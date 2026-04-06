Oud-coureur ziet Aston Martin falen: "Maar Newey kan ze helpen"

Juan Pablo Montoya denkt dat Aston Martin een Red Bull-scenario in gedachten had, maar is van mening dat Adrian Newey nog altijd verschil kan maken. De oud-coureur heeft het team nog niet opgegeven, ondanks de zware en moeilijke start die het team heeft. 

Aston Martin heeft nog maar één keer de race uitgereden en dat was in Japan. Dat betekent dat er wel degelijk stappen worden gezet in de juiste richting, maar dat ze er absoluut nog niet zijn. De oud-coureur blijft optimistisch voor Adrian Newey en zijn team. 

De fout ligt bij Honda

Montoya vertelt tegenover Casinostugan dat het niet allemaal aan Aston Martin ligt. "Het grootste probleem lijkt aan de Honda-kant te liggen, maar ik weet niet of Honda het enige probleem is. Maar zoals ik al zei, zodra ze alles uitzoeken en binnen het werkvenster komen waar ze moeten zitten, denk ik dat ze behoorlijk goed zullen zijn."

Montoya denkt dat Aston Martin had verwacht dat Honda sterker zou zijn dan dat ze momenteel zijn. "Ik denk dat Aston Martin dacht dat ze dezelfde power zouden krijgen als Red Bull had toen Honda overstapte. Ik heb met Adrian gewerkt, ik weet hoe slim hij is, ik weet hoe goed hij is. Het kost gewoon tijd. Ik denk dat tegen de tijd dat we terugkomen van de zomerstop, ze er beter uit gaan zien. En als ze hun weg kunnen beginnen te vinden, zou ik op de lange termijn optimistisch zijn, want ik denk dat ze het gaan omdraaien."

Aston kan dit niet zomaar oplossen

"Denk je dat ze in vijf weken iets gaan oplossen waar de afgelopen vier jaar aan is gewerkt? Nee", aldus Montoya. "De enige oplossing die ze kunnen doen, als het een veiligheidsprobleem is, is de hoeveelheid energie-inzet per sector te beperken. Dan is het voor iedereen eerlijk. Als ze iets willen veranderen, kun je ofwel vermogen wegnemen, zodat de rechte stukken iets langer worden en het liften en uitrollen korter, bijvoorbeeld 20 procent vermogen van de elektrische motor afhalen."

F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Adrian Newey Aston Martin

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.206

    "Ik denk dat Aston Martin dacht dat ze dezelfde power zouden krijgen als Red Bull had toen Honda overstapte.“

    Nee dat dachten ze niet. Ze hoopten het wel maar de veilige weg was natuurlijk bij Mercedes blijven. Adrian eiste echter een absolute nummer 1 status en dus een exclusieve deal met een motorfabrikant. Daardoor bleef alleen Honda over. De huidige situatie is dan ook grotendeels het gevolg van Adrian zijn eigen eisenpakket bij aantreden en dat terwijl hij wist dat al het belangrijke personeel al was weggelopen naar RBPT en andere fabrikanten. Adrian is wat mij betreft een serieus onderdeel van de problemen die AM nu heeft.

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 10:14
    • da_bartman

      Posts: 6.544

      Dat is natuurlijk weer een mooi praatje van je Rimmert. Als je sjoemelt met de chronologie dan lijkt jouw verhaaltje steek te houden maar dat doet het dus niet. In het voorjaar van 2023 tekenden AM en Honda het contract al. Op dat moment zat Newey nog stevig bij Red Bull, Pas een jaar later besloot Newey te vertrekken bij RB en pas 1,5 jaar later ( we zitten dan al in het najaar van 2024) besloot Newey dat AM zijn nieuwe werkgever werd.

      • + 1
      • 6 apr 2026 - 11:25
  • Need5Speed

    Posts: 3.649

    Een dag geen citaat van Montoya geplaatst is een dag niet geleefd. JPMToday is lekker bezig.

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 10:24
  • StevenQ

    Posts: 10.393

    Newey is naar het schijnt de reden dat ze deze problemen hebben, hij stelde bepaalde eisen aan de Honda motor die nu problemen geven omdat hij de motor smaller wilde hebben

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 10:55
  • NicoS

    Posts: 20.574

    Als je aan de top mee wil doen, moet alles kloppen binnen het team. Dat is verre van het geval, eer AM echt mee gaat doen, zijn we vijf seizoenen verder, als dat al gebeurd……
    Dat geduld heeft Stroll niet, dus zal het continue blijven rommelen, en zal het nooit een eenheid worden vrees ik.
    Alonso had waarschijnlijk een heel ander beeld voor zich met de komst van Newey, maar vrees dat Fernando na dit seizoen het bijltje erbij neer gooit.

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 11:05

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

