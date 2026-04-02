Verstappen krijgt tegengas: "Je moet rijden, niet praten"

Max Verstappen maakte er afgelopen weken geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde meerdere keren hard uit, en krijgt steeds meer steun. Juan Pablo Montoya is van mening dat de coureurs niet zo moeten zeuren, en hij stelt dat ze zijn aangenomen om te racen.

Verstappen maakt al het hele seizoen een gefrustreerde indruk. Zijn frustraties komen voort uit het feit dat de nieuwe F1-regels compleet verkeerd bij hem zijn gevallen. Hij is van mening dat de nieuwe regels, waarbij de focus meer ligt op de elektrische componenten, niets met racen te maken hebben. Hij stelde dat het een soort Mario Kart is geworden, mede door de enorme impact van de batterijen.

Meer over Max Verstappen Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

2 apr

Heeft Verstappen een punt?

Verstappen kreeg in de afgelopen weken steeds meer medestanders, maar daar snapt oud-coureur Juan Pablo Montoya niets van. Bij Casinostugan is hij bijzonder kritisch: "Coureurs worden aangenomen om met de auto te rijden, niet om te praten. De teams hebben eerder met porpoising om moeten gaan, en toen vonden ze ook een oplossing."

Het geklaag van Verstappen en zijn collega's, is volgens Montoya dan ook volledig ongepast: "Als je bent aangenomen om met een auto te rijden, dan ga je daarmee rijden, wat voor auto het ook is."

Wat kan er worden aangepast aan de krachtbronnen?

Eén van de grootste veranderingen dit jaar heeft te maken met de grotere rol van de elektrische componenten. In de Power Units is er dit jaar een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen, en dat stuit op veel weerstand.

Er wordt opgeroepen om dat te veranderen, en Montoya denkt dat dit ervoor kan zorgen dat de FIA naar de impact van de elektrische motorcomponenten gaat kijken: "Wat gaan ze aan die motoren veranderen? Ze zullen uiteindelijk de hoeveelheid elektrisch vermogen beperken en verminderen waar je die energie in kunt gaan zetten. Dat is de enige logische oplossing."

F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (28)

  • harmvanraalte

    Posts: 98

    die moet man snap er niet veel van verstappen doet niet anders dan rijden maar hij wil wel graag er plezier in hebben

    • + 9
    • 2 apr 2026 - 17:30
    • Mick34

      Posts: 1.294

      Mensen die dit zeggen hebben echt de visie alsof Max maar één optie heeft. Doorgaan en mond dicht.

      Maar juist Max is anders. Ten eerste geeft hij om echt racen en de F1. Daarnaast leeft Max veel meer dan anderen een leven waarin plezier in het leven belangrijker is dan succes. Succes vindt hij zeker wel belangrijk, maar alleen als het gekoppeld is aan zijn doelen in het leven.

      • + 10
      • 2 apr 2026 - 18:15
    • AUDI_F1

      Posts: 3.648

      Mon ... ach die alweer. De haat jegens verstappen blijft erg diep bij hem zitten.

      • + 7
      • 2 apr 2026 - 23:56
  • Larry Perkins

    Posts: 64.072

    Omdat Juan niks zinnigs met zijn stembanden kan doen, vindt Juan dat coureurs hun mond moeten houden.

    • + 11
    • 2 apr 2026 - 17:31
    • Pleen

      Posts: 886

      Waarom zegt ie het niet recht in het gezicht van Max, dan krijgt hij ook een behoorlijk antwoord van Max. :-)

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 22:07
  • Larry Perkins

    Posts: 64.072

    Zelf had Juan overigens weinig in te brengen bij persco's...
    https://youtu.be/Rr7EbcYQivk

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 17:34
    • Larry Perkins

      Posts: 64.072

      Uit Den Ouden Doos...
      Nog een keertje genieten van Brazilië 2001 (1,32 minuten):

      https://youtu.be/ZgWRhx2xu3U

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 17:42
    • Tony

      Posts: 1.606

      Beetje raar dat je daarvan kunt genieten, maar hier heb je dan nog meer te genieten in Brazilie:
      https://youtu.be/6LSAaVq4Dsw

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 18:10
    • Larry Perkins

      Posts: 64.072

      Daarna in de 'weegruimte' was het inderdaad genieten...

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 18:14
    • Tony

      Posts: 1.606

      Haha inderdaad toen was het al een heethoofd.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 18:18
  • StevenQ

    Posts: 10.388

    Juan kan beter niks zeggen, zijn hoofd is al jaren kapot

    www.youtube.com/watch?v=wo-wlfxD5q0

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 17:49
  • Pietje Bell

    Posts: 34.118

    Zag vandaag meer info over het appartement waar Max nu woont in Le Renzo Mareterra.
    Hij woont in het gebouw van 14 verdiepingen. Het andere gebouw telt 17 verdiepingen.

