Antonio Pérez Garibay, de vader van Sergio Pérez, heeft zich opvallend uitgesproken over zijn toekomstplannen. De Mexicaan blijkt een droom te koesteren die volledig losstaat van de autosport: het presidentschap van Mexico.

Via zijn sociale kanalen liet Pérez Garibay zich uit over zijn politieke ambities. Daarbij verwees hij ook naar de huidige situatie in zijn thuisland, waar hij veel vertrouwen in uitspreekt. Zijn blik is echter al nadrukkelijk gericht op de langere termijn.

Vader Pérez droomt hardop van presidentschap

Pérez Garibay maakt er geen geheim van dat hij de politiek serieus overweegt. “We zitten momenteel met een bijzonder sterke en populaire president in Mexico. Dat zorgt ervoor dat de toekomst er rooskleurig uitziet, ook al blijft politiek altijd een complex spel”, klinkt het.

De Mexicaan laat weten dat hij voorlopig nog andere prioriteiten heeft, maar dat zijn ambities duidelijk zijn. “Ik ben dankbaar voor de aandacht, maar mijn focus ligt nu op mijn werk binnen de overheid. Alles heeft zijn moment, en voor mij zou 2030 wel eens het juiste tijdstip kunnen zijn.”

‘Net zoals bij Sergio: eerst een droom, dan realiteit’

In een eerder interview ging Pérez Garibay nog een stap verder door zijn ultieme doel uit te spreken. Daarbij trok hij een opvallende parallel met de carrière van zijn zoon. “Je moet nooit iets uitsluiten, maar dit is absoluut een droom van mij. Ik wil ooit president van Mexico worden”, aldus Pérez Garibay. “Het klinkt misschien ambitieus, maar dat was het ook toen ik droomde dat mijn zoon de Formule 1 zou halen. Uiteindelijk is dat ook werkelijkheid geworden.”

Papa Pérez is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de prominente figuren in de Formule 1. Terwijl Pérez junior fungeerde als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, was hij vaak op de achtergrond te vinden met wat pittige beweringen over hoe het achter de schermen ging bij de Oostenrijkse renstal. Nadat hij stelde dat de auto volledig op de wensen van Verstappen werd gebouwd en niet op die van zijn zoon, kreeg hij de volle laag van Jos Verstappen.