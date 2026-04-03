De Formule 1 staat op een kruispunt. Na amper drie races in het nieuwe 2026-tijdperk groeit de onrust in de paddock, en die mondt volgende week uit in een crisisoverleg. Teams, motorfabrikanten en de FIA schuiven op 9 april samen aan tafel om de grootste pijnpunten van het reglement aan te pakken — met Miami als mikpunt voor snelle ingrepen.

Dat het huidige pakket niet werkt zoals gehoopt, is ondertussen duidelijk. Hoewel de zogeheten ‘jojo-races’ verdeeldheid zaaien maar voorlopig blijven bestaan, is er binnen de paddock wél brede consensus dat andere problemen dringend moeten worden aangepakt. Met name de wereldkampioenen Max Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso zijn niet te spreken over de nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport.

Energiebeheer ligt onder vuur: ‘Dit voelt niet als racen’

Een van de grootste frustraties zit in het extreme energiebeheer. Coureurs worden momenteel gedwongen om massaal ‘lift and coast’ toe te passen, een aanpak die volgens insiders haaks staat op wat Formule 1 moet zijn. Het zorgt bovendien voor gevaarlijke snelheidsverschillen.

In de paddock klinkt het inmiddels hard: het huidige systeem “voelt meer als rekenen dan racen” en “dwingt coureurs tot onnatuurlijke trucs om energie te sparen”. Een van de oplossingen die op tafel ligt, is het verhogen van de limiet voor zogeheten superclipping — energie oogsten terwijl het gaspedaal volledig wordt ingedrukt. Door die limiet gelijk te trekken met lift and coast, zou die laatste techniek minder noodzakelijk worden.

Ook voor de kwalificatie wordt gezocht naar ingrepen. Volgens informatie van The Race overwegen teams en de FIA om het maximale batterijvermogen te verlagen, zodat de energie gelijkmatiger over een ronde wordt verdeeld. De gedachte daarachter is opvallend: tragere auto’s zouden net voor meer spektakel kunnen zorgen, omdat coureurs eindelijk weer voluit kunnen gaan zonder constant te moeten managen.

Minder complexiteit, meer controle voor de coureur

Naast pure performance ligt ook de complexiteit van de regels onder een vergrootglas. Het huidige systeem zit zo ingewikkeld in elkaar dat zelfs de power units soms ‘de weg kwijt raken’. Dat leidde recent nog tot frustratie bij Charles Leclerc, die zijn kwalificatieronde zag ontsporen door een technisch detail.

Volgens hem was het “ronduit absurd” dat een kleine fout in zijn input meteen zware gevolgen had voor de energielevering. “Je zit op de limiet, maar plots beslist een systeem dat je te ver bent gegaan en valt het vermogen weg”, klonk het scherp. “Dan voelt het alsof je niet meer zelf controle hebt.”

De FIA wil dat soort situaties vermijden door het regelboek te vereenvoudigen en minder afhankelijk te maken van complexe drempels en algoritmes. Daarnaast liggen ook grotere ideeën op tafel, zoals het vrijer gebruiken van actieve aerodynamica in de kwalificatie en het aanpassen van de balans tussen verbrandingsmotor en elektrische energie.

Eén ding is duidelijk: de Formule 1 wil af van het gevoel dat computers bepalen wie er op pole staat. De focus moet opnieuw liggen op de coureur die het verschil maakt — en daar moet de crisismeeting van volgende week de eerste stap in zijn.