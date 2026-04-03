Andrea Kimi Antonelli heeft een droomstart van het Formule 1-seizoen achter de rug. Hij won twee van de eerste drie races, en voert nu het wereldkampioenschap aan. Antonelli is geliefd onder zijn ervaren collega's, maar verklaart wel dat Max Verstappen en Lewis Hamilton hem geen tips meer geven.

Antonelli debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij het topteam van Mercedes. Hij kende een jaar met ups en downs, en kreeg veel steun van grote namen als Verstappen en Hamilton. Ze spraken regelmatig met de jonge Italiaan, en hij ontving veel goedbedoelde adviezen. Nu Antonelli een racewinnaar is en vecht om de titel, is de situatie een beetje veranderd.

Geven Verstappen en Hamilton tips?

In een interview met het Duitse Bild wordt er gewezen op zijn goede band met Verstappen en Hamilton. Gevraagd of ze nog goede tips hebben gegeven, komt Antonelli met een opvallend antwoord: "Ja, vorig jaar waren ze heel erg open en ze hebben me geholpen. Maar daar zijn ze nu wel mee gestopt."

Hamilton maakte Antonelli bij Mercedes mee als junior- en reservecoureur, en hij heeft hem dan ook veel waardevolle tips gegeven: "Hij gaf me mee dat ik altijd mezelf moet blijven en dat ik moet genieten van wat ik nu doe, zodat ik snel kan zijn. De druk in deze werkomgeving is zo intens, dat je dat makkelijk kan vergeten."

Hoe is de samenwerking met Russell?

Bij Mercedes vormt Antonelli sinds vorig jaar een rijdersduo met George Russell, die toch werd gezien als de kopman van het team. Antonelli doet het vooralsnog beter, maar hij stelt wel dat de onderlinge verhoudingen goed zijn: "We kunnen goed met elkaar opschieten. George is echt een geweldige kerel. Maar hij is nu natuurlijk niet alleen mijn teamgenoot, maar ook mijn rivaal. Hij is de enige coureur in het veld die dezelfde auto heeft als ik."

Mercedes is vooralsnog zeer dominant in de Formule 1. Ze hebben met afstand de snelste auto, en waren tot nu toe in alle races en kwalificaties het snelste team.