    Total surface area
    679 sqm

    Living area
    528 sqm

    Terrace area
    151 sqm

    Bedrooms
    3

    Bathrooms
    3

    Parkings
    3

    De basisprijs is 77 miljoen euro op de onderste verdieping. Hoe hoger hoe duurder.
    Een vierde slaapkamer is een mogelijkheid, want er is voldoende leefruimte (528 m2).

    Kelly heeft hier hun uitzicht gepost en ze kijken over het Fairmont Hotel heen.

    i.ibb.co/GvqMcNCw/(...)26-04-02-180351.png

    Plattegrond: i.ibb.co/DPQ6Yvmw/(...)26-04-02-170640.png

    Living in Monaco's Mareterra: Inside a Luxury Renzo Apartment. 10 minuten.

    https://youtu.be/AJyPVx5jhdQ

    • + 3
    • 2 apr 2026 - 18:27
    • Flexwing

      Posts: 323

      Lekker belangrijk.

      • + 19
      • 2 apr 2026 - 18:34
    • Pietje Bell

      Posts: 34.118

      Voor jou niet, maar er zijn voldoende mensen die het wel leuk vinden
      om te zien dat hij er aanzienlijk op vooruit is gegaan qua wonen.

      • + 4
      • 2 apr 2026 - 18:41
    • Larry Perkins

      Posts: 64.072

      Parkings
      3

      Dacht ff dat er stond:
      Perkins
      3

      (had met Max afgesproken dat dat niet bekend zou worden gemaakt)

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 18:55
    • snailer

      Posts: 32.282

      Nu weet ik het. Perkins zijn deftige parkings.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 02:46
    • Sander

      Posts: 1.696

      Deftige parkings, dat zijn parkings with perks.

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 06:18
    • gridiron

      Posts: 3.319

      Ik vrees dat er ergens iets niet klopt, de living is 150m²(en met voorsprong), het zou mij verbazen dat de rest dan nog 380m². Tenzij het een Duplex is

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 12:29
    • Pietje Bell

      Posts: 34.118

      Een duplex zou onbetaalbaar zijn, want dat is 2x het bedrag.
      De woning is +/- 20 bij 25 m2 dus dat klopt wel.
      Drie enorm grote slaapkamers en badkamers, keuken, werkkamer,
      personeelskamer, enorm lange brede gang, etc.

      Hier nog 2 kiekjes van de kerstviering met het gezin van
      Christine Knegt de Massy bij Max in de 150m² kamer:

      Links is de zeekant en rechts de enorme gang, U-vormige kamer,
      15m lang of zo, zie plattegrond:

      i.ibb.co/kVt6ZrVN/(...)26-04-02-211439.png

      Nu is rechts de zeekant en links de enorme gang:

      i.ibb.co/jY99z3q/S(...)26-04-02-211552.png

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 12:48
    • Larry Perkins

      Posts: 64.072

      Word een beetje zeeziek...

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 13:26
    • Pietje Bell

      Posts: 34.118

      Een hele klus om 150m² woonkamer gezellig in te richten om
      er met 2 volwassenen en 2 ukkies te vertoeven.
      En met z'n 4en aan een 12-persoons eettafel te moeten eten
      lijkt me heel ongezellig en dan aan de zeekant +/- 15 meter breed
      glas tot aan het hele hoge plafond waar je door het glazen balkon
      enkel heel diep beneden je de zee ziet. Vond zijn vorige woning
      veel knusser gezien de plattegrond.
      Zag dat er nog eentje te huur is voor 150 000€ per maand excl.

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 14:01
    • Larry Perkins

      Posts: 64.072

      Het is niet meer dan een ultra modern en luxueus strafkamp, zonder Lidl, Zeeman, Action of Wibra in de wijde omgeving...

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 14:15
  • De Vogel is Geland

    Posts: 811

    Dat rijden is dus het probleem

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 00:16
  • Tsak

    Posts: 95

    "Je moet rije en nie pratuh" maar dan met dat zijige stemmetje van Prins in de Heeren van de Bruyne Ster. Daar doet Montoya mij aan denken.

    • + 0
    • 3 apr 2026 - 00:22
  • Sander

    Posts: 1.696

    Kopje moet natuurlijk zijn:
    Verstappen krijgt tegendeployment: "Je moet harvesten, niet praten"

    • + 3
    • 3 apr 2026 - 06:19
    • The Wolf

      Posts: 545

      "So don't talk just harvest,
      And let your car fool around"

      -Right Said Fred-

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 08:22
  • Ferrari412T1

    Posts: 501

    Wat Montoya ervan vindt is niet belangrijk! Middelmatige coureur die een mening probeert te hebben!

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 10:03
  • Denzelmob

    Posts: 123

    Hij heeft zeker een punt. Het Pure Racen is minder geworden. Maar zijn gedrag keur ik niet goed. Gedraagt zich als een kleuter die het niet leuk vindt. DAARIN MAG die wel wat volwassener worden,maak je punt op een professionele manier en tel die miljoenen die op je rekening worden overgemaakt. Soms is het minder leuk , soms loopt het niet! Deal with it of stop ermee.

    • + 1
    • 4 apr 2026 - 02:09

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

