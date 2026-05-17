Max Verstappen heeft na zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring al voorzichtig vooruitgeblikt op een mogelijke terugkeer. De Nederlander genoot zichtbaar van zijn avontuur op het iconische Duitse circuit en sluit een nieuwe deelname volgend jaar niet uit, al houdt hij voorlopig nog een slag om de arm.

Na afloop van het raceweekend blikte Verstappen tevreden terug op zijn prestaties. De Red Bull-coureur voelde zich goed in de wagen, maar onthulde tegelijk dat hij in de slotfase nog dicht bij een stevig ongeluk kwam. Ondanks dat hij door problemen met zijn Mercedes niet kon winnen, oogde hij tijdens de race positief.

Verstappen wil terugkeren naar Nürburgring

Verstappen liet na afloop verstaan dat hij de smaak helemaal te pakken heeft gekregen op de Nürburgring. De Nederlander hoopt volgend jaar opnieuw deel te nemen aan de etmaalrace, al is daar één belangrijke voorwaarde aan verbonden.

"Ik zal proberen volgend jaar terug te keren naar de 24 uur van de Nürburgring, maar het hangt af van mijn agenda", aldus Verstappen. De wereldkampioen benadrukte daarmee meteen dat zijn drukke Formule 1-schema bepalend zal zijn voor een eventuele comeback.

Verstappen ontsnapt aan crash in slotfase

Naast zijn toekomstplannen blikte Verstappen ook terug op zijn raceweekend. De Red Bull-coureur gaf aan dat hij bewust geen onnodige risico’s wilde nemen en vooral gefocust bleef op een foutloze rit.

"Ik heb geprobeerd de auto veilig te houden. Ik heb me goed gevoeld", klonk het tevreden bij Verstappen. Toch kende de Nederlander nog een hachelijk moment in de slotfase: "Ik ben heel dicht bij een ongeluk geweest in de laatste ronde. Voor mij raakten twee auto's elkaar."

Ondanks dat moment bleef de conclusie positief. "We hadden niet beter kunnen zijn. Nu moeten we de concentratie vasthouden", besloot Verstappen.