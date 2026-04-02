user icon
icon

Gekkenhuis verwacht in Zandvoort: laatste tickets zaterdag en zondag uitverkocht

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen en de rest van het Formule 1-circus zullen dit jaar voor de laatste keer in actie komen op Zandvoort. 2026 wordt namelijk de laatste editie van de Dutch GP in de badplaats. Wie dan de beste coureurs van de wereld nog één keer in actie willen zullen moeten opschieten, aangezien de tickets van zaterdag en zondag al zijn uitverkocht. 

Nog één keer zal de Nederlandse GP deelnemen op de F1-kalender. Door de vele concurrentie vanuit andere landen en de afwezigheid van de overheidssteun, heeft de organisatie zelf de stekker eruit getrokken. Na maar liefst zes edities in totaal - waarin Verstappen tot nu toe drie keer wist te winnen - is de racerij in Nederland weer op de kaart gezet. 

Tickets schieten door het dak

De organisatie heeft inmiddels laten weten dat de tickets behoorlijk in trek zijn. Alle kaarten voor de zaterdag en zondag zijn namelijk volledig uitverkocht. Wat nog rest is een Super Friday-actie, waarin mensen de beschikking kunnen krijgen voor de tickets op de vrijdag. Ook daar zal de nodige actie zijn, aangezien er een sprintkwalificatie plaats zal vinden. 

 

'Dutch GP is een succesverhaal'

Op de website van de Dutch GP laat algemeen directeur Robert van Overdijk weten beretrots te zijn. "Wat we hier hebben neergezet, mag je gerust een succesverhaal noemen", zo klinkt het. "De belangstelling vanuit de zakelijke markt in Nederland was echt uitzonderlijk. Zandvoort is weer een bestemming geworden die wereldwijd wordt herkend en gewaardeerd. Dat geeft vertrouwen voor wat komt. Maar eerst gaan we richting onze Final Lap nog één keer alles geven", voegde hij daaraan toe. 

Circuit Zandvoort keerde in 2021 na 36 jaar afwezigheid terug op de Formule 1-kalender en is, inclusief dit seizoen, inmiddels zes jaar van de partij. Het evenement groeide in die periode uit tot een absoluut succesnummer, met steevast meer dan 100.000 fans per dag op de tribunes.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.766

    op een klein kort baantje als Zandvoort zal deze generatie misschien nog weg komen met het gebrek aan racebility. Dus wie weet...

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 10:55
  • f(1)orum

    Posts: 9.898

    Een F1 fan uit het Zuid Limburgse Epen,
    wil graag nog een keer Max in 'actie' beleven.
    Hij weet dat de RB22 niet scoort,
    maar toch gaat ie vol goede moed naar Zandvoort,
    wat dat wordt na deze laatste 'race' een bedevaartsoord.

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 10:58
    • The Wolf

      Posts: 524

      Een F1 fan uit antwerpen met verstand,
      die weet F1 en batterijen gaan niet hand-in-hand,
      denkt "wat is dit voor gedrocht?",
      aan dit spelletje was ik ooit zo verknocht,
      naar Spa gaat hij niet, dat is 'm te zot,
      Zandvoort? Dacht het niet, de hype is toch kapot...

      • + 4
      • 2 apr 2026 - 11:21
    • 919

      Posts: 4.177

      Hij kan beter naar de Nordschleife rijden, die ligt in zijn achtertuin. 😄

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 11:31
  • Joeppp

    Posts: 8.486

    Ik vind het knap hoor wat ze daar hebben neergezet. Zandvoort was echt een oude aftandse bende in een dorp wat vergane glorie uitstraalt. En kijk eens na zoveel jaar, het is 1 van de succesvolste gp's geweest met een sfeer die je nergens anders vind. Natuurlijk hebben ze volledig mee kunnen liften op de successen van Max en zijn aantrekkingskracht maar dan moet je het nog wel even doen. En dan ook een diepe buiging om nu ook te zeggen dat het genoeg is geweest. De prins wordt vaak afgeschilderd als gewetenloze pandjes baas maar als je dit neerzet kan je echt wel wat. Hij heeft de juiste mensen aangetrokken met de juiste visie die het ook nog eens tot in perfectie hebben uitgevoerd.

    • + 9
    • 2 apr 2026 - 11:09
    • 919

      Posts: 4.177

      Prachtig dat we het mee hebben mogen maken, 2021 staat in mijn geheugen gegrift en als kind, zittend in de duinen vroeger tijdens een F1 demo met 4 Ferrari's was het een droom om er een F1 race te zien. Een droom waarvan ik wist dat het nooit zou gebeuren. En toch gebeurde het onbestaanbare. Formule 1 op Zandvoort.

      • + 4
      • 2 apr 2026 - 11:37
  • da_bartman

    Posts: 6.534

    Laatste kans om de kok van Aston Martin aan het werk te zien.

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 12:10
  • mordor

    Posts: 2.142

    Goed getimed van de organisatie, om de stekker op het "hoogtepunt" eruit te trekken. Niet verwacht, dat de huidige blamage wat eens de koningsklasse was, zoveel mensen naar het circuit weet te krijgen. De meeste komen voor het oranje-festival sfeertje, denk ik. Nou ja, veel plezier dan maar.

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 13:22
    • NicoS

      Posts: 20.555

      Laatste keer dat er een F1 race in Nederland is, en misschien de laatste keer dat Verstappen in een F1 race live te bewonderen is.
      Denk dat veel mensen zoiets nog wel leuk vinden om te gaan.
      Ik niet in ieder geval….;)

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 13:44
    • 919

      Posts: 4.177

      Ik had mij voorgenomen om de eerste en laatste race op Zandvoort te bezoeken, gaat inderdaad niet meer gebeuren, hier ga ik mijn geld niet aan uit geven, dat wordt een lekker lang motor weekend, lekker zelf sturen.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 14:22

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar