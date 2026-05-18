user icon
icon

Verstappen-hype slaat toe: Nürburgring verbreekt record aantal bezoekers

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen-hype slaat toe: Nürburgring verbreekt record aantal bezoekers

De Nürburgring heeft een nieuw bezoekersrecord gevestigd tijdens de 24-uursrace van afgelopen weekend. Volgens het iconische Duitse circuit kwamen maar liefst 352.000 toeschouwers opdagen voor de 24 uur van de Nürburgring, een ongezien aantal dat meteen voor een historische mijlpaal zorgt. De aanwezigheid van Max Verstappen, die voor extra internationale aandacht zorgde, lijkt daarin een belangrijke rol te hebben gespeeld.

Via sociale media blikte de Nürburgring enthousiast terug op een weekend dat alle verwachtingen overtrof. Het circuit sprak van een absoluut record en bedankte de aanwezige fans voor hun massale steun tijdens het evenement.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Nürburgring spreekt van historisch weekend

Op X reageerde de Nürburgring bijzonder dankbaar op de indrukwekkende opkomst. Het circuit benadrukte dat liefst 352.000 bezoekers de weg naar de beroemde Nordschleife vonden en omschreef het weekend als een absoluut succes.

De organisatie sprak vol lof over de aanwezige fans en liet verstaan dat hun steun een enorme indruk heeft nagelaten. Volgens de Nürburgring bewezen de supporters opnieuw waarom de 24-uursrace tot de meest geliefde motorsportevenementen ter wereld behoort.

Verstappen-effect lijkt rol te spelen

Dat het bezoekersrecord uitgerekend dit jaar sneuvelt, is opvallend. De deelname van Verstappen aan het evenement zorgde de voorbije dagen wereldwijd voor extra aandacht, met een enorme mediabelangstelling en duizenden extra fans langs het circuit als gevolg.

De Nederlander reed onder een schuilnaam tijdens het raceweekend, maar kon de aandacht nauwelijks ontwijken. Op sociale media werd al snel gesproken over een ‘Verstappen-effect’, terwijl de Nürburgring nu kan uitpakken met een absoluut bezoekersrecord van 352.000 toeschouwers.

Verstappen zelf kende een sterke race, maar moest uiteindelijk toch toegeven door technische problemen aan zijn Mercedes. De endurance-klassieker werd uiteindelijk gewonnen door Mario Engel, Maxime Martin, Luca Stolz en Fabian Schiller.  

Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.793

    Het is wel opvallend dat het grootste sportevenement in Duitsland dan weer niet de mainstream media haalt. En zelfs in de avond hadden ze nog 164.000 online bezoekers via Youtube.

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 07:51
  • The Wolf

    Posts: 810

    Voor mij was F1 altijd met afstand de nummer 1 autosport die ik volgde (vroeger ook CART en DTM), dus voor mij persoonlijk werd de nieuwsgierigheid ook wel door Verstappen aangewakkerd om deze klasse eens wat meer te volgen, ook omdat ik alternatieven zoek omdat de ontwikkeling die F1 doormaakte ervoor gezorgd heeft dat die klasse met steeds minder trekt. En ik moet zeggen mooi startveld met dikke wagens, mooie geluiden, stevig / close racen (ondanks dat het endurance is), een geweldig circuit... geeft wel een beetje die oldskool vibe die je bij F1 al decennia lang mist... Lijkt me dat dat ook voor de fanbeleving rondom de baan geldt, daar waar je je scheel betaald voor een grand prix en je door een hek heel uit de verte wat F1 wagens ziet (horen nauwelijks) bivakeer je hier op prachtige plekken tegen de baan aan met je neus op de actie.. Fans waren aardig geoutilleerd trouwens, toen is 's avonds laat nog even keek zag ik dat ze tegen de baan een halve discotheek gebouwd hadden, party hardy :)
    Ik denk, even los van de comments van Max over de huidige F1, alleen zijn deelname aan de NLS al veel nieuwsgierige racefans (of je nou Max fan bent of niet) die kant op trekt, en die komen vervolgens tot de conclusie dat die vorm van racen toch wat meer appeal heeft dan de F1

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 08:43

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar