De geruchtenmolen rond Max Verstappen en Mercedes draait opnieuw op volle toeren, maar bij Toto Wolff is de maat vol. De Mercedes-baas rekent resoluut af met de verhalen over een mogelijke toptransfer en wil er voorlopig niets meer over horen.

In de paddock gonst het opnieuw van de speculaties over een samenwerking tussen Verstappen en Mercedes, mede door de link tussen Verstappen Racing en Mercedes. Toch is er volgens Wolff dit keer geen enkele sprake van concrete interesse of gesprekken.

‘Absurd dat dit nu alweer speelt’

Wolff begrijpt weinig van het moment waarop de geruchten weer oplaaien en spreekt zich daar duidelijk over uit. Volgens hem is het ongebruikelijk dat zulke verhalen al zo vroeg in het seizoen de kop opsteken.

“Het is eigenlijk bizar dat dit soort verhalen nu al rondgaan,” klinkt het scherp in gesprek met OE24. “Normaal ben je daar pas midden in het seizoen klaar mee, maar dit begint nu al. Ik heb geen idee waar dit ineens vandaan komt.”

De Oostenrijker maakt korte metten met de speculaties en benadrukt dat er intern bij Mercedes geen enkele aanleiding is om naar Verstappen te kijken. “Er speelt helemaal niets. Er zijn geen gesprekken en eerlijk gezegd heb ik daar nu ook geen enkele behoefte aan.”

Vertrouwen in Russell en Antonelli

Volgens Wolff ligt de focus volledig op zijn huidige line-up, met George Russell en Kimi Antonelli. Beide coureurs liggen langdurig vast en genieten het volle vertrouwen van de teamleiding.

“We hebben twee rijders met lange contracten en die presteren allebei op topniveau,” stelt Wolff. “Er is dus totaal geen reden om ook maar te denken aan veranderingen.”

Toch wil Wolff afsluiten met een duidelijke nuance richting Verstappen. “Laat één ding helder zijn: dit zeg ik met het grootste respect voor Max. Maar op dit moment is dit simpelweg niet aan de orde.”