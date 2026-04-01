Britse kritiek voor Verstappen: "Schumacher zou dit anders doen"

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor de nodige opschudding in Japan. Hij haalde nogmaals keihard uit naar de nieuwe Formule 1-regels, en stelde dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. Martin Brundle zou het een gemis vinden als Verstappen daadwerkelijk met F1-pensioen gaat, maar stelt wel dat Michael Schumacher zo'n situatie anders had aangepakt.

Verstappen kwam in Japan slechts als achtste over de finish. Het was een teleurstellend resultaat, en hij kon zijn teleurstelling na afloop amper verbergen. Hij liet weer weten dat hij geen fan is van de nieuwe F1-regels, en stelde dat hij de komende weken en maanden gaat gebruiken om na te denken over zijn toekomst. Daarmee ontketende hij een mediastorm, iets wat hij enkele dagen eerder ook al had gedaan toen hij een Britse verslaggever de zaal uit had gezet bij een persmoment.

Hoe kijkt Brundle naar de zaak?

Oud-coureur en commentator Martin Brundle heeft de situatie op de voet gevolgd. In de Sky Sports-podcast The F1 Show geeft hij zijn mening over Verstappen: "Max is heel ongefilterd, niet? Zo is hij altijd geweest. Hij heeft het al vaker gezegd: 'Ik zit hier niet voor de lange termijn.'"

"Max zou zeggen dat het nu een beetje saai begint te worden. Ik denk dat het een beetje saai begint te worden; ga weg of stop met erover te praten. Zo is het nou eenmaal. Je moet er het meeste uit zien te halen."

'Schumacher zou dit niet doen'

Brundle geeft toe dat hij kan genieten van Verstappen, en dat hij dus niet hoopt dat de Nederlander gaat stoppen: "Ik zou zijn talent enorm gaan missen. Zijn snelheid en zijn car control is iets wat weinig mensen in de geschiedenis van de autosport hebben beheerst. Het is best bijzonder."

"Zijn standpunten klinken hard, maar ze snijden wel hout, want het klopt op dit moment niet. Maar wat een Schumacher zou hebben gedaan, is de deur dichtgooien, op het bureau springen en op metaforische wijze de juiste mensen bij de keel pakken. Dan zou hij met een lach op zijn gezicht naar buiten lopen en zeggen: 'Alles is in orde.' En als de dingen dan niet lukken, dan zoek je de media op. Maar zo pakt hij de dingen op."

F1 Nieuws Max Verstappen Michael Schumacher Martin Brundle Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (58)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.891

    Maar Max is natuurlijk anders dan Michael Schumacher.
    Michael komt uit Duitsland, maar daar kan hij ook niets aan doen....en Max komt...tja, van het kamp....en daar doen ze dingen net wat anders.

    • + 3
    • 1 apr 2026 - 10:14
  • Klus

    Posts: 2.440

    We weten niet hoe Schumacher het zou brengen. Maar die zou er ongetwijfeld hetzelfde over denken als Verstappen.

    • + 13
    • 1 apr 2026 - 10:16
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.256

      Dus je weet niet hoe iemand anders het zou brengen, maar wel dat iemand anders hetzelfde zou denken.

      Oke.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 13:03
    • Klus

      Posts: 2.440

      Die man is een echte racer. Er is geen twijfel dat hij ook niet blij met deze regels zou zijn. Oke.

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 13:20
    • Larry Perkins

      Posts: 63.998

      Zelf de podcast zien? Bekijk het maar...

      Could Max Verstappen really leave F1?! | The F1 Show Podcast
      (Sky Sports F1, 58,36 minuten)

      Over Max vanaf minuut 12,35...

      https://youtu.be/8n45wLFIKk0

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 14:09
    • Larry Perkins

      Posts: 63.998

      Overigens vertelt David Croft - die ook in de podcast zit - gewoon eerlijk hoe Verstappen erover denkt en heeft hij een andere mening dan Martin Brundle...

