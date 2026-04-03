Max Verstappen blijft indruk maken binnen Red Bull Racing. Nog geen jaar na zijn komst als CEO en teambaas kijkt Laurent Mekies met open mond naar de impact van de Nederlander. In de podcast Beyond the Grid schetst de Fransman een beeld van een coureur die veel meer is dan alleen snel op de baan.

Volgens Mekies zit de echte kracht van Verstappen vooral in zijn totale overgave aan de sport — iets wat binnen het team als een enorme troef wordt gezien.

‘Hij leeft voor racen, elke minuut van de dag’

Mekies geeft toe dat hij verrast was door de intensiteit waarmee Verstappen met zijn vak bezig is. De Nederlander ademt autosport en laat dat op elk moment zien, benadrukt hij.

Volgens de teambaas is Verstappen “geen coureur die het erbij doet, maar iemand die letterlijk leeft voor racen, van ’s ochtends tot ’s avonds”. Die toewijding stopt niet wanneer hij uit de wagen stapt. “Geef hem een paar uur vrij en hij zit meteen in de simulator. Krijgt hij een paar dagen, dan zoekt hij ergens ter wereld een race om te rijden. Dat typeert hem volledig.”

Die honger maakt Verstappen volgens Mekies van onschatbare waarde, zeker in een tijdperk waarin de reglementen veel vragen van teams. “Met de huidige regels heb je iemand nodig die de auto door en door begrijpt. Max is zo iemand: hij voelt perfect aan waar winst te boeken valt en helpt zo rechtstreeks mee aan de ontwikkeling.”

‘Hij tilt een heel team naar een hoger niveau’

Niet alleen technisch, maar ook als leider maakt Verstappen het verschil binnen Red Bull, stelt Mekies. De Fransman ziet zelfs een toekomst waarin de viervoudig wereldkampioen een rol buiten de cockpit op zich neemt.

“Als hij ooit die stap wil zetten, ben ik ervan overtuigd dat hij een uitstekende teambaas kan worden. En eerlijk: dat geldt waarschijnlijk ook voor tal van andere functies binnen de sport”, klinkt het overtuigd.

Wat Verstappen echt uniek maakt, is zijn invloed op de mensen rondom hem. “Hij heeft een natuurlijke manier om duidelijk te maken wat belangrijk is en waar nog tijd te winnen valt. Als hij spreekt, luistert iedereen — niet alleen de engineers in de ruimte, maar ook het hele team in de fabriek.” Volgens Mekies zorgt dat ervoor dat mensen net dat tikkeltje extra geven. “Hij krijgt iedereen mee en haalt er moeiteloos meer dan honderd procent uit.”