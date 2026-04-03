Het team van Red Bull Racing heeft een zware start van het seizoen achter de rug. Ze kunnen de teams van Mercedes, McLaren en Ferrari nog niet bijhouden en de coureurs klagen steen en been over de prestaties van de auto. Het lijkt erop dat Red Bull een flinke knoop moet doorhakken.

Red Bull begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Ze rijden dit seizoen voor het eerst met een zelfontwikkelde krachtbron, en ze zagen er niet slecht uit tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein. In de eerste drie Grands Prix van het seizoen liepen ze echter tegen de nodige problemen aan en wisten Max Verstappen en Isack Hadjar slechts zestien puntjes bij elkaar te rijden. Dat zorgt ervoor dat ze nu slechts zesde staan in het constructeurskampioenschap.

Red Bull moet iets gaan bedenken om snel stappen te kunnen zetten. Verstappen en Hadjar klaagden in de afgelopen weken over de auto, en als ze stappen willen zetten, dan moet er nu iets gaan gebeuren.

Welk besluit moet Red Bull nemen?

Volgens het Spaanse medium SoyMotor gaat het voor Red Bull lastig worden om een grote verandering door te voeren. Ze stellen dat teambaas Laurent Mekies een keuze moet maken: investeren in een B-spec van de huidige auto óf 2026 volledig afschrijven en de focus leggen op de auto voor 2027. Deze situatie hangt samen met de veelbesproken budgetcap.

Waarom hangen deze zaken samen?

Volgens SoyMotor heeft Red Bull een bepaald bedrag gereserveerd voor de evolutie en de ontwikkeling van de huidige RB22. Als ze besluiten om deze auto toch meer te gaan doorontwikkelen, dan zal er uit een ander potje budget moeten worden gehaald. De kans is dan groot dat dit ten koste gaat van de ontwikkeling van de auto voor 2027. Oftewel, als Red Bull besluit alle focus op dit jaar te leggen, dan kan dat voor problemen in het komende seizoen gaan zorgen.