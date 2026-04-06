Max Verstappen maakt volgende maand zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. In de racewereld wordt er reikhalzend uitgekeken naar dit nieuwe avontuur van Verstappen, maar de organisatie heeft bekendgemaakt dat er een aantal regels zijn aangepast. Onder meer het kwalificatieformat gaat op de schop.

In mei verschijnt Verstappen samen met zijn teamgenoten Daniel Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon aan de start van de iconische race in de Groene Hel. Het belooft een groot spektakel te worden, en Verstappen is hard bezig met de voorbereidingen. Voordat hij voet op de Ring zet, moet hij het regelboek wel goed gaan doornemen. De organisatie heeft namelijk, zoals ze elk jaar doen, een aantal regels gewijzigd.

Nieuwe kwalificatie

De grootste verandering is op het gebied van de kwalificatie. Voorheen werd er met een tijdritformat gewerkt, maar die is nu ingeruild voor een soort Formule 1-format. Er wordt gewerkt met een Top-Q1, Top-Q2 en Top-Q3. Zes auto's kunnen voorafgaand aan het belangrijke 24-uursweekend al een plekje in de Top-Q3 veiligstellen. Dit wordt bepaald aan de hand van de resultaten in de eerste drie NLS-races en de Qualifier-races van later deze maand. In Top-Q3 kunnen maximaal twaalf auto's om de pole gaan strijden.

Wat gaat er nog meer veranderen?

Naast het kwalificatieformat zijn er ook wat zaken veranderd met het oog op de veiligheid. Men heeft namelijk besloten om de lichtpanelen die de marshallsignalen tonen, ook in het daglicht te gebruiken. Deze werden al in het donker gebruikt, zodat de coureurs beter konden zien wat er aan de hand was. Deze verandering wordt doorgevoerd om de zichtbaarheid te vergroten, zoals bijvoorbeeld ook in de Formule 1 het geval is.

De organisatie heeft tevens besloten om de deelnemerslimiet van 150 equipes goed te gaan handhaven. Voor dit jaar was er veel interesse, en de limiet van 150 auto's wordt dan ook bereikt. Er zal een beoordelings- en selectieprocedure plaatsvinden om te bepalen welke teams deel kunnen nemen.

Hoe verlopen de voorbereidingen?

Verstappen heeft zich in de afgelopen weken al gemeld op de Ring. Hij nam deel aan de NLS2-race, en wist die direct te winnen. Na een paar uur werd Verstappen Racing echter gediskwalificeerd vanwege een fout met de banden, maar dat mocht de pret niet drukken. Vorige week werkte Verstappen ook een testdag af op de Nordschleife, en hij neemt later deze maand samen met Auer deel aan de Qualifier-races.