Mercedes is voorlopig de maat der dingen in het nieuwe F1-seizoen, maar achter de schermen loert al het eerste gevaar. De nieuwe ADUO-regel kan het speelveld immers snel veranderen – en dat beseft ook kampioenschapsleider Kimi Antonelli maar al te goed.

De reglementswijzigingen voor 2026 lijken voorlopig in het voordeel van de Silver Arrows uit te pakken. Mercedes won alle races vanaf pole en heeft met Antonelli én George Russell de lakens uitgedeeld. In het constructeurskampioenschap bedraagt de voorsprong op Ferrari inmiddels al 45 punten.

ADUO-regel zet deur open voor achtervolgers

Een belangrijk element daarin is de power unit. Mercedes zou een voorsprong van zo’n 15 pk hebben en bovendien efficiënter omgaan met het terugwinnen van elektrische energie. Vooral in de bochten levert dat tijdswinst op, iets waar klantenteam McLaren minder van profiteert door een gebrek aan diepgaande kennis van de motor.

Toch kan dat voordeel onder druk komen te staan. De nieuwe ADUO-regel – bedoeld om fabrikanten met een zwakkere motor extra ontwikkelingsruimte te geven – kan volgens Antonelli het verschil verkleinen.

Antonelli bevestigt Mercedes-updates

“Ik weet dat er grote veranderingen aankomen”, stelt de kampioenschapsleider tegenover Sky Sports. “Met die ADUO-regel krijgt Ferrari de kans om de motor verder door te ontwikkelen. Dan komen ze sowieso dichterbij, want die auto is nu al sterk.”

“Als zij ook nog stappen zetten met de power unit, wordt het gat alleen maar kleiner”, vervolgt hij. “Maar ik maak me daar niet druk om. Zodra ik in de auto zit, focus ik me gewoon op mijn eigen prestaties en probeer ik zo snel mogelijk te zijn.”

Volgens Antonelli blijft Mercedes bovendien zelf niet stilzitten. “Wij gaan ook updates brengen. De auto is al sterk en de sfeer in het team is goed. Ik ben dus niet bezorgd, maar ik weet wel dat andere teams ons vroeg of laat zullen bijhalen.”