Russell twijfelde nooit aan Mercedes: "Wist dat mijn tijd ging komen"

George Russell staat aan de vooravond van zijn grootste kans ooit in de Formule 1. Na jaren van strijd in auto's die hem slechts incidentele overwinningen boden, rijdt de Brit dit seizoen in een Mercedes die vanaf de start een klasse apart lijkt. Met drie races achter de rug ligt Russell tweede in het coureurskampioenschap, terwijl Mercedes zich herpakt in de strijd om het constructeurskampioenschap.

De W17, het nieuwe wapen van Mercedes, biedt een totaalpakket dat eindelijk zijn potentieel volledig laat zien. “Het chassis is uitstekend, de aandrijflijn is top en het hele pakket werkt fantastisch, vooral wat betreft energiebeheer,” zegt Russell in Japan. “We hebben lange tijd geworsteld, maar het vertrouwen dat ik altijd in dit team had, betaalt zich nu uit. Het is dezelfde groep ingenieurs die er was tijdens de gloriejaren; loyaliteit loont.”

Russell ontvangt harde kritiek: "Hij speelt een rol"

‘Eindelijk een kampioenschapswaardige auto’

Russell blikt terug op de moeilijke beginjaren bij Mercedes, waar hij telkens achter Red Bull en Ferrari aanhinkte. “De start in 2022 was moeilijk, we zaten op achterstand en moesten tijd terugwinnen,” aldus de Brit. “Maar ik had nooit twijfels dat mijn moment zou komen. Dit team heeft hard gewerkt, en nu hebben we een auto waarmee we daadwerkelijk voor overwinningen en titels kunnen vechten.”

Hij benadrukt echter dat succes niet vanzelfsprekend is. “Het begin van een reguleringscyclus biedt vaak vroege voordelen, maar de concurrentie kan zich ontwikkelen. Kijk naar 2022, of zelfs 2009: sterke starters werden ingehaald. Red Bull, McLaren en Ferrari blijven gevaarlijk, dus we moeten scherp blijven en blijven ontwikkelen.”

‘Concurreren op het hoogste niveau vereist focus’

Met Mercedes eindelijk terug aan de top, voelt Russell de druk maar ook het vertrouwen om te schitteren. “We hebben nu de middelen en het pakket om onze ambities waar te maken,” zegt hij. “Maar de Formule 1 is altijd competitief; niets is zeker. We moeten blijven pushen, leren van elke race en elke upgrade optimaal benutten om onze voorsprong te behouden.”

De Brit toont zich vastberaden, realistisch en geduldig. Na jaren van opbouwen lijkt 2026 het seizoen waarin hij zijn kans grijpt om zijn eerste wereldtitel met Mercedes binnen te halen – mits alles op rolletjes blijft lopen en de concurrentie hem geen stap voorblijft.

The Wolf

Posts: 556

Kimi glibbert gewoon langszij

  • 4
  • 7 apr 2026 - 14:12
  • The Wolf

    Posts: 556

    Kimi glibbert gewoon langszij

    • + 4
    • 7 apr 2026 - 14:12
    • f(1)orum

      Posts: 9.930

      Daarbij gretig gebruik makend van strooizout in de Russell's wonde.

      • + 2
      • 7 apr 2026 - 14:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.948

    "Russell twijfelde nooit aan Mercedes: "Wist dat mijn tijd ging komen"

    Vriend en ik hadden zomaar 'n tweeling kunnen zijn.
    Ik weet namelijk dat mijn tijd ook gaat komen.
    Dat gezegd hebbende....ik hoop het nog wel 'n tijdje uit te stellen....ik bedoel dan zo'n 30 jaartjes hé.

    Boffen jullie dan even, blijft ik nog 30 jaar hier op het forum....bofkonten!!

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 14:58
    • f(1)orum

      Posts: 9.930

      Als je slim bent geef je dat even door aan die gasten van geepeevandaag. Zij kunnen dan dagelijks de drie immer repeterende posts van jou hier publiceren en dus kan jij dan voortaan lekker fulltime gaan pilsjeshappen op een terras.

      • + 2
      • 7 apr 2026 - 15:07
  • 919

    Posts: 4.213

    Russell twijfelde nooit aan Mercedes: "Wist dat mijn tijd ging komen"


    En nou is het voor Russell maar hopen dat Mercedes niet aan Russell gaat twijfelen. Hij zal het nu moeten doen, want of hij na 2026 nog een kans gaat krijgen?

    • + 1
    • 7 apr 2026 - 15:33

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.083
  • Podiums 26
  • Grand Prix 154
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
