Juan Pablo Montoya denkt dat Aston Martin een Red Bull-scenario in gedachten had, maar is van mening dat Adrian Newey nog altijd verschil kan maken. De oud-coureur heeft het team nog niet opgegeven, ondanks de zware en moeilijke start die het team heeft.

Aston Martin heeft nog maar één keer de race uitgereden en dat was in Japan. Dat betekent dat er wel degelijk stappen worden gezet in de juiste richting, maar dat ze er absoluut nog niet zijn. De oud-coureur blijft optimistisch voor Adrian Newey en zijn team.

De fout ligt bij Honda

Montoya vertelt tegenover Casinostugan dat het niet allemaal aan Aston Martin ligt. "Het grootste probleem lijkt aan de Honda-kant te liggen, maar ik weet niet of Honda het enige probleem is. Maar zoals ik al zei, zodra ze alles uitzoeken en binnen het werkvenster komen waar ze moeten zitten, denk ik dat ze behoorlijk goed zullen zijn."

Montoya denkt dat Aston Martin had verwacht dat Honda sterker zou zijn dan dat ze momenteel zijn. "Ik denk dat Aston Martin dacht dat ze dezelfde power zouden krijgen als Red Bull had toen Honda overstapte. Ik heb met Adrian gewerkt, ik weet hoe slim hij is, ik weet hoe goed hij is. Het kost gewoon tijd. Ik denk dat tegen de tijd dat we terugkomen van de zomerstop, ze er beter uit gaan zien. En als ze hun weg kunnen beginnen te vinden, zou ik op de lange termijn optimistisch zijn, want ik denk dat ze het gaan omdraaien."

Aston kan dit niet zomaar oplossen

"Denk je dat ze in vijf weken iets gaan oplossen waar de afgelopen vier jaar aan is gewerkt? Nee", aldus Montoya. "De enige oplossing die ze kunnen doen, als het een veiligheidsprobleem is, is de hoeveelheid energie-inzet per sector te beperken. Dan is het voor iedereen eerlijk. Als ze iets willen veranderen, kun je ofwel vermogen wegnemen, zodat de rechte stukken iets langer worden en het liften en uitrollen korter, bijvoorbeeld 20 procent vermogen van de elektrische motor afhalen."