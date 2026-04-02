Red Bull geeft update over F1-toekomst Verstappen

Red Bull geeft update over F1-toekomst Verstappen

Max Verstappen twijfelde afgelopen weekend in Japan hardop aan zijn toekomst in de Formule 1. Hij is helemaal klaar met de nieuwe regels en het feit dat de nieuwe Red Bull-bolide geen wondermachine is, helpt ook niet bepaald mee. Teambaas Laurent Mekies lijkt zich nog geen enkele zorgen te maken.

Verstappen maakt al het hele seizoen een gefrustreerde en teleurgestelde indruk. De nieuwe regels zijn volgens hem anti-racen en doen hem eerder aan Mario Kart denken, dan aan de koningsklasse van de autosport. Verstappen liet de F1-wereld op zijn grondvesten schudden toen hij stelde na te gaan denken over zijn toekomst. Toch is het geen verrassing, want Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt wat zijn mening is over de nieuwe regels.

Hoe kijkt Mekies naar deze zaak?

Bij zijn team Red Bull lijkt ze zich geen zorgen te maken over de toekomst van Verstappen. Teambaas Laurent Mekies werd ernaar gevraagd in de podcast Beyond the Grid: "Ik heb er volledig vertrouwen in dat we als sport de middelen hebben om de regels aan te passen, zodat we weer dichter bij een kwalificatie op vol gas komen. Daarnaast behouden we alle positieve aspecten die we in de eerste races hebben gezien."

Volgens Mekies zal dit ervoor zorgen dat Verstappen zijn mening wijzigt: "Als we dat doen, dan ben ik ervan overtuigd dat Max zal blijven zien wat wij allemaal zien: de 22 beste coureurs ter wereld met de snelste auto's op de planeet, in de meest competitieve omgeving. Uiteindelijk is hij gewoon heel erg competitief."

'Daar hebben we het niet over'

Intern maken ze zich volgens Mekies geen zorgen over een pensioen van Verstappen: "Op dit moment hebben we het niet over een pensioen met Max. We voeren een hardcore analyse uit over hoe we sneller kunnen gaan met onze auto. Hij is gepassioneerd over de sport en hij wil bijdragen aan de sport, en ervoor zorgen dat we de juiste richting inslaan."

"Daarom is hij zo uitgesproken over de aanpassingen die hij als coureur nodig vindt, zodat hij voluit kan gaan in de kwalificatie en goed kan racen. Maar nee, we hebben het niet over een pensioen."

Maakt Red Bull zich zorgen over een pensioen?

Ook een overstap van Verstappen naar een ander team, is volgens Mekies niet aan de orde: "Je moet maar naar Milton Keynes komen om het vuur achter elke deur te zien. Dan zul je vrij snel begrijpen waarom ik nu glimlach. Wij denken niet na over de rijdersmarkt voor 2027. Wij willen gewoon een snelle auto bouwen. En als wij die snelle auto hebben, dan is er geen discussie over wat Max volgend jaar gaat doen. Daar ligt onze focus."

Wingleader

Posts: 3.396

Hij kon zich wel eens lelijk vergissen.

  • 9
  • 2 apr 2026 - 09:26
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.382

    "Je moet maar naar Milton Keynes komen om het vuur achter elke deur te zien."

    Dan zou ik de brandweer maar eens bellen

    • + 5
    • 2 apr 2026 - 09:12
    • The Wolf

      Posts: 515

      de hele tent staat in de fik en Mekies ziet het als iets positiefs, lekker teambaasje...
      of heeft hij met opzet de tent in de fik gezet om de verzekering te tillen? Kan ook, er is immers toch geen redden meer aan op sportieve vlak en als het fikt dan heb je er iig nog warmte van

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 09:48
  • Wingleader

    Posts: 3.396

    Hij kon zich wel eens lelijk vergissen.

    • + 9
    • 2 apr 2026 - 09:26
    • f(1)orum

      Posts: 9.886

      Idd. En wat relatief weinig aandacht gekregen heeft, vind ik, is het vertrek van Ole Shack. Hij is de belichaming van de typische RBR sfeer en als juist hij vertrekt door het niet meer aanwezig zijn van die RBR vibe (familie), dan is een van de belangrijke redenen waarom Max voor RBR koos ook aan het verdwijnen. Nu is de negativiteit van Max over de F1 en de staat van de RB22 ook niet echt altijd bevorderlijk voor de interne sfeer natuurlijk, maar Max heeft zich in het verleden wel vaker negatief over (de ontwikkeling van) zijn auto uitgelaten en in bijna ieder statement die hij maakt prijst hij steevast de gasten binnen RBR. Als een Ole zich nu niet meer happy voelt binnen RBR dan zal dat wss ook voor Max gelden en Mekies zou dat (moeten) weten.

      • + 5
      • 2 apr 2026 - 09:40
    • Pietje Bell

      Posts: 34.082

      @f1orum, had dat vertrek van Ollie niet te maken met Mintzlaff dat die niet samen door één deur kunnen? Dat die Mintzlaff de sfeer probeert te verpesten, wat hem nog niet gelukt is? Zo heb ik dat van Ralf Bach begrepen.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 09:52
    • Pietje Bell

      Posts: 34.082

      "Als een Ole zich nu niet meer happy voelt binnen RBR dan zal dat
      wss ook voor Max gelden "

      Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 09:53
    • f(1)orum

      Posts: 9.886

      Dat zou kunnen @Pietje, ik weet daar te weinig van. Ik vind het alleen opvallend.

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 10:08

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

