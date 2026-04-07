Max Verstappen is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Vorige week meldde hij zich op de Ring voor een testdag, maar werd hij ook bij een tankstation gespot. Inmiddels druppelen er steeds meer beelden van dit bezoekje naar buiten, maar wat spookte Verstappen hier uit?

Verstappen stapte vorige week in alle vroegte achter het stuur van zijn Mercedes-AMG GT3-bolide op de Nürburgring Nordschleife. Hij draaide zijn eerste rondjes in de sneeuw, maar wist uiteindelijk genoeg meters te maken ter voorbereiding op de 24-uursrace. De Mercedes van Verstappen werd echter niet alleen op de baan, maar ook bij een nabijgelegen tankstation gespot.

Verstappen aan de pomp

De beelden van Verstappen bij het tankstation gingen al snel de wereld over, en vandaag kwam er weer een bijzonder plaatje naar buiten. Een andere klant nam een foto van Verstappen, die in racepak staat af te rekenen bij het desbetreffende tankstation. Op beide foto's is er een enorme cameraploeg naast Verstappen te zien, maar de vraag blijft wat hier aan de hand is? Had Verstappen tijdens het testen ineens veel zin in een Snickers, of werd er hier aan een reclame gewerkt?

Waarom was Verstappen aan het filmen?

Het lijkt er sterk op dat het laatste het geval is, want Verstappen geldt als de grote publiekstrekker van de 24 uur van de Nürburgring. Aangezien Verstappen op de beelden het racepak van zijn eigen raceteam draagt, en niet van Red Bull Racing, lijkt het erop dat hij niet voor één van de Red Bull-sponsors aan de gang was.

De kans is dus veel groter dat Verstappen bezig was met het filmen van een spotje voor de 24-uursrace of voor één van zijn eigen sponsors. Wat er ook aan de hand is, de fans van Verstappen reageren vol enthousiasme op de beelden. Het zorgt voor veel hilariteit, en de hype voor Verstappens 24-uursdebuut lijkt alleen maar toe te nemen.