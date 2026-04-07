Montoya kreeg stortvloed aan haatreacties na kritiek op Verstappen

De uitspraken van Juan Pablo Montoya over Max Verstappen hebben voor flink wat ophef gezorgd. De Colombiaan mengde zich in de discussie rond het 2026-reglement, maar kreeg naar eigen zeggen een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen.

Montoya blijft echter achter zijn woorden staan en laat zich niet van de wijs brengen. Volgens de oud-coureur hoort kritiek bij de sport, al erkent hij dat de toon van de reacties hem wel heeft verrast.

‘Ik werd compleet afgemaakt’

Montoya vertelt dat zijn uitspraak – dat Verstappen vrij is om te vertrekken als hij dat wil – totaal verkeerd viel bij een deel van het publiek.

“Ik zei gewoon dat als Max weg wil, hij dat moet doen. Dat heb ik zelf ook gedaan,” klinkt het. “Maar ik werd echt compleet afgemaakt. De hoeveelheid haat en reacties die daarop kwam, was enorm.”

Toch ziet Montoya ook de andere kant van het verhaal en toont hij begrip voor de frustraties van Verstappen. “Ik snap wat hij bedoelt. Die extreme energieterugwinning en dat constante liften en coasten zijn gewoon irritant. Maar dit is geen verrassing, dit wisten ze jaren geleden al.”

‘Je kunt de regels niet voor één coureur aanpassen’

Volgens Montoya ligt de situatie een stuk complexer dan vaak wordt geschetst. Elke aanpassing aan het reglement heeft volgens hem gevolgen elders in de sport.

“Als je nu dingen gaat veranderen, creëer je weer nieuwe problemen,” legt hij uit. “Haal je vermogen weg, dan worden de auto’s trager en hoor je meteen dat het geen Formule 1 meer is. Het is nooit zwart-wit.”

De oud-coureur wijst ook naar de bredere context binnen de sport. “Je kunt niet alleen naar Max luisteren. Er rijden nog 21 andere coureurs rond. Gaat hun mening dan ineens niet meer tellen?”

Daarnaast legt Montoya de vinger op de zere plek bij Red Bull. “Ze hebben zelf een zware auto gebouwd, net als Williams, en daar betalen ze nu de prijs voor. Je kunt de regels niet aanpassen omdat één team het moeilijk heeft.”

Tot slot denkt Montoya dat ook de situatie van Verstappen zelf meespeelt. “Hij komt van winnen en zit nu ineens in de middenmoot. Dat is nieuw voor hem en dat maakt het natuurlijk extra frustrerend.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (26)

Login om te reageren
  • F1 bekijker

    Posts: 202

    Dan weet je gelijk uit welke Tokkie hoek dit kwam.

    • + 5
    • 7 apr 2026 - 09:00
    • Edgar

      Posts: 1.747

      Wel raar dat die russel fans hem zo af maakten

      • + 7
      • 7 apr 2026 - 09:30
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.942

      Fans Edgar?

      Russell heeft maar één fan en die komt op internet niet verder dan hier op het forum....en de verschillende p*rn*saits.

      • + 3
      • 7 apr 2026 - 09:49
    • Edgar

      Posts: 1.747

      ik liet zien, dat overdrijven ook een vak is...

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 10:45
  • Politik

    Posts: 9.901

    Montoya had gewoon eens wat vaker op GPtoday moeten posten, dan was hij er al aan gewend geweest en dan was hij er wat minder van geschrokken.
    Gewoon eigen schuld dikke bult.

    • + 5
    • 7 apr 2026 - 09:11
    • Need5Speed

      Posts: 3.652

      Hij heeft geen zin in anti-Max trollen.

      • + 2
      • 7 apr 2026 - 10:46
    • Politik

      Posts: 9.901

      Volgens gasten zoals jij is Montoya er toch zelf eentje?
      Beetje tegenstrijdige reactie dit.
      Maar de horde zal het wel weer massaal prachtig vinden.

      • + 2
      • 7 apr 2026 - 11:02
    • Need5Speed

      Posts: 3.652

      Ik weet niet waar jij op doelt.
      Gasten zoals ik hebben geen speciale voorkeur voor een bepaalde coureur maar zien wel verschil in talent.
      Montoya roept de hele tijd dingen, niet specifiek voor of tegen Max, maar altijd controversieel.

      Jij zet een beeld neer dat de meerderheid van de gebruikers hier hersenloze Max-fanaten zijn, maar ik zie dat bijna niet. Vergeleken bij de gemiddelde chatbox bij een willekeurige F1 livestream is het hier zeer gematigd. Op jou en een paar andere haters na dan.

      • + 2
      • 7 apr 2026 - 11:16
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.057

      Gossie toch, daar razen de versleten stompjes van onze opperhordeloper weer over z'n toetsenbordje hoor....

      En maar jammeren dat de horde altijd de aanleiding is dat 'wij trollen' zo reageren. Je bent hét schoolvoorbeeld van de oorzaak van die eeuwige kift hier. Altijd maar stoken, steevast dommige insinuaties opwerpen en suggestieve 'feitjes' de wereld in kotsen. En als men dan reageert moord e brand schreeuwen want 'we' worden op de person aangevallen. Wat een lachwekkend kind is u dan, @Politik...

      • + 1
      • 7 apr 2026 - 11:19
  • Erik FW34

    Posts: 3.879

    Dit is hoe het tegenwoordig gaat. Mensen kunnen nauwelijks nog omgaan met een andere mening. Echte discussie lijkt verdwenen: het is vooral harder en vaker roepen, elkaar belachelijk maken en bedreigen.

    • + 6
    • 7 apr 2026 - 09:13
    • The Wolf

      Posts: 546

      "Mensen kunnen nauwelijks nog omgaan met een andere mening" ik ben het daar NIET MEE EENS!! wie denk je dat je bent?! ik kan GODVER prima met een andere mening omgaan!!

      • + 3
      • 7 apr 2026 - 09:54
    • Stoffelman

      Posts: 6.327

      Het heeft niet zoveel te maken met meningen.
      'T is voornamelijk blind fanatisme.

      • + 1
      • 7 apr 2026 - 09:54
    • NicoS

      Posts: 20.580

      Blinde haat kun je ook rustig toevoegen @Stoffel…..

      • + 3
      • 7 apr 2026 - 10:29
    • 919

      Posts: 4.201

      ’Mensen kunnen nauwelijks nog omgaan met een andere mening. Echte discussie lijkt verdwenen: het is vooral harder en vaker roepen, elkaar belachelijk maken en bedreigen.’

      Feitelijk doet Montoya hetzelfde, hij geeft vooral een mening over Verstappen in plaats van het daadwerkelijke onderwerp, namelijk de regelgeving.
      Het is over de schutting werpen en niet iets om een discussie over te hebben.
      Daarnaast roept hij allerlei zaken over hoe Verstappen zou denken of wat de aanleiding zou zijn over Verstappen zijn denkwijze. En dat terwijl over alle zaken die hij roept, er door Verstappen al uitleg over gegeven is. Eigenlijk zegt Montoya dat Verstappen niet eerlijk is in zijn uitgingen, ofwel... Liegt.

      Niet gek dat je dan een 'horde' aan TeamMV over je heen krijgt.

      • + 0
      • 7 apr 2026 - 11:29
  • StevenQ

    Posts: 10.397

    Juan heeft nog steeds niet door dat niet allen Max klaagt over die regels blijkbaar

    • + 5
    • 7 apr 2026 - 09:47
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.942

      Maar omdat Max nu in de middenmoot rijdt liggen de kaarten anders....ook bij zijn fans.

      • + 4
      • 7 apr 2026 - 09:56
    • StevenQ

      Posts: 10.397

      Maar ondertussen hebben Norris, Sainz en een hele rij andere coureurs kritiek op die regels en een hoop journalisten doen alsof alleen Max kritiek heeft

      • + 6
      • 7 apr 2026 - 10:05
    • Politik

      Posts: 9.901

      Verschil is dat de fans van Norris en Sainz niet als een stel losgeslagen tokkies gaan lopen schelden en beledigen.

      Ook spelen deze fans niet elke dag vier keer hetzelfde verontwaardigde bandje af.

      • + 3
      • 7 apr 2026 - 10:09
    • StevenQ

      Posts: 10.397

      Omdat niemand het ook heeft over het feit dat Norris en Sainz kritiek hebben Politik, en hij heeft het over "haatreacties", hij heeft het nergens over schelden of beledigen

      • + 5
      • 7 apr 2026 - 10:12
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.942

      Dat de regels niet toestaan dat er echt geracet kan worden is idd al 'n paar jaar bekend.

      Dat Max en andere coureurs dat al aangaven klopt, maar omdat Max met alles begint te gooien en gaat dreigen ligt hij zijn hoofd wel op 'n hakblok.

      Ook omdat hij 4voudig kampioen is telt mee natuurlijk.

      • + 5
      • 7 apr 2026 - 10:13
    • Stoffelman

      Posts: 6.327

      "Maar ondertussen hebben Norris, Sainz en een hele rij andere coureurs kritiek op die regels"

      ------

      Maar zij hebben het niet over stoppen als de regels niet veranderen.
      Daar ligt het grote verschil, tussen hen en Verstappen.

      • + 3
      • 7 apr 2026 - 10:23
    • NicoS

      Posts: 20.580

      Waarom wordt “over de toekomst nadenken” meteen als dreiging bestempeld.
      Volgens mij is iedere coureur vrij in om over z’n toekomst na te denken…
      Als Max er na dit seizoen geen zin meer in heeft door deze regels, dan is hij toch gewoon eerlijk dat hij twijfelt om nog door te gaan?
      Wat heeft hij dan nog te zoeken in de F1?
      Komende tijd zal hij daar wel uitsluitsel over geven lijkt mij.

      • + 5
      • 7 apr 2026 - 10:24
    • 919

      Posts: 4.201

      ’maar omdat Max met alles begint te gooien en gaat dreigen ligt hij zijn hoofd wel op 'n hakblok.’

      Dat klopt helemaal 😄

      Net zoals Montoya zijn hoofd op het hakblok legt met zijn ehm... Mening 🫣

      • + 2
      • 7 apr 2026 - 10:25
    • Erik FW34

      Posts: 3.879

      Nicos

      "Waarom wordt “over de toekomst nadenken” meteen als dreiging bestempeld."

      omdat de hele intentie is van de opmerking toch?

      • + 2
      • 7 apr 2026 - 10:39
    • Stoffelman

      Posts: 6.327

      "Nicos

      "Waarom wordt “over de toekomst nadenken” meteen als dreiging bestempeld."

      omdat de hele intentie is van de opmerking toch?"

      -----

      Inderdaad, de opmerking, 'stoppen als de regels niet wijzigen 'is op zich druk opvoeren, met een dreiging.

      • + 1
      • 7 apr 2026 - 11:05
  • 919

    Posts: 4.201

    Het zal nu vast minder worden met de haatberichten nu hij er nog een schepje boven op doet. 🫣

    Anyway, het blijkt maar weer eens dat een beetje goed kunnen rijden en coureur zijn helemaal niets zegt over intelligentie. Sterker nog, ik denk dat de meeste coureurs geen helder licht zijn. Net zoals voetballers zeg maar.

    • + 0
    • 7 apr 2026 - 10:21

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

