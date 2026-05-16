Verstappen haalt opgelucht adem: "Daar heb ik het verschil gemaakt"

Max Verstappen heeft zijn eerste stint in de 24 uur van de Nürburgring achter de rug. Verstappen kwam zeer goed voor de dag, haalde meerdere auto's in en greep zelfs de koppositie. Verstappen was tevreden en gaf na afloop tekst en uitleg.

Verstappen nam na ruim een uur het stuur over van zijn teamgenoot Daniel Juncadella. Verstappen ging op jacht naar de koplopers, en haalde de ene snelle auto na de andere snelle auto in. Terwijl andere coureurs de mist ingingen in de regen, hield hij het hoofd koel en haalde hij vlak na elkaar de nummer twee en de nummer één in. Verstappen bouwde een grote voorsprong uit, en gaf daarna het stuur over aan zijn teamgenoot Jules Gounon.

Hoe was het gevoel bij Verstappen?

Verstappen had zich vermaakt op de Nürburgring, en sprak zich na afloop uit tegenover de aanwezige media: "Mijn stint ging goed. In het begin had ik te maken met verkeer en het was best lastig daar doorheen te komen. Toen dat achter de rug was en het een paar rondjes glad was door de regen, heb ik daar het verschil kunnen maken."

Zoeken naar een compromis

Verstappen wist dat hij niet te veel risico's moest nemen, maar hij kon ook niet rustig aan doen. Hij legde uit hoe hij alles onder controle probeerde te houden: "De auto voelde goed aan. Je probeert wel uit de problemen te blijven, maar tegelijkertijd moet je ook pushen en op de limiet rijden, wat het lastig maakt om een compromis te vinden. Maar het ging allemaal wel goed."

Wat gebeurde er na de stint van Verstappen?

Verstappen zag daarna vanuit de pitbox hoe zijn teamgenoot Gounon de leiding verloor in de regen. Gounon verloor steeds meer tijd in de regen, maar kreeg de leiding in de schoot geworpen door een pitstop van de Ford Mustang #67. Daarnaast zag hij hoe twee topfavorieten uitvielen door zware crashes op de Nordschleife. Eén van de pechvogels was Kevin Estre, die zijn Grello Porsche in de vangrail parkeerde.

Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

