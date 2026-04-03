Max Verstappen is in de afgelopen weken zeer vocaal geweest in zijn kritiek op de Formule 1. Hij is, op zijn zachtst gezegd, geen fan van de grote invloed van de elektrische componenten. Hij lijkt zijn motivatie kwijt te zijn, en denkt na over een F1-pensioen. Volgens Juan Pablo Montoya kunnen de regels niet zomaar worden aangepast voor Verstappen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en die vallen niet bij iedereen in de smaak. Verstappen merkte al voor de start van het seizoen op dat deze nieuwe regels een soort 'Formule E op steroïden' van de sport hebben gemaakt. Hij vergeleek de invloed van de batterijen met de paddenstoeltjes uit Mario Kart, en kan geen lol meer halen uit de sport. Na zijn tegenvallende race in Japan stelde hij dan ook dat hij gaat nadenken over zijn toekomst.

Wat is het doel van de Formule 1?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya begrijpt dat de coureurs willen dat er iets gaat veranderen, maar een ingrijpende regelwijziging gaat volgens hem te ver. In gesprek met Casinostugan is hij daar duidelijk over: "Ik kan je garanderen dat ze al vanaf de eerste meters in Barcelona naar de data kijken en proberen manieren te vinden om de best mogelijke races te krijgen en iedereen tevreden te houden."

Hoe groot is de impact van Verstappen?

Volgens Montoya is het zo dat de Formule 1 niet iedereen tevreden kan stellen: "Je kunt de boel niet veranderen om drie coureurs en drie teams tevreden te stellen, terwijl de andere zeven wel happy zijn. Je kunt na hun sterke races van vorige week niet naar Mercedes of McLaren gaan en zeggen dat je de regels gaat veranderen, omdat Max niet blij is. Je kan niet zeggen: 'We gaan de auto's twintig kilo zwaarder maken zodat Max en Red Bull competitief zijn.' Dat kun je niet maken."

'Ze hebben een te zware auto gebouwd'

Red Bull heeft simpelweg pech, zo beargumenteert Montoya: "Red Bull heeft een zware auto gebouwd, en dat geldt ook voor Williams, en daar betalen ze nu de prijs voor. Het is heel zwaar en moeilijk, want je bent misschien vijf rondjes competitief, maar daarna verlies je snelheid terwijl de rest fluitend rondrijdt."