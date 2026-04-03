Mekies ziet in Verstappen een geweldige teambaas: "Max is zo iemand"

Max Verstappen blijft indruk maken binnen Red Bull Racing. Nog geen jaar na zijn komst als CEO en teambaas kijkt Laurent Mekies met open mond naar de impact van de Nederlander. In de podcast Beyond the Grid schetst de Fransman een beeld van een coureur die veel meer is dan alleen snel op de baan.

Volgens Mekies zit de echte kracht van Verstappen vooral in zijn totale overgave aan de sport — iets wat binnen het team als een enorme troef wordt gezien.

‘Hij leeft voor racen, elke minuut van de dag’

Mekies geeft toe dat hij verrast was door de intensiteit waarmee Verstappen met zijn vak bezig is. De Nederlander ademt autosport en laat dat op elk moment zien, benadrukt hij.

Volgens de teambaas is Verstappen “geen coureur die het erbij doet, maar iemand die letterlijk leeft voor racen, van ’s ochtends tot ’s avonds”. Die toewijding stopt niet wanneer hij uit de wagen stapt. “Geef hem een paar uur vrij en hij zit meteen in de simulator. Krijgt hij een paar dagen, dan zoekt hij ergens ter wereld een race om te rijden. Dat typeert hem volledig.”

Die honger maakt Verstappen volgens Mekies van onschatbare waarde, zeker in een tijdperk waarin de reglementen veel vragen van teams. “Met de huidige regels heb je iemand nodig die de auto door en door begrijpt. Max is zo iemand: hij voelt perfect aan waar winst te boeken valt en helpt zo rechtstreeks mee aan de ontwikkeling.”

‘Hij tilt een heel team naar een hoger niveau’

Niet alleen technisch, maar ook als leider maakt Verstappen het verschil binnen Red Bull, stelt Mekies. De Fransman ziet zelfs een toekomst waarin de viervoudig wereldkampioen een rol buiten de cockpit op zich neemt.

“Als hij ooit die stap wil zetten, ben ik ervan overtuigd dat hij een uitstekende teambaas kan worden. En eerlijk: dat geldt waarschijnlijk ook voor tal van andere functies binnen de sport”, klinkt het overtuigd.

Wat Verstappen echt uniek maakt, is zijn invloed op de mensen rondom hem. “Hij heeft een natuurlijke manier om duidelijk te maken wat belangrijk is en waar nog tijd te winnen valt. Als hij spreekt, luistert iedereen — niet alleen de engineers in de ruimte, maar ook het hele team in de fabriek.” Volgens Mekies zorgt dat ervoor dat mensen net dat tikkeltje extra geven. “Hij krijgt iedereen mee en haalt er moeiteloos meer dan honderd procent uit.”

Begreep altijd dat verstappen punt com de paraplu is waar alle activiteiten waar Verstappen eigennaar van is onder hangt. Als dat zo is, dan is hij inderdaad teambaas voor:
Team baas is hij van zijn GT3 activiteiten.
En je zou kunnen zeggen dat hij soms optreedt als teambaas van redline, waar hi... [Lees verder]

  • 3 apr 2026 - 13:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (15)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.648

    Verstappen is toch al een beetje teambaas bij Verstappen.com
    Maar hij heeft het zeker inzich zitten.

    • 3 apr 2026 - 12:51
    • snailer

      Posts: 32.283

      Begreep altijd dat verstappen punt com de paraplu is waar alle activiteiten waar Verstappen eigennaar van is onder hangt. Als dat zo is, dan is hij inderdaad teambaas voor:
      Team baas is hij van zijn GT3 activiteiten.
      En je zou kunnen zeggen dat hij soms optreedt als teambaas van redline, waar hij hoe dan ook een manager is. Zijn deel van redline hangt ook onder de paraplu.

      Ook zijn pa's racerij hangt er onder. Eigenlijk allemaal succesvol. Financieel in ieder geval.

      Heb het nog effe aan ai slavin trutta gevraagd, want je weet maar nooit. Tegenwoordig zijn namen net olieprijzen:

      Vorig jaar heette het GT3 team: Verstappen.com Racing
      Dit jaar: Mercedes-AMG Team Verstappen Racing

      Het paraplu concept is eigenlijk nog nooit zo simpel getoond als bij Verstappen.

      Die paraplu heeft hij al een behoorlijke tijd geleden gecreeerd. De activiteiten van zijn zus hebben (of horen er nog bij) er ook ooit onder gehangen. Prive bezit is direct onafhankelijk van business.

      • 3 apr 2026 - 13:31
    • F1 bekijker

      Posts: 198

      Die pagina was opgezet voor Jos.

      • 3 apr 2026 - 14:04
    • snailer

      Posts: 32.283

      Dat klopt niet. De business van de zus hing er al veel eerder onder. Ver voor Jos nieuwe race ambities had.

