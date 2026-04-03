Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. Hij wist twee van de eerste drie races te winnen en voert het wereldkampioenschap aan. Antonelli is zeer trots op zijn resultaten, en stelt dat hij bij thuiskomst een 'gevaarlijk' besluit heeft genomen.

Antonelli's Formule 1-loopbaan is in een stroomversnelling geraakt. De Italiaanse tiener debuteerde vorig jaar in de Formule 1, beleefde hoge pieken en diepe dalen, maar moest nog wennen. Dit jaar lijkt hij al zijn geleerde lessen in de praktijk te brengen, en hij heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. In China won hij zijn eerste Grand Prix, en twee weken later toonde hij weer zijn klasse in Japan. Het zorgt ervoor dat hij na drie races het wereldkampioenschap aanvoert.

'Ik heb alle kranten gekocht!'

De 19-jarige Antonelli is heel trots op zijn prestaties. In een interview met het Duitse medium Bild krijgt hij de vraag of zijn leven op dit moment aanvoelt als een film: "Ja, absoluut. Vooral op de momenten vlak na bijvoorbeeld een overwinning. Het is echt ongelooflijk hoeveel aandacht ik kreeg. Ik heb de volgende dag alle kranten gekocht, en doorgelezen en ik ga ze ook bewaren. Ik geniet er natuurlijk van en het voelt goed, maar het is ook gevaarlijk."

Waarom is dit een risico?

Gevraagd waarom het kopen van krantjes en het genieten van aandacht gevaarlijk is, geeft Antonelli een duidelijk antwoord: "Je kunt je focus verliezen en verblind raken als iedereen je toejuicht. Maar ik heb ook wel gemerkt dat de verwachtingen die aan mij gesteld worden, heel erg zijn veranderd. Daarom gebruik ik geen sociale media meer tijdens raceweekenden, om extra druk te vermijden. Want de waarheid is dat er nog negentien races te gaan zijn dit seizoen, en ik wil meer races winnen."

Antonelli's doel is dan ook duidelijk: "Het uiteindelijke doel is om aan het einde van het seizoen mee te strijden om de wereldtitel en die uiteindelijk te winnen."