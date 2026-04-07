De afgelopen jaren is de Formule 1 haast onherkenbaar veranderd. Nieuwe auto’s, een uitpuilende kalender en de Amerikaanse invloeden hebben de koningsklasse in een ander jasje gestoken. Eén ding lijkt daarbij steeds duidelijker te worden: de huidige richting botst regelmatig met de visie van Max Verstappen.

Sinds zijn debuut in 2015 heeft Verstappen de sport flink zien transformeren. De Nederlander staat erom bekend zich niet in te houden en plaatste door de jaren heen vaker zijn vraagtekens bij de koers van de sport. Met de nieuwste generatie auto’s als voorlopig hoogtepunt, lijkt het er steeds meer op dat veranderingen niet in zijn voordeel uitpakken.

Nieuwe generatie auto’s zorgt voor frictie bij Verstappen

Toen Verstappen instapte bij Toro Rosso, reed de Formule 1 twee jaar daarvoor nog met de rauwe V8-motoren. Inmiddels zijn die ingeruild voor hybride V6-krachtbronnen, een ontwikkeling waar niet alleen hij, maar een groot deel van het veld met gemengde gevoelens op terugkijkt. Het sentiment is duidelijk: de nostalgie naar ‘vroeger’ leeft nog altijd.

De veranderingen houden daar echter niet op. Met de blik op 2026 staat de sport opnieuw voor een ingrijpende revolutie. Actieve aerodynamica en een nog grotere rol voor elektrische energie maken van de auto’s complexe machines, waarin managen minstens zo belangrijk wordt als pure snelheid. Precies dat schuurt bij Verstappen, die zich meermaals kritisch heeft uitgelaten over deze richting en weinig enthousiast is over de nieuwe generatie bolides.

Ook buiten de baan botst visie van Verstappen met F1-koers

Niet alleen technisch, maar ook organisatorisch lijkt de sport zich te verwijderen van Verstappens ideaalbeeld. Waar hij pleitte voor een beperktere kalender om de druk op teams te verlagen, groeide het aantal races juist door naar een recordaantal van 24.

Daarnaast deden sprintraces hun intrede, een concept waar Verstappen zich nooit echt achter heeft geschaard. Het onderstreept de bredere discussie binnen de sport: draait het nog om puur racen, of steeds meer om entertainment?

Sinds de overname door Liberty Media is die balans verschoven. De commerciële groei en wereldwijde aantrekkingskracht zijn groter dan ooit, maar de vraag blijft of dat hand in hand gaat met wat coureurs als Verstappen voor ogen hebben. Met name door de nieuwste technische ontwikkelingen lijken die werelden voorlopig verder uit elkaar te liggen dan ooit.