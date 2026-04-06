user icon
icon

Aston Martin blijft maar worstelen: "Newey's aanpak kost tijd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De start van het Formule 1-seizoen 2026 is voor Aston Martin uitgedraaid op een flinke tegenvaller. De samenwerking met Honda en topontwerper Adrian Newey moest het team naar de top brengen, maar voorlopig staat het roemruchte project onderaan het constructeursklassement.

Toch is er nog geen reden tot paniek, vindt Damon Hill. De voormalig wereldkampioen ziet ondanks de moeizame start nog altijd perspectief, al vraagt hij zich hardop af waar dit project precies gaat eindigen.

‘Newey blijft de grens opzoeken’

Hill weet als geen ander hoe Newey werkt en benadrukt dat de Brit nooit voor de veilige weg kiest. Volgens hem zit daar meteen ook de kracht én het gevaar van Aston Martin.

“Als je Adrian zegt dat hij binnen de lijntjes moet blijven, dan wil hij juist weten wat er gebeurt als hij eroverheen gaat,” klinkt het in de podcast Uppercut. “Hij blijft pushen tot er iets ontstaat. Meestal werkt dat uiteindelijk, maar het kost tijd.”

Tegelijk schetst Hill een mogelijk risico. “Er komt een moment waarop iedereen zich afvraagt: waar gaan we eigenlijk naartoe? Hij heeft een heel duidelijk beeld van perfectie en wil dat iedereen daarin meegaat. Dan moet hij op een gegeven moment zeggen: vertrouw me, we komen er wel.”

Twijfel groeit, maar geloof blijft overeind

De prestaties geven voorlopig weinig reden tot optimisme. In Japan was Aston Martin de langzaamste auto en alleen Fernando Alonso haalde de finish, als achttiende. Problemen met de Honda-powerunit, onder meer door batterijtrillingen, speelden het team parten.

Hill beseft dat het geduld binnen het team op de proef wordt gesteld. “Hoe lang blijf je daarin geloven? Op een bepaald moment gaan mensen zich afvragen of hij niet te ver gaat in zijn zoektocht naar perfectie,” stelt hij. “Maar eerlijk? Ik denk dat het goedkomt.”

De oud-kampioen houdt vast aan zijn vertrouwen in Newey en het project. “Ik heb het gevoel dat hij precies weet waar hij mee bezig is. Als je straks terugkijkt op dit seizoen, zal duidelijk worden dat hij al die tijd op het juiste spoor zat.”

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Damon Hill Adrian Newey Aston Martin

Reacties (0)

Login om te reageren

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Damon Hill -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 17 sep 1960 (65)
  • Geb. plaats Hampstead, London, UK, GB
  • Lengte 1,82 m
  • Lengte 1,82 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar