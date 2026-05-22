Gabriel Bortoleto heeft zich afgelopen weekend zichtbaar vermaakt met de deelname van Max Verstappen aan de 24 Uur van de Nürburgring. De Braziliaan volgde de etmaalrace op de voet en stak zijn bewondering voor de Nederlander niet onder stoelen of banken. Volgens Bortoleto zegt Verstappens optreden alles over het uitzonderlijke niveau waarop de wereldkampioen momenteel presteert.

Verstappen zorgde tijdens de Nürburgring-race voor flink wat spektakel en hielp mee aan recordcijfers qua bezoekers en kijkers. De Nederlander leek lange tijd op weg naar een topresultaat, maar zag zijn race in de slotfase ontsporen door problemen met de aandrijfas. Toch maakte zijn optreden grote indruk binnen de paddock — ook op Bortoleto.

Bortoleto keek hele weekend naar Nürburgring

De Braziliaan geeft toe dat hij bijna geen moment van de race miste. Zelfs wanneer Verstappen niet in de wagen zat, bleef Bortoleto aan het scherm gekluisterd.

“Ik heb eigenlijk bijna de volledige race gevolgd”, vertelt Bortoleto. “Het grootste deel van mijn weekend stond in het teken van de Nürburgring. Zelfs wanneer Max niet reed, bleef ik kijken. Het was gewoon geweldig om te volgen.”

De Formule 1-coureur sluit bovendien niet uit dat hij ooit zelf aan de iconische etmaalrace wil deelnemen. “Misschien stap ik er in de toekomst ook eens in. Dat lijkt me echt fantastisch om te doen”, klinkt het enthousiast.

Complimenten voor Verstappen en teamgenoten

Bortoleto had daarnaast lovende woorden over voor het niveau van Verstappen en diens team. Volgens de Braziliaan bewees de Nederlander opnieuw waarom hij tot de absolute wereldtop behoort.

“Als die technische problemen er niet waren geweest, hadden ze volgens mij gewoon gewonnen”, stelt hij. “Dat zegt eigenlijk alles over het niveau waarop Max opereert. Maar hetzelfde geldt voor zijn teamgenoten, die ik ook goed ken. Dani Juncadella bijvoorbeeld is een vriend van me, dus ik weet hoeveel kwaliteit daar rondloopt.”

Voor Verstappen zullen de woorden van Bortoleto als een mooi compliment klinken, al zal de Nederlander vooral balen van de gemiste kans op een memorabele overwinning op de Nürburgring.