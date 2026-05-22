Bortoleto genoot van Verstappen op de Nürburgring: "Geweldig"

Gabriel Bortoleto heeft zich afgelopen weekend zichtbaar vermaakt met de deelname van Max Verstappen aan de 24 Uur van de Nürburgring. De Braziliaan volgde de etmaalrace op de voet en stak zijn bewondering voor de Nederlander niet onder stoelen of banken. Volgens Bortoleto zegt Verstappens optreden alles over het uitzonderlijke niveau waarop de wereldkampioen momenteel presteert.

Verstappen zorgde tijdens de Nürburgring-race voor flink wat spektakel en hielp mee aan recordcijfers qua bezoekers en kijkers. De Nederlander leek lange tijd op weg naar een topresultaat, maar zag zijn race in de slotfase ontsporen door problemen met de aandrijfas. Toch maakte zijn optreden grote indruk binnen de paddock — ook op Bortoleto.

Bortoleto keek hele weekend naar Nürburgring

De Braziliaan geeft toe dat hij bijna geen moment van de race miste. Zelfs wanneer Verstappen niet in de wagen zat, bleef Bortoleto aan het scherm gekluisterd.

“Ik heb eigenlijk bijna de volledige race gevolgd”, vertelt Bortoleto. “Het grootste deel van mijn weekend stond in het teken van de Nürburgring. Zelfs wanneer Max niet reed, bleef ik kijken. Het was gewoon geweldig om te volgen.”

De Formule 1-coureur sluit bovendien niet uit dat hij ooit zelf aan de iconische etmaalrace wil deelnemen. “Misschien stap ik er in de toekomst ook eens in. Dat lijkt me echt fantastisch om te doen”, klinkt het enthousiast.

Complimenten voor Verstappen en teamgenoten

Bortoleto had daarnaast lovende woorden over voor het niveau van Verstappen en diens team. Volgens de Braziliaan bewees de Nederlander opnieuw waarom hij tot de absolute wereldtop behoort.

“Als die technische problemen er niet waren geweest, hadden ze volgens mij gewoon gewonnen”, stelt hij. “Dat zegt eigenlijk alles over het niveau waarop Max opereert. Maar hetzelfde geldt voor zijn teamgenoten, die ik ook goed ken. Dani Juncadella bijvoorbeeld is een vriend van me, dus ik weet hoeveel kwaliteit daar rondloopt.”

Voor Verstappen zullen de woorden van Bortoleto als een mooi compliment klinken, al zal de Nederlander vooral balen van de gemiste kans op een memorabele overwinning op de Nürburgring.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gabriel Bortoleto Red Bull Racing Audi Nürburgring Nordschleife

Reacties (13)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 869

    Ach hebben we hem ook weer, onze Braziliaanse slijmjurk... vond het al lang duren

    • + 2
    • 22 mei 2026 - 10:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.299

      Hij gaat de strijd aan met vriend wie het beste kan glibberen.

      • + 1
      • 22 mei 2026 - 10:55
    • snailer

      Posts: 33.063

      De paringsdrang is groot bij die 2.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 11:19
    • Regenrace

      Posts: 2.679

      Ik weet niet wat die F1-mannetjes in hun hoofd halen, maar na het bijna-succes van NLS 24 zie ik Verstappen niet snel in een andere configuratie rijden. Zelfs Alonso zal waarschijnlijk vergeefs aankloppen.
      Dus als die andere F1 mannetjes iets willen, kunnen ze maar beter de koppen bij elkaar steken, maar ook dat zie ik niet gebeuren. Hooguit voor Alonso zie ik in de nabije toekomst een optreden in een AM GT in 't verschiet.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 13:45
  • Natte Slak

    Posts: 468

    Dit was mijn eerste keer wbt die race ook echt voor de volle 100% volgen.
    Ik heb sinds tijden niet zo genoten van echt race geweld.
    Die stints van Max waren echt sick.
    Heb al meerdere malen die onboards terug gezien van Max in gevecht met Haase maar hier ging het even next level, zeker die nacht stint.
    Maro Engel is absoluut geen pannekoek maar die zette hij wel even op zijn plek in die nacht stint.
    Gewoonweg spectaculair en zo enorm van genoten.
    Pareltje die hele race ondanks die uitvalbeurt.

    • + 5
    • 22 mei 2026 - 10:53
    • AUDI_F1

      Posts: 3.812

      Al vaker Le Mans, races uit IMSA en WEC gevolgt en sinds vorig jaar ook de NLS.
      Het lange sfstandsrennen is steeds meer gaan lijken op een sprintrace van een paar uur. Een uitputtings slag voor mens en machine. En als je over betrouwbaarheid spreekt van de huidige auto's dan komt naar mijn mening meet uit het lange afstandrennen dan de F1 (waar meer nieuwe snufjes te vinden zijn).

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 14:38
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.299

    Een jaar geleden de horde: "GT3?....wat is dat....is dat 'n nieuw merk chocolade?

    De horde nu: "GT3.... dát is pas racen!.....nog nooit zoiets gezien!

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 10:59
    • snailer

      Posts: 33.063

      14 mei 2025 plus of min 2 dagen... reed ene Franz Herman bij een test het ronderecord. Een jaar gelden was snailer al om.

      Maar vertel eens Ouw.... Wat is er erg aan dat mensen inzichten ontwikkelen op latere leeftijd?

      En o ja.... Ik beken schuld en doe dat graag!

      • + 4
      • 22 mei 2026 - 11:23
    • Natte Slak

      Posts: 468

      Ja idd.. toen eigenlijk al Snailer.
      Maar het was hierom te doen <3

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 11:53
    • snailer

      Posts: 33.063

      11 mei? Ik geloof je direct.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 13:25
  • snailer

    Posts: 33.063

    Al die pundits geloof ik wel.

    Maar dat zo'n beetje alle racers Verstappen hebben gevolgd en super enthausiast zijn zegt wel alles. Die willen helemaal niet die prut F1. Ze willen gewoon allemaal echt racen.

    • + 2
    • 22 mei 2026 - 11:26
  • Priyantha Bleeker

    Posts: 274

    Borto-wie ook alweer? ;-)

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 12:17
  • Pietje Bell

    Posts: 34.889

    [i]viaplayracingnl
    "Als ik in die auto zit, is mijn hartslag nooit hoog" ❤️‍🔥

    Max Verstappen over racen op de Nordschleife en het anticiperen op andere coureurs 👀[/u]

    Video: www.instagram.com/p/DYo-OLmAWIn/

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 14:21

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

