Schoonmoeder Verstappen haalt keihard uit naar Hill: "Stop met je meningen"

Max Verstappen steekt zijn frustraties over de huidige Formule 1 steeds minder onder stoelen of banken, maar dat levert hem ook de nodige kritiek op. De Nederlander voelt zich geremd om zijn mening te geven over de richting van de sport, terwijl oud-wereldkampioen Damon Hill hem juist oproept om een andere keuze te maken.

Die uitspraken schieten echter bij de familie van Verstappen in het verkeerde keelgat — en zorgen voor een opvallende reactie van zijn schoonmoeder.

‘Als je het niet leuk vindt, moet je stoppen’

Hill liet zich stevig uit over de houding van Verstappen, die zich al weken kritisch uitlaat over de nieuwe reglementen en zelfs hint op een vroegtijdig afscheid.

Volgens de Brit is de oplossing simpel. “Als je ergens geen plezier meer uit haalt, dan moet je gewoon stoppen”, klinkt het hard. “Niemand dwingt je om in de Formule 1 te blijven, dus dan moet je daar ook niet over klagen.”

Die kritiek komt op een moment dat Verstappen het sportief lastig heeft. De RB22 van Red Bull schiet tekort, mede door problemen met de nieuwe krachtbron en het chassis. Tegelijk stoort de viervoudig wereldkampioen zich aan de huidige regels, waarin energiebeheer een steeds grotere rol speelt.

‘Waarom wordt alleen Max aangepakt?’

De uitspraken van Hill blijven niet onbeantwoord. Sylvia Tamsma, de moeder van Kelly Piquet, neemt het nadrukkelijk op voor Verstappen en haalt fel uit naar de voormalig wereldkampioen op social media.

“Misschien moeten we even pauze nemen van jouw meningen”, reageert ze scherp. “Het lijkt erop dat je niet begrijpt dat niet alleen Max kritiek heeft, maar eigenlijk alle coureurs. Waarom moet hij er dan telkens worden uitgepikt?”

Volgens Tamsma is de kritiek op Verstappen dan ook onterecht en eenzijdig. En ergens raakt ze een punt, want binnen de paddock groeit de onvrede over de huidige regels, zeker na incidenten waarbij het energiebeheer een rol speelde.

Verstappen zelf hoopt intussen dat de FIA snel ingrijpt, want de huidige situatie leidt volgens hem tot onveilige en onnatuurlijke situaties op de baan. Of die veranderingen er ook komen, zal de komende maanden moeten blijken — maar dat de spanningen oplopen, is wel duidelijk.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Damon Hill Red Bull Racing

Reacties (63)

  • Skoda F1

    Posts: 646

    Je schoonmoeder ergens op afsturen werkt altijd! Helemaal als ze uit Zuid Amerika komen en dan ook nog Silvia Tasmaniën Devil heet.. Dus Waarschijnlijk gaat Hill een tijdje door een slangetje eten

    • + 9
    • 4 apr 2026 - 13:05
    • Beamer

      Posts: 1.873

      Schoonmoeder van Max is gewoon Nederlandse hoor.....

      • + 7
      • 4 apr 2026 - 14:10
    • Joeppp

      Posts: 8.491

      Ze woont gewoon in Laren...

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 14:13
    • snailer

      Posts: 32.295

      De enige waar het niet gevaarlijk voor is om je schoonmoeder op af te sturen is Larry Perkins.
      Die stopt dan je schoonmoe bij al zijn (ex) schoonmoeders in de schuur en voert ze al dan niet gare rapen.

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 14:20
    • Skoda F1

      Posts: 646

      Max kan toch niet zeggen ik stuur mijn schoonmoeder uit Laren! Dat klinkt toch niet Gangster..

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 14:30
    • Pietje Bell

      Posts: 34.150

      @Joeppp, ze woont al een eeuwigheid in Sao Paulo.
      Ze komt uit Bussum.

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 15:56
    • Babs

      Posts: 253

      Ze is Friezin.

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 16:51
    • Pietje Bell

      Posts: 34.150

      @Babs, ze is geboren en getogen in Bussum. Ligt dat in Friesland ja?

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 16:56
    • VES

      Posts: 1.728

      Het meest gênante wat je als man kan overkomen,
      dat je schoonmoeder het publiekelijk voor je gaat opnemen, omdat ze je zielig vindt.

      • + 5
      • 4 apr 2026 - 18:03
    • Babs

      Posts: 253

      Pietje, als jouw beide ouders Amerikaans zij en je wordt geboren in Canada, ben je dan ineens een Canadees? NEEN! Mevrouw Tamsma had Friese ouders en is dus Friezin.

      • + 4
      • 4 apr 2026 - 18:15
    • Pietje Bell

      Posts: 34.150

      Hoe komje aan die wijsheid @Babs. Niet dat ik je niet geloof, want ik weet dat niet.
      Hoe oud is ze? Dat zul je dan misschien ook wel weten.
      Ze moet ergens rond de 75 jaar zijn.

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 18:25
    • Pietje Bell

      Posts: 34.150

      "Pietje, als jouw beide ouders Amerikaans zij en je wordt geboren in Canada, ben je dan ineens een Canadees? NEEN!

      Mevrouw Tamsma had Friese ouders en is dus Friezin."

      Sinds wanneer is Fries een nationaliteit?

      • + 6
      • 4 apr 2026 - 19:25
    • Larry Perkins

      Posts: 64.125

      Grutte Pier komt ook bij @Pietje langs...

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 20:48
    • Robin

      Posts: 3.161

      “Sinds wanneer is Fries een nationaliteit?“

      Mijn god wil je op alle slakken zout leggen?
      Waar wordt gezegd dat het een nationaliteit is???
      Het woord Friezin bestaat gewoon.

      • + 5
      • 5 apr 2026 - 01:15
    • Pietje Bell

      Posts: 34.150

      Robin

      Mijn god wil je op alle slakken zout leggen?
      Waar wordt gezegd dat het een nationaliteit is???

      ======================================================

      Door @Babs, zij begon ineens over de Amerikaanse en Canadese nationaliteit, terwijl de Friese nationaliteit niet bestaat die Sylvia volgens haar door haar Friese ouders bij haar geboorte in Bussum had gekregen.


      "Babs

      Pietje, als jouw beide ouders Amerikaans zij en je wordt geboren in Canada, ben je dan ineens een Canadees?
      NEEN! Mevrouw Tamsma had Friese ouders en is dus Friezin."

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 08:14
    • Robin

      Posts: 3.161

      Waar wordt het woord nationaliteit genoemd…

      • + 3
      • 5 apr 2026 - 11:18
    • Pietje Bell

      Posts: 34.150

      Robin

      Waar wordt het woord nationaliteit genoemd…

      =======================================================

      Kennelijk moet jou alles letterlijk voorgekauwd worden, want je begrijpt dus
      niet dat ze het over de Amerikaanse en Canadese nationaliteit heeft.

      Fijne dag verder.

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 13:07
    • Robin

      Posts: 3.161

      Dat woord heeft ze niet gebruikt Pietje, dat vul jij zelf in!
      Jij beschuldigt mensen vaak van niet goed lezen…. Doe het dan zelf ook.
      En zodra het lastig wordt zeg je altijd ‘ klaar met jou’ of ‘fijne dag verder’.
      Het spijt me maar je gedraagt je hier als een diva.

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 19:46
  • hupholland

    Posts: 9.812

    en we moeten nog 4 weken leegte vullen. Waar gaat dit eindigen?

    • + 10
    • 4 apr 2026 - 13:19
    • Erik FW34

      Posts: 3.877

      Dit kan toch niet meer?
      Waar hebben we het nog over....

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 13:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.924

      We zaten hier op te wachten.

      De hele schoonfamilie van Max hadden er al hun plasje overheen gedaan behalve...... schoonmoeder.
      En zie hier...

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 13:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.924

      Ook wel 'n beetje laf van Max om zijn schoonmoeder in de strijd te gooien hoor.

      • + 4
      • 4 apr 2026 - 13:34
    • snailer

      Posts: 32.295

      "Waar hebben we het nog over...."

      ,,,,

      "...we moeten nog 4 weken leegte vullen..."


      Ik weet het antwoord.

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 14:21
    • Larry Perkins

      Posts: 64.125

      @hupkolland had het over een grote leegte (= groot gat) en toen moest @Ouw uiteraard meteen aan dat van zijn schoonmoeder denken...

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 19:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.924

      Mijn schoonmoeder is gelukkig verleden jaar ter ziele gegaan.
      Goed mens hoor, daar niet van....maar dat mens bleef maar leven!

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 10:07
    • gridiron

      Posts: 3.321

      Het is een grote schoonfamilie, ze kunnen nog een paar weken voor't als ze iedere dag iemand een kans geven om zijn mening te geven.

