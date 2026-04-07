George Russell staat aan de vooravond van zijn grootste kans ooit in de Formule 1. Na jaren van strijd in auto's die hem slechts incidentele overwinningen boden, rijdt de Brit dit seizoen in een Mercedes die vanaf de start een klasse apart lijkt. Met drie races achter de rug ligt Russell tweede in het coureurskampioenschap, terwijl Mercedes zich herpakt in de strijd om het constructeurskampioenschap.

De W17, het nieuwe wapen van Mercedes, biedt een totaalpakket dat eindelijk zijn potentieel volledig laat zien. “Het chassis is uitstekend, de aandrijflijn is top en het hele pakket werkt fantastisch, vooral wat betreft energiebeheer,” zegt Russell in Japan. “We hebben lange tijd geworsteld, maar het vertrouwen dat ik altijd in dit team had, betaalt zich nu uit. Het is dezelfde groep ingenieurs die er was tijdens de gloriejaren; loyaliteit loont.”

‘Eindelijk een kampioenschapswaardige auto’

Russell blikt terug op de moeilijke beginjaren bij Mercedes, waar hij telkens achter Red Bull en Ferrari aanhinkte. “De start in 2022 was moeilijk, we zaten op achterstand en moesten tijd terugwinnen,” aldus de Brit. “Maar ik had nooit twijfels dat mijn moment zou komen. Dit team heeft hard gewerkt, en nu hebben we een auto waarmee we daadwerkelijk voor overwinningen en titels kunnen vechten.”

Hij benadrukt echter dat succes niet vanzelfsprekend is. “Het begin van een reguleringscyclus biedt vaak vroege voordelen, maar de concurrentie kan zich ontwikkelen. Kijk naar 2022, of zelfs 2009: sterke starters werden ingehaald. Red Bull, McLaren en Ferrari blijven gevaarlijk, dus we moeten scherp blijven en blijven ontwikkelen.”

‘Concurreren op het hoogste niveau vereist focus’

Met Mercedes eindelijk terug aan de top, voelt Russell de druk maar ook het vertrouwen om te schitteren. “We hebben nu de middelen en het pakket om onze ambities waar te maken,” zegt hij. “Maar de Formule 1 is altijd competitief; niets is zeker. We moeten blijven pushen, leren van elke race en elke upgrade optimaal benutten om onze voorsprong te behouden.”

De Brit toont zich vastberaden, realistisch en geduldig. Na jaren van opbouwen lijkt 2026 het seizoen waarin hij zijn kans grijpt om zijn eerste wereldtitel met Mercedes binnen te halen – mits alles op rolletjes blijft lopen en de concurrentie hem geen stap voorblijft.