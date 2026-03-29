Charles Leclerc is vandaag derde geworden in de Grand Prix van Japan. De Monegaskische Ferrari-coureur moest werken voor zijn geld, en wist een aanval van George Russell af te slaan. Het zorgde voor tevredenheid bij Leclerc, die stiekem op meer had gehoopt.

Leclerc kwam goed weg bij de start, maar had pech met de timing van de Safety Car. De Monegaskische coureur moest daarna gaan vechten, en zag dat zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton en Mercedes-coureur George Russell zijn grote rivalen waren. Hij haalde Russell simpel in, waarna hij ook zijn teamgenoot Hamilton op spectaculaire wijze wist te passeren. Hij moest zijn positie verdedigen ten opzichte van Russell, wat hij ook deed in de slotfase.

Hoe kijkt Leclerc terug op zijn race?

Leclerc haalde opgelucht adem, want het was geen makkelijke strijd met Russell. Grijnzend deed hij na afloop zijn verhaal: "Het was even zweten! We hadden een beetje pech met de Safety Car, dus vanaf dat moment wist ik dat ik een nadeel had, vooral ten opzichte van Kimi en Lewis."

Leclerc wilde dit duel vol aangaan, en dat deed hij ook: "Ik dacht op dat moment: 'Oke, laten we gaan pushen en proberen deze banden naar het einde te brengen. Het bleek uiteindelijk niet zo groot nadeel te zijn als ik had gedacht, want de banden hielden zich eigenlijk heel erg goed. Die paar rondjes waren helemaal niet zo slecht, maar het was gewoon zo dat we een paar posities zijn verloren."

Dromen van meer

Uiteindelijk kwam het allemaal goed, en mocht Leclerc het podium betreden. Het zorgde voor veel enthousiasme bij Leclerc, die nog even hoopte op een beter resultaat dan de derde plaats: "Het was eigenlijk best een leuke race. Het was niet goed genoeg om Oscar nog in te halen, maar het was wel een coole race."

Leclerc kan nu even tot rust komen, want de volgende Grand Prix staat pas in mei op het programma. Dit komt door het schrappen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië.