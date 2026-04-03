Max Verstappen ligt opnieuw onder vuur in Groot-Brittannië. De Nederlander zorgde tijdens het Grand Prix-weekend in Japan voor de nodige ophef, met als dieptepunt een incident met een journalist dat de gemoederen stevig heeft verhit.

Vooral in de Britse media wordt er hard uitgehaald naar de Red Bull-coureur, die volgens critici niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten de controle lijkt te verliezen.

‘Dit gedrag is gewoon onacceptabel’

De rel begon toen Verstappen een journalist uit de hospitality van Red Bull liet verwijderen na een vraag die hem niet beviel. Dat schoot bij velen in het verkeerde keelgat, onder wie Daily Mail-journalist Calum Crowe.

Volgens Crowe was het optreden van Verstappen “ronduit ongepast en nergens voor nodig”. Hij begrijpt dat een coureur het niet eens kan zijn met een vraag, maar vindt de reactie buiten proportie. “Dat je iemand laat verwijderen omdat een vraag je niet zint, dat kan simpelweg niet.”

De Brit zag bovendien een patroon tijdens het weekend in Suzuka. “Hij domineerde het nieuws, maar niet op de juiste manier. Eerst dat incident met een journalist, en daarna bleef hij maar klagen over de regels en zelfs hinten op een vertrek uit de sport.”

‘Talent van wereldklasse, maar gedrag blijft probleem’

Crowe trekt de lijn nog verder door en linkt Verstappens houding aan de tegenvallende prestaties van Red Bull. Volgens hem zou de Nederlander zich heel anders opstellen als hij in een dominante auto zat.

“Als hij races zou winnen, zouden we dit gedrag niet zien. Dat lijkt me vrij duidelijk”, klinkt het scherp. “Nu hij met een mindere auto rijdt, komt die frustratie naar boven en slaat dat om in dit soort uitbarstingen van een puberale snotaap.”

Ook het incident met de journalist blijft hem dwarszitten. “Het is niet aan een coureur om te bepalen welke vragen gesteld mogen worden. En al helemaal niet om iemand eruit te laten zetten omdat het hem niet bevalt.”

Toch erkent Crowe ook de klasse van Verstappen. “Hij is zonder twijfel een van de grootste talenten van zijn generatie en zal later in één adem genoemd worden met legendes als Michael Schumacher en Ayrton Senna.”

Maar daar plaatst hij meteen een kanttekening bij. “De sport is hem niets verschuldigd. Als de auto niet goed genoeg is, dan is dat aan het team om op te lossen — niet iets om publiekelijk op af te reageren zoals hij nu doet.”