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 14:19
  • NicoS

    Posts: 20.547

    Wordt een beetje moe van die analisten die menen te weten wat iemand wel of niet denkt of moet doen.
    Ik denk, ik vermoed……hij had dit of dat….
    Ze luisteren niet, ze brallen maar een eind heen.

    • + 26
    • 1 apr 2026 - 10:25
    • Politik

      Posts: 9.897

      Jij wordt vooral moe van mensen die een andere mening hebben dan de jouwe of die van Max, is mij opgevallen.

      Want zodra ze een mening hebben, of een vermoeden waarmee ze Max de hemel in prijzen, lijkt het ineens geen probleem meer voor je.

      • + 11
      • 1 apr 2026 - 11:22
    • NicoS

      Posts: 20.547

      Beschrijf je nu jezelf @Politik?

      • + 22
      • 1 apr 2026 - 11:35
    • NicoS

      Posts: 20.547

      Even voor de goede orde, ik heb het over analisten, daar horen ook v.d Garde, Coronel, Albers, Doornbos en consorten ook bij, die menen ook allemaal te weten wat Max denkt en moet doen.
      En waarom zou ik er een probleem mee moeten hebben als ze Max de hemel in prijzen? Kun je me dat uitleggen?
      Of nee, laat ook maar….

      • + 19
      • 1 apr 2026 - 11:45
    • Politik

      Posts: 9.897

      Lekker goedkope reactie, origineel hoor!👍🏼

      Als Brundle had gezegd dat MSC het net zo als Max had aangepakt en dat het een eigenschap is die een groot kampioen kenmerkt, dan had ik je niet gehoord en had je het geweldig gevonden.

      • + 7
      • 1 apr 2026 - 11:48
    • 919

      Posts: 4.170

      ”Maar jij valt mensen altijd aan op de persoon, nooit op inhoud.
      Ondertussen heb je wel je mond vol over reflectie!”

      Is that you Politik?

      • + 18
      • 1 apr 2026 - 11:52
    • NicoS

      Posts: 20.547

      @Politik,
      Brundle kan helemaal niet weten hoe Schumacher dit zou hebben aangepakt, dus is dit bij voorbaat al gebral in de ruimte van hem.
      Dat is wat ik ermee wil zeggen.
      Voor de rest laat ik het hierbij voordat het weer een hele welles niettus verhaal gaat worden.
      Fijne dag verder….

      • + 19
      • 1 apr 2026 - 12:02
    • SennaS

      Posts: 11.936

      Iets met oranje bril, zo opzichtig

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 12:37
    • SennaS

      Posts: 11.936

      Schumi heeft samen met zijn team zelfs aangetoond om van een middenmoot team een wk team te maken na jarenlang ploeteren

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 12:40
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.256

      @NicoS

      Als je moe wordt van analisten hun mening, wordt je dan ook moe van elke forumgebruiker alhier incluis jezelf vraag ik mij af?

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 13:04
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.177

      Schumacher had zelf genoeg hommeles met de pers

      • + 9
      • 1 apr 2026 - 13:04
    • Q3FI

      Posts: 823

      @ SennaS: exact wat ene M. Verstappen ook gelukt is...

      • + 8
      • 1 apr 2026 - 13:16
    • Politik

      Posts: 9.897

      Het gaat niet om wat Brundle zegt Nicos.
      Het gaat om jou.
      Begrijp dat nou eens.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 13:32
    • Tony

      Posts: 1.603

      Nicos als het je niet interesseert dan lees en reageer je toch gewoon niet….

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 14:31
    • NicoS

      Posts: 20.547

      Het interesseert mij juist enorm @Tony….
      Ik word niet moe van mezelf @MS, maar bedankt voor je bezorgdheid….;)

      • + 8
      • 1 apr 2026 - 14:55
    • Tony

      Posts: 1.603

      Dat het je zou interesseren staat anders haaks op je eerste post.
      Maar dat het je interesseert geloof ik wel want je trekt kritiek op Max wel erg persoonlijk aan.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 18:53
  • Larry Perkins

    Posts: 63.998

    Verstappen (en Horner) had in 2023 al aangegeven dat de nieuwe regels problematisch zouden zijn, dan kun je begin 2026 niet komen aanzetten met: "Alles is in orde", dat zou compleet ongeloofwaardig zijn. Het statement van Brundle raakt dus kant noch wal...

    • + 17
    • 1 apr 2026 - 10:25
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.080

      Een + van mij. Hij had het inderdaad aangegeven maar ja.. FIA had het gehoord maar verder genegeerd.. en nu is het te laat.

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 15:26
  • da_bartman

    Posts: 6.530

    grappig die Britten. Als je een zuigende journalist uit je eigen kantine verbant, ben je te ver gegaan. Als je alleen maar je ongenoegen over het motorenreglement uit , ga je niet ver genoeg. Dan moet je juist weer met deuren gaan slaan en mensen (ja ja metaforisch) bij de keel grijpen.

    • + 13
    • 1 apr 2026 - 10:28
  • The Wolf

    Posts: 513

    ik denk ook dat Jean-Denis Délétraz het anders zou hebben aangepakt, en wat te denken van Aguri Suzuki, totaal anders, niet te vergelijken

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 10:36
  • 919

    Posts: 4.170

    Een Engelsman die een Duitser aanhaalt om een Nederlander terecht te wijzen.

    Het moet toch niet gekker worden. 😅

    • + 16
    • 1 apr 2026 - 11:00
    • Larry Perkins

      Posts: 63.998

      Een Engelsman, een Duitser en een Nederlander komen bij de dokter...

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 11:04
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.080

      Klinkt als een goed verhaal :-)

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 16:57
  • Damon Hill

    Posts: 19.757

    Dom geleuter natuurlijk, want Schumacher reed in een tijdperk waarin er met echte F1-auto's werd gereden, en niet met oplaadbare stofzuigers... dus die hele vergelijking gaat bij voorbaat al mank. Sowieso moeten veel Britten eens stoppen met dat irritante meeloop gedrag. Wie zichzelf een echte F1 of race-fan noemt, kan simpelweg onmogelijk deze nieuwe "auto's" (tussenhaakjes want het zijn geen auto's meer) leuk vinden.

    • + 21
    • 1 apr 2026 - 11:18
    • Polleke2

      Posts: 1.978

      Zo en dat voor een engelsman

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 11:46
    • F1jos

      Posts: 5.131

      Max tegen de Britse media:” Ga weg “.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 11:55
    • SennaS

      Posts: 11.936

      Wat een onzin vergelijking. Zo kunnen we elke tijdperk afkraken als het je zo uitkomt. Je kunt toch tijdperken niet met elkaar vergelijken.
      De f1 gaat mee met z’n tijd en maar goed ook, want we racen gelukkig niet meer in badkuipen met kruiwagenbanden.
      In schumi’s tijdperk waren ze ook aan het klagen vanwege bandenmanagement of de gegroefde banden, brandstofmanagement, tanken, onbeperkt testen voor team met veel geld,
      Toen hoorde ik dezelfde geluiden, einde F1, geen lol meer aan, dominantie etc en met name van de achterhoede teams en hun fans.
      Je persoonlijke mening mag je hebben maar dat wil biet zeggen dat het feitelijk zo is.
      Na 3 races de boel afkraken met je eigen redenen is wel erg pessimist terwijl er aanpassingen in het verschiet is, aldus experts.
      Het minimale wat je als team en coureur moet doen is een competitieve auto bouwen en als coureur de rijstijl adopteren.
      Als je de boel goed voor elkaar hebt dan heb je recht van klagen anders heb je de schijn tegen omdat je oer definitie klaagt omdat je niet kun bijbenen, de fia ziet dat ook.
      Begin vorig jaar was er ook paniek ik de tent bij rbr omdat ze niet mee konden. De fia werd bestookt met ondezoeken naar mcl hun performance of Max zou gaan stoppen. Het is een herhaling en nu wordt het gegooid op het concept.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 12:56
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.256

      In de afgelopen maanden ben ik tot de conclusie gekomen dat ik kennelijk geen echte race fan ben. Ik mag deze auto’s niet leuk vinden, het spektakel daarbij ook niet want het is ‘nep’.

      Dit is wel topvorm subjectiviteit als objectieve norm kaderen vind je niet? Hoewel eens dat het verre van perfect is, zijn er nog steeds objectieve feiten waaraan de F1 voldoet om als autoracen te worden gekenmerkt.

      Of je het leuk vind of niet, is slechts een persoonlijke voorkeur, geen objectief feit.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 13:09
    • Damon Hill

      Posts: 19.757

      @Michael Schumacher,
      Een wagen die op een rechte stuk snelheid verliest omdat de batterij opgeladen moet worden, is per definitie geen racewagen meer. Als een coureur volgas gaat, dan moet de auto ook volgas blijven gaan en niet stilvallen, anders heeft het niets meer met racen te maken.

      Inhaalacties zijn hierdoor niet eens meer authentiek. Coureur A haalt coureur B in omdat op dat moment zijn batterij beter is opgeladen, en wordt vervolgens weer door die andere coureur ingehaald omdat zijn batterij even leeg is. Ja... dat ziet er op TV misschien heel leuk en spannend uit, maar heeft natuurlijk geen ene reet meer met racen te maken.

      En dat vermogenverlies op rechte stukken is naast dat het geen racen is... ook nog bijzonder onveilig, zie de crash van Bearmann.

      Dus nee, we moeten een grens trekken, ook als het er "leuk" uitziet voor sommigen, maar dit is geen racen meer.

      • + 10
      • 1 apr 2026 - 13:34
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.080

      Damon

      Volledig mee eens.

      Ik kijk F1 vanaf begin 90', ben een forever-Schumacher-fan en hou enorm van F1 maar vanaf de eerste race van 2026 begon ik mijn interesse te verliezen door a dat spaargedoe en batterij-racen. Wellicht komt het doordat ik geen fan van elektrisch rijden(en elektrische autos) ben maar het voelt echt nep. Ik kon accepteren dat er geen V10 geluid meer was of dat er kunstmatig met DRS ingehaald werd, niet meer getankt werd, geen verschillende bandleveranciers en, uiteraard, te veel regels zoals je plekje aan je achtervolger moeten geven als je net te wijd ging of ineens roepen 'He pushed me' enz.
      Het heeft veel moeite gekost maar toch vanwege liefde voor F1 alsnog alles geaccepteerd.
      Maar dat elektrisch rijden en spaargedoe, gecombineerd met neppe 'inhaalacties', gaat mij te ver en begin ik een beetje af te hakken. Ik las je comment hierover in andere topic en het was alsof ik voor een spiegel stond.
      Als het zo doorgaat dan moet ik echt mijn best doen om niet in slaap te vallen tijdens de races wat afgelopen weekend ineens gebeurde. Totaal geen spanning en te kunstmatig.


      SennaS

      Ik vind het altijd leuk om je opmerkingen te lezen en soms ben ik het mee eens. Het klopt inderdaad dat het niet helemaal correct is om de verschillende tijdperken te vergelijken en dat de autos continu aan het veranderen zijn. Dat accepteer ik en kan me ook niet voorstellen dat er geen wijzigingen zouden zijn. Techniek eist progressie en progressie eist techniek.
      Echter, het voelt nu alsof er te ver is gegaan: en onnodig ook.
      Regenraces die niet starten wat nog 20 jaar geleden prima was. Gewaagde inhaalpogingen die met avontuur grenzen en vaak weet je niet hoe het zal aflopen - dit bestaat allang niet meer. Ik kan heel lang doorgaan maar zal het maar niet gaan doen.
      Enige wat ik zeg is dat ik me niet kan voorstellen dat iemand zoals jij die ook altijd van F1 gehouden heeft - de races van tegenwoordig heel spannend vindt en het niet als nep ervaart. Als dat zo is dan klopt bij mij een conclusie (automatisch) aan dat je (waarschijnlijk) geen races VOOR (+/-) 2000-2006 hebt gezien. Ik zeg dit alleen omdat als je F1 in 90' keek dan zouden we dit gesprek niet eens hebben.

      Ik zeg dit met respect en zonder de bedoelingen om je te pesten, boos maken of wat dan ook. Ben gewoon verbaasd want ik dacht altijd dat je van old-school racing hield. Maar misschien was die veronderstelling vanwege je nick ontstaan. :-)


      Michael Schumacher

      Ik vind het altijd een beetje lastig om niet met je mee eens te zijn en hierbij nogmaals mijn verzoek - kan je je nick/naam veranderen/wijzigen aub? :-)

      Hoe dan ook, subjectief of niet, op alle forums wereldwijd is deze discussie (ineens) ongoing omdat de meeste fans die neppe races simpelweg niet leuk vinden. Deze signalen worden alleen maar sterker en mensen zoals Wolff doen hun best om dit allemaal te verdedigen door het 'puur racen' te noemen omdat ze toevallig de beste auto hebben en dat willen ze niet zomaar opgeven.
      Feit is wel dat dit heel nep overkomt en er is ook veel kritiek wereldwijd. Ik spreek meer dan 5 talen en volg het (nu nog wel) op verschillen sites. Overal is het zo dat de meeste raceliefhebbers simpelweg ontevreden zijn. Je kan het subjectief noemen maar over een jaartje zal je zien dat de kijkcijfers alsnog dalen omdat de echte raceliefhebbers op den duur zullen afhakken.
      Ik bedoel kom op, als een 4voudig kampioen in zijn prime over stoppen begint.. do I need to say more? :-)

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 14:52
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.256

      @DH @Flying

      Nogmaals: ik deel jullie persoonlijke voorkeur absoluut. Begrijp me niet verkeerd, ik denk ook dat men de verkeerde weg ingeslagen is en ik hoop dat dit snel weer de andere kant op gaat.

      Maar det gezegd hebbende, ís het subjectief en slechts een voorkeur, dat probeer ik aan te geven. Objectieve feiten zijn nog steeds aanwezig in de F1 namelijk het zo snel mogelijk afleggen van een afstand, state of the art technologie, voorloper wat betreft alle technologische middelen, strategie + management zijn aanwezig etc.

      Iemand kan ook zeggen “Indycar is geen racen, en als je dat leuk vind ben je geen racefan want ovals hebben niks met racen te maken”. Dat klopt objectief niet, het is slechts een voorkeur hoe men racen wilt zien. Maar het ís objectief racen, net als de F1. Alleen deze ‘saus’ vind men niet lekker. Prima, maar maak het geen objectieve norm. Die objectieve norm bestaat namelijk al, in de voorbeelden welke ik gegeven heb ;).

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 17:44
    • NicoS

      Posts: 20.547

      @FD,
      Verwacht je echt een reactie van de middelste persoon?

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 18:48
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.080

      Michael Schumacher

      Ik kan je denkwijze volgen en blij dat je ook ons kan volgen.

      Wel een kleine opmerking..
      Als ik in deze termen moet denken dan vergeet je de allerbelangrijkste objectieve norm zowel in F1 als in Indycar of waar dan ook: voluit racen of iig racen waar de skills van een coureur ook een verschil kunnen maken: en dan heb ik het over de skills hoe je een batterij moet gebruiken maar meer hoe je een auto (op limiet) kan besturen.
      Wat heb je aan een state of art als je niet kan racen, alleen maar bezig bent met sparen en op rechte stukken (tijdens een race!) de snelheid ook nog eens verlies.
      Als dit geen objectieve norm is dan weet ik het helemaal niet meer. :-)


      NicoS

      Enige wat ik doe is met respect mijn reactie geven en als het dan een leuke discussie wordt - prima en zo niet - zand erover en verder.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 19:01
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.256

      @NicoS

      Doel je met je vraag op SennaS?

