user icon
icon

Waanzinnig: Papa Pérez wil president van Mexico worden

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Waanzinnig: Papa Pérez wil president van Mexico worden

Antonio Pérez Garibay, de vader van Sergio Pérez, heeft zich opvallend uitgesproken over zijn toekomstplannen. De Mexicaan blijkt een droom te koesteren die volledig losstaat van de autosport: het presidentschap van Mexico.

Via zijn sociale kanalen liet Pérez Garibay zich uit over zijn politieke ambities. Daarbij verwees hij ook naar de huidige situatie in zijn thuisland, waar hij veel vertrouwen in uitspreekt. Zijn blik is echter al nadrukkelijk gericht op de langere termijn.

Vader Pérez droomt hardop van presidentschap

Pérez Garibay maakt er geen geheim van dat hij de politiek serieus overweegt. “We zitten momenteel met een bijzonder sterke en populaire president in Mexico. Dat zorgt ervoor dat de toekomst er rooskleurig uitziet, ook al blijft politiek altijd een complex spel”, klinkt het.

De Mexicaan laat weten dat hij voorlopig nog andere prioriteiten heeft, maar dat zijn ambities duidelijk zijn. “Ik ben dankbaar voor de aandacht, maar mijn focus ligt nu op mijn werk binnen de overheid. Alles heeft zijn moment, en voor mij zou 2030 wel eens het juiste tijdstip kunnen zijn.”

‘Net zoals bij Sergio: eerst een droom, dan realiteit’

In een eerder interview ging Pérez Garibay nog een stap verder door zijn ultieme doel uit te spreken. Daarbij trok hij een opvallende parallel met de carrière van zijn zoon. “Je moet nooit iets uitsluiten, maar dit is absoluut een droom van mij. Ik wil ooit president van Mexico worden”, aldus Pérez Garibay. “Het klinkt misschien ambitieus, maar dat was het ook toen ik droomde dat mijn zoon de Formule 1 zou halen. Uiteindelijk is dat ook werkelijkheid geworden.”

Papa Pérez is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de prominente figuren in de Formule 1. Terwijl Pérez junior fungeerde als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, was hij vaak op de achtergrond te vinden met wat pittige beweringen over hoe het achter de schermen ging bij de Oostenrijkse renstal. Nadat hij stelde dat de auto volledig op de wensen van Verstappen werd gebouwd en niet op die van zijn zoon, kreeg hij de volle laag van Jos Verstappen

F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Golf-GTI

    Posts: 1.709

    Caramba 🌮🌮🌮

    • + 1
    • 8 apr 2026 - 14:13
  • Larry Perkins

    Posts: 64.180

    "Papa Pérez is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de prominente figuren in de Formule 1."

    Klopt, zodra de opgeblazen tortilla de Red Bull unit binnen waggelde, rolde iedereen al van de bank van het lachen, of wachtte op het moment dat het opgewonden standje zou ontploffen...

    • + 4
    • 8 apr 2026 - 14:16
  • Skoda F1

    Posts: 668

    🤦🏼‍♂️... Ik ben Antonio Perez en ik doe Donald Duck na! "Miep Miep"..

    • + 1
    • 8 apr 2026 - 14:17
  • Larry Perkins

    Posts: 64.180

    Van de dorpsgek van de F1 tot de president van een natie, de wereld is gek geworden...

    • + 2
    • 8 apr 2026 - 14:18
    • The Wolf

      Posts: 572

      ach ieder land heeft tegenwoordig wel z'n eigen dorpsgek aan het roer, niks nieuws, en mss in toekomst pappie 'pielemans' garybay als president

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 14:27
    • winti

      Posts: 1.741

      We leven nou eenmaal in een open inrichting Larry en op dit moment heeft de gesloten afdeling de macht gegrepen.

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 14:28
    • Larry Perkins

      Posts: 64.180

      Daarom schreef ik ook "de wereld is gek geworden" @The Wolf...

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 14:34
  • Patrace

    Posts: 6.633

    Het is voor de Mexicanen die op hem stemmen te hopen dat zijn toekomstvisie voor Mexico wat realistischer is dan de uitspraken die hij deed over de titelkansen van zijn zoon.

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 17:53

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 209
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar