschil maakt — en daar moet de crisismeeting van volgende week de eerste stap in zijn.

NicoS

Posts: 20.572

Ze passen het ook niet aan voor Max, maar voor iedereen in de F1. Ze zijn erachter gekomen dat dit niet werkt.

  • 25
  • 3 apr 2026 - 10:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (21)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.696

    Don Juan Pablo een half uur geleden:
    Verstappen onder druk: "Ze gaan de regels niet aanpassen voor Max"

    • + 15
    • 3 apr 2026 - 10:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.908

      Ik denk dat ze bij de FIA bezoek hebben gehad van de tandenfee.




































      Zo wordt Jos ook wel genoemd.

      • + 8
      • 3 apr 2026 - 10:13
    • NicoS

      Posts: 20.567

      Ze passen het ook niet aan voor Max, maar voor iedereen in de F1. Ze zijn erachter gekomen dat dit niet werkt.

      • + 25
      • 3 apr 2026 - 10:19
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.334

      Ik begreep dat vooral de brandstofrestricties een enorme ballast zijn. Als die versoepelen en de regels voor turbodruk ook, zou dat blok veel meer pk's kunnen genereren en kan ook de verhouding ICE/batterij verschuiven naar bijvoorbeeld 60/40 of 70/30. Dat heb ik iig gehoord.

      • + 8
      • 3 apr 2026 - 10:52
    • elflitso

      Posts: 1.839

      @Cyril, dat zou dan toch ook koren op de molen zijn voor Mercedes?

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 19:41
    • snailer

      Posts: 32.282

      De issue is de verhouding aan pk's tussen de hybride en ice.

      Met 500pk wordt 500pk gegenereerd. Lang 500pk uit batterijen pompen betekent een capaciteit die niet in de auto past. Uiteindelijk komt elke pk elk rondje weer uit de motor. Maar als je meer brandstof gebruikt dan is dit voor meer pk's. En dat mag niet. Is gelimiteerd.
      Wat ze moeten doen is de batterij capaciteit sterk verminderen en dan de limiet van de ice opzoeken. Dus gewoon weer 850 a 900 pk er uit persen.
      Dan is de verhouding wel wat natuurlijker en hoeft er nog amper prandstof te worden verstookt op de rechte stukken, wat ten koste gaat van de topsnelheid. Dan kan men weer lift and coast doen waar het weinig tijd kost. En dan kunnen de bochten weer als een racer doet genomen worden.

      Meer brandstof helpt niet. De architectuur moet volledig anders.

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 01:06
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.908

    "Eén ding is duidelijk: de Formule 1 wil af van het gevoel dat computers bepalen wie er op pole staat."

    Kijk, ze worden eindelijk wakker bij de FIA.
    Ze gaan om de tafel zitten met de betrokken....
    Groot uitpakken.....en na drie races hun keutel weer intrekken...dat is de FIA.

    • + 5
    • 3 apr 2026 - 10:11
    • 919

      Posts: 4.193

      Dat worden stevige onderhandelingen met die computer.

      F1 computers matter!

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 10:17
    • Skoda F1

      Posts: 631

      Computer says No!...

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 11:32
  • Pietje Bell

    Posts: 34.118

    "Eén ding is duidelijk: de Formule 1 wil af van het gevoel dat computers bepalen

    wie er op pole staat."

    Volgens mij wil de F1 dat helemaal niet. De meeste coureurs willen dat en die
    mogen niet eens bij die vergadering zijn.

    "Teams, motorfabrikanten en de FIA schuiven op 9 april samen aan tafel
    om de grootste pijnpunten van het reglement aan te pakken
    — met Miami als mikpunt voor snelle ingrepen."

    Wat ik overal gelezen heb is dat ze gaan praten, maar niet "om de grootste pijnpunten
    van het reglement aan te pakken — met Miami als mikpunt voor snelle ingrepen".

    • + 6
    • 3 apr 2026 - 10:15
    • Pietje Bell

      Posts: 34.118

      Een zoethoudertje die vergaderingen. Er gaat echt voorlopig in de races niets veranderen

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 10:16
    • Q3FI

      Posts: 824

      Dat denk ik ook niet, Pietje. Pas als de leegloop van kijkers, abonnees en circuitbezoek zich zal doorzetten en dus de inkomsten en de waarde van F1 in het geding komen, dán zullen de FOM en FIA een en ander willen aanpassen. En dan is het te laat.

      • + 5
      • 3 apr 2026 - 10:26
    • NicoS

      Posts: 20.567

      Onder het mom van veiligheid kan de FIA zeker fabrikanten dwingen om zaken aan te passen.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 16:24
    • Pietje Bell

      Posts: 34.118

      En welke zaken zouden de fabrikanten dan bv aan kunnen passen @Nico. Het moet wel 50/50 blijven hè!

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 16:39
    • NicoS

      Posts: 20.567

      Er zijn genoeg opties, en die zijn al herhaaldelijk opgenoemd.
      Softwarematig is er al een aardige stap mogelijk waarmee superclipping niet meer voor hoeft te komen, door de vermogens afgifte een stuk te verlagen. 50/50 werkt gewoon niet, dat is inmiddels wel duidelijk.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 18:18
    • Pietje Bell

      Posts: 34.118

      Oké, ik dacht dat je het over hardware had.

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 18:26
  • ThisGuy

    Posts: 1.684

    Verstappen onder druk: "Ze gaan de regels niet aanpassen voor Max"

    een half uur later...

    Goed nieuws voor Verstappen: 'F1 wil Nederlander tegemoetkomen met regelwijziging'

    WTF, wat een RTL-Boulevard niveau

    • + 11
    • 3 apr 2026 - 10:32
    • The Wolf

      Posts: 545

      ik zou zeggen voeg het samen tot 1 artikel:
      'Verstappen onder loodzware druk: F1 wil regels aanpassen voor Nederlander'

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 13:47
  • OrangeArrows

    Posts: 3.373

    Waarom hebben ze dit niet eerder voorzien?

    • + 3
    • 3 apr 2026 - 11:07
    • StevenQ

      Posts: 10.388

      Geen idee, want zowel Max als Christian Horner zeiden dit in 2023 al

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 12:06
  • Pietje Bell

    Posts: 34.118

    Jammer voor het meiske, maar F1 is nu het Battery WC.
    Lekker in andere klassen gaan racen.

    Autosport
    @autosport
    ·
    1 u
    15-year-old Ella Häkkinen will make her single-seater debut in 2026 in the F4 CEZ
    championship.

    Her father Mika thinks she can make it all the way to F1 one day 📈

    pbs.twimg.com/medi(...)mkDU?format=jpg&;name=small

    • + 0
    • 3 apr 2026 - 14:17

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar