'Red Bull moet belangrijk besluit nemen over auto Verstappen'

'Red Bull moet belangrijk besluit nemen over auto Verstappen'

Het team van Red Bull Racing heeft een zware start van het seizoen achter de rug. Ze kunnen de teams van Mercedes, McLaren en Ferrari nog niet bijhouden en de coureurs klagen steen en been over de prestaties van de auto. Het lijkt erop dat Red Bull een flinke knoop moet doorhakken.

Red Bull begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Ze rijden dit seizoen voor het eerst met een zelfontwikkelde krachtbron, en ze zagen er niet slecht uit tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein. In de eerste drie Grands Prix van het seizoen liepen ze echter tegen de nodige problemen aan en wisten Max Verstappen en Isack Hadjar slechts zestien puntjes bij elkaar te rijden. Dat zorgt ervoor dat ze nu slechts zesde staan in het constructeurskampioenschap.

Red Bull moet iets gaan bedenken om snel stappen te kunnen zetten. Verstappen en Hadjar klaagden in de afgelopen weken over de auto, en als ze stappen willen zetten, dan moet er nu iets gaan gebeuren.

Welk besluit moet Red Bull nemen?

Volgens het Spaanse medium SoyMotor gaat het voor Red Bull lastig worden om een grote verandering door te voeren. Ze stellen dat teambaas Laurent Mekies een keuze moet maken: investeren in een B-spec van de huidige auto óf 2026 volledig afschrijven en de focus leggen op de auto voor 2027. Deze situatie hangt samen met de veelbesproken budgetcap.

Waarom hangen deze zaken samen?

Volgens SoyMotor heeft Red Bull een bepaald bedrag gereserveerd voor de evolutie en de ontwikkeling van de huidige RB22. Als ze besluiten om deze auto toch meer te gaan doorontwikkelen, dan zal er uit een ander potje budget moeten worden gehaald. De kans is dan groot dat dit ten koste gaat van de ontwikkeling van de auto voor 2027. Oftewel, als Red Bull besluit alle focus op dit jaar te leggen, dan kan dat voor problemen in het komende seizoen gaan zorgen.

SennaS

Posts: 11.947

Voor Max hoeven ze geen betere auto meer te bouwen awant die wil stopen vanwege de regelgeving, volgens zijn uitlatingen en de dagelijkse geruchten.
Als ik het mag geloven. En als het weer hosanna is in de tent met een topauto dan zijn dat tegenstrijdigheden.

  • 18
  • 3 apr 2026 - 17:44
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (29)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 637

    Om in de sfeer van paas te blijven! Zou ik hem lekker in de fik steken!

    • + 4
    • 3 apr 2026 - 15:06
    • 919

      Posts: 4.193

      Nounou, dat is wel erg rigoreus, moeten ze weer aan een nieuwe teambaas...

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 16:30
    • Larry Perkins

      Posts: 64.082

      De auto of Max?

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 19:05
  • da_bartman

    Posts: 6.542

    Nou ik zou eerst toch maar eens proberen de auto wat meer op gewicht te brengen. Het overgewicht werkt overal negatief in door. En het is niet zo dat we volgend jaar weer een nieuw reglement hebben,, dus alles dat je nu leert en verbeterd helpen je om volgend jaar meteen wel een betere auto te hebben

    • + 3
    • 3 apr 2026 - 15:29
    • Skoda F1

      Posts: 637

      Nee joh' De fik erin! En dat regelementboek ook erbij Pleuren!..

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 15:46
    • HarryLam

      Posts: 5.370

      Ja maar als je nu een b spec bouwt die echt beter is heb je daar volgend jaar ook veel aan, en kun je gelijk het overgewicht aanpakken. Hoewel ik sterk betwijfel of die Wache wel in staat is een knappe auto te ontwerpen.

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 16:17
    • SennaS

      Posts: 11.939

      HarryLam,
      Eind vorig jaar was Wache de gevierde man en Newey? Wie is dat ook alweer.
      What a difference a year makes. Het zijn dagkoersen.
      19 kg overgewicht is ook in F1 termen bijna obesitas. Het schijnt bijna een sec trager te maken.
      Je neemt toch aan dat ze tijdens het ontwerpen en bouwen gewogen hebben.

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 17:52
  • Pietje Bell

    Posts: 34.126

    RBR heeft het Mugello circuit in mei 2 dagen afgehuurd voor het weekend dat Max
    meedoet aan de 24h op de Nordschleife, dus Max hoeft niets te testen.

    • + 0
    • 3 apr 2026 - 15:41
  • SennaS

    Posts: 11.939

    Voor Max hoeven ze geen betere auto meer te bouwen awant die wil stopen vanwege de regelgeving, volgens zijn uitlatingen en de dagelijkse geruchten.
    Als ik het mag geloven. En als het weer hosanna is in de tent met een topauto dan zijn dat tegenstrijdigheden.

    • + 18
    • 3 apr 2026 - 17:44
    • WickieDeViking

      Posts: 933

      Misschien moet je eens niet meer Dagblad De Clown lezen.

      • + 12
      • 3 apr 2026 - 18:10
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.267

      Waarom reageer je zo op Senna, Wicky?

      SennaS zegt echt niets raars namelijk. Hij benoemt zelfs nog expliciet het gebaseerd is op media, geruchten etc.

      • + 6
      • 3 apr 2026 - 19:15
    • WickieDeViking

      Posts: 933

      Omdat hij ClownS. Dat blijkt uit al zijn berichten:)

      Waarom moet hij altijd alles aanvallen en zonder op feiten gebaseerde uitspraken doen over RBR? 🤡 Retorische vraag trouwens. ;)

      • + 6
      • 3 apr 2026 - 19:51
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.267

      Misschien dan eens over de inhoud discussiëren? ;)

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 19:55
    • WickieDeViking

      Posts: 933

      Dat werkt niet bij ClownS. Dat heb ik in het begin geprobeerd, met de juiste feiten te presenteren en zelfs de bronnen erbij.

