Daar waar de Mercedes van Max Verstappen de geest gaf tijdens de 24 uur van de Nürburgring, was het een andere merkgenoot die als eerste over de streep kwam. Na afloop van de endurance-klassieker waren het Maro Engel, Maxime Martin, Luca Stolz en Fabian Schiller die geschiedenis schreven met hun overwinning en uiteraard ook vol trots reageerden.

Lange tijd leek de Mercedes van Verstappen Racing op weg naar de overwinning, maar een kapotte aandrijfas maakte abrupt een einde aan de droom van succes. Daardoor schoof de zusterauto van Mercedes op naar de leiding, waarna Engel, Schiller, Stolz en Martin de klus professioneel afmaakten.

Mercedes-coureurs dolblij na historische zege

Na afloop overheerste vooral opluchting en trots bij Mercedes-AMG. Engel, die vrijdag nog crashte maar dankzij hard werk van zijn team alsnog kon meestrijden voor de zege, nam uitgebreid de tijd om zijn crew in de bloemetjes te zetten.

"Een gigantische dankjewel aan mijn ongelooflijke crew. Na mijn crash op vrijdag hebben ze de wagen opnieuw perfect klaargestoomd", vertelde Engel na afloop. "Ook mijn teamgenoten hebben fantastisch werk geleverd. Tien jaar wachten is lang, zowel voor mij als voor Mercedes-AMG. Er zijn zó veel mensen betrokken geweest bij dit project, daarom maakt het me enorm gelukkig dat we deze overwinning opnieuw naar Affalterbach kunnen brengen. En wat een sfeer hier, dankzij al die supporters."

Martin emotioneel, Stolz voelt druk wegvallen

Ook Maxime Martin sprak van een bijzonder moment. Voor de Belg voelt de overwinning extra speciaal, mede omdat zijn vader eerder al succes kende in de iconische etmaalrace.

"Dit is echt ongelooflijk. Voor Mercedes is het fantastisch om na tien jaar eindelijk weer te winnen", aldus Martin. "Ik zit ondertussen in mijn vijftiende seizoen en na al die tweede plaatsen eindelijk winnen... dit voelt als een droom die werkelijkheid wordt. Mijn vader won deze race ook al eens, dus om dat zelf mee te maken maakt dit weekend extra bijzonder."

Bij Stolz sloeg in de slotfase de nervositeit nog toe, gaf hij lachend toe. "Alle druk is van mijn schouders gevallen. Ik ben vooral enorm blij dat we Mercedes-AMG na tien jaar opnieuw succes hebben bezorgd", klonk het. "Het team heeft dag en nacht gewerkt, zeker na die crash op vrijdag. Ze zijn altijd blijven geloven. Ik denk trouwens dat ik in de slotfase wel 25 Fisherman’s Friends heb gegeten om kalm te blijven — blijkbaar heeft het geholpen. Nu gaan we vieren."