user icon
icon

Cruciale maand voor F1: 'Teams en FIA overleggen over hoe het verder moet'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De Formule 1 maakt zich op voor een cruciale aprilmaand, waarin achter de schermen stevig wordt gesleuteld aan de reglementen voor 2026. In meerdere overleggen moeten knopen worden doorgehakt, maar de echte beslissingen laten nog even op zich wachten.

Na de eerste drie races van het nieuwe seizoen - waarna onder andere Max Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso een stortvloed aan kritiek hadden op de nieuwe bolides - Donderdag 9 april vormt het startschot, wanneer technisch directeuren van de FIA, de teams en de motorfabrikanten virtueel samenkomen. Met data van de eerste drie races op tafel wordt gekeken waar bijgestuurd moet worden.

Eerste ingrepen al in Miami?

Tijdens die eerste meeting ligt de focus vooral op snelle, praktische aanpassingen die mogelijk al vanaf de volgende race in Miami kunnen worden doorgevoerd. Denk daarbij onder meer aan het finetunen van het energiegebruik, al klinkt vanuit de paddock dat de ruimte daarvoor beperkt is.

Meerdere bronnen vanuit de paddock benadrukken dat grotere wijzigingen simpelweg meer tijd vragen. De sessie van 9 april moet dan ook vooral gezien worden als een voorbereidende ronde, waarin de problemen scherp in kaart worden gebracht en mogelijke oplossingen worden verkend.

Beslissend overleg op 20 april

Het echte vuurwerk wordt verwacht op 20 april. Dan schuiven de teambazen samen met vertegenwoordigers van de FIA en de Formule 1-organisatie aan om te stemmen over concrete voorstellen.

Volgens ingewijden wordt daar niet alleen gekeken naar korte termijn-oplossingen, maar ook naar ingrijpender wijzigingen om de 2026-regels verder te verfijnen. Pas na dat overleg wordt duidelijk welke richting de sport definitief inslaat.

Zelfs dan is het proces nog niet afgerond: eventuele aanpassingen moeten uiteindelijk nog worden goedgekeurd door de FIA World Motor Sport Council, die het laatste woord heeft over de invoering van nieuwe regels. De komende race in Miami zal blijken of er daadwerkelijk veranderingen hebben plaatsgevonden.

F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.957

    Er zullen geen knopen doorgehakt worden tijdens deze vergadering.
    Toto gaat voor de deur liggen samen met Buil de Bruin en Frederic Vasseur.

    In hun ogen gaat alles volgens plan natuurlijk....en in hun ogen hebben ze gelijk natuurlijk..

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 14:58
    • The Wolf

      Posts: 572

      laat ze maar met z'n 3en voor de deur liggen, Max heeft z'n vader 'stormram' Jos gestuurd, zelfs Fat Zak vliegt de lucht in als die eraan komt denderen

      • + 2
      • 8 apr 2026 - 15:11
    • Skoda F1

      Posts: 668

      Ralff: stormram Jos komt ook op het feestje! Neemt hij ook zijn knuppel mee? Vraag het voor een vriend..

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 15:31
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.957

      Ralf: "Ik zou best Jos z'n knuppel wel eens willen zien"

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 17:00
  • HarryLam

    Posts: 5.378

    Zooitje dralers, duurt allemaal weer veels te lang.

    • + 1
    • 8 apr 2026 - 15:12
  • 919

    Posts: 4.223

    Willen we weer of minder racen?

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 15:23

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar