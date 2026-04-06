Regels 24 uur van de Nürburgring vlak voor debuut Verstappen aangepast

Regels 24 uur van de Nürburgring vlak voor debuut Verstappen aangepast

Max Verstappen maakt volgende maand zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. In de racewereld wordt er reikhalzend uitgekeken naar dit nieuwe avontuur van Verstappen, maar de organisatie heeft bekendgemaakt dat er een aantal regels zijn aangepast. Onder meer het kwalificatieformat gaat op de schop.

In mei verschijnt Verstappen samen met zijn teamgenoten Daniel Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon aan de start van de iconische race in de Groene Hel. Het belooft een groot spektakel te worden, en Verstappen is hard bezig met de voorbereidingen. Voordat hij voet op de Ring zet, moet hij het regelboek wel goed gaan doornemen. De organisatie heeft namelijk, zoals ze elk jaar doen, een aantal regels gewijzigd.

Nieuwe kwalificatie

De grootste verandering is op het gebied van de kwalificatie. Voorheen werd er met een tijdritformat gewerkt, maar die is nu ingeruild voor een soort Formule 1-format. Er wordt gewerkt met een Top-Q1, Top-Q2 en Top-Q3. Zes auto's kunnen voorafgaand aan het belangrijke 24-uursweekend al een plekje in de Top-Q3 veiligstellen. Dit wordt bepaald aan de hand van de resultaten in de eerste drie NLS-races en de Qualifier-races van later deze maand. In Top-Q3 kunnen maximaal twaalf auto's om de pole gaan strijden.

Wat gaat er nog meer veranderen?

Naast het kwalificatieformat zijn er ook wat zaken veranderd met het oog op de veiligheid. Men heeft namelijk besloten om de lichtpanelen die de marshallsignalen tonen, ook in het daglicht te gebruiken. Deze werden al in het donker gebruikt, zodat de coureurs beter konden zien wat er aan de hand was. Deze verandering wordt doorgevoerd om de zichtbaarheid te vergroten, zoals bijvoorbeeld ook in de Formule 1 het geval is.

De organisatie heeft tevens besloten om de deelnemerslimiet van 150 equipes goed te gaan handhaven. Voor dit jaar was er veel interesse, en de limiet van 150 auto's wordt dan ook bereikt. Er zal een beoordelings- en selectieprocedure plaatsvinden om te bepalen welke teams deel kunnen nemen.

Hoe verlopen de voorbereidingen?

Verstappen heeft zich in de afgelopen weken al gemeld op de Ring. Hij nam deel aan de NLS2-race, en wist die direct te winnen. Na een paar uur werd Verstappen Racing echter gediskwalificeerd vanwege een fout met de banden, maar dat mocht de pret niet drukken. Vorige week werkte Verstappen ook een testdag af op de Nordschleife, en hij neemt later deze maand samen met Auer deel aan de Qualifier-races.

Larry Perkins

Posts: 64.129

Lees niks over een batterij dus Max gaat akkoord met de regelwijzigingen...

  • 3
  • 6 apr 2026 - 07:45
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.129

    Lees niks over een batterij dus Max gaat akkoord met de regelwijzigingen...

    • + 3
    • 6 apr 2026 - 07:45
    • F1jos

      Posts: 5.135

      Laat de batterijen maar in de F1 achter en hier wordt het echte racen gereden.

      • + 1
      • 6 apr 2026 - 10:46
    • da_bartman

      Posts: 6.545

      Het schijnt dat die lichtpanelen op batterijen werken, ze gaan nu nadenken hoe ze die batterijen geladen kunnen houden.

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 11:34
  • Skoda F1

    Posts: 647

    Gisteren In zijn paasbodschap had de Paus ook nog even een dankwoord uitgesproken aan Nederland: Bedankt voor die bloemen En voor Max Verstappen..

    • + 1
    • 6 apr 2026 - 07:55
    • Polleke2

      Posts: 1.981

      Max Verstappen heeft hij misschien bedankt,maar niet voor de bloemen.

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 10:59
  • snailer

    Posts: 32.306

    Ik zie in kwalificatie wel een oneerlijk voordeel mbt banden voor de teams die direct door zijn naar q3.

    • + 1
    • 6 apr 2026 - 08:34
    • AUDI_F1

      Posts: 3.658

      Daarvoor hebben ze wel een goed reesultaat bereikt in de vorige races. Verstappen zal zo wie zo moeten rijden voor de Top 12 (meer Indycar stijl). Maar daar heeft ie mijns inziens geen hekel aan, En binnen de 150 voertuigen valt ie ook wel binnen.

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 09:42
    • snailer

      Posts: 32.306

      Het blijft unfair. Ik zit bij dat soort 'oneerlijkheid' er vaak wat anders in. ELke regel die voorsprong in stand houdt vind ik oneerlijk. Zoals de budget cap.

      Iemand die vooraan mee doet wordt bij een nieuwe race geholpen die voorsprong te behouden. Ook in GT3 is banden alles. Iemand die erg hard gaat maar de banden aan barrels rijdt is net zo kansloos in endurance als in F1.

      En hier wordt een onnatuurlijk voordeel gegeven aan rijders die eerder beter presteerden.

      Overigens als ik de regels goed lees ben ik er niet zeker van of Verstappen en co wel door Q1 -> Q2 -> Q3 moet.

      De 2 4 uursraces die er aan komen en waar Verstappen naar verluid aan mee doet, tellen ook mee.

      Maar mij gaat het niet over Verstappen. Die staat er buiten. Het gaat om het oneerlijke voordeel. Ik vind het een slechte regel.

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 11:47

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