      Ik snap je vraag niet zo goed. SennaS heeft een behoorlijk goed historisch besef, dat laat hij hier zien in zijn post. Dat laat hij overigens ook blijken in andere draadjes. Dit lijkt wederom meer op een status/indentiteits spelletje dan op inhoud?

      @Flying

      Ik begrijp je gevoel hierin, en die deel ik tot op zekere hoogte. Echter, ook de keuze maken hoe een coureur verschil maakt is een voorkeur en geen objectieve norm. ABS en traction control zijn ook hulpmiddelen etc. Tuurlijk is het leuker te zien wanneer coureurs pushen op de limiet, alleen die 'limiet' is verschuifbaar en een persoonlijke voorkeur welke leuker is. En dat is nu het punt. Anno 2026 is de limiet objectief het managen van de batterij + brandstof + banden. Anno 1986 uit mijn hoofd was het het managen van de turbo + banden, anno 2010 werd het ook nog eens brandstof managen + DRS (kunstmatig) + KERS (batterij). Dat is het historische plaatje wat SennaS goed laat zien.

      Maar, je hoeft het inderdaad niet leuk te vinden, echter pasten alle voorgaande wijzigen nog wel binnen 'echt racen' en dit ineens niet meer, althans volgens velen forumleden. Terwijl, het feitelijk een verschuiving is in voorkeur, want het blijft objectief racen. Dus de conclusie 'dit is geen racen meer' is simpelweg fout, het is jouw eigen voorkeur. Het is namelijk wel racen objectief, want daar voldoet het aan. Als altijd volgas op een recht stuk een punt zou zijn, dan zou 'echt racen' bij natte omstandigheden geen 'echt racen' zijn etc. Het klopt gewoon niet. Daarbij (niet naar jou direct) is men selectief wat men wel/niet toestaat. DRS - mag nog wel. (K)ERS - mag ook nog wel. Brandstof limiteren - nouja vooruit. Dat is niks meer dan selectief en persoonlijk een norm stellen, en dus niet objectief.

      Daarbij nog een persoonlijke noot: het is een genot je posts te lezen en met je te discusieren!

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 02:25
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.080

      Michael Schumacher

      Ik vind je comments ook altijd leuk om te lezen. Zelf reageer ik niet zo vaak omdat meestal (om een of andere reden en tot mijn grote verbazing) Damon Hill schrijft precies wat ik denk en dan wil ik niet in herhaling vallen. Van 1000 comments die hij post ben ik het met 999 met hem mee eens. Dat maakt het reageren voor mij overbodig. :-)

      Je hebt zeker een punt als we het hebben over resultaten bereiken met de middelen tot je beschikking zoals ABS, traction control enz. Ik moest even still staan en nadenken over batterij en andere spaargedoe van tegenwoordig.

      Echter, er kwam gelijk een herinnering naar boven - Schumacher was de enige die met een racemotor tijden een race de kwalificatietijden ging rijden.
      Let op dat destijds de kwalificaties met een daarvoor bestemde kwalificatiemotor werden gereden en het was absurd en ondenkbaar om met een racemotor die tijden te kunnen evenaren zoals Schumacher dat met gemak deed.
      En dit deed hij door voluit op limiet te racen en maximale daaruit te halen, zonder spaargedoe van remmen, banden en al die dingen die je noemde.

      En dat is het verschil met tegenwoordig - je ziet dat soort dingen simpelweg niet meer.. sterker nog als je dat probeert dan verlies je juist de snelheid(met name op rechte stukken). En dat zit mij, als pure raceliefhebber, zeer dwars.

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 08:16
  • gridiron

    Posts: 3.316

    Dit is een schot voor open doel Schumacher is een ander generatie, die valt niet te vergelijken.
    Ik denk dat Fangio of Clark het ook anders zouden doen dan Verstappen, Schumacher of wie dan ook.

