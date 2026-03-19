Max Verstappen leverde ook afgelopen weekend in China weer veel kritiek op de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde keihard uit, en dat levert hem op zijn beurt dan weer veel kritiek op. Opvallend genoeg geeft nu ook GPDA-voorzitter Alexander Wurz Verstappen flink wat tegengas.

Verstappen maakte van zijn hart geen moordkuil, en stelde in China weer dat deze nieuwe regels niets met racen te maken hebben. Hij maakte weer de vergelijking met Mario Kart, en riep dat hij uitkijkt naar zijn deelname aan de NLS op de Nürburgring Nordschleife van aankomend weekend. Volgens Verstappen zijn veel coureurs het met hem eens, maar nu begint de kritiek toch langzaam maar zeker aan te zwellen.

Welk risico neemt Verstappen?

Verstappen krijgt nu tegengas van oud-coureur en huidige GPDA-voorzitter Wurz. De Oostenrijker geeft zijn mening in de podcast Lift and Roast: "Bij de starts lukt het hem, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Andrea Kimi Antonelli, blijkbaar niet om alles perfect te bedienen. Het gaat daarbij vooral om de techniek en de programmering. Max moet wel oppassen dat zijn negatieve kijk op alles zijn prestaties niet beïnvloedt."

Wat moet er veranderen in de Formule 1?

Wurz kan ergens ook wel begrip opbrengen voor het feit dat Verstappen zo enorm kritisch is: "Ik begrijp dat Max niet happy is met het nieuwe reglement en met waar zijn team momenteel staat. Maar we kunnen dat niet van vandaag op morgen veranderen. We kunnen alleen proberen ons eraan aan te passen. Ook zijn team zal zich verbeteren en dichterbij komen."

Wurz heeft dan ook al nagedacht over een mogelijke verandering aan het regelboek: "We zouden een systeem moeten vinden waarbij degene die het langst op het gas blijft, in de kwalificatie wordt beloond. Nu is het namelijk precies andersom, en dat is ook niet goed."

Wat is de GPDA?

De GPDA is de rijdersvakbond van de Formule 1-coureurs. Alle 22 coureurs zijn hierbij aangesloten, en naast Wurz hebben ook Mercedes-coureur George Russell en Williams-coureur Carlos Sainz een voorzittersfunctie bij de GPDA. Opvallend genoeg gaf Russell eerder al aan dat hij wél fan is van de nieuwe regels. Dat is ook niet vreemd, want zijn team Mercedes komt momenteel goed voor de dag.