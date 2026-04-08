user icon
icon

Norris en Piastri kunnen weer dromen: "McLaren neemt grote update mee naar Miami"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren ruikt zijn kans richting de Grand Prix van Miami. Na een moeizame seizoensstart lijken de regerend constructeurskampioen en wereldkampioen bij de coureurs stilaan op te krabbelen – en dat komt precies op tijd, want er staat een fors upgradepakket klaar.

In Suzuka liet McLaren voor het eerst dit seizoen echt van zich horen. Oscar Piastri kwalificeerde zich als derde, nam zelfs de leiding in de race en hield die vast tot de pitstops. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met P2, maar het signaal was duidelijk: de MCL40 leeft.

Meer over McLaren F1-kampioenen steunen Verstappen: "Uitdaging is verdwenen"

F1-kampioenen steunen Verstappen: "Uitdaging is verdwenen"

28 maa
 Mercedes in de problemen: McLaren opvallend snel

Mercedes in de problemen: McLaren opvallend snel

27 maa

Grote upgrade moet kloof met Mercedes dichten

Toch blijft Mercedes voorlopig een maatje te groot. De Silver Arrows wonnen de eerste drie races van 2026 en lijken vooral qua pure snelheid nog een stap voor te liggen. McLaren weet dus wat het te doen staat – en mikt op Miami als kantelpunt.

Volgens Sky Sports-commentator David Croft kan de extra tijd richting die race cruciaal blijken. “Ja, absoluut”, klinkt het stellig. “Teams hebben nu gewoon meer tijd gehad om aan hun auto te werken en McLaren komt met een enorme upgrade naar Miami. De cijfers uit de simulator zien er alvast veelbelovend uit.”

Die upgrade moet McLaren opnieuw in de titelstrijd brengen. De renstal bewees in het recente verleden al dat het snel grote stappen kan zetten, met de ommekeer in 2023 als duidelijk voorbeeld.

Piastri liet in Suzuka al zien wat mogelijk is

Croft zag in Japan bovendien een voorbode van wat nog kan komen. Volgens hem zat er zelfs meer in voor Piastri. “Ik denk eerlijk gezegd dat Oscar die race had kunnen winnen zonder de safety car”, stelt hij.

“Hij had de track position en zag er ontzettend comfortabel uit. Natuurlijk was het tempo van Antonelli sterk, maar hij moest zich nog door het veld werken. Als Oscar voorop was gebleven, had hij het gewoon afgemaakt.”

De conclusie is duidelijk: McLaren nadert. Met een groot upgradepakket in aantocht en tekenen van herstel op de baan, worden alle ogen gericht op Miami. Daar moet blijken of de achterstand op Mercedes echt geslonken is – of dat de koploper voorlopig buiten schot blijft.

F1 Nieuws Formule 1 F1 McLaren

Reacties (5)

Login om te reageren
  • bvonk2

    Posts: 241

    In 2024 hebben de Miami update goed gewerkt en McLaren heeft nog dezelfde mensen dus verwcht er veel van. Aan de andere kant heeft McLaren nog maar weinig race data en al twee jaar minder tijd in de winttunnel. De rest zal ook niet stil zitten.

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 19:25
  • AUDI_F1

    Posts: 3.663

    Iedereen maar dan ook iedereen komen met Updates naar Miami, dus gebeurd er niets, alleen dat de wedstrijd 1 minuut korter is, omdat ze sneller rijden.

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 19:36
    • Larry Perkins

      Posts: 64.192

      De safetycar-situaties om Bearman en kornuiten van de muur te schrapen zal echter voor stevige vertraging zorgen...

      • + 2
      • 8 apr 2026 - 20:04
  • Larry Perkins

    Posts: 64.192

    Lees net dat Norris enkel nog van Magui Corceiro droomt...

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 20:01

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar