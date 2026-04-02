Verstappen kondigt deelname aan extra race op Nürburgring Nordschleife aan

Max Verstappen neemt later deze maand weer deel aan een race op de Nürburgring Nordschleife, zo heeft zijn team aangekondigd. Samen met Lucas Auer zal hij over ruim twee weken aan de start verschijnen van de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring.

Verstappen liet eerder al doorschemeren dat hij door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië meer races op de Nürburgring kan rijden. Hij bereidt zich voor op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, en heeft nu dus weer een gaatje gevonden in zijn kalender. In het weekend van 18 en 19 april zal hij daar aan de start verschijnen van de 24h Qualifiers-races op de Nürburgring Nordschleife.

Verstappen nam twee weken geleden deel aan zijn eerste NLS-race van het jaar. Hij deelde zijn Mercedes-AMG GT3-bolide in de kleuren van Verstappen Racing toen met Jules Gounon en Daniel Juncadella. Ze schreven de NLS2-race toen op hun naam, maar werden na een paar uur gediskwalificeerd vanwege het feit dat ze te veel bandensets hadden gebruikt.

Wat gaat er gebeuren?

Voor Verstappen was het eigenlijk niet het idee om meer races te rijden, want deze clashten met de Formule 1-kalender. Toen vanwege de onrust in het Midden-Oosten werd besloten om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië te schrappen, ontstond er een gat en daar profiteert Verstappen nu van. Op 18 en 19 april zal hij een 4-uursrace rijden en ditmaal deelt hij de auto met Lucas Auer. Gounon en Juncadella komen dat weekend uit in het WEC, en kunnen dus niet afreizen naar de Eifel.

Eerste race met Auer

Voor Verstappen wordt het zijn eerste race samen met Auer, die verbonden is aan Mercedes. De Oostenrijker geldt als een ervaren kracht en zal ook deel uitmaken van Verstappens team tijdens de 24-uursrace. Samen met Juncadella en Gounon gaan ze dan jagen op de zege.

Verstappen was eerder deze week ook te vinden op de Ring, toen hij een test afwerkte in zeer koude omstandigheden.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (5)

  • Tra893SDk

    Posts: 56

    Jammer dat hij niet wat anders ook probeert. Al is het waarschijnlijk lastig andere endurance races te vinden waar hij zomaar aan mee kan doen. Misschien iemand vervangen in WEC zoals Alonso wel eens deed?
    Ik vind GT3 iig niet veel aan. Ik weet dat het prototypes zijn en dat het veel technischer is qua materiaal dan gedacht wordt. Maar het gaat mij te langzaam en ze zien er te veel uit als standaard auto's.

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 17:55
    • StevenQ

      Posts: 10.385

      WEC heeft allemaal vaste coureurs, daar kan je niet zomaar even invallen

      Hij wil zeker wel de 24 uur van Le Mans rijden maar dat is lastiger in te passen naast de F1 zoals dat met GT3 wel kan, zeker ook omdat de 24 uur van Le Mans in hetzelfde weekend is als de GP van Spanje

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 12:28
  • Larry Perkins

    Posts: 64.039

    IT GIET OAN!

    • + 3
    • 2 apr 2026 - 18:20
  • monzaron

    Posts: 884

    Elders te lezen: Verstappen zorgt voor stormloop op 24h Nürburgring

    Het is duidelijk dat velen de mogelijk unieke kans om tegen Verstappen te kunnen spelen in de 24-uursrace niet willen missen. De organisator ADAC Nordrhein verwacht drie weken voor de inschrijvingsdeadline een vol startveld - volgens de huidige regels zijn maximaal 150 auto's toegelaten tot de grootste race ter wereld. Meer dan 150 voertuigen gingen voor het laatst in 2019 (160) van start, vóór het begin van de coronapandemie.

    Verstappen is natuurlijk de stralende ster in het startveld, maar kan zeker zijn van enorme concurrentie. Volgens informatie worden er ruim 30 totaal winnende GT3-auto's in de topklasse SP9 verwacht.

    • + 3
    • 2 apr 2026 - 19:15
  • AUDI_F1

    Posts: 3.644

    Naast de NLS wordt het WEC en de IMSA steeds begrijpelijker en leuker om te kijken. Voor de coureurs is het genieten om gewoon te planken en niet te sparen.

    • + 2
    • 3 apr 2026 - 00:04

