Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor de nodige opschudding in Japan. Hij haalde nogmaals keihard uit naar de nieuwe Formule 1-regels, en stelde dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. Martin Brundle zou het een gemis vinden als Verstappen daadwerkelijk met F1-pensioen gaat, maar stelt wel dat Michael Schumacher zo'n situatie anders had aangepakt.

Verstappen kwam in Japan slechts als achtste over de finish. Het was een teleurstellend resultaat, en hij kon zijn teleurstelling na afloop amper verbergen. Hij liet weer weten dat hij geen fan is van de nieuwe F1-regels, en stelde dat hij de komende weken en maanden gaat gebruiken om na te denken over zijn toekomst. Daarmee ontketende hij een mediastorm, iets wat hij enkele dagen eerder ook al had gedaan toen hij een Britse verslaggever de zaal uit had gezet bij een persmoment.

Hoe kijkt Brundle naar de zaak?

Oud-coureur en commentator Martin Brundle heeft de situatie op de voet gevolgd. In de Sky Sports-podcast The F1 Show geeft hij zijn mening over Verstappen: "Max is heel ongefilterd, niet? Zo is hij altijd geweest. Hij heeft het al vaker gezegd: 'Ik zit hier niet voor de lange termijn.'"

"Max zou zeggen dat het nu een beetje saai begint te worden. Ik denk dat het een beetje saai begint te worden; ga weg of stop met erover te praten. Zo is het nou eenmaal. Je moet er het meeste uit zien te halen."

'Schumacher zou dit niet doen'

Brundle geeft toe dat hij kan genieten van Verstappen, en dat hij dus niet hoopt dat de Nederlander gaat stoppen: "Ik zou zijn talent enorm gaan missen. Zijn snelheid en zijn car control is iets wat weinig mensen in de geschiedenis van de autosport hebben beheerst. Het is best bijzonder."

"Zijn standpunten klinken hard, maar ze snijden wel hout, want het klopt op dit moment niet. Maar wat een Schumacher zou hebben gedaan, is de deur dichtgooien, op het bureau springen en op metaforische wijze de juiste mensen bij de keel pakken. Dan zou hij met een lach op zijn gezicht naar buiten lopen en zeggen: 'Alles is in orde.' En als de dingen dan niet lukken, dan zoek je de media op. Maar zo pakt hij de dingen op."