Max Verstappen twijfelde afgelopen weekend in Japan hardop aan zijn toekomst in de Formule 1. Hij is helemaal klaar met de nieuwe regels en het feit dat de nieuwe Red Bull-bolide geen wondermachine is, helpt ook niet bepaald mee. Teambaas Laurent Mekies lijkt zich nog geen enkele zorgen te maken.

Verstappen maakt al het hele seizoen een gefrustreerde en teleurgestelde indruk. De nieuwe regels zijn volgens hem anti-racen en doen hem eerder aan Mario Kart denken, dan aan de koningsklasse van de autosport. Verstappen liet de F1-wereld op zijn grondvesten schudden toen hij stelde na te gaan denken over zijn toekomst. Toch is het geen verrassing, want Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt wat zijn mening is over de nieuwe regels.

Hoe kijkt Mekies naar deze zaak?

Bij zijn team Red Bull lijkt ze zich geen zorgen te maken over de toekomst van Verstappen. Teambaas Laurent Mekies werd ernaar gevraagd in de podcast Beyond the Grid: "Ik heb er volledig vertrouwen in dat we als sport de middelen hebben om de regels aan te passen, zodat we weer dichter bij een kwalificatie op vol gas komen. Daarnaast behouden we alle positieve aspecten die we in de eerste races hebben gezien."

Volgens Mekies zal dit ervoor zorgen dat Verstappen zijn mening wijzigt: "Als we dat doen, dan ben ik ervan overtuigd dat Max zal blijven zien wat wij allemaal zien: de 22 beste coureurs ter wereld met de snelste auto's op de planeet, in de meest competitieve omgeving. Uiteindelijk is hij gewoon heel erg competitief."

'Daar hebben we het niet over'

Intern maken ze zich volgens Mekies geen zorgen over een pensioen van Verstappen: "Op dit moment hebben we het niet over een pensioen met Max. We voeren een hardcore analyse uit over hoe we sneller kunnen gaan met onze auto. Hij is gepassioneerd over de sport en hij wil bijdragen aan de sport, en ervoor zorgen dat we de juiste richting inslaan."

"Daarom is hij zo uitgesproken over de aanpassingen die hij als coureur nodig vindt, zodat hij voluit kan gaan in de kwalificatie en goed kan racen. Maar nee, we hebben het niet over een pensioen."

Maakt Red Bull zich zorgen over een pensioen?

Ook een overstap van Verstappen naar een ander team, is volgens Mekies niet aan de orde: "Je moet maar naar Milton Keynes komen om het vuur achter elke deur te zien. Dan zul je vrij snel begrijpen waarom ik nu glimlach. Wij denken niet na over de rijdersmarkt voor 2027. Wij willen gewoon een snelle auto bouwen. En als wij die snelle auto hebben, dan is er geen discussie over wat Max volgend jaar gaat doen. Daar ligt onze focus."