Verstappen-concurrenten reageren vol trots na historische Nürburgring-zege

Daar waar de Mercedes van Max Verstappen de geest gaf tijdens de 24 uur van de Nürburgring, was het een andere merkgenoot die als eerste over de streep kwam. Na afloop van de endurance-klassieker waren het Maro Engel, Maxime Martin, Luca Stolz en Fabian Schiller die geschiedenis schreven met hun overwinning en uiteraard ook vol trots reageerden.

Lange tijd leek de Mercedes van Verstappen Racing op weg naar de overwinning, maar een kapotte aandrijfas maakte abrupt een einde aan de droom van succes. Daardoor schoof de zusterauto van Mercedes op naar de leiding, waarna Engel, Schiller, Stolz en Martin de klus professioneel afmaakten.

Mercedes-coureurs dolblij na historische zege

Na afloop overheerste vooral opluchting en trots bij Mercedes-AMG. Engel, die vrijdag nog crashte maar dankzij hard werk van zijn team alsnog kon meestrijden voor de zege, nam uitgebreid de tijd om zijn crew in de bloemetjes te zetten.

"Een gigantische dankjewel aan mijn ongelooflijke crew. Na mijn crash op vrijdag hebben ze de wagen opnieuw perfect klaargestoomd", vertelde Engel na afloop. "Ook mijn teamgenoten hebben fantastisch werk geleverd. Tien jaar wachten is lang, zowel voor mij als voor Mercedes-AMG. Er zijn zó veel mensen betrokken geweest bij dit project, daarom maakt het me enorm gelukkig dat we deze overwinning opnieuw naar Affalterbach kunnen brengen. En wat een sfeer hier, dankzij al die supporters."

Martin emotioneel, Stolz voelt druk wegvallen

Ook Maxime Martin sprak van een bijzonder moment. Voor de Belg voelt de overwinning extra speciaal, mede omdat zijn vader eerder al succes kende in de iconische etmaalrace.

"Dit is echt ongelooflijk. Voor Mercedes is het fantastisch om na tien jaar eindelijk weer te winnen", aldus Martin. "Ik zit ondertussen in mijn vijftiende seizoen en na al die tweede plaatsen eindelijk winnen... dit voelt als een droom die werkelijkheid wordt. Mijn vader won deze race ook al eens, dus om dat zelf mee te maken maakt dit weekend extra bijzonder."

Bij Stolz sloeg in de slotfase de nervositeit nog toe, gaf hij lachend toe. "Alle druk is van mijn schouders gevallen. Ik ben vooral enorm blij dat we Mercedes-AMG na tien jaar opnieuw succes hebben bezorgd", klonk het. "Het team heeft dag en nacht gewerkt, zeker na die crash op vrijdag. Ze zijn altijd blijven geloven. Ik denk trouwens dat ik in de slotfase wel 25 Fisherman’s Friends heb gegeten om kalm te blijven — blijkbaar heeft het geholpen. Nu gaan we vieren."

 

F1 Nieuws Max Verstappen Nürburgring Nordschleife

Reacties (12)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.792

    Verdiend gewonnen. Een 24h is ook een uitputtingsslag.

    • + 6
    • 17 mei 2026 - 17:11
    • WickieDeViking

      Posts: 1.033

      Klopt. Na Verstappen's team de beste op de baan, dus bij het uitvallen van Verstappen's team, de terechte winnaaar.

      • + 5
      • 17 mei 2026 - 17:26
    • snailer

      Posts: 32.946

      Het is als de 10 kleine visjes in de kleine groene sloot.

      • + 1
      • 17 mei 2026 - 18:29
    • Golf-GTI

      Posts: 1.777

      Dat is 🐌 op zout leggen

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 19:08
    • snailer

      Posts: 32.946

      Nee hoor. De grote snoek blijft over.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 22:20
  • TylaHunter

    Posts: 10.673

    De titel: Winnaars van 24h Nurburgring reageren trots!

    Was natuurlijk niet klikkerig genoeg.

    • + 1
    • 17 mei 2026 - 21:35
  • snailer

    Posts: 32.946

    Off topic. Zag zonder het te willen een horror crash bij de Indy500. Herta. Dat die er nog levend uit kwam. Gelukkig maar.

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 22:21
    • Pietje Bell

      Posts: 34.825

      De crash van Alex Marquez gezien? Zijn motor die in stukjes door de lucht vloog. Hij ligt in het ziekenhuis en moest geopereerd worden aan ik meen een nekwervel. Weet de details niet. Zag dat voorbij komen.

      Vanwege het late tijdstip even haakjes.

      https://x(.)com/alexmarquez73/status/2056056584418005041

      https://x(.)com/ZS_Racing/status/2056076424587493609

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 22:43
    • Pietje Bell

      Posts: 34.825

      Bedoel je die crash tijdens de kwali uit 2025 van Herta?

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 22:49
    • TylaHunter

      Posts: 10.673

      Herta is niet aanwezig bij de 500 Snailer@ dus denk idd dat je een oude zag van mogelijk 2025.

      Pietje@ Die van Zarco daarna was ook shocking... werd er een beetje misselijk van. Begrijp dat die nog het aantal ledematen dat stuk is nog mee valt... maar of de schade aan zijn knie uberhaupt helsterbaar is + inwendige dingen is nog de vraag begreep ik.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 22:58
    • snailer

      Posts: 32.946

      Daar ben ik dan mooi ingetrapt, TylaHunter, Pietje. Dacht ik kijk even een samenvatting.

      Maar dank voor het corrigeren. Moet dus niet 2026 zijn geweest, want het was Herta.

      Ik wil dat soort horror crashes liever niet zien. Ben zelf wel eens over de kop geslagen. Maar die van Herta.... zo heftig was het niet.

      Dat ik even aanklikte was omdat de 24h me enorm bevallen is. EN ik dacht: Toch maar eens weer IndyCar proberen.

      In 2025, er nu van uitgaand dat die kwalificatie het was, deed dus ook kyle Larson mee.

      Net wel de top 12 ? bekeken. Een samenvatting.
      https://youtu.be/o4JgLjPnxRI

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 23:30
    • Pietje Bell

      Posts: 34.825

      De beelden waren idd om naar van te worden @Tyla. Akelig om te zien hoe die zware motoren rondvlogen.
      Ik las dit van Honda:
      "Mededeling van LCR Honda 👇: "Na een ongeval dat plaatsvond tijdens de tweede start van de Grote Prijs van zondag op het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft de Franse coureur Johann Zarco letsel opgelopen aan de voorste en achterste kruisbanden, evenals aan het mediale meniscus. Hij heeft ook een kleine scheur in het kuitbeen geleden in het gebied van de enkel.

      Zarco blijft vannacht onder observatie en zal maandag naar Frankrijk reizen om specialisten te raadplegen en de volgende stappen van zijn herstel te evalueren.

      Het gehele Castrol Honda LCR-team wenst Johann Zarco beterschap en zal doorgaan met het verstrekken van updates over zijn toestand.""

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 23:34

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

