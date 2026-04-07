Bijzondere beelden: Verstappen met GT3-wagen gespot bij tankstation

Bijzondere beelden: Verstappen met GT3-wagen gespot bij tankstation

Max Verstappen is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Vorige week meldde hij zich op de Ring voor een testdag, maar werd hij ook bij een tankstation gespot. Inmiddels druppelen er steeds meer beelden van dit bezoekje naar buiten, maar wat spookte Verstappen hier uit?

Verstappen stapte vorige week in alle vroegte achter het stuur van zijn Mercedes-AMG GT3-bolide op de Nürburgring Nordschleife. Hij draaide zijn eerste rondjes in de sneeuw, maar wist uiteindelijk genoeg meters te maken ter voorbereiding op de 24-uursrace. De Mercedes van Verstappen werd echter niet alleen op de baan, maar ook bij een nabijgelegen tankstation gespot.

Verstappen aan de pomp

De beelden van Verstappen bij het tankstation gingen al snel de wereld over, en vandaag kwam er weer een bijzonder plaatje naar buiten. Een andere klant nam een foto van Verstappen, die in racepak staat af te rekenen bij het desbetreffende tankstation. Op beide foto's is er een enorme cameraploeg naast Verstappen te zien, maar de vraag blijft wat hier aan de hand is? Had Verstappen tijdens het testen ineens veel zin in een Snickers, of werd er hier aan een reclame gewerkt?

Waarom was Verstappen aan het filmen?

Het lijkt er sterk op dat het laatste het geval is, want Verstappen geldt als de grote publiekstrekker van de 24 uur van de Nürburgring. Aangezien Verstappen op de beelden het racepak van zijn eigen raceteam draagt, en niet van Red Bull Racing, lijkt het erop dat hij niet voor één van de Red Bull-sponsors aan de gang was.

De kans is dus veel groter dat Verstappen bezig was met het filmen van een spotje voor de 24-uursrace of voor één van zijn eigen sponsors. Wat er ook aan de hand is, de fans van Verstappen reageren vol enthousiasme op de beelden. Het zorgt voor veel hilariteit, en de hype voor Verstappens 24-uursdebuut lijkt alleen maar toe te nemen.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bericht gedeeld door Viaplay Racing | Formule 1 (@viaplayracingnl)

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (11)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 4.211

    Welke Nordschleife bezoeker heeft het niet gedaan? Verstappen is net zoals elke bezoeker even een Nordschleife sticker aan het kopen om op zijn auto te plakken.

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 12:56
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.216

      De ED heeft daar ook een leuk shopje met schaalmodellen erbij om even doorheen te lopen.

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 14:07
    • 919

      Posts: 4.211

      Ja, leuk, sowieso brengt de hele omgeving een sfeertje wat racen en snelheid ademt. Het is een uitje met kijken en je ogen de kost geven.

      • + 1
      • 7 apr 2026 - 14:29
  • f(1)orum

    Posts: 9.928

    Misschien dat ze met zijn GT3 bolide met nog rokende remmen een scene nabootsen uit Octopussy waar James Bond net is geland met z'n Acrostar Jet en dan vraagt aan de medewerker van het tankstation: "Fill her up, please"

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 12:59
  • The Wolf

    Posts: 554

    ik denk, en dat is het meest aannemelijke scenario, dat Max een pakje zware brandaris met mascotte vloei heeft gekocht, heel weinig mensen weten dit maar die jongen rookt als een ketter, en teven neemt hij voor pa Jos ook een pakje mee

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 13:04
    • dutchiceman

      Posts: 5.596

      Ik dacht altijd dat hij Javaanse jongens rookte. Driekwart zwaar.

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 13:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.945

      Niets is zo lekker als zware shag vermengt met 'n bouillon blokje van Maggie.

      Men gaat als volgt te werk...sjekkie met verpulverde maggieblokje rollen en opsteken.
      Je moet er ff doorheen, maar dan heb je ook wat.

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 13:29
  • Joeppp

    Posts: 8.493

    In Duitsland tanken is gewoon goedkoper, ook Max moet op de kleintjes letten.

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 13:13
  • Pietje Bell

    Posts: 34.168

    De filmploeg was van de Nordschleife zodat ze hiermee r.eclame kunnen maken
    voor de 24 uur race.

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 13:15
  • Skoda F1

    Posts: 653

    Jos heeft hem weer eens achter gelaten bij de Avia tankstelle! En hij vraagt nu of de tank medewerker een taxi wil bellen voor hem.. denk ik maak hem maar alvast voordat @ouw het doet.

    • + 4
    • 7 apr 2026 - 13:19
    • 919

      Posts: 4.211

      Heeft weinig zin, met die ring taxi stap je op dezelfde plek uit als je bent ingestapt. Beetje zinloos om daar geld aan uit te geven.

      • + 1
      • 7 apr 2026 - 13:30

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