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 11:44
  • schwantz34

    Posts: 41.874

    Damon kan ook wel gaan lopen zeiken over zijn eigen kampioen en mede eilandbewoner Lando die de huidige auto's en staat van de F1 okk geen ene reet aan vind, maar daar scoort hij geen p.nten mee dus daarover hoor je hillemaal niks natuurlijk. F.cking doorzichtige sukkel dat hij is!

    • + 17
    • 4 apr 2026 - 13:45
    • Snork

      Posts: 22.438

      Dat is hill goed gezegd!

      • + 10
      • 4 apr 2026 - 17:47
    • AUDI_F1

      Posts: 3.654

      Het blijven eiland bewoners dus die bijten elkaar niet.

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 20:57
  • Larry Perkins

    Posts: 64.125

    Als dit niet helpt, dan sluit ik mijn schoonmoeder wel een paar weken op in de bedroom van de familie Hill, erger kan niet!

    • + 2
    • 4 apr 2026 - 14:07
    • hellway666

      Posts: 171

      is je schoonmoeder ook te huur ? ik vraag dit voor een vriend.

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 14:24
    • Larry Perkins

      Posts: 64.125

      Jazeker, wel zelf ophalen en terugbrengen...
      Ze is niet goedkoop maar dan heb je wel wat.

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 14:38
    • Snork

      Posts: 22.438

      Schoonmoeder is qua schoonheid wel een beetje over the hill.

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 17:48
    • Snork

      Posts: 22.438

      En ze stinkt naar gare rapen.

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 17:48
    • Larry Perkins

      Posts: 64.125

      Haar stank schroeft de huurprijs ook extra op...

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 18:52
  • f(1)orum

    Posts: 9.925

    De schoonmoeder van Max heeft schoon genoeg van Hill en houdt grote 'schoonmaak' om schoonzoon te beschermen, ofschoon het niet altijd slim is om publiekelijk dit te uiten blijft de schoonmoeder van Max verschoond van represailles daar zij wellicht verder een brandschoon imago heeft?

    • + 4
    • 4 apr 2026 - 14:31
  • Pietje Bell

    Posts: 34.150

    Geen artikel over AM en de meeste leden reageren hier dus maar even hier:

    De naam van Alonso's zoon zou Fernando Jesus zijn volgens de Spaanse pers.
    Nu heeft Fernando een uur geleden op zijn story iets anders laten zien.
    Als ik het goed begrijp heet zijn zoontje Leonard (Alonso Jiménez).

    i.ibb.co/7BbWDkJ/S(...)26-04-04-154145.png

    • + 2
    • 4 apr 2026 - 15:46
    • Larry Perkins

      Posts: 64.125

      Dus Fernando heeft in de naam van zijn zoon een directe link met Max gelegd. Lees de volgende twee wetenswaardigheden en je ziet het meteen…

      Leonard[b] is een jongensnaam van Germaanse oorsprong, afgeleid van Leonhard of Lewenhart. De naam betekent "dappere leeuw" of "sterk als een leeuw", opgebouwd uit de stammen leo (leeuw) en hard (moedig, sterk, dapper). Het is een klassieke naam die "leeuwenkracht" symboliseert.

      Max Verstappen gebruikt een [b] leeuw       als iconisch beeldmerk op zijn helm, wat staat voor kracht, dominantie en zijn Nederlandse identiteit (oranje leeuw).

      Kan niet missen hè?

      (ik ben ook goed in het vinden van verbanden!)

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 19:06
    • Larry Perkins

      Posts: 64.125

      Zo staat het er wat netter…
      ________________

      Alonso heeft dus in de naam van zijn zoon een directe link met Max gelegd. Lees de volgende twee wetenswaardigheden en je ziet het meteen…

      Leonard is een jongensnaam van Germaanse oorsprong, afgeleid van Leonhard of Lewenhart. De naam betekent "dappere leeuw" of "sterk als een leeuw", opgebouwd uit de stammen leo (leeuw) en hard (moedig, sterk, dapper). Het is een klassieke naam die "leeuwenkracht" symboliseert.

      Max Verstappen gebruikt een leeuw als iconisch beeldmerk op zijn helm, wat staat voor kracht, dominantie en zijn Nederlandse identiteit (oranje leeuw).

      "Je gaat het pas zien als je het doorhebt", J.C.
      ________________

      Kan ook wel eens een foutje maken…

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 19:14
    • Pietje Bell

      Posts: 34.150

      Fernando kon zijn zoontje slecht Max noemen, want zijn vriendin heeft al een zoon die Max heet, hahaha.

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 19:19
    • Larry Perkins

      Posts: 64.125

      (geen tsjoe!)

      Daarom is Fernando ook een relatie met haar begonnen...

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 19:25
  • JV fan

    Posts: 2.971

    Pakte ze Nelson ook aan toen hij zei dat Nigels vrouw een hoer was ?

    • + 1
    • 4 apr 2026 - 15:53
    • Larry Perkins

      Posts: 64.125

      Nee, dat bleek ook daadwerkelijk zo te zijn, alleen wist de drama queen van niks...

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 19:18
  • Babs

    Posts: 253

    Friezinnen laten niet met zich dollen!

    • + 0
    • 4 apr 2026 - 16:51
    • snailer

      Posts: 32.295

      Dan zouden ze al heeeeel lang zijn uitgestorven.

      • + 3
      • 4 apr 2026 - 17:22
    • Pietje Bell

      Posts: 34.150

      Wat heb jij toch met je Friezinnen @Babs?!
      Zij en haar zus en broer zijn geboren en getogen in Bussum.
      Ligt dat in Friesland ja?

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 17:54
    • Babs

      Posts: 253

      Nee Pietje, zie mijn eerdere reactie.

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 18:17
    • Babs

      Posts: 253

      @Snailer: Kom hjir, knappe jonge, en ik sil dy wat fiele litte.

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 18:18
    • Skoda F1

      Posts: 646

      Kijk maar uit #snailer babs komt je met een klompe op dei holle batsen..

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 18:38
    • Larry Perkins

      Posts: 64.125

      En @Babs neemt Grutte Pier ook mee!

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 19:23
    • Pietje Bell

      Posts: 34.150

      @Babs, als je in Friesland geboren bent mag je je een Fries noemen;
      in dit geval een Friezin. Sylvia Tamsma is in Bussum geboren en zal zich dus nooit een Friezin mogen noemen ook al komen haar ouders, grootouders en de hele huppeldepup uit Friesland.
      Iemand die sinds zijn 5e levensjaar in Amsterdam woont , maar in Twente geboren is mag zich dus wel een Tukker of Twentenaar noemen.
      Beiden zijn echter Nederlanders en misschien heeft die Twentenaar nog een andere nationaliteit van een ouder meegekregen.

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 20:56
    • snailer

      Posts: 32.295

      Hoewel ik geen Nederlander ben, heb ik waarschijnlijk wel Friese voorouders. Althans. Mijn sir name suggereert dat. Heb nooit de link gevonden naar nl trouwens.

      Hoe dan ook heb ik niets tegen Friezinnen.

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 02:27
    • snailer

      Posts: 32.295

      Overigens ben ik al lang niet meer aantrekkelijk. Ouwe zak waar alles werkt verder. Maar daarnaast ben ik ook erg saai. Ik hou het bij mijn mooie Française.

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 02:31
    • Skoda F1

      Posts: 646

      Weet zeker dat je ook geen tweedehands autoverkoper bent @snailer Want je weet jezelf nou niet echt te verkopen :•)

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 07:13
    • Skoda F1

      Posts: 646

      Komt een vrouw bij autobedrijf snailer! "Mooie wagen meneer" Nou mevrouw hij is van een kettingroker geweest met een klompvoet, Dus de koppeling ligt er bijna uit, Nooit olie gecontroleerd dus een kleine tik in de motor

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 07:32
    • Skoda F1

      Posts: 646

      Shit verkeerde knop! "Deel twee"

      Voor de rest veel deuken en lakschade En de uitlaat is lek plus de wiellagers liggen eruit! Voor u een zacht prijsje van vijfduizend mevrouw..

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 07:42
  • Pietje Bell

    Posts: 34.150

    Elders zag ik dit staan:

    Sophie will be hosting a family lunch on Easter Monday, and Kelly, P, Lily, and Max
    will be there... the plane leaves at 9:30 am and returns to Monaco at 5 pm

    Om @Larry de moeite van het vertalen te besparen (via het Japans):

    Sophie organiseert een familielunch op Paasmaandag, en Kelly, P, Lily en Max zullen
    erbij zijn... het vliegtuig vertrekt om 9:30 uur en keert om 17:00 uur terug naar Monaco.

    Eens kijken of dat waar is. Dit kan alleen maar van Kelly komen; even laten weten dat ze
    een familie bijeenkomst hebben. Max doet zoiets niet.

    • + 3
    • 4 apr 2026 - 21:12
    • Babs

      Posts: 253

      En maar verder snuffelen in Max' privéleven... Wij nuchtere Friezen - en vele andere mentaal gezonde forumleden - moeten daar niets van hebben.

      • + 5
      • 5 apr 2026 - 11:38

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

