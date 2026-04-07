Max Verstappen zou serieus nadenken over een afscheid van de Formule 1 na dit seizoen. Die opvallende claim komt van David Croft, die ervan overtuigd is dat de Nederlander geen loze dreigementen uit.

De uitspraken van Verstappen over de huidige reglementen zorgden al voor opschudding, maar volgens Croft zit daar meer achter dan alleen frustratie. De viervoudig wereldkampioen zou oprecht twijfelen over zijn toekomst in de sport.

‘Dit is geen spelletje van Max’

Croft is duidelijk: de woorden van Verstappen moeten serieus genomen worden. Volgens de Britse commentator heeft de Red Bull-coureur in het verleden al vaker laten zien dat hij zegt wat hij denkt – en daar ook naar handelt.

“Dit is geen spelletje of drukmiddel,” stelt Croft. “Max is iemand die zegt wat hij vindt en zich daar meestal ook aan houdt. Als hij zegt dat hij twijfelt, dan meent hij dat ook.”

Volgens Croft speelt ook mee dat Verstappen nooit de ambitie heeft gehad om tot in lengte van jaren actief te blijven. “Hij heeft altijd gezegd dat hij dit niet voor altijd wil doen. Hij wil ook andere dingen en meer tijd doorbrengen met familie en vrienden.”

‘Geen plezier? Dan stopt hij gewoon’

De kern van het probleem ligt volgens Croft bij het plezier in de sport. De huidige generatie auto’s en regels spreken Verstappen simpelweg minder aan, ongeacht de prestaties van Red Bull.

“Het maakt hem niet eens zoveel uit of die auto goed is of niet,” legt Croft uit. “Dit hele format ligt hem gewoon niet. Hij wil racen en daar plezier in hebben – en als dat gevoel weg is, dan stopt hij.”

De Brit benadrukt dat Verstappen zich bovendien zorgen maakt over de richting waarin de Formule 1 zich ontwikkelt. “Hij wil gewoon achter het stuur stappen en genieten, of dat nu in een simulator is of op het circuit. Als dat er niet meer is, dan is het klaar.”

Tot slot wijst Croft op de risico’s van de sport. “We mogen niet vergeten hoe gevaarlijk dit is. Als je er niet meer honderd procent achter staat, waarom zou je dat risico nog nemen? Dan is stoppen een heel logische keuze.”