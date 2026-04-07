Verstappen gespot in Nederland: Wat deed hij in Maastricht?

Max Verstappen geniet momenteel van zijn vrije dagen. Het Formule 1-seizoen ligt bijna een maand stil door het schrappen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, en Verstappen kan daardoor meer tijd met zijn gezin doorbrengen. Hij werd afgelopen weekend dan ook gespot in Nederland.

Door de onrust in het Midden-Oosten hebben de Formule 1 en de FIA besloten dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door kunnen gaan. Aangezien er geen vervangende races zijn aangewezen, ligt het seizoen de hele maand april stil. Het geeft de coureurs ook de kans om meer tijd thuis door te brengen, en Max Verstappen nam het ervan met de Paasdagen.

Meer over Max Verstappen Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

2 apr

Waarom vloog Verstappen naar Maastricht?

Verstappen stapte gisteren namelijk in het vliegtuig, en vloog naar het vliegveld van Maastricht. Verstappens familie woont in de omgeving van Limburg, en fans dachten dan ook dat Verstappen op Tweede Paasdag een bezoekje aan zijn geliefden ging brengen. De speculatie duurde niet lang, want de familie van Verstappen deelde vrolijke kiekjes van het Paasfeest op de sociale media.

Op de foto's is te zien hoe Verstappen, zijn vriendin Kelly Piquet, dochter Lily en Verstappens stiefdochter Penelope poseren voor een vrolijke slinger met het opschrift 'Happy Easter'. Daarnaast zijn ook Verstappens moeder Sophie Kumpen en Verstappens zus Victoria en haar gezin op de foto's te zien. Verstappen was dus kort aanwezig op zijn geboortegrond om Pasen te vieren met zijn gezin.

Kort bezoekje

Het was een bliksembezoek van Verstappen aan de grensregio, want aan het einde van de middag stapte hij samen met zijn gezin weer in het vliegtuig. Ze vlogen weer terug naar Frankrijk, vanaf waar ze weer huiswaarts keerden naar Monaco. Op eerste Paasdag was Verstappen gewoon thuis, en het lijkt er nog niet op dat hij deze week zijn woonplaats gaat verlaten.

Nog meer mooi nieuws

Voor het gezin van Verstappen waren het overigens mooie dagen, want zijn schoonzus maakte bekend dat ze in verwachting is van een kindje. Ze heeft een relatie met de Mexicaanse NASCAR-coureur Daniel Suarez, die dan weer een goede bekende is van Verstappen.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 556

    Huh? wat een raar kind hebben ze...

    • + 2
    • 7 apr 2026 - 14:58
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.948

      Denkt Max dat hij de vader/stiefvader is van die kinderen.....is het gewoon de paashaas die Kelly gestengeld heeft.

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 15:02
    • The Wolf

      Posts: 556

      Nou kun je het kelly eigenlijk niet kwalijk nemen, die kan het zelf allemaal niet meer bijhouden, paashaas, helmut marko, kerstman, max verstappen, pa jos.....

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 15:15
    • Joeppp

      Posts: 8.494

      Hoezo raar? Nog nooit een kind gezien het grote tanden en flaporen! Nounounou???

      • + 1
      • 7 apr 2026 - 15:16
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.948

    Verstappen gespot in Nederland: Wat deed hij in Maastricht?

    Ff langs Andre Rieu natuurlijk.

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 14:59
  • Tifoso-01

    Posts: 3.843

    Meefeesten in het PSV stadion.

    • + 2
    • 7 apr 2026 - 15:03
  • Skoda F1

    Posts: 655

    Waarschijnlijk even naar de Candy Shop op Vinkenslag...

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 15:07
    • Pietje Bell

      Posts: 34.170

      "De Vinkenslag, is een woonwagenkamp annex bedrijventerrein
      in de Maastrichtse wijk Randwyck. In november 2007 werd de oude naam Vinkenslag gewijzigd in De Karosseer om de 'nieuwe start' te markeren."

      Weer even suggereren dat Max van het kamp komt?
      Kennelijk ben je er zelf geboren aangezien het al 18 jaar niet meer zo heet.

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 15:19
    • Skoda F1

      Posts: 655

      Hoop maar dat de Candy Shop nog open is dan!..

      • + 2
      • 7 apr 2026 - 15:32
  • Pietje Bell

    Posts: 34.170

    "Op eerste Paasdag was Verstappen gewoon thuis, ....."

    Nou, niet echt.
    Op eerste Paasdag was Max met zijn gezin bij Christine De Massy waar ze de dag
    hebben doorgebracht. Zij postte dat op haar IG story met de namen van Kelly, Max en P
    op een paasei aan de eettafel.

    i.ibb.co/FLR67Fbk/(...)26-04-05-163941.png

    Kelly heeft daar echter met geen woord over gerept. Wel heeft ze gisteren terwijl ze aan
    het taxiën waren tal van foto's van het familie bezoek in Maaseik
    op haar IG story geplaatst.

    Video hiervan: imgur.com/45WRUOe

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 15:13

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