    • + 4
    • 1 apr 2026 - 12:11
  • WalterWhite

    Posts: 492

    Ik lees net op een andere site het relaas van een andere journalist. Die maakt nogal gehakt van deze Giles Richards. Die laat zich graag "de slang" noemen binnen het journalistengilde. Is ie blijkbaar trots op. De uit de school klappende journalist verbaast zich ook nog over de mening van heel veel andere journalisten die niet eens in Japan waren en zo niet konden beoordelen at er gebeurde maar wel een mening hadden over het niet weglopen van andere journalisten. Deze journalist had het ook nog over het feit dat ie zelf ook niet welkom was bij Mercedes maar daar nooit steun voor kreeg terwijl hij nu wel de anderen zou moeten steunen. Hij haalde ook nog sir Alex Ferguson aan die jarenlang de BBC boycotte. Dus het is niet iets nieuws wat Max deed.
    Ik kan me Lance Armstrong ook nog herinneren die journalisten wegstuurde al was het dat die journalisten wel doorhadden wat ie verborg en hij die ongemakkelijke waarheid wilde verhullen.
    Anyway: nieuw is het niet en ook binnen de club journalisten hebben kennelijk ook weinigen een hoge pet op van deze Giles. Maar of het echt handig was van Max weet ik niet maar ik denk dat de woede die hij tegen deze meneer had ff zijn kookpunt had bereikt. Het is uiteindelijk toch een mens die Max.

    • + 8
    • 1 apr 2026 - 12:18
    • Pietje Bell

      Posts: 34.079

      Bedankt voor de info @WalterWhite!

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 12:51
    • SennaS

      Posts: 11.936

      Nou Lance en de norse Alex zijn goede voorbeelden, los van die gemeen geslepen journalist. Moet je boven staan lijkt mij.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 13:01
    • WalterWhite

      Posts: 492

      Daar sluit ik me wel bij aan SennaS. Ben het niet vaak met je eens maar op dit vlak wel.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 16:21
  • SennaS

    Posts: 11.936

    Schumi kun je zeker niet met Max vergelijken.
    Schumi maakte een grote overstap van een wk team Benetton naar een middenmoot Ferrari waar hij volgens mij 3-4 jaar aan het bouwen was met een goed team om vervolgens 5 titels te pakken. Dat getuigd van geduld, focus en vertrouwen.
    Lewis heeft zelfs 2 grote switches gemaakt.

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 12:36
    • Q3FI

      Posts: 823

      Op het moment dat Benetton zelf een middenmoot team aan het worden was. Wel bij de feiten blijven. Daarnaast mocht Schumi iedereen meenemen die hij wilde, was geld geen issue, evenals testtijd on track, niet in de simulator. Oftewel, zoals je zelf hierboven al zei: niet te vergelijken, totaal andere tijden.

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 13:21
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.080

      SennaS
      Inderdaad. Mee eens.
      Wel een kleine opmerking.. het heeft maar 1 jaar geduurd want in 1997 deed Schumacher al t/m de laatste race voor de titel en dat geldt ook voor 1998. De auto was nog steeds niks maar dankzij Schumacher zelf deed hij alsnog mee. in 1999 was hij hard op weg naar de title en zou hem makkelijk pakken ook. Als je naar prestaties kijkt dan (dankzij zijn megatalent) deed Schumacher eigenlijk vanaf 2e seizoen bij Ferrari al serieus mee voor de titel. Je hebt wel gelijk als je het puur over behaalde titels hebt. Dan heeft het inderdaad ff geduurd.

