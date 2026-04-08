user icon
icon

Antonelli bevestigt Mercedes-updates: "Komen nieuwe dingen aan"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes is voorlopig de maat der dingen in het nieuwe F1-seizoen, maar achter de schermen loert al het eerste gevaar. De nieuwe ADUO-regel kan het speelveld immers snel veranderen – en dat beseft ook kampioenschapsleider Kimi Antonelli maar al te goed.

De reglementswijzigingen voor 2026 lijken voorlopig in het voordeel van de Silver Arrows uit te pakken. Mercedes won alle races vanaf pole en heeft met Antonelli én George Russell de lakens uitgedeeld. In het constructeurskampioenschap bedraagt de voorsprong op Ferrari inmiddels al 45 punten.

ADUO-regel zet deur open voor achtervolgers

Een belangrijk element daarin is de power unit. Mercedes zou een voorsprong van zo’n 15 pk hebben en bovendien efficiënter omgaan met het terugwinnen van elektrische energie. Vooral in de bochten levert dat tijdswinst op, iets waar klantenteam McLaren minder van profiteert door een gebrek aan diepgaande kennis van de motor.

Toch kan dat voordeel onder druk komen te staan. De nieuwe ADUO-regel – bedoeld om fabrikanten met een zwakkere motor extra ontwikkelingsruimte te geven – kan volgens Antonelli het verschil verkleinen.

Antonelli bevestigt Mercedes-updates

“Ik weet dat er grote veranderingen aankomen”, stelt de kampioenschapsleider tegenover Sky Sports. “Met die ADUO-regel krijgt Ferrari de kans om de motor verder door te ontwikkelen. Dan komen ze sowieso dichterbij, want die auto is nu al sterk.”

“Als zij ook nog stappen zetten met de power unit, wordt het gat alleen maar kleiner”, vervolgt hij. “Maar ik maak me daar niet druk om. Zodra ik in de auto zit, focus ik me gewoon op mijn eigen prestaties en probeer ik zo snel mogelijk te zijn.”

Volgens Antonelli blijft Mercedes bovendien zelf niet stilzitten. “Wij gaan ook updates brengen. De auto is al sterk en de sfeer in het team is goed. Ik ben dus niet bezorgd, maar ik weet wel dat andere teams ons vroeg of laat zullen bijhalen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 328

    Denk iedereen updates mee neemt.

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 08:23
  • The Wolf

    Posts: 562

    Crashtonelli

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 08:46
  • Pietje Bell

    Posts: 34.179

    Mercedes zou een voorsprong van slechts 15 pk hebben?! Veel meer anders zou
    die ADUO regel niet worden toegepast.

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 09:44

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 197
  • Podiums 5
  • Grand Prix 26
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar