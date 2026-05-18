De Nürburgring heeft een nieuw bezoekersrecord gevestigd tijdens de 24-uursrace van afgelopen weekend. Volgens het iconische Duitse circuit kwamen maar liefst 352.000 toeschouwers opdagen voor de 24 uur van de Nürburgring, een ongezien aantal dat meteen voor een historische mijlpaal zorgt. De aanwezigheid van Max Verstappen, die voor extra internationale aandacht zorgde, lijkt daarin een belangrijke rol te hebben gespeeld.

Via sociale media blikte de Nürburgring enthousiast terug op een weekend dat alle verwachtingen overtrof. Het circuit sprak van een absoluut record en bedankte de aanwezige fans voor hun massale steun tijdens het evenement.

Nürburgring spreekt van historisch weekend

De organisatie sprak vol lof over de aanwezige fans en liet verstaan dat hun steun een enorme indruk heeft nagelaten. Volgens de Nürburgring bewezen de supporters opnieuw waarom de 24-uursrace tot de meest geliefde motorsportevenementen ter wereld behoort.

Verstappen-effect lijkt rol te spelen

Dat het bezoekersrecord uitgerekend dit jaar sneuvelt, is opvallend. De deelname van Verstappen aan het evenement zorgde de voorbije dagen wereldwijd voor extra aandacht, met een enorme mediabelangstelling en duizenden extra fans langs het circuit als gevolg.

De Nederlander reed onder een schuilnaam tijdens het raceweekend, maar kon de aandacht nauwelijks ontwijken. Op sociale media werd al snel gesproken over een ‘Verstappen-effect’, terwijl de Nürburgring nu kan uitpakken met een absoluut bezoekersrecord van 352.000 toeschouwers.

Verstappen zelf kende een sterke race, maar moest uiteindelijk toch toegeven door technische problemen aan zijn Mercedes. De endurance-klassieker werd uiteindelijk gewonnen door Mario Engel, Maxime Martin, Luca Stolz en Fabian Schiller.