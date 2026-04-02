Keiharde uitspraak Verstappen pakt positief uit voor Formule E

Keiharde uitspraak Verstappen pakt positief uit voor Formule E

Max Verstappen maakt er geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlander hekelt het feit dat de batterij een steeds grotere rol is gaan spelen, en omschreef het als Formule E op steroïden. Volgens de CEO van de Formule E heeft dit ervoor gezorgd dat er meer interesse is gekomen voor zijn klasse.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels. De elektrische componenten zijn een steeds grotere rol gaan spelen, en dit zorgt ervoor dat het racen ingrijpend is veranderd. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij viervoudig wereldkampioen Verstappen, die helemaal gek wordt van het energiemanagement en de grote rol van de batterij. Afgelopen weekend stelde hij zelfs dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de Formule 1.

Wat was de impact van Verstappens uitspraken?

Voorafgaand aan het seizoen noemde Verstappen de nieuwe regels 'Formule E op steroïden'. Dit leverde hem kritiek op, maar ook steun. Formule E-CEO Jeff Dodds had geen problemen met de sneer van Verstappen, zo legt hij uit aan Sports Business Journal: "In het weekend dat Max het over ons had, hebben veel meer mensen online naar onze video's en races gekeken. Ze leerden meer over ons kampioenschap."

Wat zijn de gevolgen voor de Formule E?

Voor de Formule E was de sneer van Verstappen dus positief, en ze zien nog steeds de gevolgen. Grijnzend gaat Dodds verder met zijn verhaal, en verklaart hij dat het er mooi uitziet voor zijn klasse: "Tot nu toe hebben we op sociale media zo'n 50.000 nieuwe volgers erbij gekregen, dus dat is heel erg goed voor ons. Ik denk dat het ook goed is dat dit ervoor zorgt dat er meer aandacht komt voor elektrificatie voor mensen in de racerij."

Geen elektrische auto voor Verstappen

Verstappen heeft al meerdere keren een aanbod gehad om een Formule E-bolide aan de tand te voelen. Dat is tot nu toe niet gebeurd, want Verstappen focust zich veel liever op een andere hobby. Hij kwam in de afgelopen weken meerdere keren in actie op de Nürburgring met zijn Mercedes-AMG GT3 en zal volgende maand deelnemen aan de 24-uursrace aldaar.

919

Posts: 4.184

Laden ze die karren nog steeds op met diesel generatoren? Want dat was inderdaad best cheesy.

  • 5
  • 2 apr 2026 - 12:11
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 521

    Staat mij bij dat in de beginjaren van de FE niemand minder dan Vettel zich ook spottend uitliet over die klasse, "Cheese" noemde hij de FE. Herinner me dat hem dat op nogal wat kritiek kwam te staan...

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 11:26
    • 919

      Posts: 4.176

      Laden ze die karren nog steeds op met diesel generatoren? Want dat was inderdaad best cheesy.

      • + 5
      • 2 apr 2026 - 12:11
    • f(1)orum

      Posts: 9.895

      Tja, maar dat was natuurlijk wel de ouwe Vettel. Tegenwoordig zit ie heel anders in de wedstrijd en schijnt hij bezig te zijn met een revolutionair nieuwe raceklasse: The Formula Bee, 100% aangedreven elektrische motoren en lichtgewicht accu's met een honingraat structuur, gevuld met puur biologische honing.

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 12:59

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

