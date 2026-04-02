Max Verstappen neemt later deze maand weer deel aan een race op de Nürburgring Nordschleife, zo heeft zijn team aangekondigd. Samen met Lucas Auer zal hij over ruim twee weken aan de start verschijnen van de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring.

Verstappen liet eerder al doorschemeren dat hij door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië meer races op de Nürburgring kan rijden. Hij bereidt zich voor op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, en heeft nu dus weer een gaatje gevonden in zijn kalender. In het weekend van 18 en 19 april zal hij daar aan de start verschijnen van de 24h Qualifiers-races op de Nürburgring Nordschleife.

Verstappen nam twee weken geleden deel aan zijn eerste NLS-race van het jaar. Hij deelde zijn Mercedes-AMG GT3-bolide in de kleuren van Verstappen Racing toen met Jules Gounon en Daniel Juncadella. Ze schreven de NLS2-race toen op hun naam, maar werden na een paar uur gediskwalificeerd vanwege het feit dat ze te veel bandensets hadden gebruikt.

Wat gaat er gebeuren?

Voor Verstappen was het eigenlijk niet het idee om meer races te rijden, want deze clashten met de Formule 1-kalender. Toen vanwege de onrust in het Midden-Oosten werd besloten om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië te schrappen, ontstond er een gat en daar profiteert Verstappen nu van. Op 18 en 19 april zal hij een 4-uursrace rijden en ditmaal deelt hij de auto met Lucas Auer. Gounon en Juncadella komen dat weekend uit in het WEC, en kunnen dus niet afreizen naar de Eifel.

Eerste race met Auer

Voor Verstappen wordt het zijn eerste race samen met Auer, die verbonden is aan Mercedes. De Oostenrijker geldt als een ervaren kracht en zal ook deel uitmaken van Verstappens team tijdens de 24-uursrace. Samen met Juncadella en Gounon gaan ze dan jagen op de zege.

Verstappen was eerder deze week ook te vinden op de Ring, toen hij een test afwerkte in zeer koude omstandigheden.