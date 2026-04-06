De start van het Formule 1-seizoen 2026 is voor Aston Martin uitgedraaid op een flinke tegenvaller. De samenwerking met Honda en topontwerper Adrian Newey moest het team naar de top brengen, maar voorlopig staat het roemruchte project onderaan het constructeursklassement.

Toch is er nog geen reden tot paniek, vindt Damon Hill. De voormalig wereldkampioen ziet ondanks de moeizame start nog altijd perspectief, al vraagt hij zich hardop af waar dit project precies gaat eindigen.

‘Newey blijft de grens opzoeken’

Hill weet als geen ander hoe Newey werkt en benadrukt dat de Brit nooit voor de veilige weg kiest. Volgens hem zit daar meteen ook de kracht én het gevaar van Aston Martin.

“Als je Adrian zegt dat hij binnen de lijntjes moet blijven, dan wil hij juist weten wat er gebeurt als hij eroverheen gaat,” klinkt het in de podcast Uppercut. “Hij blijft pushen tot er iets ontstaat. Meestal werkt dat uiteindelijk, maar het kost tijd.”

Tegelijk schetst Hill een mogelijk risico. “Er komt een moment waarop iedereen zich afvraagt: waar gaan we eigenlijk naartoe? Hij heeft een heel duidelijk beeld van perfectie en wil dat iedereen daarin meegaat. Dan moet hij op een gegeven moment zeggen: vertrouw me, we komen er wel.”

Twijfel groeit, maar geloof blijft overeind

De prestaties geven voorlopig weinig reden tot optimisme. In Japan was Aston Martin de langzaamste auto en alleen Fernando Alonso haalde de finish, als achttiende. Problemen met de Honda-powerunit, onder meer door batterijtrillingen, speelden het team parten.

Hill beseft dat het geduld binnen het team op de proef wordt gesteld. “Hoe lang blijf je daarin geloven? Op een bepaald moment gaan mensen zich afvragen of hij niet te ver gaat in zijn zoektocht naar perfectie,” stelt hij. “Maar eerlijk? Ik denk dat het goedkomt.”

De oud-kampioen houdt vast aan zijn vertrouwen in Newey en het project. “Ik heb het gevoel dat hij precies weet waar hij mee bezig is. Als je straks terugkijkt op dit seizoen, zal duidelijk worden dat hij al die tijd op het juiste spoor zat.”