Voorzitter rijdersvakbond waarschuwt Verstappen voor groot risico

Max Verstappen leverde ook afgelopen weekend in China weer veel kritiek op de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde keihard uit, en dat levert hem op zijn beurt dan weer veel kritiek op. Opvallend genoeg geeft nu ook GPDA-voorzitter Alexander Wurz Verstappen flink wat tegengas.

Verstappen maakte van zijn hart geen moordkuil, en stelde in China weer dat deze nieuwe regels niets met racen te maken hebben. Hij maakte weer de vergelijking met Mario Kart, en riep dat hij uitkijkt naar zijn deelname aan de NLS op de Nürburgring Nordschleife van aankomend weekend. Volgens Verstappen zijn veel coureurs het met hem eens, maar nu begint de kritiek toch langzaam maar zeker aan te zwellen.

Welk risico neemt Verstappen?

Verstappen krijgt nu tegengas van oud-coureur en huidige GPDA-voorzitter Wurz. De Oostenrijker geeft zijn mening in de podcast Lift and Roast: "Bij de starts lukt het hem, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Andrea Kimi Antonelli, blijkbaar niet om alles perfect te bedienen. Het gaat daarbij vooral om de techniek en de programmering. Max moet wel oppassen dat zijn negatieve kijk op alles zijn prestaties niet beïnvloedt."

Wat moet er veranderen in de Formule 1?

Wurz kan ergens ook wel begrip opbrengen voor het feit dat Verstappen zo enorm kritisch is: "Ik begrijp dat Max niet happy is met het nieuwe reglement en met waar zijn team momenteel staat. Maar we kunnen dat niet van vandaag op morgen veranderen. We kunnen alleen proberen ons eraan aan te passen. Ook zijn team zal zich verbeteren en dichterbij komen."

Wurz heeft dan ook al nagedacht over een mogelijke verandering aan het regelboek: "We zouden een systeem moeten vinden waarbij degene die het langst op het gas blijft, in de kwalificatie wordt beloond. Nu is het namelijk precies andersom, en dat is ook niet goed."

Wat is de GPDA?

De GPDA is de rijdersvakbond van de Formule 1-coureurs. Alle 22 coureurs zijn hierbij aangesloten, en naast Wurz hebben ook Mercedes-coureur George Russell en Williams-coureur Carlos Sainz een voorzittersfunctie bij de GPDA. Opvallend genoeg gaf Russell eerder al aan dat hij wél fan is van de nieuwe regels. Dat is ook niet vreemd, want zijn team Mercedes komt momenteel goed voor de dag.

F1 Nieuws Max Verstappen Alexander Wurz Red Bull Racing

Reacties (16)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.630

    Tjonge jonge, we zouden moeten belonen degene die het langst op het gas blijft........ Eh is dat niet racen?

    • + 10
    • 19 maa 2026 - 12:52
    • The Wolf

      Posts: 375

      Stop nou eens met dat vroegah joh, we leven in 2026: de beloning komt toe aan degene die het eerste van het gas gaat. dát is F1 vandaag de dag. Wel met de tijd meegaan jij

      • + 3
      • 19 maa 2026 - 12:59
    • da_bartman

      Posts: 6.498

      Early lifting is the new late braking

      • + 3
      • 19 maa 2026 - 13:03
    • Mick34

      Posts: 1.291

      En Max moet stoppen met zeuren omdat het niet zo snel aan te passen is...

      Je moet het even omdraaien. Max 'zeurde' er twee jaar geleden al over toen het wel aan te passen was. Maar niemand luisterde naar hem...

      • + 8
      • 19 maa 2026 - 13:06
    • da_bartman

      Posts: 6.498

      maak daar maar 3 jaar geleden van.

      • + 6
      • 19 maa 2026 - 13:07
  • StevenQ

    Posts: 10.341

    Dat je een F1 wagen dit jaar moet rijden als een straatauto, vroeg van het gas en uit laren rollen in plaats van zo laat mogelijk remmen is volgens Wurz kennelijk ook normaal

    • + 7
    • 19 maa 2026 - 13:03
  • f(1)orum

    Posts: 9.743

    "Max moet wel oppassen dat zijn negatieve kijk op alles zijn prestaties niet beïnvloedt."
    Inderdaad, want als zijn prestaties echt beduidend minder gaan worden zou hij wel nog eens een keertje 0 punten kunnen gaan scoren in een race!







    Oh wacht....

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 13:05
    • The Wolf

      Posts: 375

      Het team heeft op de fabriek inmiddels de krachtbron van Verstappen grondig onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat deze de geest gegeven heeft vanwege alle negatieve drek die Verstappen eruit gegooid heeft

      • + 3
      • 19 maa 2026 - 13:11
    • f(1)orum

      Posts: 9.743

      Yep, teveel negatieve lading gaat niet lekker met een accu.

      • + 3
      • 19 maa 2026 - 13:12
  • Pietje Bell

    Posts: 33.753

    Ik besefte me net dat die RB22 helemaal niet zo "snel" was als dat het leek.
    Ik weet niet meer precies op welke plaats Max al lag toen het veld na de SC weer
    losgelaten werd in ronde 14, maar Max moest zijn RB22 in de pitbox parkeren in ronde 42.
    Op dat moment lag Max 47 seconden achter op de winnaar Kimi.
    Dus in die 28 rondjes lag hij 47 sec achter Kimi minus de sec die hij achter Kimi lag
    tijdens de herstart. Nu heeft hij heel lang achter Lando gehangen, maar dan nog.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 13:44
    • Pietje Bell

      Posts: 33.753

      Even opgezocht: 11e plaats en 6.5 sec achter Kimi na de herstart.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 13:49
    • Pietje Bell

      Posts: 33.753

      Moet zijn: een klein poosje achter Bearman.
      Lando was Australië toch?

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 13:51
    • Pietje Bell

      Posts: 33.753

      Maak van dat kleine poosje maar heel veel rondjes achter Bearman.
      Dat heeft hem veel seconden gekost.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 13:57
    • F1 bekijker

      Posts: 132

      Tegen wie praat jij?

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 14:31
  • Larry Perkins

    Posts: 63.602

    De huis-, tuin- en keukenpodcast waaruit geparafraseerd wordt geeft de persoonlijke mening van ‘Hans Wurz’ weer, niet die van de voorzitter van de rijdersvakbond. Bovendien probeert één van de twee gasten Wurz een voor Verstappen negatieve kant op te praten, maar daar gaat Wurz niet in mee.
    Hij geeft aan dat Max beter iets rustiger aan kan doen met zijn kritiek, mede omdat ze er de komende jaren toch aan vast zit en er al plannen zijn om één en ander aan te passen. Bijvoorbeeld wat de kwalificatie betreft.
    Kortom, de Frittatensuppe wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend.
    De podcast zelf zien? Bekijk het maar…

    #1 China GP: Max Mindset und WM der Software Ingenieure?
    (30,29 minuten)
    https://youtu.be/coMMbi_a1As

    (nix zu danken!)

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 14:31
    • Larry Perkins

      Posts: 63.602

      Nabrander:
      Ook in deze podcast wordt (bewust?) vergeten dat Verstappen (en Horner) al drie jaar terug hun kritiek op de nieuwe regels kenbaar hebben gemaakt.
      Dat doet bijna iedereen die ten onrechte roeptoetert dat Max het zegt omdat de resultaten tegenvallen, anders hebben ze geen stok om mee te slaan. Achterbaks!

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 14:38

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

