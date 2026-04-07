Sky Sports-commentator: "Verstappen denkt serieus na om te vertrekken"

Sky Sports-commentator: "Verstappen denkt serieus na om te vertrekken"

Max Verstappen zou serieus nadenken over een afscheid van de Formule 1 na dit seizoen. Die opvallende claim komt van David Croft, die ervan overtuigd is dat de Nederlander geen loze dreigementen uit.

De uitspraken van Verstappen over de huidige reglementen zorgden al voor opschudding, maar volgens Croft zit daar meer achter dan alleen frustratie. De viervoudig wereldkampioen zou oprecht twijfelen over zijn toekomst in de sport.

‘Dit is geen spelletje van Max’

Croft is duidelijk: de woorden van Verstappen moeten serieus genomen worden. Volgens de Britse commentator heeft de Red Bull-coureur in het verleden al vaker laten zien dat hij zegt wat hij denkt – en daar ook naar handelt.

“Dit is geen spelletje of drukmiddel,” stelt Croft. “Max is iemand die zegt wat hij vindt en zich daar meestal ook aan houdt. Als hij zegt dat hij twijfelt, dan meent hij dat ook.”

Volgens Croft speelt ook mee dat Verstappen nooit de ambitie heeft gehad om tot in lengte van jaren actief te blijven. “Hij heeft altijd gezegd dat hij dit niet voor altijd wil doen. Hij wil ook andere dingen en meer tijd doorbrengen met familie en vrienden.”

‘Geen plezier? Dan stopt hij gewoon’

De kern van het probleem ligt volgens Croft bij het plezier in de sport. De huidige generatie auto’s en regels spreken Verstappen simpelweg minder aan, ongeacht de prestaties van Red Bull.

“Het maakt hem niet eens zoveel uit of die auto goed is of niet,” legt Croft uit. “Dit hele format ligt hem gewoon niet. Hij wil racen en daar plezier in hebben – en als dat gevoel weg is, dan stopt hij.”

De Brit benadrukt dat Verstappen zich bovendien zorgen maakt over de richting waarin de Formule 1 zich ontwikkelt. “Hij wil gewoon achter het stuur stappen en genieten, of dat nu in een simulator is of op het circuit. Als dat er niet meer is, dan is het klaar.”

Tot slot wijst Croft op de risico’s van de sport. “We mogen niet vergeten hoe gevaarlijk dit is. Als je er niet meer honderd procent achter staat, waarom zou je dat risico nog nemen? Dan is stoppen een heel logische keuze.”

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.945

"Volgens de Britse commentator heeft de Red Bull-coureur in het verleden al vaker laten zien dat hij zegt wat hij denkt – en daar ook naar handelt".

Max en ik hadden zomaar 'n tweeling kunnen zijn.
Zo was ik vroeger ook....ik zei wat en ik handelde dan daar ook na.
Dat heeft me dikwijls in de ... [Lees verder]

  • 7 apr 2026 - 11:44
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.948

    "Volgens de Britse commentator heeft de Red Bull-coureur in het verleden al vaker laten zien dat hij zegt wat hij denkt – en daar ook naar handelt".

    Max en ik hadden zomaar 'n tweeling kunnen zijn.
    Zo was ik vroeger ook....ik zei wat en ik handelde dan daar ook na.
    Dat heeft me dikwijls in de problemen gebracht, vooral met meisjes

    Dan zei ik bijvoorbeeld tegen zo'n meisje dat ze 'n lekker achterwerk had en dat ik best wel eens wou voelen...en dat deed ik dan ook.
    Pats....tegen m'n oren of 'n trap onder m'n knikkers.

    Maar je wordt wijzer met de jaren en ik kan gerust zeggen dat ik dat na mijn 65ste niet meer gedaan hebt.

    • 7 apr 2026 - 11:44
  • iOosterbaan

    Posts: 2.149

    Eindelijk iemand die het snapt. Iedereen zegt maar hij dreigt hij dreigt. Hij dreigt helemaal niet, hij zegt gewoon….ik vind dit niks aan en als het zo blijft ben ik weg. Dat klinkt misschien als dreigement…maar hij is Max om het even, tuurlijk als je hem vraagt wat moet anders zal hij dat zeker zeggen en als het dan weer leuk is. Zal hij blijven.

    • 7 apr 2026 - 12:01
  • Bertrand Gachot

    Posts: 454

    Er blijft helemaal niemand meer over die hier nog zijn plasje over gaat doen in dit tempo, we gaan van de buitenlandse commentatoren in een rap tempo over op de huisvrouwen, ANNE GREET (Viaplaaay) kom er maar in, wat vindt jij er van?

    • 7 apr 2026 - 12:05
    • Pietje Bell

      Posts: 34.170

      Dit is de 2e keer dat je het over HUISVROUW Anne Greet Haars hebt.
      Zal je even iets over deze veelzijdige topper vertellen. Vele malen beter
      dan Amber Brandtsen:

      Anne-Greet Haars (1986) is ruim 20 jaar werkzaam als journalist, hoofd-/eindredacteur en programmamaker voor radio, online en tv.

      Ze is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Opeens wist ze waar ze haar studie Politicologie en master Bedrijfskunde voor wilde inzetten: de media. Ze vond haar plek bij BNR Nieuwsradio, waar ze verslaggever en eindredacteur werd. Ze werkte intensief samen met Humberto Tan en sportmarketeer Bob van Oosterhout. Samen reisden ze de wereld over om van meerdere grote sportevenementen (WK’s, Olympische Spelen etc.) verslag te doen. Na deze enerverende tijd, maakte ze de overstap naar de televisiewereld en werd daar uiteindelijk hoofdredacteur van ‘RTL Late Night’. Ook heeft ze de hoofdredactie gedaan van het eerste seizoen van de talkshow ‘Beau’. Door jarenlang elke dag een live-programma te maken, weet ze alles van storytelling: welk verhaal wil je vertellen, en hoe breng je het over. Tevens gaf zij in de periode leiding aan een grote redactie, en nam zij verantwoordelijkheid voor dagelijkse beslissingen. Na de talkshows, verplaatste haar interesse van ‘lineaire’ televisie naar de streamingdiensten. Voor productiebedrijf Fremantle – een van de grootste van Nederland – werd zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en begeleiden van programma’s op Video-on-Demand. Naast haar presentatiewerk, maakt(e) Anne-Greet ook meerdere documentaires.
      In 2022 volgt een stap naar Viaplay, waar de presentatrice meerdere sporten presenteert. Ze doet Formule 1, Engels voetbal, hockey en ook (het WK) handbal.

      Haars is samen met Paul van der Linden en ze hebben samen twee dochters.

      • 7 apr 2026 - 12:39
    • The Wolf

      Posts: 556

      allemaal plasjes eroverheen lijkt wel een golden shower feest, ik gooi even snel een paar halve liters pils achterover dan doe ik er ook eentje overheen, wel meer dan 1 trouwens...

      • 7 apr 2026 - 13:06
    • d@nny

      Posts: 3.598

      Hoor liever wat HUISVROUW Anne Greet ervan vindt maar goed...

      • 7 apr 2026 - 13:24
    • Bertrand Gachot

      Posts: 454

      @Pietje b. Het gaat niet om het cv dat verder 0 raakvlakken heeft met de autosport, maar om de ondeskundigheid over de sport. Ik luister altijd naar In de slipstream (het voormalige slipstream), en het is meer dan onderweldigend, de afgelopen aflevering ook weer, Kalff en Kees hebben het over luca Badoer, en hoe hij niet de vervanger had moeten zijn destijds van Schumacher, zij wist werkelijk niet waar het over ging, in de zelfde aflevering (of een ander), ging het over Montoya, zij dacht dat hij maar 'lekker in Spanje" moest blijven. Echt geen kennis van zaken. Volgens mij heeft collega huisvrouw Claire Dubbelman meer verstand van zaken.

      • 7 apr 2026 - 15:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