      Hij doet het gewoon expres, zover is duidelijk.

      • + 6
      • 3 apr 2026 - 20:07
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.267

      Wat klopt er dan nogmaals niet aan zijn post waar je nu op reageert?

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 20:35
    • WickieDeViking

      Posts: 933

      Faae

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 20:57
    • WickieDeViking

      Posts: 933

      Alles 😂

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 20:58
    • MLTG

      Posts: 1.196

      @Wickie, je laat toch echt hier zijn dat jij degene bent die niet normaal kan discussieren met je , hoeveel posts als reactie op SennaS?

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 08:53
    • WickieDeViking

      Posts: 933

      MLTG, lees nog eens goed:

      "Dat werkt niet bij ClownS. Dat heb ik in het begin geprobeerd, met de juiste feiten te presenteren en zelfs de bronnen erbij."

      Dus ik kan dat prima (je bent vrij om mijn eerste x aantal berichten richting ClownS op te zoeken en te lezen), maar heb er geen zin meer in om dat bij ClownS te blijven doen. Hij gedraagt zich als een clown, dus noem ik hem een clown.

      Dus voordat je conclusies trekt dat ik het niet kan, moet je je eerst bij de feiten houden. Iets niet willen is iets anders dan niet kunnen. ;)

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 10:19
    • MLTG

      Posts: 1.196

      @wickie, als iemand je een spiegel voorhoud kan je kiezen of ervan te leren of gewoon door blijven gaan. Blijft het geval dat als je naar jouw berichten kijkt je ziet dat jij niet normaal reageert en SennaS gewoon met een redelijk normale reactie komt. Kan je ontkennen als je dat graag doet , maar toch blijft het zo

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 12:31
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.267

      Alles?

      Max wilt stoppen vanwege de regelgeving, volgens zijn uitlatingen en de dagelijkse geruchten - als je dat mag geloven. Conclusie: dan hoef je inderdaad geen betere auto voor hem te bouwen als de geruchten waar zijn.

      Als ze wél weer een top auto hebben en Max stopt ineens met klagen dan is Max inderdaad intern tegenstrijdig.

      Er is werkelijk niets wat niet klopt. Je vind het wel wellicht niet leuk wat SennaS zegt, zeg dat dan gewoon.

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 13:27
    • WickieDeViking

      Posts: 933

      MLTG, ik kies om op die clown te reageren zoals ik dat wil. Dat was eerst inhoudelijk en correct en daar ben ik nu mee gestopt, omdat het nul komma nul zin had. En laat ik nu precies het recht hebben om zelf te weten hoe ik op mensen reageer en laat het nu jouw recht te zijn om daar iets van te vinden en laat het dan mijn recht weer zijn dat het me geen hol interesseert wat jij ervan vindt. :)

      Michael, de geruchten zijn speculatief en vaak opgeblazen. Journalisten en fans koppelen zijn kritiek soms direct aan een mogelijke stop, maar dat is geen feit. Dus klopt er niets aan zijn en jouw bericht. Jij bepaalt verder ook niet voor mij of ik iets wel of niet leuk vind wat iemand zegt. :)

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 13:55
    • WickieDeViking

      Posts: 933

      Sterker nog, dit zegt Wurz:

      Volgens de Oostenrijker wil Verstappen helemaal niet stoppen met racen in de Formule 1, maar moet er wel iets gaan veranderen: "Hij is eigenlijk één van de beste leden van de GPDA. Hij wil blijven, dat maakt hij ook wel duidelijk, omdat hij simpelweg van deze sport houdt. En dat hoort ook bij de GPDA."

      En hier laat ik het bij. Dus doe verder geen moeite meer. :)

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 14:01
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.267

      En dat is nu juist het punt.

      SennaS beschrijft zijn bericht aan de hand van geruchten en redeneert vanuit die geruchten én erkent dat het geruchten zijn. Hij verzint dit niet zelf. Dus redeneren vanuit de geruchten klopt zijn bericht gewoon inhoudelijk.

      Ik zeg nergens dat je iets leuk of niet leuk moet vinden. Maar als je het niet leuk vind, kun je dat ook gewoon zeggen in plaats van hem uit te kafferen. That’s all, en dat mag je natuurlijk zelf weten.

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 14:20
    • WickieDeViking

      Posts: 933

      Je kunt blijkbaar niet lezen, michael:

      "En hier laat ik het bij. Dus doe verder geen moeite meer. :)"

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 14:27
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.267

      Oh jawel, dat zag ik staan. Dat betekent niet dat ik mij daar aan dien te houden ;).

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 14:41
    • WickieDeViking

      Posts: 933

      Ik weet niet wat je allemaal typt, maar krijg steeds melding dat er een reactie van je is, dus nog maar een keer:

      "En hier laat ik het bij. Dus doe verder geen moeite meer. :)"

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 14:56
  • Pietje Bell

    Posts: 34.126

    'Red Bull moet belangrijk besluit nemen over auto Verstappen'

    En Sophie moest een belangrijk besluit nemen voor de bruiloft van Max zijn zus, Victoria.

    i.ibb.co/JN49rrG/S(...)26-04-03-202915.png

    Link uit haar story verwijst naar:
    atelier_exc
    Atelier ExC by Ebru Sari

    Haute Couture & Ready-to-Wear
    BY APPOINTMENT ONLY
    NO RENTAL

    Antwerpsesteenweg 235, Gent, Belgium

    • + 0
    • 3 apr 2026 - 20:34

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
