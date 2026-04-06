De oorlog in het Midden-Oosten blijft voor hoofdpijn bij de hoge heren van de Formule 1 zorgen. De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië zijn al geschrapt, en men weet dat de laatste races van het seizoen ook in gevaar kunnen komen. Het lijkt erop dat ze al naar alternatieven kijken, en populaire F1-circuits mogen hopen op een comeback.

Na de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran werd al snel duidelijk dat het niet mogelijk was om Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië te organiseren. Iran vuurt dagelijks veel raketten af op landen in het Midden-Oosten, en het zou niet veilig zijn om hier races te organiseren. Opvallend genoeg werd er na het schrappen van deze twee races niet gesproken over de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi, die in de laatste weken van het jaar worden verreden.

Wat is de situatie?

Het is immers niet zeker dat de rust dan is wedergekeerd in de regio, en volgens het Japanse AS-Web is de Formule 1 aan het kijken naar alternatieven. Volgens het medium wil de Formule 1 een kalender met twintig races koste wat het kost voorkomen, omdat dit miljoenen dollars gaat kosten. Daarnaast willen ze mogelijke vervangers voor Qatar en Abu Dhabi de tijd geven om zich voor te bereiden.

Volgens AS-Web is het eind november en begin december niet logisch om een race te organiseren in Europa, omdat het daar simpelweg te koud is. Er zou dus worden gekeken naar Azië, en daar zouden Turkije en Maleisië de meest logische opties zijn. Beide circuits zijn populair onder fans en coureurs, en hebben al jaren niet meer op de kalender gestaan. In het verleden zorgden ze voor veel spectaculaire races, al moet er nog wel veel gaan gebeuren willen ze invallen.

Opties in Australië

Een andere optie zou terugkeren naar Australië zijn, maar dit lijkt niet mogelijk te zijn. Vlak na de Australische Grand Prix van begin dit jaar begonnen er namelijk werkzaamheden in Melbourne. Het circuit van Albert Park lijkt dus niet op tijd klaar te kunnen zijn voor een tweede race. Daarnaast zou Adelaide volgens AS-Web hebben aangeklopt bij de Formule 1, maar de hoge heren geven de voorkeur aan permanente circuits.