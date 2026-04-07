user icon
icon

Analyse: Formule 1 is langzaam niet meer de sport waar Verstappen van houdt

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Analyse: Formule 1 is langzaam niet meer de sport waar Verstappen van houdt

De afgelopen jaren is de Formule 1 haast onherkenbaar veranderd. Nieuwe auto’s, een uitpuilende kalender en de Amerikaanse invloeden hebben de koningsklasse in een ander jasje gestoken. Eén ding lijkt daarbij steeds duidelijker te worden: de huidige richting botst regelmatig met de visie van Max Verstappen.

Sinds zijn debuut in 2015 heeft Verstappen de sport flink zien transformeren. De Nederlander staat erom bekend zich niet in te houden en plaatste door de jaren heen vaker zijn vraagtekens bij de koers van de sport. Met de nieuwste generatie auto’s als voorlopig hoogtepunt, lijkt het er steeds meer op dat veranderingen niet in zijn voordeel uitpakken.

Nieuwe generatie auto’s zorgt voor frictie bij Verstappen

Toen Verstappen instapte bij Toro Rosso, reed de Formule 1 twee jaar daarvoor nog met de rauwe V8-motoren. Inmiddels zijn die ingeruild voor hybride V6-krachtbronnen, een ontwikkeling waar niet alleen hij, maar een groot deel van het veld met gemengde gevoelens op terugkijkt. Het sentiment is duidelijk: de nostalgie naar ‘vroeger’ leeft nog altijd.

De veranderingen houden daar echter niet op. Met de blik op 2026 staat de sport opnieuw voor een ingrijpende revolutie. Actieve aerodynamica en een nog grotere rol voor elektrische energie maken van de auto’s complexe machines, waarin managen minstens zo belangrijk wordt als pure snelheid. Precies dat schuurt bij Verstappen, die zich meermaals kritisch heeft uitgelaten over deze richting en weinig enthousiast is over de nieuwe generatie bolides.

Ook buiten de baan botst visie van Verstappen met F1-koers

Niet alleen technisch, maar ook organisatorisch lijkt de sport zich te verwijderen van Verstappens ideaalbeeld. Waar hij pleitte voor een beperktere kalender om de druk op teams te verlagen, groeide het aantal races juist door naar een recordaantal van 24.

Daarnaast deden sprintraces hun intrede, een concept waar Verstappen zich nooit echt achter heeft geschaard. Het onderstreept de bredere discussie binnen de sport: draait het nog om puur racen, of steeds meer om entertainment?

Sinds de overname door Liberty Media is die balans verschoven. De commerciële groei en wereldwijde aantrekkingskracht zijn groter dan ooit, maar de vraag blijft of dat hand in hand gaat met wat coureurs als Verstappen voor ogen hebben. Met name door de nieuwste technische ontwikkelingen lijken die werelden voorlopig verder uit elkaar te liggen dan ooit.

NicoS

Posts: 20.583

Hij is niet de enige…..

  • 8
  • 7 apr 2026 - 12:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.547

    "Toen Verstappen instapte bij Toro Rosso, reed de Formule 1 nog met de rauwe V8-motoren." oh ja joh?

    • + 3
    • 7 apr 2026 - 12:11
    • The Wolf

      Posts: 552

      kwou zeggen, nou drink ik wel vaak bier tijdens de races, maar kan me nog wel vaag herinneren dat er een paar jaar tussen de V8's en het debuut van Max zat

      • + 1
      • 7 apr 2026 - 13:11
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.337

      Klopt. Sinds 2014 gebruikt men V6 hybride motoren. Max reed in 2015 z'n eerste seizoen.

      • + 1
      • 7 apr 2026 - 13:33
  • NicoS

    Posts: 20.583

    Hij is niet de enige…..

    • + 8
    • 7 apr 2026 - 12:37
  • Wingleader

    Posts: 3.401

    En heel langzaam aan komt de FIA en de FOM erachter dat ze de plank compleet hebben misgeslagen. 3 jaar geleden waarschuwingen in de wind geslagen, nu zijn de rapen gaar. F1 is vermoord en dat gaat veel geld kosten. Een weg terug is er voorlopig niet, dus de klasse glijdt af naar een lelijk eendje ipv de pinnacle wat het zou moeten zijn.

    • + 5
    • 7 apr 2026 - 12:38
  • 919

    Posts: 4.209

    Verstappen heeft dezelfde mening welke ook vele fans van de sport hebben, naar hen wordt ook niet geluisterd, net zoals de fans is Verstappen ook maar slechts een pion. Een pion in het grote spel om zoveel mogelijk geld naar binnen te harken. Verzadiging is wat er volgt door deze uitholling, tenminste, bij diegenen die hun hart bij de sport hadden liggen. Jammer, maar er zijn gelukkig meer leuke dingen in het leven.

    • + 2
    • 7 apr 2026 - 12:43
  • William-E

    Posts: 497

    Formule 1 wordt langzaam aan omgetoverd naar de Formule E... Logisch dat ie weg wil...

    • + 4
    • 7 apr 2026 - 12:54
  • The Wolf

    Posts: 552

    Fans nemen ook afstand, daar waar ik vroeger met trots vertelde dat ik F1 fan was aan iedereen die het maar horen wilde, hou ik tegenwoordig die informatie maar liever voor mezelf, hoeven mensen niet te weten, ik kijk ook F1 met de rolluiken dicht btw....

    • + 2
    • 7 apr 2026 - 13:12
  • Joeppp

    Posts: 8.493

    Ach, straks heb je een bomvolle nurburgring en Youtube kan het aantal streams niet meer aan. Dan zal je zien hoe snel er beloftes gedaan worden om zaken te veranderen in de F1.

    • + 3
    • 7 apr 2026 - 13:19

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar