Mekies ziet het somber in voor Verstappen: "We moeten eerlijk zijn"

Red Bull Racing tempert de verwachtingen richting de Grand Prix van Miami. Ondanks een geplande update voor de RB22 rekent het team niet op een onmiddellijke ommekeer. Teambaas Laurent Mekies benadrukt dat het gat met de concurrentie simpelweg te groot is om in één klap te dichten.

Volgens berichten werkt de Oostenrijkse renstal aan een stevig updatepakket voor Max Verstappen en Isack Hadjar. Die ingrepen zijn broodnodig, want een verkeerde afslag kan de rest van het seizoen zwaar hypothekeren. Binnen het team wordt de upgrade dan ook gezien als een cruciale eerste stap, niet als een wondermiddel.

Mekies tempert verwachtingen

Mekies houdt de verwachtingen bewust laag en wijst erop dat pas in Miami echt duidelijk wordt of Red Bull de juiste richting heeft gekozen. “Alleen op het circuit gaan we zien of deze updates doen wat we hopen. De rondetijden zullen ons vertellen of we goed zitten.”

De Fransman rekent in elk geval niet op een wonderoplossing. “We moeten eerlijk zijn: het gat is groot. Niemand hoeft te verwachten dat we dat in één klap dichten. Waar we op mikken, is een auto waarmee onze coureurs weer vol kunnen pushen en stap voor stap dichterbij komen. De rest zal afhangen van hoe snel we ons blijven ontwikkelen doorheen het seizoen.”

Red Bull put vertrouwen uit data 

Ondanks de achterstand blijft het vertrouwen binnen Red Bull overeind. Mekies benadrukt dat de break richting Miami cruciaal is om alles op de rails te krijgen. “We geloven dat we in deze periode echt vooruitgang kunnen boeken, maar daar hebben we wel tijd voor nodig.”

De focus ligt volgens hem volledig op analyse en simulatie. “We gaan onze data tot in detail uitpluizen, die vertalen naar de windtunnel en de simulator en daar verschillende richtingen testen. Het voordeel nu is dat we dat allemaal kunnen doen zonder de afleiding van een raceweekend. In Miami moeten we dan zien of dat werk zich uitbetaalt.”

Reacties (7)

  • Pietje Bell

    Posts: 34.198

    RBR Daily
    @RBR_Daily

    🚨 Red Bull's Internal Combustion Engine is said to be on par with Mercedes
    as per AutoRacer

    They have built the worst car in their history.

    Volgens AutoRacer zou de verbrandingsmotor van Red Bull op hetzelfde niveau zijn
    als die van Mercedes.

    Ze hebben de slechtste auto uit hun geschiedenis gebouwd.


    Helaas zit het artikel achter de betaalmuur, ook bij archive.is.

    Heeft hier iemand toegang tot het artikel van Giuliano Duchessa?

    https://autoracer.it/power-unit-ferrari-mercedes-valori-aduo-honda-red-bull-audi/

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 17:26
    • Patrace

      Posts: 6.634

      Ik had elders (of was dat hier?) gelezen dat men van de motor van Red Bull inschatte dat die zo’n 2 tienden langzamer zou zijn dan die van Mercedes. De rest van het verschil zit hem dus in de auto.
      Daarom krijgt Red Bull waarschijnlijk ook geen toestemming om de motor middels een update te verbeteren dit jaar. Een vervelend gevolg van het goede werk dat RBPT heeft gedaan.

      Daarom ligt er nu ook zoveel druk op Waché, want die heeft niet geleverd. Dus de komende updates moeten zijn carrière bij Red Bull redden of hij is exit, denk ik.

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 17:59
    • Pietje Bell

      Posts: 34.198

      Exit of een heel goed nieuw iemand naast hem.
      Maar waar haal je die zo snel vandaan?

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 18:01
    • Larry Perkins

      Posts: 64.185

      Misschien hebben ze die al in huis maar moet hij/zij nog als dusdanig goed erkend worden?

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 18:07
    • Pietje Bell

      Posts: 34.198

      Dat lijkt me vreemd @Larry, want dan zou hij/zij geen bijdrage aan de RB22 hebben geleverd, tenzij hij/zij wel steeds heeft gezegd dat het de verkeerde kant op ging, maar Waché Oost-Frans doof was.

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 18:23
    • Larry Perkins

      Posts: 64.185

      Tsja, ik kan daar niet op de werkvloer kijken, het is ook niet meer dan een optie met vraagteken van mij...

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 18:41
  • gridiron

    Posts: 3.326

    Op een andere website was er vorige week een artikel waarin ze wisten te melden dat enkel Ferrari, Honda en Audi in aanmerking komen voor de ADUO.

    https://www.gpfans'.)com/nl/f1-nieuws/1080786/red-bull-ford-motor-is-te-krachtig-om-in-aduo-programma-te-vallen/

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 17:46

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

