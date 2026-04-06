'Formule 1 zoekt alternatieven voor Abu Dhabi en Qatar'

'Formule 1 zoekt alternatieven voor Abu Dhabi en Qatar'

De oorlog in het Midden-Oosten blijft voor hoofdpijn bij de hoge heren van de Formule 1 zorgen. De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië zijn al geschrapt, en men weet dat de laatste races van het seizoen ook in gevaar kunnen komen. Het lijkt erop dat ze al naar alternatieven kijken, en populaire F1-circuits mogen hopen op een comeback.

Na de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran werd al snel duidelijk dat het niet mogelijk was om Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië te organiseren. Iran vuurt dagelijks veel raketten af op landen in het Midden-Oosten, en het zou niet veilig zijn om hier races te organiseren. Opvallend genoeg werd er na het schrappen van deze twee races niet gesproken over de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi, die in de laatste weken van het jaar worden verreden.

Wat is de situatie?

Het is immers niet zeker dat de rust dan is wedergekeerd in de regio, en volgens het Japanse AS-Web is de Formule 1 aan het kijken naar alternatieven. Volgens het medium wil de Formule 1 een kalender met twintig races koste wat het kost voorkomen, omdat dit miljoenen dollars gaat kosten. Daarnaast willen ze mogelijke vervangers voor Qatar en Abu Dhabi de tijd geven om zich voor te bereiden.

Volgens AS-Web is het eind november en begin december niet logisch om een race te organiseren in Europa, omdat het daar simpelweg te koud is. Er zou dus worden gekeken naar Azië, en daar zouden Turkije en Maleisië de meest logische opties zijn. Beide circuits zijn populair onder fans en coureurs, en hebben al jaren niet meer op de kalender gestaan. In het verleden zorgden ze voor veel spectaculaire races, al moet er nog wel veel gaan gebeuren willen ze invallen.

Opties in Australië

Een andere optie zou terugkeren naar Australië zijn, maar dit lijkt niet mogelijk te zijn. Vlak na de Australische Grand Prix van begin dit jaar begonnen er namelijk werkzaamheden in Melbourne. Het circuit van Albert Park lijkt dus niet op tijd klaar te kunnen zijn voor een tweede race. Daarnaast zou Adelaide volgens AS-Web hebben aangeklopt bij de Formule 1, maar de hoge heren geven de voorkeur aan permanente circuits.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.930

Ik zou zeggen dat ze vier keer het stratencircuit van Monaco moeten doen....achter mekaar.

  • 1
  • 6 apr 2026 - 11:34
F1 Nieuws

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.930

    Ik zou zeggen dat ze vier keer het stratencircuit van Monaco moeten doen....achter mekaar.

    • + 1
    • 6 apr 2026 - 11:34
    • NicoS

      Posts: 20.577

      Dat is ook het enige circuit op de kalender die geschikt is voor de huidige F1 auto’s, ik zeg doen……;)

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 11:37
  • AUDI_F1

    Posts: 3.659

    Het gaat koste wat koste ten kosten van de inkomsten. Het gaat dus niet om de races maar om het geld.

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 11:49

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
show sidebar