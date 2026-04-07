Hamilton weer opgeleefd bij Ferrari: "Nog nooit zo hard gewerkt voor podium"

Na een moeizaam eerste jaar bij Ferrari lijkt Lewis Hamilton helemaal terug. De zevenvoudig wereldkampioen kende in 2025 nog een lastig seizoen, maar heeft in 2026 zijn ritme hervonden en laat opnieuw zien waarom hij jarenlang de maatstaf was in de Formule 1.

De Brit begon sterk aan het nieuwe seizoen en voelt zich zichtbaar beter in zijn vel binnen het Italiaanse team. De twijfels van buitenaf? Die heeft hij inmiddels omgezet in extra brandstof.

Meer over Ferrari Van der Garde weet het zeker: "Ferrari wil Verstappen naast Leclerc hebben"

Van der Garde weet het zeker: "Ferrari wil Verstappen naast Leclerc hebben"

 Leclerc haalt opgelucht adem na intensieve race

Leclerc haalt opgelucht adem na intensieve race

‘Ik wilde bewijzen dat ik het nog heb’

Hamilton geeft toe dat de moeilijke periode hem aan het denken zette, maar nooit brak. Volgens hem kwamen de kritische geluiden vaak van mensen die zelf nooit zijn niveau hebben gehaald.

“Als je moeilijke jaren kent, komen de vragen vanzelf,” stelt hij in gesprek met F1TV. “Maar het waren vooral mensen zonder mijn palmares die het hardst riepen. Dan voelt het extra goed om terug te slaan en te laten zien dat ik nog altijd kan meedoen vooraan.”

De Brit werkte zich in de winter uit de naad en zette alles op alles om sterker terug te keren. “Ik ben blijven knokken en heb mezelf gepusht als nooit tevoren. Ik wil blijven leveren en elke keer opnieuw laten zien dat ik er nog sta.”

Nieuwe Ferrari voelt als thuiskomen

Een belangrijk verschil met vorig jaar is de nieuwe auto, die veel beter aansluit bij Hamiltons rijstijl. De Brit speelde zelf een rol in de ontwikkeling en plukt daar nu de vruchten van.

“Dit jaar is gewoon goed begonnen,” klinkt het tevreden. “De sfeer binnen het team is sterk en ik geniet echt van deze auto. Het is mooi om dingen waar ik om vroeg nu terug te voelen op de baan – en dat ze ook echt werken.”

Ook naast de baan voelt Hamilton zich steeds meer thuis bij Ferrari. “Zo’n overstap is gigantisch. Mensen onderschatten hoeveel er komt kijken bij een nieuw team, een andere cultuur en een andere manier van werken. Maar alles wat we vorig jaar geleerd hebben, zie je nu terug.”

Eerste Ferrari-podium smaakt naar meer

De progressie werd beloond met een podiumplaats in China, zijn eerste in dienst van Ferrari. Een moment dat voor Hamilton extra lading kreeg.

“Ik heb nog nooit zo hard moeten werken voor een podium,” geeft hij toe. “Daarom voelde deze misschien wel als de eerste uit mijn carrière. Zeker in het rood, dat maakt het speciaal.”

De honger is daarmee nog lang niet gestild. “De steun binnen het team is ongelooflijk geweest, ook toen het tegenzat. Dat motiveert me alleen maar om nog harder te pushen en samen verder te bouwen.”

Met Ferrari dat blijft ontwikkelen en de concurrentie van onder meer Mercedes op de loer, is Hamilton duidelijk over de ambitie. “Iedereen binnen het team gaat tot het uiterste voor elke milliseconde. Dat werkt aanstekelijk. Ik kijk echt uit naar wat de komende maanden gaan brengen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (4)

Login om te reageren
  • WickieDeViking

    Posts: 942

    “Ik heb nog nooit zo hard moeten werken voor een podium,” geeft hij toe. “Daarom voelde deze misschien wel als de eerste uit mijn carrière. Zeker in het rood, dat maakt het speciaal.”

    Dat zet zijn wereldtitels dan toch ook wel in een ander daglicht.

    • 7 apr 2026 - 08:48
    • Edgar

      Posts: 1.746

      Iets dat wij toch allemaal allang wisten? Wereldtitels met dank aan die onzettend sterke Mercedes, net als dit seizoen...

      • 7 apr 2026 - 09:29
    • 919

      Posts: 4.199

      Hij stond al zo lang droog en al die tijd heeft hij hard moeten werken, ik kan me wel voorstellen dat het een opluchting is dat hij eindelijk weer eens een keer op het podium stond.

      • 7 apr 2026 - 10:27
  • StevenQ

    Posts: 10.397

    Doet Hamilton het echt beter of lijkt hij beter omdat McLaren en Red Bull teruggevallen waren?

    • 7 apr 2026 - 10:03

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.566
  • Podiums 133
  • Grand Prix 234
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
