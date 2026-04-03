Lewis Hamilton heeft een aardige start van het seizoen achter de rug. Na een jaar vol met tegenslagen bij Ferrari, lijkt hij nu weer helemaal te zijn opgebloeid. Hij kan weer vechten met zijn teamgenoot Charles Leclerc, al vragen veel mensen zich af waarom er geen teamorders worden gebruikt. Volgens Ralf Schumacher kan dat niet door Hamiltons contract.

Hamilton maakte vorig jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Scuderia wilde hij gaan meevechten om de titel, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Hamilton stond zelfs geen enkele keer op het podium en leek zijn vertrouwen te zijn verloren. Dit jaar zit hij veel beter in zijn vel, en scoorde hij in China zijn eerste Ferrari-podium. Daarnaast vocht hij een aantal spannende duels met Leclerc uit, die bijna afliepen in zware crashes.

Het contract van Hamilton

Alles ging echter goed, en Ferrari lijkt geen teamorders te willen gebruiken. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt in de podcast Backstage Boxengasse dat dat niet mag: "Ik ben eigenlijk van mening - en dat zal me weer veel kritiek opleveren, maar dat maakt me niets uit - dat Hamilton, die overduidelijk weer meevecht en daar ben ik blij mee, een contract heeft die ervoor zorgt dat hij dit kan doen."

Wat is de impact van Hamilton?

Volgens Schumacher zorgt dit ervoor dat Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur niet kan ingrijpen: "Ik kan me voorstellen dat zelfs als Fred dat zou willen doen, hij niets kan zeggen, omdat ik denk dat Lewis Hamilton zelf kan beslissen wat hij wil doen. Hij zal een soort nummer 1-status genieten, dat kan ik me wel voorstellen."

"Daarom maakt Ferrari nu ook geen schijn van kans. Hij zal het wel in zijn eentje beslissen. Maar dat zorgt natuurlijk voor een soort onrust in het team. Het zet alles een beetje op scherp."

Onrust binnen Ferrari?

Schumacher stelt dat dit ervoor zorgt dat Hamilton zijn teamgenoot Leclerc mocht aanvallen: "Dus ja, het is al één of twee keer gebeurd, maar zo gaat het nu eenmaal. Ik denk dat je het anders moet aanpakken. Ik denk dat dit afhangt van de contractsituatie, en ik denk dat je dit soort dingen niet moet onderschatten."