Ook Hamilton worstelde met batterij: "Dit was behoorlijk dramatisch"

Lewis Hamilton beleefde in Japan zijn moeilijkste weekend van het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen startte en finishte als zesde, maar zag in de slotfase een podiumplaats uit handen glippen. Na afloop van de race erkende de Ferrari-coureur dat ook hij worstelde met zijn batterij.

De Brit leek lange tijd op weg naar een sterk resultaat na een uitstekende inhaalactie op George Russell, maar moest in de laatste vijftien ronden passen tegen onder meer zijn oude teamgenoot, Charles Leclerc en Lando Norris.

Meer over Lewis Hamilton Hamilton plaatst vraagtekens bij dominantie van Mercedes

Hamilton plaatst vraagtekens bij dominantie van Mercedes

28 maa
 Hardnekkige problemen kosten Hamilton podiumfinish

Hardnekkige problemen kosten Hamilton podiumfinish

30 maa

Hamilton zag podiumkansen verdwijnen

Halverwege de race leek Hamilton nog uitstekende zaken te doen toen hij profiteerde van een safety car en bij de herstart Russell wist te passeren voor de derde plaats. Lang kon hij die positie echter niet vasthouden.

In de slotfase zakte het tempo van de Ferrari-coureur volledig weg. “Het was eerlijk gezegd een behoorlijk dramatische race. Vooral in het tweede deel kwam ik simpelweg vermogen tekort, maar eigenlijk had ik daar vanaf het begin al last van”, aldus Hamilton tegenover Sky Sports.

Verwarring over gebrek aan snelheid

Het contrast met zijn eerdere resultaten dit seizoen is groot, want na een vierde plaats in Australië en een podium in China kende Hamilton nu een duidelijke terugval. In Suzuka moest hij bovendien het hele weekend zijn meerdere erkennen in teamgenoot Leclerc.

De Brit tast zelf nog in het duister over de oorzaak. “Ik hou van racen in Japan en normaal geniet ik hier enorm, maar dit weekend probeerde ik vooral te begrijpen wat er misging. Ik kon mijn banden goed managen, maar had gewoon niet het tempo om aan te haken.”

Hamilton sluit af met een duidelijke conclusie. “Zelfs op nieuwe banden kon ik niemand volgen of achter me houden. Het voelde alsof ik puur op vermogen tekortkwam. Dat is frustrerend en iets wat ik echt moet gaan uitzoeken.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (6)

Login om te reageren
  f(1)orum

    Posts: 9.841

    Ik ben benieuwd of dit een (technisch) dipje was of dat we toch een herhaling gaan krijgen van vorig jaar met Lewis. Ook toen was China voor hem top (Sprintrace), maar daarna nam Charles de boel over.

    • + 4
    • 30 maa 2026 - 16:52
  • mr.Monza

    Posts: 10.006

    Als je aan een groep leken zou vragen, over welke sport heb ik het hier?
    "het elektrische vermogen wordt met bijna 300% verhoogd van 120 kW. naar 350 kW. en de hoeveelheid energie die we tijdens het remmen terugwinnen zal ongeveer 8,5 megajoule per ronde zijn".

    Denk ik dat F1 weinig genoemd gaat worden in de antwoorden.

    • + 3
    • 30 maa 2026 - 17:09
    • f(1)orum

      Posts: 9.841

      Helaas zijn een deel van die leken onderdeel van de Harvest To Survive generatie en die zijn tegenwoordig heilig....

      • + 4
      • 30 maa 2026 - 17:15
    • Regenrace

      Posts: 2.521

      Iedereen heeft het aldoor over batterij, maar het is feitelijk een supercondensator. Dit is een volledig elektronisch onderdeel waarin geen chemische reactie plaatsvindt en daardoor snel laadt en ontlaadt en hoge spanning aankan.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 17:49
    • mr.Monza

      Posts: 10.006

      @Regenrace,
      Denk niet dat de opslagcapaciteit van een supercondensator afdoende is om de benodigde 4MJ op te slaan, tenminste niet in het formaat dat dan interessant voor een F1 wagen zou zijn.
      Bovendien leveren batterijen een constantere spanning itt. een sc, welke linear ontlaadt.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 18:32
  • Skoda F1

    Posts: 617

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.566
  • Podiums 133
  • Grand Prix 234
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

