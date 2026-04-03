Verstappen onder druk: "Ze gaan de regels niet aanpassen voor Max"

Max Verstappen is in de afgelopen weken zeer vocaal geweest in zijn kritiek op de Formule 1. Hij is, op zijn zachtst gezegd, geen fan van de grote invloed van de elektrische componenten. Hij lijkt zijn motivatie kwijt te zijn, en denkt na over een F1-pensioen. Volgens Juan Pablo Montoya kunnen de regels niet zomaar worden aangepast voor Verstappen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en die vallen niet bij iedereen in de smaak. Verstappen merkte al voor de start van het seizoen op dat deze nieuwe regels een soort 'Formule E op steroïden' van de sport hebben gemaakt. Hij vergeleek de invloed van de batterijen met de paddenstoeltjes uit Mario Kart, en kan geen lol meer halen uit de sport. Na zijn tegenvallende race in Japan stelde hij dan ook dat hij gaat nadenken over zijn toekomst.

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Wat is het doel van de Formule 1?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya begrijpt dat de coureurs willen dat er iets gaat veranderen, maar een ingrijpende regelwijziging gaat volgens hem te ver. In gesprek met Casinostugan is hij daar duidelijk over: "Ik kan je garanderen dat ze al vanaf de eerste meters in Barcelona naar de data kijken en proberen manieren te vinden om de best mogelijke races te krijgen en iedereen tevreden te houden."

Hoe groot is de impact van Verstappen?

Volgens Montoya is het zo dat de Formule 1 niet iedereen tevreden kan stellen: "Je kunt de boel niet veranderen om drie coureurs en drie teams tevreden te stellen, terwijl de andere zeven wel happy zijn. Je kunt na hun sterke races van vorige week niet naar Mercedes of McLaren gaan en zeggen dat je de regels gaat veranderen, omdat Max niet blij is. Je kan niet zeggen: 'We gaan de auto's twintig kilo zwaarder maken zodat Max en Red Bull competitief zijn.' Dat kun je niet maken."

'Ze hebben een te zware auto gebouwd'

Red Bull heeft simpelweg pech, zo beargumenteert Montoya: "Red Bull heeft een zware auto gebouwd, en dat geldt ook voor Williams, en daar betalen ze nu de prijs voor. Het is heel zwaar en moeilijk, want je bent misschien vijf rondjes competitief, maar daarna verlies je snelheid terwijl de rest fluitend rondrijdt."

The Wolf

Posts: 545

wat is er toch gebeurt met een van m'n favoriete rijders van vroeger, een échte racer bij wie benzine door de aders stroomde, iemand die maar 1 standje kende; pedal to the metal. Hoe zou hij ermee omgegaan hebben als hij moest 'harvesten' ...... ik vond 'm leuker in de tijd dat hij zich nog tego... [Lees verder]

  • 6
  • 3 apr 2026 - 09:31
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (21)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.646

    Alweer Mon... laat maar.

    • + 3
    • 3 apr 2026 - 09:30
  • The Wolf

    Posts: 542

    wat is er toch gebeurt met een van m'n favoriete rijders van vroeger, een échte racer bij wie benzine door de aders stroomde, iemand die maar 1 standje kende; pedal to the metal. Hoe zou hij ermee omgegaan hebben als hij moest 'harvesten' ...... ik vond 'm leuker in de tijd dat hij zich nog tegoed deed aan colombia's bekendste export product, politieke praatjes allemaal, zo ken ik je niet meer Juan....

    • + 6
    • 3 apr 2026 - 09:31
    • f(1)orum

      Posts: 9.912

      Zonder een quote van Juan,
      is er aan de nieuwe dag niks meer an.
      En misschien weten ze 'm goed hiervoor te strikken,
      daar hij nog steeds moet afkicken?

      • + 5
      • 3 apr 2026 - 09:41
    • The Wolf

      Posts: 542

      zonder de vertrouwde Juan met op z'n tijd een witte lijn,
      zijn z'n zure comments allesbehalve fijn,
      van een pure racer is geen sprake,
      hij beweegt met politieke praat z'n kake

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 09:43
    • Sander

      Posts: 1.696

      Juan is alleen niet vergeten
      hoe je iemand eraf moet reten.
      Tegenwoordig is zijn enige enjoyement,
      Energy deployement

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 10:10
    • NicoS

      Posts: 20.561

      Creatief jongens….;)

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 10:22
    • f(1)orum

      Posts: 9.912

      @NicoS: het kan natuurlijk nog creatiever:

      Een agent uit het Gelderse Heven,
      wilde plots heel anders gaan leven.
      Hij deed als James Bond,
      schoot flink in het rond
      en zit nou in cel 007


      alhoewel dit natuurlijk weinig met onze Juan te maken heeft, maar Juan wil wel graag de boel 'shaken en stirren' in de wereld van de F1, dus wellicht zit daar toch de link?

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 10:31
    • Larry Perkins

      Posts: 64.049

      Als Bond, James Bond, toch achter slot en grendel zit, dan bekommer ik me wel om Fatima Blush, de versie uit Never Say Never Again...

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 13:49
    • Bertrand Gachot

      Posts: 432

      @Larry alweer een "pensioen-bericht" zullen we ze zo noemen? Ik ben echt het overzicht kwijt, jij bent de man van de statistieken, is dit nummertje 70?

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 14:27
    • Larry Perkins

      Posts: 64.049

      Zou kunnen @Bertrand, aan het eind van de avond maak ik de balans pas op, anders blijf je bezig...

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 14:41
  • Housmans

    Posts: 452

    " en drie teams tevreden te stellen, terwijl de andere zeven wel happy zijn"

    Mooi man, Montana heeft zoveel kennis van F1 dat hij niet weet dat er dit seizoen 11 teams mee doen...

    • + 6
    • 3 apr 2026 - 09:31
  • Ferrari412T1

    Posts: 501

    Verstappen onder druk? Wat een onzin. Ik denk dat het Verstappen niet zoveel boeit. Hij heeft nog altijd genoeg plezier in de GT3. Lekker vertrekken Max na dit seizoen en niet meer terug gaan naar de F1. Het is niet meer de koningsklasse van weleer!

    • + 4
    • 3 apr 2026 - 10:01
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.905

    "Verstappen onder druk: "Ze gaan de regels niet aanpassen voor Max".

    Oei, is me dat toch 'n aderlating voor de horde.
    Die gingen er vanuit dat dat speciaal voor Max ging gebeuren.
    Max dacht dat als hij hard genoeg riep en hard genoeg begon te dreigen ze gingen luisteren.

    Nou gaat het allemaal wel gebeuren natuurlijk, maar de horde en Max denken dan echt dat dat allemaal daardoor kwam haha.

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 10:02
    • NicoS

      Posts: 20.561

      Ouw hordelopert….;)
      (Sorry Larry, ik was eerst)

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 10:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.905

      Larry is de trog van z'n schoonmoeder nog aan het vullen met rauwe knollen...die komt zo.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 10:27
    • f(1)orum

      Posts: 9.912

      @NicoS: de 'horde' blijft een horde voor @Ouw die hij maar niet kan nemen.

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 11:03
    • Larry Perkins

      Posts: 64.049

      Zijn hangzak blijft achter de horde haken...

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 14:12
  • Larry Perkins

    Posts: 64.049

    'Is het het waard?' - Verstappen overweegt zijn toekomst in de Formule 1.

    Max Verstappen zegt dat hij na zijn achtste plaats in de Grand Prix van Japan nadenkt over zijn toekomst in de Formule 1.

    De 28-jarige Red Bull-coureur zei dat hij "niet van de hele formule genoot" na de wijzigingen in de motorreglementen dit seizoen. Gevraagd in een interview met BBC Sport of dat betekende dat hij aan het einde van het seizoen zou vertrekken, zei de Nederlander: "Dat is wat ik zeg. Ik denk na over alles wat er binnen deze paddock gebeurt."
    "Privé ben ik heel blij. Je wacht ook op 24 races. Deze keer zijn het er 22. Maar normaal gesproken 24. En dan vraag je je af: is het het wel waard? Of geniet ik er niet meer van om thuis bij mijn familie te zijn? Om mijn vrienden vaker te zien als ik niet aan het sporten ben?"

    'Ik wil hier zijn om plezier te hebben'
    Verstappen sprak hierover na de race in Suzuka. Hij zei dat zijn ontevredenheid niets te maken had met het gebrek aan concurrentievermogen van Red Bull aan het begin van het nieuwe seizoen, dat de grootste reglementswijzigingen in de geschiedenis van de Formule 1 heeft gekend.

    "Ik kan er makkelijk mee leven dat ik op P7 of P8 sta," zei hij. "Want ik weet ook dat je niet kunt domineren, of elke keer eerste of tweede kunt zijn, of wat dan ook, en kunt vechten voor een podiumplaats. Ik ben daar heel realistisch in en ik heb dat al eerder meegemaakt. Ik heb niet alleen in de Formule 1 gewonnen.
    Maar tegelijkertijd, als je op de zevende of achtste plaats staat en je niet geniet van de hele formule erachter, voelt dat niet natuurlijk aan voor een coureur.
    Natuurlijk probeer ik me eraan aan te passen, maar het is niet prettig hoe je moet racen. Het is echt anti-rijplezier. En op een gegeven moment, ja, dan is het gewoon niet meer wat ik wil doen. En natuurlijk kun je ernaar kijken en er veel geld mee verdienen. Prima. Maar uiteindelijk draait het niet meer om geld, want dit is altijd al mijn passie geweest."

    Verstappen won van 2021 tot 2024 vier opeenvolgende wereldtitels en miste de titel van vorig jaar op slechts twee punten van Lando Norris. Hij heeft echter een moeilijke start van 2026 gehad, met een zesde plaats in Australië en een uitvalbeurt in de vorige race in China.
    "Als kind wilde ik dit al doen, en toen had ik geen idee wat ik zou bereiken en hoeveel geld je ermee zou verdienen," voegde hij eraan toe. "Daar denk je als kind nooit aan. En het gaat daar ook niet om. Ik wil hier zijn om plezier te hebben, een geweldige tijd te beleven en te genieten. Op dit moment is dat niet echt het geval.
    Natuurlijk geniet ik van bepaalde aspecten. Ik vind het fijn om met mijn team samen te werken. Het is als een tweede familie. Maar zodra ik in de auto zit, is het helaas niet zo prettig. Ik doe mijn best. Ik zeg elke dag tegen mezelf dat ik ervan moet proberen te genieten. Maar het is gewoon heel moeilijk."

    • + 4
    • 3 apr 2026 - 12:43
    • Larry Perkins

      Posts: 64.049

      'Je hoeft geen medelijden met me te hebben.'
      Verstappens ontevredenheid met de Formule 1 richt zich op de mate van energiemanagement die van de nieuwe motoren wordt vereist. De accu's moeten meerdere keren per ronde worden opgeladen, waardoor coureurs snelheid verliezen bij het naderen van bochten aan het einde van lange rechte stukken, omdat de motor dan zonder accuvermogen komt te zitten en begint met opladen. Het genereert ook een vorm van racen die aantrekkelijk is gebleken voor fans en veel mensen in de sport, waarbij posities voortdurend wisselen.
      Verstappen vindt het echter niet prettig dat dit gebeurt als gevolg van de verschillende laadniveaus van de accu tussen de twee coureurs die racen.

      Verstappen besprak zijn poging om Alpine-coureur Pierre Gasly in te halen voor de zevende plaats en zei: "Je kunt hier wel inhalen, maar dan heb je geen accu meer over voor het volgende rechte stuk. Ik heb het dus één keer geprobeerd om even te kijken, maar natuurlijk werd ik op het rechte stuk meteen weer ingehaald door Pierre. Dat was eigenlijk het verhaal van vandaag. Je kunt inhalen, maar dan word je weer ingehaald. Dat was het eigenlijk."

      Verstappen maakte in 2015 op 17-jarige leeftijd zijn F1-debuut en werd in 2016, op 18 jaar en zeven maanden, de jongste coureur die een race won. Verstappen gaf verder commentaar op zijn toekomstplannen en zei:
      "Ik zie het zo: je hoort het van veel sporters als je met ze praat over hoe je succesvol bent. Het begint allemaal met plezier hebben in wat je doet, voordat je je er 100% aan kunt wijden.
      Ik denk dat ik me nu voor de volle 100% inzet en ik blijf het proberen, maar de manier waarop ik mezelf aanraad om er 100% voor te gaan, is op dit moment niet erg gezond, omdat ik niet geniet van wat ik doe.
      En nu kunnen mensen makkelijk zeggen: 'Ja, je hebt zoveel kampioenschappen en races gewonnen en nu klaag je alleen maar omdat de auto niet goed is.' Misschien zie jij het zo, maar ik zie het anders."

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 12:44
    • Larry Perkins

      Posts: 64.049

      Verstappen voegde eraan toe dat racen in sportwagens een van de opties zou zijn - hij is al van plan om dit jaar deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring.
      "Ik heb sowieso nog veel andere projecten waar ik enorm veel passie voor heb," zei hij. "De GT3-races. Niet alleen zelf racen, maar ook het team leiden. Het is echt leuk en fijn om dat op te bouwen. En ik wil dat de komende jaren zeker verder uitbouwen.

      Het is niet zo dat als ik hier zou stoppen, ik niets meer zou doen. Ik zal me altijd blijven vermaken. En ik zal ook plezier beleven aan heel veel andere dingen in mijn leven.
      Maar eerlijk gezegd vind ik het wel een beetje triest dat we het hier überhaupt over hebben. Het is nu eenmaal zo. Je hoeft geen medelijden met me te hebben. Het komt wel goed."

      Verwijzend naar de bazen van de Formule 1 en zijn mogelijke verlies uit de paddock, suggereerde hij dat een wijziging van de regels zijn beslissing zou beïnvloeden. "Ze weten wat ze moeten doen," zei Verstappen.

      De bazen van de Formule 1 komen in de vier weken tussen de race in Japan en de volgende race in Miami bijeen om wijzigingen in de regels te bespreken, zodat coureurs in de kwalificatie vol gas kunnen geven.
      De noodzaak om energie te doseren gedurende de laatste ronde en het effect daarvan op het rijden, wordt in de Formule 1 unaniem beschouwd als een probleem dat moet worden opgelost. (BeeBeeCee, automatische vertaling uit het Engels)

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 12:44
    • Larry Perkins

      Posts: 64.049

      Eerder heb ik hiervan een audiolink geplaatst…
      https://x(.)com/SCUDERIAFEMBOY/status/2038704722899607574
      (3,17 minuten)

      * haakjes verwijderen (herhaalde plaatsing)

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 12:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
