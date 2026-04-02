Max Verstappen en de rest van het Formule 1-circus zullen dit jaar voor de laatste keer in actie komen op Zandvoort. 2026 wordt namelijk de laatste editie van de Dutch GP in de badplaats. Wie dan de beste coureurs van de wereld nog één keer in actie willen zullen moeten opschieten, aangezien de tickets van zaterdag en zondag al zijn uitverkocht.

Nog één keer zal de Nederlandse GP deelnemen op de F1-kalender. Door de vele concurrentie vanuit andere landen en de afwezigheid van de overheidssteun, heeft de organisatie zelf de stekker eruit getrokken. Na maar liefst zes edities in totaal - waarin Verstappen tot nu toe drie keer wist te winnen - is de racerij in Nederland weer op de kaart gezet.

Tickets schieten door het dak

De organisatie heeft inmiddels laten weten dat de tickets behoorlijk in trek zijn. Alle kaarten voor de zaterdag en zondag zijn namelijk volledig uitverkocht. Wat nog rest is een Super Friday-actie, waarin mensen de beschikking kunnen krijgen voor de tickets op de vrijdag. Ook daar zal de nodige actie zijn, aangezien er een sprintkwalificatie plaats zal vinden.

— Dutch Grand Prix (@f1dutchgp) April 2, 2026

'Dutch GP is een succesverhaal'

Op de website van de Dutch GP laat algemeen directeur Robert van Overdijk weten beretrots te zijn. "Wat we hier hebben neergezet, mag je gerust een succesverhaal noemen", zo klinkt het. "De belangstelling vanuit de zakelijke markt in Nederland was echt uitzonderlijk. Zandvoort is weer een bestemming geworden die wereldwijd wordt herkend en gewaardeerd. Dat geeft vertrouwen voor wat komt. Maar eerst gaan we richting onze Final Lap nog één keer alles geven", voegde hij daaraan toe.

Circuit Zandvoort keerde in 2021 na 36 jaar afwezigheid terug op de Formule 1-kalender en is, inclusief dit seizoen, inmiddels zes jaar van de partij. Het evenement groeide in die periode uit tot een absoluut succesnummer, met steevast meer dan 100.000 fans per dag op de tribunes.