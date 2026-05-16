Max Verstappens teamgenoot Jules Gounon moet vechten om aansluiting te houden bij de koplopers in de 24 uur van de Nürburgring. In de regen verspeelde hij al de leiding, en na zijn pitstop viel hij terug naar de tweede plaats. Hij moet nu vechten om deze positie, want de concurrentie klopt op de deur.

Gounon beleeft een lastige stint in de 24 uur van de Nürburgring. De in Andorra woonachtige Fransman verloor vlak nadat hij de baan opkwam de koppositie, maar reed daarna nog wel rond op de tweede plaats. Na een serie pitstops van concurrenten kreeg hij de koppositie weer in zijn schoot geworpen, maar na zijn eigen pitstop keerde hij op de tweede plek terug op de baan.

Gounon heeft het zwaar

Gounon belandde direct in een felle driestrijd met de zusterauto van Fabian Schiller in de #80 Mercedes en de BMW Touring van Connor De Phillippi. In de eerste bocht werd Gounon op vrij eenvoudige wijze ingehaald door Schiller, en moest hij goed doortrappen om de enorme BMW van De Phillippi achter zich te houden.

Hoe gaat het aan kop?

Aan kop kruipt de Aston Martin #34 die nu wordt bestuurd door Mattia Drudi steeds verder weg. Voor het team van Verstappen wordt het dus zaak om aansluiting te houden bij de kop van het veld. Er is nog ruim 18 uur te gaan, dus alles is nog mogelijk.

Wanneer stapt Verstappen weer in de auto?

Verstappen zelf zal naar verwachting pas in de nacht weer plaatsnemen in de Mercedes-AMG GT3 #3. Gounon zal zo plaatsmaken voor Lucas Auer, die nog geen meter heeft gereden in de race. Als zijn stint er dan weer opzit, zal Daniel Juncadella weer plaatsnemen in de auto. Verstappen zal daarna in het donker gaan rijden.

Voor Verstappen wordt dit zijn eerste race-ervaring in het donker. Om een nachtstint te mogen rijden, reed hij op donderdag al een rondje op de Nordschleife in het donker.