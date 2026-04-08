Red Bull Racing tempert de verwachtingen richting de Grand Prix van Miami. Ondanks een geplande update voor de RB22 rekent het team niet op een onmiddellijke ommekeer. Teambaas Laurent Mekies benadrukt dat het gat met de concurrentie simpelweg te groot is om in één klap te dichten.

Volgens berichten werkt de Oostenrijkse renstal aan een stevig updatepakket voor Max Verstappen en Isack Hadjar. Die ingrepen zijn broodnodig, want een verkeerde afslag kan de rest van het seizoen zwaar hypothekeren. Binnen het team wordt de upgrade dan ook gezien als een cruciale eerste stap, niet als een wondermiddel.

Mekies tempert verwachtingen

Mekies houdt de verwachtingen bewust laag en wijst erop dat pas in Miami echt duidelijk wordt of Red Bull de juiste richting heeft gekozen. “Alleen op het circuit gaan we zien of deze updates doen wat we hopen. De rondetijden zullen ons vertellen of we goed zitten.”

De Fransman rekent in elk geval niet op een wonderoplossing. “We moeten eerlijk zijn: het gat is groot. Niemand hoeft te verwachten dat we dat in één klap dichten. Waar we op mikken, is een auto waarmee onze coureurs weer vol kunnen pushen en stap voor stap dichterbij komen. De rest zal afhangen van hoe snel we ons blijven ontwikkelen doorheen het seizoen.”

Red Bull put vertrouwen uit data

Ondanks de achterstand blijft het vertrouwen binnen Red Bull overeind. Mekies benadrukt dat de break richting Miami cruciaal is om alles op de rails te krijgen. “We geloven dat we in deze periode echt vooruitgang kunnen boeken, maar daar hebben we wel tijd voor nodig.”

De focus ligt volgens hem volledig op analyse en simulatie. “We gaan onze data tot in detail uitpluizen, die vertalen naar de windtunnel en de simulator en daar verschillende richtingen testen. Het voordeel nu is dat we dat allemaal kunnen doen zonder de afleiding van een raceweekend. In Miami moeten we dan zien of dat werk zich uitbetaalt.”