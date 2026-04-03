Verstappen geeft Antonelli geen adviezen meer

Andrea Kimi Antonelli heeft een droomstart van het Formule 1-seizoen achter de rug. Hij won twee van de eerste drie races, en voert nu het wereldkampioenschap aan. Antonelli is geliefd onder zijn ervaren collega's, maar verklaart wel dat Max Verstappen en Lewis Hamilton hem geen tips meer geven.

Antonelli debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij het topteam van Mercedes. Hij kende een jaar met ups en downs, en kreeg veel steun van grote namen als Verstappen en Hamilton. Ze spraken regelmatig met de jonge Italiaan, en hij ontving veel goedbedoelde adviezen. Nu Antonelli een racewinnaar is en vecht om de titel, is de situatie een beetje veranderd.

Geven Verstappen en Hamilton tips?

In een interview met het Duitse Bild wordt er gewezen op zijn goede band met Verstappen en Hamilton. Gevraagd of ze nog goede tips hebben gegeven, komt Antonelli met een opvallend antwoord: "Ja, vorig jaar waren ze heel erg open en ze hebben me geholpen. Maar daar zijn ze nu wel mee gestopt."

Hamilton maakte Antonelli bij Mercedes mee als junior- en reservecoureur, en hij heeft hem dan ook veel waardevolle tips gegeven: "Hij gaf me mee dat ik altijd mezelf moet blijven en dat ik moet genieten van wat ik nu doe, zodat ik snel kan zijn. De druk in deze werkomgeving is zo intens, dat je dat makkelijk kan vergeten."

Hoe is de samenwerking met Russell?

Bij Mercedes vormt Antonelli sinds vorig jaar een rijdersduo met George Russell, die toch werd gezien als de kopman van het team. Antonelli doet het vooralsnog beter, maar hij stelt wel dat de onderlinge verhoudingen goed zijn: "We kunnen goed met elkaar opschieten. George is echt een geweldige kerel. Maar hij is nu natuurlijk niet alleen mijn teamgenoot, maar ook mijn rivaal. Hij is de enige coureur in het veld die dezelfde auto heeft als ik."

Mercedes is vooralsnog zeer dominant in de Formule 1. Ze hebben met afstand de snelste auto, en waren tot nu toe in alle races en kwalificaties het snelste team.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.908

"Verstappen geeft Antonelli geen adviezen meer".

Max: "Het heeft 'n paar jaar geduurd, maar ik heb nu mijn meerdere ontmoet...dus geen adviezen meer van mijn kant, maar wie weet, mss over 'n tijdje ik advies van Kimi nodig heb."

  • 3 apr 2026 - 11:30
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing Ferrari

Reacties (6)

  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.905

    Kimi over vriend: "We kunnen goed met elkaar opschieten. George is echt een geweldige kerel."

    Je bent nu toch 'n beetje aan het slijmen Kimi, die Gladde Glibber begint vriendelijk....maar.....pas op!

    • 3 apr 2026 - 11:28
    f(1)orum

      Posts: 9.912

      Ik denk dat Kimi wel raad weet met Gladde Glibber; hij heeft niet voor niets Aaltonelli.

      • 3 apr 2026 - 12:28
    f(1)orum

      Posts: 9.912

      *heet

      • 3 apr 2026 - 12:29
    Larry Perkins

      Posts: 64.051

      Kimi zit nu al onder de huid bij 'Second Choice George', samen met Max. Daar neemt het olijke duo Gluiperige George met zijn rotkop continue in de maling, wat ze heel makkelijk afgaat...

      * rothoofd

      • 3 apr 2026 - 14:50
    Larry Perkins

      Posts: 64.051

      (graag gedaan!)

      • 3 apr 2026 - 14:51
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

