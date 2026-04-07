De uitspraken van Juan Pablo Montoya over Max Verstappen hebben voor flink wat ophef gezorgd. De Colombiaan mengde zich in de discussie rond het 2026-reglement, maar kreeg naar eigen zeggen een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen.

Montoya blijft echter achter zijn woorden staan en laat zich niet van de wijs brengen. Volgens de oud-coureur hoort kritiek bij de sport, al erkent hij dat de toon van de reacties hem wel heeft verrast.

‘Ik werd compleet afgemaakt’

Montoya vertelt dat zijn uitspraak – dat Verstappen vrij is om te vertrekken als hij dat wil – totaal verkeerd viel bij een deel van het publiek.

“Ik zei gewoon dat als Max weg wil, hij dat moet doen. Dat heb ik zelf ook gedaan,” klinkt het. “Maar ik werd echt compleet afgemaakt. De hoeveelheid haat en reacties die daarop kwam, was enorm.”

Toch ziet Montoya ook de andere kant van het verhaal en toont hij begrip voor de frustraties van Verstappen. “Ik snap wat hij bedoelt. Die extreme energieterugwinning en dat constante liften en coasten zijn gewoon irritant. Maar dit is geen verrassing, dit wisten ze jaren geleden al.”

‘Je kunt de regels niet voor één coureur aanpassen’

Volgens Montoya ligt de situatie een stuk complexer dan vaak wordt geschetst. Elke aanpassing aan het reglement heeft volgens hem gevolgen elders in de sport.

“Als je nu dingen gaat veranderen, creëer je weer nieuwe problemen,” legt hij uit. “Haal je vermogen weg, dan worden de auto’s trager en hoor je meteen dat het geen Formule 1 meer is. Het is nooit zwart-wit.”

De oud-coureur wijst ook naar de bredere context binnen de sport. “Je kunt niet alleen naar Max luisteren. Er rijden nog 21 andere coureurs rond. Gaat hun mening dan ineens niet meer tellen?”

Daarnaast legt Montoya de vinger op de zere plek bij Red Bull. “Ze hebben zelf een zware auto gebouwd, net als Williams, en daar betalen ze nu de prijs voor. Je kunt de regels niet aanpassen omdat één team het moeilijk heeft.”

Tot slot denkt Montoya dat ook de situatie van Verstappen zelf meespeelt. “Hij komt van winnen en zit nu ineens in de middenmoot. Dat is nieuw voor hem en dat maakt het natuurlijk extra frustrerend.”