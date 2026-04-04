Max Verstappen steekt zijn frustraties over de huidige Formule 1 steeds minder onder stoelen of banken, maar dat levert hem ook de nodige kritiek op. De Nederlander voelt zich geremd om zijn mening te geven over de richting van de sport, terwijl oud-wereldkampioen Damon Hill hem juist oproept om een andere keuze te maken.

Die uitspraken schieten echter bij de familie van Verstappen in het verkeerde keelgat — en zorgen voor een opvallende reactie van zijn schoonmoeder.

‘Als je het niet leuk vindt, moet je stoppen’

Hill liet zich stevig uit over de houding van Verstappen, die zich al weken kritisch uitlaat over de nieuwe reglementen en zelfs hint op een vroegtijdig afscheid.

Volgens de Brit is de oplossing simpel. “Als je ergens geen plezier meer uit haalt, dan moet je gewoon stoppen”, klinkt het hard. “Niemand dwingt je om in de Formule 1 te blijven, dus dan moet je daar ook niet over klagen.”

Die kritiek komt op een moment dat Verstappen het sportief lastig heeft. De RB22 van Red Bull schiet tekort, mede door problemen met de nieuwe krachtbron en het chassis. Tegelijk stoort de viervoudig wereldkampioen zich aan de huidige regels, waarin energiebeheer een steeds grotere rol speelt.

‘Waarom wordt alleen Max aangepakt?’

De uitspraken van Hill blijven niet onbeantwoord. Sylvia Tamsma, de moeder van Kelly Piquet, neemt het nadrukkelijk op voor Verstappen en haalt fel uit naar de voormalig wereldkampioen op social media.

“Misschien moeten we even pauze nemen van jouw meningen”, reageert ze scherp. “Het lijkt erop dat je niet begrijpt dat niet alleen Max kritiek heeft, maar eigenlijk alle coureurs. Waarom moet hij er dan telkens worden uitgepikt?”

Volgens Tamsma is de kritiek op Verstappen dan ook onterecht en eenzijdig. En ergens raakt ze een punt, want binnen de paddock groeit de onvrede over de huidige regels, zeker na incidenten waarbij het energiebeheer een rol speelde.

Verstappen zelf hoopt intussen dat de FIA snel ingrijpt, want de huidige situatie leidt volgens hem tot onveilige en onnatuurlijke situaties op de baan. Of die veranderingen er ook komen, zal de komende maanden moeten blijken — maar dat de spanningen oplopen, is wel duidelijk.