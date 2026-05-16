Teamgenoot van Verstappen heeft het zwaar op de Nürburgring

Max Verstappens teamgenoot Jules Gounon moet vechten om aansluiting te houden bij de koplopers in de 24 uur van de Nürburgring. In de regen verspeelde hij al de leiding, en na zijn pitstop viel hij terug naar de tweede plaats. Hij moet nu vechten om deze positie, want de concurrentie klopt op de deur.

Gounon beleeft een lastige stint in de 24 uur van de Nürburgring. De in Andorra woonachtige Fransman verloor vlak nadat hij de baan opkwam de koppositie, maar reed daarna nog wel rond op de tweede plaats. Na een serie pitstops van concurrenten kreeg hij de koppositie weer in zijn schoot geworpen, maar na zijn eigen pitstop keerde hij op de tweede plek terug op de baan.

Gounon heeft het zwaar

Gounon belandde direct in een felle driestrijd met de zusterauto van Fabian Schiller in de #80 Mercedes en de BMW Touring van Connor De Phillippi. In de eerste bocht werd Gounon op vrij eenvoudige wijze ingehaald door Schiller, en moest hij goed doortrappen om de enorme BMW van De Phillippi achter zich te houden.

Hoe gaat het aan kop?

Aan kop kruipt de Aston Martin #34 die nu wordt bestuurd door Mattia Drudi steeds verder weg. Voor het team van Verstappen wordt het dus zaak om aansluiting te houden bij de kop van het veld. Er is nog ruim 18 uur te gaan, dus alles is nog mogelijk.

Wanneer stapt Verstappen weer in de auto?

Verstappen zelf zal naar verwachting pas in de nacht weer plaatsnemen in de Mercedes-AMG GT3 #3. Gounon zal zo plaatsmaken voor Lucas Auer, die nog geen meter heeft gereden in de race. Als zijn stint er dan weer opzit, zal Daniel Juncadella weer plaatsnemen in de auto. Verstappen zal daarna in het donker gaan rijden.

Voor Verstappen wordt dit zijn eerste race-ervaring in het donker. Om een nachtstint te mogen rijden, reed hij op donderdag al een rondje op de Nordschleife in het donker.

Snork

Posts: 22.501

  • snailer

    Posts: 32.903

    de Phillipi crusht even de twee Mercedes auto's! Wow! Tweede buitenom!

    • + 2
    • 16 mei 2026 - 20:28
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.299

      Wat een amateur die gunon. Van p1 naar 23 sec voor naar p4.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 20:30
    • Drunt

      Posts: 623

      was mooi idd

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 20:36
    • snailer

      Posts: 32.903

      Ondertussen strategische masterclass van het Mercedes team.

      Volgens mij betekent het ook dat alle auto's zo'n beetje over zijn op ongeveer de zelfde strategie. Iederee is over naar een vorm van inters. Op het moment rijden de 2 AMG's langzaam weg. In eerste instantie snel, maar langzaam aan met monder verschil

      Als het droger wordt lijken dan weer de AMG's in het nadeel met hn bandenkeuze.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 21:03
    • Larry Perkins

      Posts: 65.023

      Als ik het goed begrepen heb heeft Gounon nu al de minimaal voorgeschreven afstand gereden en hoeven ze hem niet nog een stint te laten rijden...

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 21:34
    • Housmans

      Posts: 489

      Die BMW M3 Touring 24H is wel een beetje mijn favoriet, mooie auto!
      Helaas een stuk terug gevallen.

      Prachtige beelden ook rond 21:00, met de ondergaande zon en de regen.... Sowieso ben ik onder de indruk van het camerawerk en de regie.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 21:35
    • snailer

      Posts: 32.903

      Ben persoonlijk wel een fan van de AMG. Lange neus voorop. Hou ik van. Je snapt mogelijk dat de E type jag mijn all time favo auto is. Ooit heeeeeeel lang geleden bij TNO een tijdje gewerkt daar was ook een afdeling die botsproeven met nieuwe modellen deden. Daar werden dus de eerste prototypes naartoe gebracht van nieuwe auto's. I van de mannen die daar werkte had echt een geweldige jag 12 cylinder cabrio. Fantastich gerestaureerd in de werkplaats van TNO.

      • + 2
      • 16 mei 2026 - 21:43
    • Housmans

      Posts: 489

      De AMG GT is ook een prachtige auto om te zien, zeker in de normale straat uitvoering.
      Maar een station doet mij een beetje terug denken aan de Volvo's 850 in de DTM 😎

      De Dacia kan ook wel op sympathie van mij rekenen, ineens zo'n hoog hoekig ding wat door het veld rijdt 😂

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 22:02
  • Snork

    Posts: 22.501

    Leuk weetje: ik kijk naar de Duitse verslaglegging van de race. Ik hoorde dat alle onboard beelden naar de erboven hangende helicopters gestuurd worden. Die sturen opgepikte beelden door naar een relais station van waaruit de beelden verzonden worden voor beelden op YT. Dat vliegtuig vliegt continue cirkels boven het circuit op FL240 (24.000 ft). Op Flightradar zie je dat vliegtuig, als je zoekt op vluchtnummer PCR7V. Afkomstig van Luik, maar hangt al drie en een half uur te cirkelen boven het circuit.
    Zal waarschijnlijk straks afgelost worden door een ander vliegtuig, want ook deze turboprops moeten een keer tanken.

    • + 4
    • 16 mei 2026 - 21:18
    • snailer

      Posts: 32.903

      Zit naar de zelfde zender te kijken denk ik.
      Luister al vanaf het begin naar de Duitsers. Veel beter op de hoogt.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 21:34
    • snailer

      Posts: 32.903

      En met vanaf het begin bedoel ik ook vorig jaar en de twee vorige races.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 21:35
    • snailer

      Posts: 32.903

      Gebeurde net een synchroon spin. Die aan de binnenkant was de schuldige. Die verloor de achterkant.

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 21:36

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