      Q3FI
      Benetton was by far geen middenmoot team toen Schumacher wegging. Benetton was na Williams de beste team in 1995. Schumacher zou er makkelijk nog minimaal 2-3 titels mee gewonnen hebben en dingen zouden zeker anders gegaan zijn omdat er succes was(dus geen vertrekkende mensen, sponsoren, fabrikanten enz.)
      Testen was voor niemand beperkt. Sterker nog, in 1997 had McLaren zelfs de meeste testkilometers van allemaal.
      Andere tijden inderdaad maar de regels qua testen enz. waren voor iedereen zelfde en de topteams hadden ongeveer dezelfde testkilometers. Het was dus niet zo dat alleen Schumacher dat had gedaan. Kleine correctie van mijn kant :-)

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 15:03
    • WalterWhite

      Posts: 492

      Schumacher stond inderdaad doorgaans wel iedereen te woord. Die kon in elk geva met droge ogen blijven beweren dat ie echt niet express zijn auto in La Rascasse parkeerde in de laatste minuut van een kwalificatie. Of echt niet express tegen Damon Hill of Villeneuve aan reed. Die kon dat in den treure vol blijven houden, daar kon 'Baghdad Bob' tijdens de golfoorlog met Irak een puntje aan zuigen. Je weet wel: die beweerde dat er totaal geen Amerikaanse tanks in Baghdad waren terwijl er op de achtergrond die al te zien waren.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 16:25
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.080

      WalterWhite

      Wellicht een misinterpretatie maar ik dacht dat hij bedoelde dat Schumacher nooit openlijk zijn team heeft bekritiseerd. Zelfs als hij dat intern wel had gedaan - naar buiten toe heeft hij dat nooit laten merken.. zelf op de meest hete momenten.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 16:55
    • Q3FI

      Posts: 823

      @Flying Dutchman: Ah, vandaar dat ze na het vertrek van Schumacher geen potten meer konden breken.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 17:21
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.080

      Q3FI

      Dan kom je bij bekende "Wat als".

      Als je het puur zwart/wit bekijkt dan ja, klopt.

      Maar de realiteit zou ook anders zijn als Schumacher was gebleven. Benetton zou dan niet gelijk een middenmoot team worden omdat:

      - Schumacher zal blijven en met gemak weer de titel winnen. Dus eigenlijk de lijn continueren.
      - Mensen die naar Ferrari gingen vanwege Schumacher zouden (iig grotendeels) bij Benetton blijven incl. Brawn.
      - De sponsoren enz. zouden dan ook niet zo snel vertrekken of er zou juist meer interesse zijn van nieuwe sponsoren of motorproducenten zijn omdat Schumacher bleef winnen.

      Ik zou niet verbaasd zijn als ook Shell hem zou sponsoren.. of Marlboro(Philip Morris) destijds. En met veel geld had je dus veel testmogelijkheden om een topteam te blijven(het dus iets anders dan nieuwkomer Toyota later met grote budgetten). En met Schumacher die destijds minimaal rond 1.5-2 sec per rondje goed wist te maken had je minimaal een top 2 team - wat trouwens tot dan toe goed genoeg was om de titels te winnen in 1994 en 1995..

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 17:35
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.080

      Q3FI
      Trouwens, nu ik daarover terug denk, Benetton was zeker sneller dan Ferrari in 1996. Als je kijkt wat voor onmogelijke dingen Schumacher met Ferrari deed en races won - met die Benetton zou hij minimaal in 1996 de titel winnen. Hiermee wil ik alleen maar nogmaals onderstrepen dat Benetton niet gelijk een middenmoot team zou worden.. iig niet als Schumacher zou blijven.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 17:42
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.080

      ..of we kunnen het ander stellen wat misschien nog correcter is:
      Benetton zou een middenmoot team zijn/blijven maar met Schumacher achter de stuur alsnog de titel winnen.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 17:44
  • Ferrari412T1

    Posts: 498

    Toen ik las "Britse kritiek" wist ik eigenlijk dat ik dit niet serieus moest nemen. Was te verwachten dat ze nog wat olie op het vuur zouden gooien.

    • + 5
    • 1 apr 2026 - 13:04
  • DJJeffHax

    Posts: 743

    Schumacher zou zeggen "Leckt mich am Arsch" en zijn broertje zou zeggen "Ja Gerne"

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 15:48
  • Polleke2

    Posts: 1.978

    Nu blijkt dat de coureurs geeneens zeggenschap hebben over het deployment maakt het nog eens extra slecht.
    Volgende stap is echt zonder coureurs.

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 19:16

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

