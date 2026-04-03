'Ferrari kan geen teamorders invoeren door contract Hamilton'

'Ferrari kan geen teamorders invoeren door contract Hamilton'

Lewis Hamilton heeft een aardige start van het seizoen achter de rug. Na een jaar vol met tegenslagen bij Ferrari, lijkt hij nu weer helemaal te zijn opgebloeid. Hij kan weer vechten met zijn teamgenoot Charles Leclerc, al vragen veel mensen zich af waarom er geen teamorders worden gebruikt. Volgens Ralf Schumacher kan dat niet door Hamiltons contract.

Hamilton maakte vorig jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Scuderia wilde hij gaan meevechten om de titel, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Hamilton stond zelfs geen enkele keer op het podium en leek zijn vertrouwen te zijn verloren. Dit jaar zit hij veel beter in zijn vel, en scoorde hij in China zijn eerste Ferrari-podium. Daarnaast vocht hij een aantal spannende duels met Leclerc uit, die bijna afliepen in zware crashes.

Het contract van Hamilton

Alles ging echter goed, en Ferrari lijkt geen teamorders te willen gebruiken. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt in de podcast Backstage Boxengasse dat dat niet mag: "Ik ben eigenlijk van mening - en dat zal me weer veel kritiek opleveren, maar dat maakt me niets uit - dat Hamilton, die overduidelijk weer meevecht en daar ben ik blij mee, een contract heeft die ervoor zorgt dat hij dit kan doen."

Wat is de impact van Hamilton?

Volgens Schumacher zorgt dit ervoor dat Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur niet kan ingrijpen: "Ik kan me voorstellen dat zelfs als Fred dat zou willen doen, hij niets kan zeggen, omdat ik denk dat Lewis Hamilton zelf kan beslissen wat hij wil doen. Hij zal een soort nummer 1-status genieten, dat kan ik me wel voorstellen."

"Daarom maakt Ferrari nu ook geen schijn van kans. Hij zal het wel in zijn eentje beslissen. Maar dat zorgt natuurlijk voor een soort onrust in het team. Het zet alles een beetje op scherp."

Onrust binnen Ferrari?

Schumacher stelt dat dit ervoor zorgt dat Hamilton zijn teamgenoot Leclerc mocht aanvallen: "Dus ja, het is al één of twee keer gebeurd, maar zo gaat het nu eenmaal. Ik denk dat je het anders moet aanpakken. Ik denk dat dit afhangt van de contractsituatie, en ik denk dat je dit soort dingen niet moet onderschatten."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ralf Schumacher Ferrari

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.908

    Ralf: "Ik denk, ik ben van mening, ik weet het niet zeker, ik vermoed" Schumacher..... Analist bij Backstage Boxengasse.

    • + 2
    • 3 apr 2026 - 13:38
    • The Wolf

      Posts: 545

      gisteren bruine bonenschotel op, heb ook last van beetje backstage boxengasse

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 14:00
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.908

      En dat begint al 'n uur na inname..heerlijk de boel ff ontgassen.
      Van die hoge geknepen windjes tot aan het lage geborrel.

      En dan de hond de schuld geven.

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 14:09
  • 919

    Posts: 4.193

    We're gonna do it anyway!

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 13:44
  • Robin

    Posts: 3.157

    Wat een onzin….
    Alsof Leclerc hem niet al een paar keer zeer pittig heeft aangevallen.
    Niets mis mee trouwens.

    • + 0
    • 3 apr 2026 - 14:28
    • k.w

      Posts: 1.183

      Ik zie het anders, als Hamilton een clausule heeft laten opnemen hij vrij is om te racen en Leclerc mag aanvallen indien het kan of nodig is . Of team orders mag negeren hij voor een gunstiger positie kan strijden b.v . Dan zijn deze regels voor Leclerc net zo goed als ze bijden een soort nr 1 statuut hebben .

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 17:35
  • Larry Perkins

    Posts: 64.072

    Binnenkort hobbelt Hamilton weer achter Leclerc aan en is het opgelost...

    • + 6
    • 3 apr 2026 - 15:26
    • Robin

      Posts: 3.157

      Blijf hopen Larry … blijf hopen 🙏🏻

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 20:12
    • Larry Perkins

      Posts: 64.072

      Dat is niet wat ik hoop maar wat ik vermoed dat gaat gebeuren...

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 21:23
  • mr.Monza

    Posts: 10.010

    Oud-coureur en huidig anaallist Ralf Schumacher.

    • + 5
    • 3 apr 2026 - 15:40
  • Pietje Bell

    Posts: 34.117

    Weer nieuws van de Ferrari insider:

    i.ibb.co/PsynL1xs/(...)26-04-03-153235.png

    2 weken geleden: i.ibb.co/Fk4ppvSj/(...)26-03-17-173228.png

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 15:50

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

