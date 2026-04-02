Max Verstappen maakt er geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlander hekelt het feit dat de batterij een steeds grotere rol is gaan spelen, en omschreef het als Formule E op steroïden. Volgens de CEO van de Formule E heeft dit ervoor gezorgd dat er meer interesse is gekomen voor zijn klasse.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels. De elektrische componenten zijn een steeds grotere rol gaan spelen, en dit zorgt ervoor dat het racen ingrijpend is veranderd. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij viervoudig wereldkampioen Verstappen, die helemaal gek wordt van het energiemanagement en de grote rol van de batterij. Afgelopen weekend stelde hij zelfs dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de Formule 1.

Wat was de impact van Verstappens uitspraken?

Voorafgaand aan het seizoen noemde Verstappen de nieuwe regels 'Formule E op steroïden'. Dit leverde hem kritiek op, maar ook steun. Formule E-CEO Jeff Dodds had geen problemen met de sneer van Verstappen, zo legt hij uit aan Sports Business Journal: "In het weekend dat Max het over ons had, hebben veel meer mensen online naar onze video's en races gekeken. Ze leerden meer over ons kampioenschap."

Wat zijn de gevolgen voor de Formule E?

Voor de Formule E was de sneer van Verstappen dus positief, en ze zien nog steeds de gevolgen. Grijnzend gaat Dodds verder met zijn verhaal, en verklaart hij dat het er mooi uitziet voor zijn klasse: "Tot nu toe hebben we op sociale media zo'n 50.000 nieuwe volgers erbij gekregen, dus dat is heel erg goed voor ons. Ik denk dat het ook goed is dat dit ervoor zorgt dat er meer aandacht komt voor elektrificatie voor mensen in de racerij."

Geen elektrische auto voor Verstappen

Verstappen heeft al meerdere keren een aanbod gehad om een Formule E-bolide aan de tand te voelen. Dat is tot nu toe niet gebeurd, want Verstappen focust zich veel liever op een andere hobby. Hij kwam in de afgelopen weken meerdere keren in actie op de Nürburgring met zijn Mercedes-AMG GT3 en zal volgende maand deelnemen aan de 24-uursrace aldaar.