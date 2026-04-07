Na een moeizaam eerste jaar bij Ferrari lijkt Lewis Hamilton helemaal terug. De zevenvoudig wereldkampioen kende in 2025 nog een lastig seizoen, maar heeft in 2026 zijn ritme hervonden en laat opnieuw zien waarom hij jarenlang de maatstaf was in de Formule 1.

De Brit begon sterk aan het nieuwe seizoen en voelt zich zichtbaar beter in zijn vel binnen het Italiaanse team. De twijfels van buitenaf? Die heeft hij inmiddels omgezet in extra brandstof.

‘Ik wilde bewijzen dat ik het nog heb’

Hamilton geeft toe dat de moeilijke periode hem aan het denken zette, maar nooit brak. Volgens hem kwamen de kritische geluiden vaak van mensen die zelf nooit zijn niveau hebben gehaald.

“Als je moeilijke jaren kent, komen de vragen vanzelf,” stelt hij in gesprek met F1TV. “Maar het waren vooral mensen zonder mijn palmares die het hardst riepen. Dan voelt het extra goed om terug te slaan en te laten zien dat ik nog altijd kan meedoen vooraan.”

De Brit werkte zich in de winter uit de naad en zette alles op alles om sterker terug te keren. “Ik ben blijven knokken en heb mezelf gepusht als nooit tevoren. Ik wil blijven leveren en elke keer opnieuw laten zien dat ik er nog sta.”

Nieuwe Ferrari voelt als thuiskomen

Een belangrijk verschil met vorig jaar is de nieuwe auto, die veel beter aansluit bij Hamiltons rijstijl. De Brit speelde zelf een rol in de ontwikkeling en plukt daar nu de vruchten van.

“Dit jaar is gewoon goed begonnen,” klinkt het tevreden. “De sfeer binnen het team is sterk en ik geniet echt van deze auto. Het is mooi om dingen waar ik om vroeg nu terug te voelen op de baan – en dat ze ook echt werken.”

Ook naast de baan voelt Hamilton zich steeds meer thuis bij Ferrari. “Zo’n overstap is gigantisch. Mensen onderschatten hoeveel er komt kijken bij een nieuw team, een andere cultuur en een andere manier van werken. Maar alles wat we vorig jaar geleerd hebben, zie je nu terug.”

Eerste Ferrari-podium smaakt naar meer

De progressie werd beloond met een podiumplaats in China, zijn eerste in dienst van Ferrari. Een moment dat voor Hamilton extra lading kreeg.

“Ik heb nog nooit zo hard moeten werken voor een podium,” geeft hij toe. “Daarom voelde deze misschien wel als de eerste uit mijn carrière. Zeker in het rood, dat maakt het speciaal.”

De honger is daarmee nog lang niet gestild. “De steun binnen het team is ongelooflijk geweest, ook toen het tegenzat. Dat motiveert me alleen maar om nog harder te pushen en samen verder te bouwen.”

Met Ferrari dat blijft ontwikkelen en de concurrentie van onder meer Mercedes op de loer, is Hamilton duidelijk over de ambitie. “Iedereen binnen het team gaat tot het uiterste voor elke milliseconde. Dat werkt aanstekelijk. Ik kijk echt uit naar wat de komende maanden gaan brengen.”