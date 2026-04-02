Verstappen in de put: Slechtste seizoenstart in tien jaar

Verstappen in de put: Slechtste seizoenstart in tien jaar

Max Verstappen is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De Nederlandse Red Bull-coureur staat na drie races op slechts de negende plaats in het wereldkampioenschap met twaalf WK-punten. Het is zijn slechtste seizoenstart in tien jaar tijd.

Verstappen maakt momenteel een gefrustreerde en teleurgestelde indruk in de Formule 1. Hij is geen fan van de nieuwe regels, en het feit dat zijn Red Bull-bolide nog geen racewinnaar is, helpt ook niet mee. Verstappen is al tegen de nodige tegenslagen aangelopen in de eerste drie races. Hij crashte in de kwalificatie in Australië, wist geen punt te pakken in China en moest het in Japan doen met de achtste plaats.

Slechtste seizoenstart sinds 2015

Verstappen is dit seizoen nog geen enkele keer in de top vijf gefinisht, en zijn beste prestatie was de zesde plaats na een inhaalrace in Australië. Het zijn cijfers die niet passen bij iemand van het kaliber van Verstappen, en het is al zeer lang geleden dat hij zo tegenvallend aan een seizoen begon. Alleen in zijn debuutseizoen in 2015, toen hij nog voor Toro Rosso reed, wist hij minder punten te pakken in de eerste drie races. Toen wist hij slechts zes punten te scoren, terwijl hij één jaar later dertien punten wist te verzamelen in de eerste drie races.

Waarom is het lastiger om minder punten te scoren?

Voor Verstappen zijn het pijnlijke cijfers, al helemaal omdat het door de vele regelwijzigingen lastiger is geworden om weinig punten te pakken. In het verleden werd er immers ook een puntje uitgedeeld voor de snelste ronde, terwijl er vandaag de dag ook punten te verdienen zijn in de sprintraces. Vorig jaar had Verstappen ook geen sterke start van het seizoen, maar toen wist hij in de eerste drie races wel elke keer in de top vijf te finishen en won hij één race.

Verstappens huidige resultaten liggen dan ook niet volledig aan hem. Zijn team Red Bull rijdt voor het eerst met een eigen krachtbron, er zijn net nieuwe regels gaan gelden in de sport en ze zijn simpelweg nog niet zo snel als de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari.

Kan Verstappen het omdraaien?

Verstappen heeft in ieder geval nog veel races te gaan, en kan de situatie gaan verzachten. Het is de verwachting dat de ontwikkelingsrace snel zal verlopen, en dat geeft de burger moed. Voor Verstappen wordt het de taak om de schade te repareren. De enige keer dat hij niet in de top tien eindigde in het wereldkampioenschap, was in zijn debuutjaar. De laatste keer dat hij het seizoen afsloot buiten de top drie, was in 2018.

da_bartman

Posts: 6.534

Verdermaken de twee laatste artikeltjes wel duidelijk: bij de tussentijdse stop is nu ook de tussentijdse komkommertijd begonnen.

  • 3
  • 2 apr 2026 - 13:07
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.534

    Dat is wel een heel bijzondere vraag :
    "Waarom is het lastiger om minder punten te scoren?"

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 13:03
  • da_bartman

    Posts: 6.534

    Verdermaken de twee laatste artikeltjes wel duidelijk: bij de tussentijdse stop is nu ook de tussentijdse komkommertijd begonnen.

    • + 3
    • 2 apr 2026 - 13:07
  • Larry Perkins

    Posts: 64.011

    Putvurdurie, putvurdurie nog eens aan toe zeg!

    In de put zit Max nieuwe moed te putten...

    • + 0
    • 2 apr 2026 - 13:46
    • The Wolf

      Posts: 524

      Max Verstappen zit met de start in de put,
      Elk rondje voelt traag, alles gaat kut.
      De Red Bull niet dominant, je rijd ermee voor schut,
      F1 roest 'm steeds meer aan z'n butt

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 13:55
    • Larry Perkins

      Posts: 64.011

      Wat ik voor me zie.
      Straks rijdt Max alleen nog in de GT3.
      "Ben zo happy", zal hij juichen.
      En de hele autosportwereld zal voor hem buigen.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 14:03
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.893

      ...en ik lust niet wat hij er bij Kelly vanavond in schud.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 14:04
    • The Wolf

      Posts: 524

      je denkt dat Max inde GT3 gaat knallen?
      Dat kan nog wel 'ns tegenvallen,
      Max wil winnen, en voelt de toll,
      Lance daarentegen volgt het protocol,
      en voor de overwinning gaat hij vol,

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 14:08

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
