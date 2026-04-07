Wolff geïrriteerd na speculatie over Verstappen: "Weet niet waar dit vandaan komt"

Wolff geïrriteerd na speculatie over Verstappen: "Weet niet waar dit vandaan komt"

De geruchtenmolen rond Max Verstappen en Mercedes draait opnieuw op volle toeren, maar bij Toto Wolff is de maat vol. De Mercedes-baas rekent resoluut af met de verhalen over een mogelijke toptransfer en wil er voorlopig niets meer over horen.

In de paddock gonst het opnieuw van de speculaties over een samenwerking tussen Verstappen en Mercedes, mede door de link tussen Verstappen Racing en Mercedes. Toch is er volgens Wolff dit keer geen enkele sprake van concrete interesse of gesprekken.

‘Absurd dat dit nu alweer speelt’

Wolff begrijpt weinig van het moment waarop de geruchten weer oplaaien en spreekt zich daar duidelijk over uit. Volgens hem is het ongebruikelijk dat zulke verhalen al zo vroeg in het seizoen de kop opsteken.

“Het is eigenlijk bizar dat dit soort verhalen nu al rondgaan,” klinkt het scherp in gesprek met OE24. “Normaal ben je daar pas midden in het seizoen klaar mee, maar dit begint nu al. Ik heb geen idee waar dit ineens vandaan komt.”

De Oostenrijker maakt korte metten met de speculaties en benadrukt dat er intern bij Mercedes geen enkele aanleiding is om naar Verstappen te kijken. “Er speelt helemaal niets. Er zijn geen gesprekken en eerlijk gezegd heb ik daar nu ook geen enkele behoefte aan.”

Vertrouwen in Russell en Antonelli

Volgens Wolff ligt de focus volledig op zijn huidige line-up, met George Russell en Kimi Antonelli. Beide coureurs liggen langdurig vast en genieten het volle vertrouwen van de teamleiding.

“We hebben twee rijders met lange contracten en die presteren allebei op topniveau,” stelt Wolff. “Er is dus totaal geen reden om ook maar te denken aan veranderingen.”

Toch wil Wolff afsluiten met een duidelijke nuance richting Verstappen. “Laat één ding helder zijn: dit zeg ik met het grootste respect voor Max. Maar op dit moment is dit simpelweg niet aan de orde.”

Sander

Posts: 1.706

Beetje afhankelijk van wat Ajax en Feyenoord gaan doen komend seizoen anders ben ik bang dat deze horde gewoon blijft hangen.

  • 7 apr 2026 - 09:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.937

    Ouwe wijn in nieuwe zakken....dit heb ik al meer gelezen.

    Off topic.
    Bij de buren is er 'n poll gaande die vraagt wat de fans gaan doen als Max stopt.
    Geen verrassing natuurlijk dat de horde stopt met kijken.

    • 7 apr 2026 - 09:45
    • Sander

      Posts: 1.705

      Beetje afhankelijk van wat Ajax en Feyenoord gaan doen komend seizoen anders ben ik bang dat deze horde gewoon blijft hangen.

      • + 1
      • 7 apr 2026 - 09:48

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
