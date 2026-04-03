Verstappen opnieuw gefileerd vanuit Groot-Brittannië: "Puberale snotaap!"

Max Verstappen ligt opnieuw onder vuur in Groot-Brittannië. De Nederlander zorgde tijdens het Grand Prix-weekend in Japan voor de nodige ophef, met als dieptepunt een incident met een journalist dat de gemoederen stevig heeft verhit.

Vooral in de Britse media wordt er hard uitgehaald naar de Red Bull-coureur, die volgens critici niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten de controle lijkt te verliezen.

‘Dit gedrag is gewoon onacceptabel’

De rel begon toen Verstappen een journalist uit de hospitality van Red Bull liet verwijderen na een vraag die hem niet beviel. Dat schoot bij velen in het verkeerde keelgat, onder wie Daily Mail-journalist Calum Crowe.

Volgens Crowe was het optreden van Verstappen “ronduit ongepast en nergens voor nodig”. Hij begrijpt dat een coureur het niet eens kan zijn met een vraag, maar vindt de reactie buiten proportie. “Dat je iemand laat verwijderen omdat een vraag je niet zint, dat kan simpelweg niet.”

De Brit zag bovendien een patroon tijdens het weekend in Suzuka. “Hij domineerde het nieuws, maar niet op de juiste manier. Eerst dat incident met een journalist, en daarna bleef hij maar klagen over de regels en zelfs hinten op een vertrek uit de sport.”

‘Talent van wereldklasse, maar gedrag blijft probleem’

Crowe trekt de lijn nog verder door en linkt Verstappens houding aan de tegenvallende prestaties van Red Bull. Volgens hem zou de Nederlander zich heel anders opstellen als hij in een dominante auto zat.

“Als hij races zou winnen, zouden we dit gedrag niet zien. Dat lijkt me vrij duidelijk”, klinkt het scherp. “Nu hij met een mindere auto rijdt, komt die frustratie naar boven en slaat dat om in dit soort uitbarstingen van een puberale snotaap.”

Ook het incident met de journalist blijft hem dwarszitten. “Het is niet aan een coureur om te bepalen welke vragen gesteld mogen worden. En al helemaal niet om iemand eruit te laten zetten omdat het hem niet bevalt.”

Toch erkent Crowe ook de klasse van Verstappen. “Hij is zonder twijfel een van de grootste talenten van zijn generatie en zal later in één adem genoemd worden met legendes als Michael Schumacher en Ayrton Senna.”

Maar daar plaatst hij meteen een kanttekening bij. “De sport is hem niets verschuldigd. Als de auto niet goed genoeg is, dan is dat aan het team om op te lossen — niet iets om publiekelijk op af te reageren zoals hij nu doet.”

Reacties (53)

  • van lotje,g

    Posts: 1.218

    Aldus een eiland bewoner.

    • + 22
    • 3 apr 2026 - 14:14
    • schwantz34

      Posts: 41.872

      Kleine aanvulling "een compleet van lotje getikte eilandbewoner!"

      • + 18
      • 3 apr 2026 - 15:39
    • red

      Posts: 946

      Zolang Max blijft klagen en doorzeuren heeft de pers een onderwerp om klikken te genereren.
      Je zou inmiddels kunnen beginnen te begrijpen waarom Jos Max eruit heeft gezet bij dat tankstation, ik heb wel eens gelezen dat Max toen ook maar bleef doorgaan terwijl Jos er niet over wilde praten, en toen zei Jos als je nu niet stil blijft dan zet ik je eruit.
      Wellicht denkt de FIA en FOM er inmiddels ook wel zo over.

      • + 22
      • 3 apr 2026 - 15:46
    • WickieDeViking

      Posts: 933

      Bedankt om mijn lachspieren aan het werk te zetten, red.

      • + 11
      • 3 apr 2026 - 15:48
    • NicoS

      Posts: 20.572

      Die hoeft ook niet meer aan te schuiven voor een persconferentie bij RBR……;)
      Hoop geblaat van deze riool journalist, geen aandacht geven….

