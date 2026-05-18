De Nürburgring heeft een nieuw bezoekersrecord gevestigd tijdens de 24-uursrace van afgelopen weekend. Volgens het iconische Duitse circuit kwamen maar liefst 352.000 toeschouwers opdagen voor de 24 uur van de Nürburgring, een ongezien aantal dat meteen voor een historische mijlpaal zorgt. De aanwezigheid van Max Verstappen, die voor extra internationale aandacht zorgde, lijkt daarin een belangrijke rol te hebben gespeeld.
Via sociale media blikte de Nürburgring enthousiast terug op een weekend dat alle verwachtingen overtrof. Het circuit sprak van een absoluut record en bedankte de aanwezige fans voor hun massale steun tijdens het evenement.
Nürburgring spreekt van historisch weekend
Op X reageerde de Nürburgring bijzonder dankbaar op de indrukwekkende opkomst. Het circuit benadrukte dat liefst 352.000 bezoekers de weg naar de beroemde Nordschleife vonden en omschreef het weekend als een absoluut succes.
De organisatie sprak vol lof over de aanwezige fans en liet verstaan dat hun steun een enorme indruk heeft nagelaten. Volgens de Nürburgring bewezen de supporters opnieuw waarom de 24-uursrace tot de meest geliefde motorsportevenementen ter wereld behoort.
Verstappen-effect lijkt rol te spelen
Dat het bezoekersrecord uitgerekend dit jaar sneuvelt, is opvallend. De deelname van Verstappen aan het evenement zorgde de voorbije dagen wereldwijd voor extra aandacht, met een enorme mediabelangstelling en duizenden extra fans langs het circuit als gevolg.
De Nederlander reed onder een schuilnaam tijdens het raceweekend, maar kon de aandacht nauwelijks ontwijken. Op sociale media werd al snel gesproken over een ‘Verstappen-effect’, terwijl de Nürburgring nu kan uitpakken met een absoluut bezoekersrecord van 352.000 toeschouwers.
Verstappen zelf kende een sterke race, maar moest uiteindelijk toch toegeven door technische problemen aan zijn Mercedes. De endurance-klassieker werd uiteindelijk gewonnen door Mario Engel, Maxime Martin, Luca Stolz en Fabian Schiller.
A new attendance record at the #24hNBR 😍— Nürburgring (@nuerburgring) May 17, 2026
352.000 of you. What a number.
You really are the best fans in the world 💚
Thank you for an absolutely brilliant weekend with you all! 🌲🏕️#HeartRace pic.twitter.com/ND9t0R2fh7
AUDI_F1
Posts: 3.793
Het is wel opvallend dat het grootste sportevenement in Duitsland dan weer niet de mainstream media haalt. En zelfs in de avond hadden ze nog 164.000 online bezoekers via Youtube.
The Wolf
Posts: 810
Voor mij was F1 altijd met afstand de nummer 1 autosport die ik volgde (vroeger ook CART en DTM), dus voor mij persoonlijk werd de nieuwsgierigheid ook wel door Verstappen aangewakkerd om deze klasse eens wat meer te volgen, ook omdat ik alternatieven zoek omdat de ontwikkeling die F1 doormaakte ervoor gezorgd heeft dat die klasse met steeds minder trekt. En ik moet zeggen mooi startveld met dikke wagens, mooie geluiden, stevig / close racen (ondanks dat het endurance is), een geweldig circuit... geeft wel een beetje die oldskool vibe die je bij F1 al decennia lang mist... Lijkt me dat dat ook voor de fanbeleving rondom de baan geldt, daar waar je je scheel betaald voor een grand prix en je door een hek heel uit de verte wat F1 wagens ziet (horen nauwelijks) bivakeer je hier op prachtige plekken tegen de baan aan met je neus op de actie.. Fans waren aardig geoutilleerd trouwens, toen is 's avonds laat nog even keek zag ik dat ze tegen de baan een halve discotheek gebouwd hadden, party hardy :)
Ik denk, even los van de comments van Max over de huidige F1, alleen zijn deelname aan de NLS al veel nieuwsgierige racefans (of je nou Max fan bent of niet) die kant op trekt, en die komen vervolgens tot de conclusie dat die vorm van racen toch wat meer appeal heeft dan de F1