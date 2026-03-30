De nieuwe Formule 1-regels zorgen voor veel discussies in de racewereld. Steeds meer coureurs beginnen zich kritisch uit te spreken over het nieuwe regelpakket, en de crash van Oliver Bearman in Suzuka zorgde voor veel woede. Ook oud-wereldkampioen Damon Hill mengt zich in de discussie en hij stelt dat de sport een veiligheidsprobleem heeft.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe regels in de Formule 1, en die zorgen voor felle discussies. De sport is blij met het feit dat er veel meer inhaalacties zijn, maar volgens de vele kritische stemmen komt dit vooral door de batterijen. Max Verstappen wordt er helemaal gek van, en stelde dat het op een soort Mario Kart begint te lijken. Daarnaast liet hij afgelopen weekend in Japan weten dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport.

In Japan klonk er na afloop van de race nog meer kritiek. Dit draaide om de crash van Oliver Bearman, die in volle vaart de muur invloog. Bearman probeerde bij het inrijden van Spoon de veel langzamere Alpine van Franco Colapinto te ontwijken. De Argentijn was bezig met het sparen van energie, waardoor zijn topsnelheid lager lag. Voor dit gevaar hadden de coureurs al gewaarschuwd, en onder meer Carlos Sainz en Verstappen waren furieus.

'We hebben een veiligheidsprobleem'

Ook oud-coureur Damon Hill levert nu kritiek. De wereldkampioen van 1996 reageert op X op het statement dat autosportfederatie FIA na de race deelde over de crash: "Ik denk dat we een veiligheidsprobleem hebben. Auto's die plotseling afremmen bij hoge snelheden, dat is heel gevaarlijk."

Hebben de coureurs gelijk?

In een ander bericht reageert hij op de reactie van Sainz. De Spaanse Williams-coureur is voorzitter van rijdersvakbond GPDA, en stelde dat het erger had kunnen zijn in bijvoorbeeld Bakoe of Las Vegas. Hill begrijpt deze reactie: "Ik denk dat zijn bezorgdheid terecht is. Auto's die onverwachts afremmen op de snelste delen van een circuit, dat is gewoon vergelijkbaar met een braketest. De lichten reageren net iets te laat om voldoende waarschuwing te geven."