      • + 18
      • 3 apr 2026 - 16:27
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.047

      Inmiddels is er ook wel even wat meer duidelijk geworden rond die bewuste journalist, die trots bijnaam 'Snake' zou dragen. Het gíng niet uitsluitend om die ene vraag in Abu Dhabi. Er heeft zich een aantal voorvallen voorgedaan, die de situatie in een heel ander licht stellen. Zelfs Britse conculega's vinden de man maar een nare slang.

      Dat deze Engelse journalist zich zo uitlaat is natuurlijk volkomen verwacht, waarbij de (als het zo is) opmerking: "puberale snotaap", van een niveautje grootvaders perenplukkertje is. Lachwekkend gewoon.

      Wat in godsnaam heeft 'journalist' Calem Crow zélf dan gepresteerd?! 🤣

      Overigens betekent de naam Calem duif, maar is afgeleid van de naam Caleb wat weer zoveel betekent als: hond. En dan heb je nog z'n achternaam. Crow, ofwel Kraai. 🤔

      Je hebt dus die sneaky slang, die een hart onder de riem gestoken krijgt van dit duffe duifje dat eigenlijk de kranige kraai wil uithangen, maar niets meer is dan een laffe hond...

      • + 17
      • 3 apr 2026 - 17:19
    • iOosterbaan

      Posts: 2.148

      Wie de Daily Mail serieus neemt spoort sowieso niet.

      • + 1
      • 4 apr 2026 - 22:18
  • The Wolf

    Posts: 545

    dit wordt gezellig...

    • + 3
    • 3 apr 2026 - 14:17
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.918

      Ik zie het straks allemaal wel.
      Ik ga eerst m'n ruggengraat verlengen en daarna de boel kuisen onder de douche...

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 14:20
    • skibeest

      Posts: 2.041

      Stoute plannen?

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 17:58
    • Larry Perkins

      Posts: 64.101

      Welk STRAATFEEST bedoel je @The Wolf?

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 19:27
    • mario

      Posts: 15.267

      @Larry: Straatfeest om Max uit te zwaaien... 👋🏽

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 07:02
  • StevenQ

    Posts: 10.390

    Als hij denkt dat Max hem na deze woorden anders gaat behandelen heeft hij het mis, verder zou Max precies hetzelfde doen als hij WEL zou winnen, dat weet iedereen die Max een beetje kent

    • + 29
    • 3 apr 2026 - 14:18
    • hupholland

      Posts: 9.812

      nee, hoor dan is hij echt een heel stuk vrolijker. Laten we nou niet gaan doen of Verstappen een heilige is. Max is een winnaar. In 2 jaar tijd afgezakt van 25 overwinningen in 30 wedstrijden naar kansloos in de middenmoot/subtop. Dat hakt erin.

      • + 11
      • 3 apr 2026 - 16:03
    • StevenQ

      Posts: 10.390

      Maar domme vragen van journalisten of regels waardoor je niet meer kan racen zijn echt dingen waarop Max niet anders reageert of hij nu wint of niet

      • + 13
      • 3 apr 2026 - 17:38
    • AUDI_F1

      Posts: 3.651

      Het is ook respect tonen, en als zo'n eiland bewoner zonder enig respect en kennis van zaken met een lachend gezicht vernederende vragen gaat stellen dan sta ik achter de daad van VErstappen. Denk dat de hele maand zulke berichten zullen komen.

      • + 7
      • 3 apr 2026 - 18:37
    • DenniSNL1980

      Posts: 449

      Respect tonen gevolgd door "eilandbewoner" @audi. Lekker selectief, niet te doen

      • + 6
      • 3 apr 2026 - 18:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.918

    Staat tegenover dat Max niet het slimste jongetje van de klas is natuurlijk.
    Kantie ook niets aan doen, Jos nam hem overal al mee naartoe en naderhand in de karts en andere raceauto's terwijl zijn leeftijdsgenoten in de klas zaten.....of andere sociale dingen aan het doen waren.....beetje achter de meisjes aanlopen, biertje drinken, jointje roken...
    Nee, Max zat te kijken bij welk benzinestation hij nu weer gedumpt zou worden.

    Dat hij dankzij Jos nu de beste coureur aller (?) tijden is is dan ook aan zijn vader en zijn eigen skills te wijten.

    • + 8
    • 3 apr 2026 - 14:18
    • JV

      Posts: 2.731

      In de Aap Noot Mies tijd was het inderdaad nog wijten, maar nu is het toch echt danken.

      • + 8
      • 3 apr 2026 - 14:30
    • Skoda F1

      Posts: 638

      Het is dus aan de tankstationshouders te danken dat hij het nog zo ver heeft geschopt! Eigenlijk..

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 14:56
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.918

      Het is 60 jaar geleden dat ik nog op school zat JV.
      Dus kun je mij niet verwijten dat ik dat niet meer weet.

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 15:30
    • hupholland

      Posts: 9.812

      ik denk dat Max best wel slim is, hij is alleen ook enorm eigenwijs en koppig. Ik zat pas nog te denken wat je moet doen om door je eigen vader bij een benzinestation gedumpt te worden? Dan moet je het toch wel echt heel bont maken... t is achteraf misschien een grappig verhaal, maar als je er echt over na gaat denken..

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 16:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.918

      De verhalen gaan zelfs dat Max er op zijn 17de achter kwam dat hij zijn stengel ook nog kon gebruiken voor iets anders dan plassen.

      Het schijnt zelfs zo te zijn toen hij daar achter kwam er bijna 'n vol glas uit kwam.

      Maar dat is nooit ontkend of bevestigd.

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 16:35
  • Bertrand Gachot

    Posts: 438

    Ik zal het als neutrale volger even duiden: Volgens mij is de kritiek van Verstappen steeds geweest, "je mag me best bekritiseren en op normale (aan de race gerelateerde) vragen (ook lastige) geef ik gewoon antwoord". Echter hij maakt zich zorgen over de het na-effect van de niet relevante vragen, die met name via social media die hij toxisch heeft genoemd. Dus in dit licht waarom; gaat deze s.i.t.e hier gewoon mee door? Dit soort posts zijn olie op het voer en dit is dat boemerang effect waar hij het over heeft.

    • + 11
    • 3 apr 2026 - 14:24
    • snailer

      Posts: 32.290

      Ik denk zo dat Verstappen wel gelijk heeft over een paar zaken die je benoemt, Bertrand.

      Hier doen ze er ook aan mee met die polarisatie.
      En wij tijgers haken lekker aan.

      Kort door de bocht vind ik dat Verstappen altijd gelijk heeft. Alleen zou wat tactischer slimmer zijn geweest. En dan doel ik niet alleen over de regels, maar ook dat interview vorig jaar en later (dit jaar) waar hij die journalist wegstuurde.

      De manier waarop de vraag gesteld werd , via nonverbale communicatie, was gewoon schandalig. Uiteraard zouden de meesten niet hebben gereageerd. Maar helaas Verstappen wel. Helaas omdat iedereen weet wat de ENgelse pers dan doet en een groot deel van de Engelse pundits.

      In de hele discussie worden overigens 2 zeer belangrijke punten stelselmatig weggehaald.

      De eerste is dat er na de eerste tests een vertrouwelijke meeting is geweest tussen Verstappen, de Fia, de fom/Liberty.

      En daar zijn delen van gelekt. Dit is ook 1 van de redenen dat Verstappen pist is. Zijn vertrowen die kant op is volledig weg en het vervelende is dat niemand schijnt te weten wie heeft gelekt.
      Mijn mening is dat een vertrouwelijk gesprek ook binnenskamer vertrouwelijk moet blijven. Het is voor mij een grote schande dat het wel is gelekt.

      Het tweede is dat er enorm veel aanwijzingen dat a) heel veel rijders tegen deze regels zijn. En b) dat die door personen binnen de FIA of liberty deze rijders de mond snoeren. Alleen lukt dit niet bij Verstappen. Die laat zich niet de mond snoeren.

      Tot slot. Ik denk dat de focus moet liggen op het veilig maken van deze auto. Met een overkill aan hybridepower blijft de kans op clipping aanwezig. En gezien de plotselingen vertraging die het kan veroorzaken is een dodelijk ongeluk niet uit te sluiten.

      De fia en Liberty zijn overduidelijk bezig met propaganda en aangezien Verstappen de grootste roeper is, is hij het doelwit. Overduidelijk. Onomstotelijk.


      Ik ben een Verstappen fan. Op bepaalde gebieden biased. Maar toch niemand kan ontkennen dat wat er nu gebeurt ronduit schandalig is van de FIA/Liberty. Al is er 20 % waar.

      • + 20
      • 3 apr 2026 - 14:41
    • Bertrand Gachot

      Posts: 438

      Ik heb ervaring als communicatie strateeg, ik snap dat hij het zelf niet zo kan verwoorden, hoeft ook niet, je zou verwachten dat ze bij RB een team van professionals zouden hebben die hem hierin zouden kunnen adviseren, dat is duidelijk niet het geval. Ze hebben ook te maken met een stelletje ja-knikkers die duidelijk niet zijn opgewassen tegen (enge) types als, dhr R. Vermeulen en de heer J. Verstappen. (minder eng wel grote mond)

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 14:52
    • snailer

      Posts: 32.290

      Zelf onder veel stress situaties moeten communiceren. Heb ook gastlessen communicatie gegeven.

      NLP getrained. Hoewel ik vooral de dingen er uit pak die bij me passen. Ik kies er voor in deze mezelf te blijven.
      Dat laatste zie ik Verstappen doen. Hij laat zich moeilijk sturen vermoed ik. Hij wil waarschijnlijk nog meer bij zichzelf blijven dan ik.

      Dat is overigens een sterk vermoeden. Ik zeg dat er even bij omdat men hier nogal de neiging heeft dingen die geschreven worden in beton te gieten.

      Verstappen zijn communicatie zit hem wel eens in de weg, alleen lijkt hij daar niet zo veel last van te hebben.

      Hij heeft wel last af en toe van 1 eigenschap. Dat is nu twee maal naar voren gekomen. EN dat heeft niet zo veel met communicatie te maken. Ja. hij wordt dan erg boos en dat uit hij ook. Maar het is dan meer een gevolg, dan dat hij er last van heeft.

      Hoe dan ook. Prive zou ik veel liever om gaan met types als Verstappen, niet jaloers, denkend in oplossingen, (zeer waarschijnlijk) eerlijk, recht door zee.

      Dat zijn de types waar ik prive vooral mee om ga. Ik heb dan ook een zeer select groepje vrienden waar ik van kan zeggen dat ik van ze hou. Uiteraard op een platonische manier.

      • + 6
      • 3 apr 2026 - 15:26
    • snailer

      Posts: 32.290

      "ik snap dat hij het zelf niet zo kan verwoorden"

      Overigens mag ik hier op terug komen? Heb niet veel gezien van Japan, maar wel zijn interview naast de race.
      En ik moet toch zeggen dat het 1 en al duidelijkheid was. Het was niet klagen, maar rustig uitleggen. Er was geen enkele boze uiting. Met zeer duidelijke boodschappen. Haast nlp-achtig duidelijk.

      Dus nee. Juist dit herken ik niet.

      Dit is wederom een aanwijzing dat er een berceptie over Verstappen ontstaat door de media.

      • + 7
      • 3 apr 2026 - 15:35
    • Bertrand Gachot

      Posts: 438

      @snail, japan was prima tegenover Jenny Gow van de BBC, ik bedoelde meer in het algemeen, wanneer hij onder druk wordt gezet en zich niet zo diplomatiek uitdrukt.

