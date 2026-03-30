Lewis Hamilton beleefde in Japan zijn moeilijkste weekend van het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen startte en finishte als zesde, maar zag in de slotfase een podiumplaats uit handen glippen. Na afloop van de race erkende de Ferrari-coureur dat ook hij worstelde met zijn batterij.

De Brit leek lange tijd op weg naar een sterk resultaat na een uitstekende inhaalactie op George Russell, maar moest in de laatste vijftien ronden passen tegen onder meer zijn oude teamgenoot, Charles Leclerc en Lando Norris.

Hamilton zag podiumkansen verdwijnen

Halverwege de race leek Hamilton nog uitstekende zaken te doen toen hij profiteerde van een safety car en bij de herstart Russell wist te passeren voor de derde plaats. Lang kon hij die positie echter niet vasthouden.

In de slotfase zakte het tempo van de Ferrari-coureur volledig weg. “Het was eerlijk gezegd een behoorlijk dramatische race. Vooral in het tweede deel kwam ik simpelweg vermogen tekort, maar eigenlijk had ik daar vanaf het begin al last van”, aldus Hamilton tegenover Sky Sports.

Verwarring over gebrek aan snelheid

Het contrast met zijn eerdere resultaten dit seizoen is groot, want na een vierde plaats in Australië en een podium in China kende Hamilton nu een duidelijke terugval. In Suzuka moest hij bovendien het hele weekend zijn meerdere erkennen in teamgenoot Leclerc.

De Brit tast zelf nog in het duister over de oorzaak. “Ik hou van racen in Japan en normaal geniet ik hier enorm, maar dit weekend probeerde ik vooral te begrijpen wat er misging. Ik kon mijn banden goed managen, maar had gewoon niet het tempo om aan te haken.”

Hamilton sluit af met een duidelijke conclusie. “Zelfs op nieuwe banden kon ik niemand volgen of achter me houden. Het voelde alsof ik puur op vermogen tekortkwam. Dat is frustrerend en iets wat ik echt moet gaan uitzoeken.”