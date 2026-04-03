Antonelli neemt 'gevaarlijk' besluit na geweldige seizoenstart

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. Hij wist twee van de eerste drie races te winnen en voert het wereldkampioenschap aan. Antonelli is zeer trots op zijn resultaten, en stelt dat hij bij thuiskomst een 'gevaarlijk' besluit heeft genomen.

Antonelli's Formule 1-loopbaan is in een stroomversnelling geraakt. De Italiaanse tiener debuteerde vorig jaar in de Formule 1, beleefde hoge pieken en diepe dalen, maar moest nog wennen. Dit jaar lijkt hij al zijn geleerde lessen in de praktijk te brengen, en hij heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. In China won hij zijn eerste Grand Prix, en twee weken later toonde hij weer zijn klasse in Japan. Het zorgt ervoor dat hij na drie races het wereldkampioenschap aanvoert.

'Ik heb alle kranten gekocht!'

De 19-jarige Antonelli is heel trots op zijn prestaties. In een interview met het Duitse medium Bild krijgt hij de vraag of zijn leven op dit moment aanvoelt als een film: "Ja, absoluut. Vooral op de momenten vlak na bijvoorbeeld een overwinning. Het is echt ongelooflijk hoeveel aandacht ik kreeg. Ik heb de volgende dag alle kranten gekocht, en doorgelezen en ik ga ze ook bewaren. Ik geniet er natuurlijk van en het voelt goed, maar het is ook gevaarlijk."

Waarom is dit een risico?

Gevraagd waarom het kopen van krantjes en het genieten van aandacht gevaarlijk is, geeft Antonelli een duidelijk antwoord: "Je kunt je focus verliezen en verblind raken als iedereen je toejuicht. Maar ik heb ook wel gemerkt dat de verwachtingen die aan mij gesteld worden, heel erg zijn veranderd. Daarom gebruik ik geen sociale media meer tijdens raceweekenden, om extra druk te vermijden. Want de waarheid is dat er nog negentien races te gaan zijn dit seizoen, en ik wil meer races winnen."

Antonelli's doel is dan ook duidelijk: "Het uiteindelijke doel is om aan het einde van het seizoen mee te strijden om de wereldtitel en die uiteindelijk te winnen."

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (4)

  • f(1)orum

    Posts: 9.915

    De grote vraag is natuurlijk: zal hij dan ook The Daily Mail gekocht hebben?



    Ik denk het misschien wel; schijnt een lekker wat zurig smaakje te geven aan de Fish and Chips.

    • + 4
    • 3 apr 2026 - 16:30
    • Larry Perkins

      Posts: 64.076

      Bij het eerst komende persmoment stuurt Kimi alle Britse media uit de Mercedes-hospitality unit...

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 18:02
  • Larry Perkins

    Posts: 64.076

    "Daarom gebruik ik geen sociale media meer tijdens raceweekenden."

    Heeft Kimi toch nog stiekem een tip gekregen van de grote Max Verstappen...

    (Max was nog niet genoemd in het artikel, vandaar)

    • + 2
    • 3 apr 2026 - 17:57
  • DBGates

    Posts: 3.919

    Deze jongen heeft zoveel meer gunfactor dan Russel.
    Ik vind het mooi wat hij doet

    • + 2
    • 4 apr 2026 - 09:46

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 197
  • Podiums 5
  • Grand Prix 26
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