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 16:19
    • snailer

      Posts: 32.290

      Daar had ik al van gezegd dacht ik dat hij het om wat tacticher zou kunnen brengen. Maar hij is er vaak erg duidelijk om

      Vermoed dat jij als communicatie strateeg ook nlp op je cv hebt staan. Mogelijk weet je wel dat mensen die voor nlp leven vaak afstandelijk en hard overkomen. Sommigen hebben f=dat van nature. Dat geldt voor Verstappen. Hij communiceert erg duidelijk.

      En zoals gezegd. niet altijd tactisch het slimst.

      Hoe dan ook hoop ik persoonlijk dat hij geen advies aanneemt. Laat hem aub zichzelf zijn.

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 17:17
    • da_bartman

      Posts: 6.542

      Dat interview met Jenny Gow van de BBC was prima. Jenny was zelfs in overtreding. Normaal mogen er in de PEN maar twee vragen gesteld worden. Maar als je normale vragen stelt wil Max best praten . En Jenny voelde dat prima aan en stelde 5 vragen. Max onderging dit interview gewillig.

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 21:44
  • Aquarius72

    Posts: 783

    Ongelofelijk daar op dat eiland. Ze zijn zo overtuigd van hun gelijk en arrogant dat ze denken alles te kunnen doen. En als het nu eens niet lukt dagen/weken lang maar blijven zuigen. Het was een Red Bull bijeenkomst dus Max mag absoluut bepalen wie blijft en wie gaat.

    Nu Max op de rem getrapt heeft en een van de grotere zuigers op z'n plek/eruit heef gezet. Max vindt dit ook niet leuk om te moeten doen maar was gewoon wel nodig. Ook altijd frappant dat het altijd iemand van dat eiland is en nooit uit een ander land, dus aan wie ligt het nu?

    Hopelijk, maar dat zal ongetwijfeld niet, hebben ze nu ook door dat het aan hen ligt en ze hun boekjes over journalistiek nog eens moeten naslaan om te snappen wat het vak inhoudt.

    • + 8
    • 3 apr 2026 - 14:27
  • 919

    Posts: 4.193

    🤣

    Deze verslaggever zou Verstappen persoonlijk moeten uitnodigen voor zijn volgende persconferentie en een podium geven. 😄

    • + 3
    • 3 apr 2026 - 14:32
  • Larry Perkins

    Posts: 64.101

    Calum Kraai, de roddeljournalist van de Daily Mail, heeft meer valse dan hoge noten op zijn zang.
    Typerend voor deze Schotse Hoogland Kraai is dat er alleen maar stront uit zijn snavel komt...

    • + 11
    • 3 apr 2026 - 14:32
  • Pleen

    Posts: 886

    edereen mag wat mij betreft F1 wereldkampioen worden behalve een Brit! 🤣

    • + 5
    • 3 apr 2026 - 15:20
  • VES

    Posts: 1.728

    Max is ook wel een gemakkelijk slachtoffer voor de Britse pers.
    Hij legt de bal iedere keer weer gewillig voor ze op de stip.

    • + 8
    • 3 apr 2026 - 15:35
    • snailer

      Posts: 32.290

      Alleen lijkt hij er niet veel last van te hebben.

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 15:36
    • StevenQ

      Posts: 10.390

      Die journalisten zitten meer met Max in hun hoofd dan Max met hen

      • + 6
      • 3 apr 2026 - 17:39
    • Mr Marly

      Posts: 7.988

      Steven, en daarom gaat Max er een scène van maken om die betreffende “riool”journalist meer aandacht te laten genereren? Het tegenovergestelde wat Max wil bereiken wordt hiermee bewerkstelligd. Wat Max, de media, de fans of wie dan ook hiervan vindt is eigenlijk irrelevant, dat Red Bull zo’n poppenkast toestaat door toedoen van een werknemer vind ik ietwat verbazingwekkend.

      • + 5
      • 3 apr 2026 - 18:03
    • Larry Perkins

      Posts: 64.101

      VES: "Hij legt de bal iedere keer weer gewillig voor ze op de stip."

      De realiteit is dat de Engelsen in interlands nog veel meer penaltyseries hebben verloren dan de Nederlanders, dus laat maar komen...

