Red Bull Racing tempert de verwachtingen richting de Grand Prix van Miami. Ondanks een geplande update voor de RB22 rekent het team niet op een onmiddellijke ommekeer. Teambaas Laurent Mekies benadrukt dat het gat met de concurrentie simpelweg te groot is om in één klap te dichten.
Volgens berichten werkt de Oostenrijkse renstal aan een stevig updatepakket voor Max Verstappen en Isack Hadjar. Die ingrepen zijn broodnodig, want een verkeerde afslag kan de rest van het seizoen zwaar hypothekeren. Binnen het team wordt de upgrade dan ook gezien als een cruciale eerste stap, niet als een wondermiddel.
Mekies tempert verwachtingen
Mekies houdt de verwachtingen bewust laag en wijst erop dat pas in Miami echt duidelijk wordt of Red Bull de juiste richting heeft gekozen. “Alleen op het circuit gaan we zien of deze updates doen wat we hopen. De rondetijden zullen ons vertellen of we goed zitten.”
De Fransman rekent in elk geval niet op een wonderoplossing. “We moeten eerlijk zijn: het gat is groot. Niemand hoeft te verwachten dat we dat in één klap dichten. Waar we op mikken, is een auto waarmee onze coureurs weer vol kunnen pushen en stap voor stap dichterbij komen. De rest zal afhangen van hoe snel we ons blijven ontwikkelen doorheen het seizoen.”
Red Bull put vertrouwen uit data
Ondanks de achterstand blijft het vertrouwen binnen Red Bull overeind. Mekies benadrukt dat de break richting Miami cruciaal is om alles op de rails te krijgen. “We geloven dat we in deze periode echt vooruitgang kunnen boeken, maar daar hebben we wel tijd voor nodig.”
De focus ligt volgens hem volledig op analyse en simulatie. “We gaan onze data tot in detail uitpluizen, die vertalen naar de windtunnel en de simulator en daar verschillende richtingen testen. Het voordeel nu is dat we dat allemaal kunnen doen zonder de afleiding van een raceweekend. In Miami moeten we dan zien of dat werk zich uitbetaalt.”
Reacties (7)
Pietje Bell
RBR Daily
@RBR_Daily
🚨 Red Bull's Internal Combustion Engine is said to be on par with Mercedes
as per AutoRacer
They have built the worst car in their history.
Volgens AutoRacer zou de verbrandingsmotor van Red Bull op hetzelfde niveau zijn
als die van Mercedes.
Ze hebben de slechtste auto uit hun geschiedenis gebouwd.
Helaas zit het artikel achter de betaalmuur, ook bij archive.is.
Heeft hier iemand toegang tot het artikel van Giuliano Duchessa?
https://autoracer.it/power-unit-ferrari-mercedes-valori-aduo-honda-red-bull-audi/
Patrace
Ik had elders (of was dat hier?) gelezen dat men van de motor van Red Bull inschatte dat die zo’n 2 tienden langzamer zou zijn dan die van Mercedes. De rest van het verschil zit hem dus in de auto.
Daarom krijgt Red Bull waarschijnlijk ook geen toestemming om de motor middels een update te verbeteren dit jaar. Een vervelend gevolg van het goede werk dat RBPT heeft gedaan.
Daarom ligt er nu ook zoveel druk op Waché, want die heeft niet geleverd. Dus de komende updates moeten zijn carrière bij Red Bull redden of hij is exit, denk ik.
Pietje Bell
Exit of een heel goed nieuw iemand naast hem.
Maar waar haal je die zo snel vandaan?
Larry Perkins
Misschien hebben ze die al in huis maar moet hij/zij nog als dusdanig goed erkend worden?
Pietje Bell
Dat lijkt me vreemd @Larry, want dan zou hij/zij geen bijdrage aan de RB22 hebben geleverd, tenzij hij/zij wel steeds heeft gezegd dat het de verkeerde kant op ging, maar Waché Oost-Frans doof was.
Larry Perkins
Tsja, ik kan daar niet op de werkvloer kijken, het is ook niet meer dan een optie met vraagteken van mij...
gridiron
Op een andere website was er vorige week een artikel waarin ze wisten te melden dat enkel Ferrari, Honda en Audi in aanmerking komen voor de ADUO.
https://www.gpfans'.)com/nl/f1-nieuws/1080786/red-bull-ford-motor-is-te-krachtig-om-in-aduo-programma-te-vallen/