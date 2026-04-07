Verstappen gespot in Nederland: Wat deed hij in Maastricht?

Max Verstappen geniet momenteel van zijn vrije dagen. Het Formule 1-seizoen ligt bijna een maand stil door het schrappen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, en Verstappen kan daardoor meer tijd met zijn gezin doorbrengen. Hij werd afgelopen weekend dan ook gespot in Nederland.

Door de onrust in het Midden-Oosten hebben de Formule 1 en de FIA besloten dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door kunnen gaan. Aangezien er geen vervangende races zijn aangewezen, ligt het seizoen de hele maand april stil. Het geeft de coureurs ook de kans om meer tijd thuis door te brengen, en Max Verstappen nam het ervan met de Paasdagen.

Waarom vloog Verstappen naar Maastricht?

Verstappen stapte gisteren namelijk in het vliegtuig, en vloog naar het vliegveld van Maastricht. Verstappens familie woont in de omgeving van Limburg, en fans dachten dan ook dat Verstappen op Tweede Paasdag een bezoekje aan zijn geliefden ging brengen. De speculatie duurde niet lang, want de familie van Verstappen deelde vrolijke kiekjes van het Paasfeest op de sociale media.

Op de foto's is te zien hoe Verstappen, zijn vriendin Kelly Piquet, dochter Lily en Verstappens stiefdochter Penelope poseren voor een vrolijke slinger met het opschrift 'Happy Easter'. Daarnaast zijn ook Verstappens moeder Sophie Kumpen en Verstappens zus Victoria en haar gezin op de foto's te zien. Verstappen was dus kort aanwezig op zijn geboortegrond om Pasen te vieren met zijn gezin.

Kort bezoekje

Het was een bliksembezoek van Verstappen aan de grensregio, want aan het einde van de middag stapte hij samen met zijn gezin weer in het vliegtuig. Ze vlogen weer terug naar Frankrijk, vanaf waar ze weer huiswaarts keerden naar Monaco. Op eerste Paasdag was Verstappen gewoon thuis, en het lijkt er nog niet op dat hij deze week zijn woonplaats gaat verlaten.

Nog meer mooi nieuws

Voor het gezin van Verstappen waren het overigens mooie dagen, want zijn schoonzus maakte bekend dat ze in verwachting is van een kindje. Ze heeft een relatie met de Mexicaanse NASCAR-coureur Daniel Suarez, die dan weer een goede bekende is van Verstappen.