      • 3 apr 2026 - 14:05
    • Pietje Bell

      Posts: 34.121

      Welke activiteiten van Victoria @Snailer?

      • 3 apr 2026 - 14:06
    • snailer

      Posts: 32.283

      Mode

      • 3 apr 2026 - 14:15
    • snailer

      Posts: 32.283

      Owww..... ik begrijp nu pas F1 bekijker. Hij doelt op de web s i t e.

      Waar ik op doel is alle commerciele activiteiten die niet zo zeer iets van doen hadden met de web s i t e

      Die kant van de naam is ergens ontstaan in 2017, 18 of 19.

      Ergens 2022 a 2023 is Verstappen racing er onder gehangen.

      Hoe dan ook zijn er behoorlijk wat activiteiten geweest voor het Jos is wel begonnen ongeveer samen met Verstappen racing.

      • 3 apr 2026 - 14:21
    • Regenrace

      Posts: 2.554

      Mekies daarentegen is bezig zich voor te bereiden op een F1 carrière.
      'Er gaan geruchten dat een swap wordt voorbereid."

      • 3 apr 2026 - 14:27
    • Pietje Bell

      Posts: 34.121

      @Snailer, bedoel je met "mode" die 2 bomber jackets UNLEASH THE LION
      die ze in oktober 2019 op de markt heeft gebracht in een beperkte oplage
      en die nadien niet meer te bestellen waren?
      Ze heeft haar 'bedrijfje' snel weer opgedoekt toen ze in verwachting was
      van haar oudste zoontje een paar maanden later.

      • 3 apr 2026 - 14:42
    • Pietje Bell

      Posts: 34.121

      Verstappendotcom heeft een hele tijd later de naam van haar gekocht en er een paar items van in hun shop te koop aangeboden tot op de dag van vandaag, maar Vic heeft er al 6 jaar niets meer mee van doen.

      • 3 apr 2026 - 14:57
    • snailer

      Posts: 32.283

      Waar zeg ik dat ze er nog mee bezig is?
      Dat jasje, dacht leer, kan ik me nog herinneren. Ik zag het bij toeval langs komen. En het was een jas naar mijn smaak. Ben dus 1 maal naar haar web shop gegaan. Ze had heel wat meer kleding te koop staan heb ik toen gezien.
      Ik zat er aan te denken dat jasje te kopen.. tot ik het Verstappen logo op de rug zag. Was jammer want het was een jasje naar mijn smaak. Maar ik ga niet met logo's op mijn rug lopen..

      Mij ging het er om dat Verstappen punt com nu Verstappen zijn btand is waar alles onder hangt.

      • 4 apr 2026 - 08:18
    • Pietje Bell

      Posts: 34.121

      snailer

      Waar zeg ik dat ze er nog mee bezig is?

      Dat jasje, dacht leer, kan ik me nog herinneren. Ik zag het bij toeval langs komen. En het was een jas naar mijn smaak. Ben dus 1 maal naar haar web shop gegaan. Ze had heel wat meer kleding te koop staan heb ik toen gezien.
      ==========================================================

      Heb ik dat ergens beweerd? Dat heb ik helemaal nergens beweerd.

      Ik heb enkel info geplaatst over haar destijds gelanceerde
      2 verschillende bomber jackets in 2019 waar ze binnen een jaar
      mee gestopt is. Ze heeft toen ook meteen haar eigen webshop gesloten, unleashthelion.nl en later verwijderd. Verstappen shop heeft haar merknaam overgenomen.

      Mensen klaagden destijds dat de prijs van €179 veel te duur was, aangezien het een jacket van hele dunne stof was. Enkel voor het uiterlijk, maar gaf geen warmte. Het was meer een zomer blouson. Ze vertelde dat ze het in Italië liet fabriceren en het van zeer goede kwaliteit stof was.
      Alleen dit van haar kortstondige bedrijfje met 2 artikelen staat nog altijd online met veel foto's en een video van de bomber jackets.
      Akke-Marije en Mark Cox showden de jackets. En Vic een paar keer.

      Een screenshot van Facebook (die iedereen zonder account kan bekijken):

      i.imgur.com/ZQuojI4.png

      www.facebook.com/unleashthelionofficial/

      • 4 apr 2026 - 09:39
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.908

    Laurent Mekies ziet in Verstappen een geweldige teambaas: "Max is zo iemand"

    "Ik denk dat ik met zulke uitlatingen zomaar opgenomen kan worden bij de Nederlandsche afdeling van "de horde".
    Je hoeft alleen maar te zeggen dat Max geweldig is en ze slikken het als zoete koek die hordelingen hahaha"....aldus 'n slijmerige Laurent Mekies.

    • 3 apr 2026 - 13:43
  • Larry Perkins

    Posts: 64.076

    De genoemde podcast...

    Laurent Mekies: Relishing Red Bull Challenge | F1 Beyond The Grid Podcast
    (52,14 minuten)

    https://youtu.be/ADjpL-YeW-k

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

