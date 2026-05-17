Verstappen bevestigt: "Volgend jaar wil ik weer meedoen aan 24 uur Nürburgring"

Max Verstappen heeft na zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring al voorzichtig vooruitgeblikt op een mogelijke terugkeer. De Nederlander genoot zichtbaar van zijn avontuur op het iconische Duitse circuit en sluit een nieuwe deelname volgend jaar niet uit, al houdt hij voorlopig nog een slag om de arm.

Na afloop van het raceweekend blikte Verstappen tevreden terug op zijn prestaties. De Red Bull-coureur voelde zich goed in de wagen, maar onthulde tegelijk dat hij in de slotfase nog dicht bij een stevig ongeluk kwam. Ondanks dat hij door problemen met zijn Mercedes niet kon winnen, oogde hij tijdens de race positief.

Verstappen wil terugkeren naar Nürburgring

Verstappen liet na afloop verstaan dat hij de smaak helemaal te pakken heeft gekregen op de Nürburgring. De Nederlander hoopt volgend jaar opnieuw deel te nemen aan de etmaalrace, al is daar één belangrijke voorwaarde aan verbonden.

"Ik zal proberen volgend jaar terug te keren naar de 24 uur van de Nürburgring, maar het hangt af van mijn agenda", aldus Verstappen. De wereldkampioen benadrukte daarmee meteen dat zijn drukke Formule 1-schema bepalend zal zijn voor een eventuele comeback.

Verstappen ontsnapt aan crash in slotfase

Naast zijn toekomstplannen blikte Verstappen ook terug op zijn raceweekend. De Red Bull-coureur gaf aan dat hij bewust geen onnodige risico’s wilde nemen en vooral gefocust bleef op een foutloze rit.

"Ik heb geprobeerd de auto veilig te houden. Ik heb me goed gevoeld", klonk het tevreden bij Verstappen. Toch kende de Nederlander nog een hachelijk moment in de slotfase: "Ik ben heel dicht bij een ongeluk geweest in de laatste ronde. Voor mij raakten twee auto's elkaar."

Ondanks dat moment bleef de conclusie positief. "We hadden niet beter kunnen zijn. Nu moeten we de concentratie vasthouden", besloot Verstappen.

F1 Nieuws Max Verstappen Nürburgring Nordschleife

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.818

    Off topic.

    Heb hier afgelopen week al gemeld dat Ayao Komatsu van Haas niet tevreden is over Ocon en gecharmeerd is van Yuki.
    Het Japanse F1 Gate komt nu met het gerucht dat Ocon misschien niet eens het jaar uit zal rijden.
    (Yuki ligt echter voor '26 vast bij RBR)

    Slechte vertaling vanuit het Japans:

    Esteban Ocon Haas F1 halverwege terugtrekking waarschijnlijk relatie met Ayao Komatsu
    17 mei 2026 12:15
    Een donkere wolk wappert over het seizoen 2026 van Esteban Ocon (Haas F1 Team).
    Terwijl de strijd van de opening doorging, ontstond de theorie van de verslechtering
    van de relaties met teamvertegenwoordiger Ayao Komatsu, en er werd gemeld dat
    overzee, "er een mogelijkheid is om midden in het seizoen een zetel te verliezen".

    Ocon, die eind 2025 het Alpine F1-team verliet, is sinds 2026 bij Haas in dienst.
    Zelfs in het nieuwe land kan de stroom echter niet worden veranderd, en tot nu toe
    zijn er maar één punt te verdienen. Hij wordt vergeleken met een situatie waarin
    zijn teamgenoot Oliver Bareman 17 punten heeft gescoord en gedwongen wordt
    tot een zware plek.

    Relatieverslechtering theorie komt naar voren na de GP van Miami
    Volgens berichten zijn Ayao Komatsu en Ocon naar verluidt in het weekend van de
    Grand Prix van Miami verslechterd. Ocon slaagde er niet in om opnieuw punten te
    scoren, en de evaluatiedaling in het team vordert verder.

    De Braziliaanse journaliste Julian Serraソリ vertelde UOL Esporte over de huidige
    situatie met Ocon:

    "Ayao Komatsu heeft geen hoge pet op van Ocon. Hij heeft duidelijk een hekel aan hem en is ook niet tevreden over zijn huidige prestaties.”

    “Ik heb zelfs gehoord dat het onzeker is of Ocon het seizoen wel tot het einde kan uitrijden. Kortom, de huidige situatie van Ocon is absoluut niet rooskleurig.”

    Ocon had ook in het seizoen 2025 vaak moeite met Bearman, maar in 2026 is de kloof nog groter geworden. Bearman blijft zowel in de kwalificaties als in de races de overhand houden, wat naar verwachting ook van invloed is op Ocons positie binnen het team.

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 16:11
  • Larry Perkins

    Posts: 65.048

    Verstappen bevestigt: "Volgend jaar wil ik weer meedoen aan 24 uur Nürburgring."

    Perkins bevestigt: "Volgend jaar ga ik weer kijken naar 24 uur Nürburgring."

    Man-oh-man, wat was dit gaaf!

    • + 3
    • 17 mei 2026 - 16:23
    • Driver87

      Posts: 707

      Ik moet zeggen dat ik hem langs zag komen op youtube en dacht: laat ik even kijken.... Vervolgens heb ik flink wat uren zitten wegkijken. Ik vond het vermakelijk om te zien en respect voor de rijders die deze baan uit hun hoofd kennen en met zoveel ballen klevend achter elkaar er overheen schieten

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 16:39
    • Pietje Bell

      Posts: 34.818

      "Verstappen bevestigt: "Volgend jaar wil ik weer meedoen aan 24 uur
      Nürburgring.""


      Hohoho, Domenicali is in staat om de kalender voor volgend jaar zo in elkaar te draaien dat er tijdens dat weekend een F1 weekend is.

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 16:44
    • Aajd Flupke

      Posts: 180

      Flupke bevestigt:
      "Volgend jaar kijk ik met Perkins mee"

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 16:44
    • Larry Perkins

      Posts: 65.048

      Dan kiezen Verstappen en Perkins toch voor 'De 24 uur van de
      Nürburgring' @Pietje...

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 16:54
  • 919

    Posts: 4.394

    Maar eerst de Bathurst 1000 met V8 Supercars. 👌

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 16:31
    • Larry Perkins

      Posts: 65.048

      Daar gaat ook al een gerucht over @919, wat zou dat mooi zijn!

      • + 0
      • 17 mei 2026 - 16:55
  • monzaron

    Posts: 964

    Ik heb alle race stints gezien, de een op de Nurnberg Ring yoetoep en de andere stints op red bull ‘on board’ yoetoep. Ik heb genoten van de skills van Verstappen op deze 25,3 lange circuit. Verstappen was dominant als hij op de baan was. Alleen Maro Engel kon Verstappen bijhouden, maar hier toch een kanttekening, mede door de gele vlaggen kon Maro Engel Verstappen bijhouden. Bij de andere stint, wederom Maro Engel als tegenstander, was de baan vochtig/nat, en minder gele vlaggen oponthoud, daar had Maro Engel geen antwoordt op de snelheid van Verstappen. Ik kan ook wel doorgaan met Verstappen dit en dat, dit weekend deze rijder een genot om naar te kijken, bedankt Nurnberger Ring.

    • + 2
    • 17 mei 2026 - 16:42

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel
