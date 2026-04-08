McLaren ruikt zijn kans richting de Grand Prix van Miami. Na een moeizame seizoensstart lijken de regerend constructeurskampioen en wereldkampioen bij de coureurs stilaan op te krabbelen – en dat komt precies op tijd, want er staat een fors upgradepakket klaar.

In Suzuka liet McLaren voor het eerst dit seizoen echt van zich horen. Oscar Piastri kwalificeerde zich als derde, nam zelfs de leiding in de race en hield die vast tot de pitstops. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met P2, maar het signaal was duidelijk: de MCL40 leeft.

Grote upgrade moet kloof met Mercedes dichten

Toch blijft Mercedes voorlopig een maatje te groot. De Silver Arrows wonnen de eerste drie races van 2026 en lijken vooral qua pure snelheid nog een stap voor te liggen. McLaren weet dus wat het te doen staat – en mikt op Miami als kantelpunt.

Volgens Sky Sports-commentator David Croft kan de extra tijd richting die race cruciaal blijken. “Ja, absoluut”, klinkt het stellig. “Teams hebben nu gewoon meer tijd gehad om aan hun auto te werken en McLaren komt met een enorme upgrade naar Miami. De cijfers uit de simulator zien er alvast veelbelovend uit.”

Die upgrade moet McLaren opnieuw in de titelstrijd brengen. De renstal bewees in het recente verleden al dat het snel grote stappen kan zetten, met de ommekeer in 2023 als duidelijk voorbeeld.

Piastri liet in Suzuka al zien wat mogelijk is

Croft zag in Japan bovendien een voorbode van wat nog kan komen. Volgens hem zat er zelfs meer in voor Piastri. “Ik denk eerlijk gezegd dat Oscar die race had kunnen winnen zonder de safety car”, stelt hij.

“Hij had de track position en zag er ontzettend comfortabel uit. Natuurlijk was het tempo van Antonelli sterk, maar hij moest zich nog door het veld werken. Als Oscar voorop was gebleven, had hij het gewoon afgemaakt.”

De conclusie is duidelijk: McLaren nadert. Met een groot upgradepakket in aantocht en tekenen van herstel op de baan, worden alle ogen gericht op Miami. Daar moet blijken of de achterstand op Mercedes echt geslonken is – of dat de koploper voorlopig buiten schot blijft.