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 18:17
    • snailer

      Posts: 32.290

      "Wat Max, de media, de fans of wie dan ook hiervan vindt is eigenlijk irrelevant, dat Red Bull zo’n poppenkast toestaat door toedoen van een werknemer vind ik ietwat verbazingwekkend."

      In het bedrijfsleven wordt dit inderdaad niet gewaardeerd. Echter is dat net de issue. Dit gaat over sport. Zelden worden misdragingen gestraft, omdat er nu eenmaal vaak adrenaline bij te pas komt. Dat hoort bij sport.

      Overigens als je de hele houding van dat journaille bekijkt is dat zeer provocerend geweest. Vooral ook non-verbaal.
      Ik begrijp dus dat er echt niets over naar buiten komt. Het zou de grootste fout zijn om dat journaille gelijk te geven. Het wordt hooguit intern besproken.

      (Heb verder al aangegeven dat Verstappen mogelijk wat tactischer zou kunnen zijn. Maar dan is hij niet zichzelf.)

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 23:29
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.618

    Max was mis. Een journalist in je hoofd laten wonen. Kom nou...

    • + 5
    • 3 apr 2026 - 16:01
  • Erwinnaar

    Posts: 5.631

    Ik vind het eerder een onvolwassen besluit om de sport zo op de kop te moeten zetten.

    • + 2
    • 3 apr 2026 - 17:08
    • NicoS

      Posts: 20.572

      Van wie? De FIA en hun beleidsmakers die deze regels hebben verzonnen waarvan men wist dat het niet zou werken?
      Ze hebben de sport inderdaad behoorlijk op z’n kop gezet, dat is een feit.

      • + 5
      • 3 apr 2026 - 18:13
    • Larry Perkins

      Posts: 64.101

      Dat moet @Erwinnar ook wel bedoelen @NicoS, want Max probeert de sport juist te redden...

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 18:20
    • Erwinnaar

      Posts: 5.631

      Inderdaad de FIA, FOM en de fabrikanten en Verstappen en steeds meer willen de sport niet verder laten afbrokkelen tot een nietszeggend, niet meer uitdagend en zielloos ding.

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 19:25
    • NicoS

      Posts: 20.572

      Er is één orgaan wat ervoor kan zorgen dat de F1 weer F1 wordt, en dat we weer over de races zelf gepraat wordt……

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 20:00
    • Erwinnaar

      Posts: 5.631

      FIA dan toch?

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 20:45
    • NicoS

      Posts: 20.572

      Dat lijkt mij wel….

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 22:23
  • Need5Speed

    Posts: 3.645

    Tja, journalisten vormen een gilde en als een van hun collega's voor wangedrag de deur wordt gewezen zijn er altijd wel een paar die wraak nemen.

    Er zijn er ook een paar die juist die journalist (De Slang, zoals hij zichzelf noemt) aan de kaak stellen. Dus het is niet 100% slecht allemaal. Maar toch.

    En er gebeurt verder niet veel in April op F1 gebied. Dus wordt aan iedere scheet van iedere proleet ruim aandacht besteed. Godzijdank zijn er wel een paar GT3 races.

    • + 2
    • 3 apr 2026 - 22:12
  • GPYesterday

    Posts: 344

    Dit is een roeptoeter van één reporter en dat noem je dan heel UK? Ik HEB ook een artiekel gelezen van een andere Britse reporter en die was ook niet florisant naar de reporter toe, dus dan was heel UK voor Max dan?

    • + 1
    • 4 apr 2026 - 00:31
  • mario

    Posts: 15.267

    Max zeikt er wat flink vanaf de laatste tijd.... Het is nog erger dan vorig jaar dat hij niet kon winnen van Lando en Oscar....
    Misschien heeft ie wel een punt, maar hij is wel diegene die het hardste schreeuwt en jankt... Dat valt wel op en water wordt gezegd en ik heb het ook al vaker gezegd.... Als hij op het hoogste treetje zou staan, dan hadden we hem niet gehoord....

    • + 1
    • 4 apr 2026 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

