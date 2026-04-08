De Formule 1 maakt zich op voor een cruciale aprilmaand, waarin achter de schermen stevig wordt gesleuteld aan de reglementen voor 2026. In meerdere overleggen moeten knopen worden doorgehakt, maar de echte beslissingen laten nog even op zich wachten.

Na de eerste drie races van het nieuwe seizoen - waarna onder andere Max Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso een stortvloed aan kritiek hadden op de nieuwe bolides - Donderdag 9 april vormt het startschot, wanneer technisch directeuren van de FIA, de teams en de motorfabrikanten virtueel samenkomen. Met data van de eerste drie races op tafel wordt gekeken waar bijgestuurd moet worden.

Eerste ingrepen al in Miami?

Tijdens die eerste meeting ligt de focus vooral op snelle, praktische aanpassingen die mogelijk al vanaf de volgende race in Miami kunnen worden doorgevoerd. Denk daarbij onder meer aan het finetunen van het energiegebruik, al klinkt vanuit de paddock dat de ruimte daarvoor beperkt is.

Meerdere bronnen vanuit de paddock benadrukken dat grotere wijzigingen simpelweg meer tijd vragen. De sessie van 9 april moet dan ook vooral gezien worden als een voorbereidende ronde, waarin de problemen scherp in kaart worden gebracht en mogelijke oplossingen worden verkend.

Beslissend overleg op 20 april

Het echte vuurwerk wordt verwacht op 20 april. Dan schuiven de teambazen samen met vertegenwoordigers van de FIA en de Formule 1-organisatie aan om te stemmen over concrete voorstellen.

Volgens ingewijden wordt daar niet alleen gekeken naar korte termijn-oplossingen, maar ook naar ingrijpender wijzigingen om de 2026-regels verder te verfijnen. Pas na dat overleg wordt duidelijk welke richting de sport definitief inslaat.

Zelfs dan is het proces nog niet afgerond: eventuele aanpassingen moeten uiteindelijk nog worden goedgekeurd door de FIA World Motor Sport Council, die het laatste woord heeft over de invoering van nieuwe regels. De komende race in Miami zal blijken of er daadwerkelijk veranderingen hebben plaatsgevonden.