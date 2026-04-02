Max Verstappen is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De Nederlandse Red Bull-coureur staat na drie races op slechts de negende plaats in het wereldkampioenschap met twaalf WK-punten. Het is zijn slechtste seizoenstart in tien jaar tijd.

Verstappen maakt momenteel een gefrustreerde en teleurgestelde indruk in de Formule 1. Hij is geen fan van de nieuwe regels, en het feit dat zijn Red Bull-bolide nog geen racewinnaar is, helpt ook niet mee. Verstappen is al tegen de nodige tegenslagen aangelopen in de eerste drie races. Hij crashte in de kwalificatie in Australië, wist geen punt te pakken in China en moest het in Japan doen met de achtste plaats.

Slechtste seizoenstart sinds 2015

Verstappen is dit seizoen nog geen enkele keer in de top vijf gefinisht, en zijn beste prestatie was de zesde plaats na een inhaalrace in Australië. Het zijn cijfers die niet passen bij iemand van het kaliber van Verstappen, en het is al zeer lang geleden dat hij zo tegenvallend aan een seizoen begon. Alleen in zijn debuutseizoen in 2015, toen hij nog voor Toro Rosso reed, wist hij minder punten te pakken in de eerste drie races. Toen wist hij slechts zes punten te scoren, terwijl hij één jaar later dertien punten wist te verzamelen in de eerste drie races.

Waarom is het lastiger om minder punten te scoren?

Voor Verstappen zijn het pijnlijke cijfers, al helemaal omdat het door de vele regelwijzigingen lastiger is geworden om weinig punten te pakken. In het verleden werd er immers ook een puntje uitgedeeld voor de snelste ronde, terwijl er vandaag de dag ook punten te verdienen zijn in de sprintraces. Vorig jaar had Verstappen ook geen sterke start van het seizoen, maar toen wist hij in de eerste drie races wel elke keer in de top vijf te finishen en won hij één race.

Verstappens huidige resultaten liggen dan ook niet volledig aan hem. Zijn team Red Bull rijdt voor het eerst met een eigen krachtbron, er zijn net nieuwe regels gaan gelden in de sport en ze zijn simpelweg nog niet zo snel als de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari.

Kan Verstappen het omdraaien?

Verstappen heeft in ieder geval nog veel races te gaan, en kan de situatie gaan verzachten. Het is de verwachting dat de ontwikkelingsrace snel zal verlopen, en dat geeft de burger moed. Voor Verstappen wordt het de taak om de schade te repareren. De enige keer dat hij niet in de top tien eindigde in het wereldkampioenschap, was in zijn debuutjaar. De laatste keer dat hij het seizoen afsloot buiten de top drie, was in 2018.