Max Verstappen maakte er afgelopen weken geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde meerdere keren hard uit, en krijgt steeds meer steun. Juan Pablo Montoya is van mening dat de coureurs niet zo moeten zeuren, en hij stelt dat ze zijn aangenomen om te racen.

Verstappen maakt al het hele seizoen een gefrustreerde indruk. Zijn frustraties komen voort uit het feit dat de nieuwe F1-regels compleet verkeerd bij hem zijn gevallen. Hij is van mening dat de nieuwe regels, waarbij de focus meer ligt op de elektrische componenten, niets met racen te maken hebben. Hij stelde dat het een soort Mario Kart is geworden, mede door de enorme impact van de batterijen.

Heeft Verstappen een punt?

Verstappen kreeg in de afgelopen weken steeds meer medestanders, maar daar snapt oud-coureur Juan Pablo Montoya niets van. Bij Casinostugan is hij bijzonder kritisch: "Coureurs worden aangenomen om met de auto te rijden, niet om te praten. De teams hebben eerder met porpoising om moeten gaan, en toen vonden ze ook een oplossing."

Het geklaag van Verstappen en zijn collega's, is volgens Montoya dan ook volledig ongepast: "Als je bent aangenomen om met een auto te rijden, dan ga je daarmee rijden, wat voor auto het ook is."

Wat kan er worden aangepast aan de krachtbronnen?

Eén van de grootste veranderingen dit jaar heeft te maken met de grotere rol van de elektrische componenten. In de Power Units is er dit jaar een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen, en dat stuit op veel weerstand.

Er wordt opgeroepen om dat te veranderen, en Montoya denkt dat dit ervoor kan zorgen dat de FIA naar de impact van de elektrische motorcomponenten gaat kijken: "Wat gaan ze aan die motoren veranderen? Ze zullen uiteindelijk de hoeveelheid elektrisch vermogen beperken en verminderen waar je die energie in kunt gaan zetten. Dat is de enige logische oplossing."