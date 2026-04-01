user icon
icon

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zwager spreekt steun uit voor Verstappen: "Media trekt de Britten voor!"

Max Verstappen liet afgelopen weekend veel stof opwaaien met zijn gedrag in Japan. Hij stelde na afloop van de race dat hij zijn toekomst in de sport ging heroverwegen, en had eerder al voor ophef gezorgd door een Britse verslaggever uit zijn mediasessie te gooien. Verstappens zwager Nelson Piquet Jr. juicht die actie toe.

Verstappen zorgde voor veel verbazing voorafgaand aan zijn mediasessie op de donderdag. Toen hij zich in de motorhome van Red Bull meldde, zag hij een Britse verslaggever in de zaal zitten, die hem eerder een kritische vraag had gesteld. Verstappen stelde dat hij pas zou beginnen als de desbetreffende verslaggever van The Guardian was vertrokken, en dat gebeurde dan ook.

Had Verstappen gelijk?

Verstappen kreeg een vrachtlading aan kritiek over zich heen na deze actie, maar hij bleef er zelf achter staan. Zijn zwager, oud-coureur Nelson Piquet Jr., vindt het een goede actie, en spreekt zich uit in de podcast Pelas Pistas: "We pakken de camera en we filmen alleen de coureur met een microfoon in zijn hand. Niemand ziet wat daarachter gebeurt. Als er ook een camera op de andere kant gericht was, en je het gezicht van de journalist kon zien, dan zou je hun reacties kunnen zien. Het gelach."

'Het zijn allemaal Britten!'

De Braziliaanse oud-coureur van Renault stelt dat Verstappen van veel verslaggevers een andere behandeling krijgt. Hij wijst naar de nationaliteit van Verstappens grootste rivalen: "Iedereen weet dat de meeste verslaggevers Brits zijn, en dat ze Britten voortrekken. Lando, Hamilton, alle Engelsen! Dat is heel erg normaal in de Formule 1-wereld, want het is een sport waarbij de meeste teams in Engeland zijn gevestigd."

Wat was de aanleiding van dit akkefietje?

De journalist die werd weggestuurd door Verstappen, is de Brit Giles Richards. Hij is werkzaam voor The Guardian, en zorgde eind vorig jaar voor frustratie bij Verstappen. Na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi vroeg hij Verstappen naar zijn incident met George Russell in Spanje, en dat schoot in het verkeerde keelgat bij de Nederlander. Hij stelde dat Richards een grijns op zijn gezicht had, en liet in Japan weten dat dit voor hem met respect te maken heeft.

F1 Nieuws Max Verstappen Nelson Jr. Piquet Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.097

    In diezelfde podcast vertelde hij vorig jaar dat het rond was dat Max dit jaar bij Mercedes
    ging rijden en vorige week zei hij daar ook dat Max niet zo zou klagen als hij nu in een
    Mercedes zou rijden en races zou winnen. Arghhhh.

    • + 3
    • 1 apr 2026 - 17:26
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Wellicht is de vervelende zwager door Max op het matje geroepen...

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 17:29
    • f(1)orum

      Posts: 9.903

      Tja, met zo'n zwager heb je geen schoonmoeder nodig.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 17:41
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Zo'n zwager zou van mij geen gare rapen krijgen...

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 18:11
    • Pietje Bell

      Posts: 34.097

      BWOAH, schoonmama heeft ook nog even een duit in het zakje gedaan.
      Ze is nog nooit voor Max opgekomen en feliciteerde hem ook nooit na een race, wel bij haar geliefde zoon Nelson.

      i.ibb.co/VYQ8p99c/(...)26-04-01-181050.png

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 18:12
    • Pietje Bell

      Posts: 34.097

      Heeft de FIA of F1 Louis Dekker ook niet een tijd lang de toegang tot de PC's verboden?

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 18:41
    • Pietje Bell

      Posts: 34.097

      De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Kelly gaat met geen enkele vriendin of vrouw van een coureur om als ze op een circuit is. Heeft ze nog nooit gedaan. Heel vroeger wel eens met Egle Hulkenberg op de foto, meer niet.
      Ze heeft zojuist bij de photo dump van Gasly's vriendin Kika als eerste een opmerking geplaatst. Kika heeft nog niet gereageerd, 2 andere dames wel.
      De Piquet family is zeer actief vandaag op SM.

      i.ibb.co/7d7vwhFf/(...)26-04-01-202558.png

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 20:33
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Louis Dekker, die in de beginjaren van Max in de F1 vooral liep te zeiken...

      Daarover kom ik wel het volgende tegen:

      Dekker: "Daarnaast beschik ik al enkele jaren over een officiële FIA-jaaraccreditatie. Daarmee heb je automatisch toegang tot elke Grand Prix..."

      Daaruit kun je inderdaad opmaken dat hij eerder nog geen toegang had tot de PC's.

      Eerder (twee jaar geleden ongeveer) las ik in een interview dat hij de F1 pas tien jaar professioneel volgt, terwijl hij op tv altijd de éminence grise van de Formule 1 uithangt...

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 22:38
    • Pietje Bell

      Posts: 34.097

      Het is een jaar of 6/7 geleden dat hij een aantal PC's niet bij mocht wonen, omdat hij zich 'misdragen' had. Weet niet meer wat er toen is gebeurd. Daarna gedroeg hij zich normaal, voor zover hij dat kan.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 23:41
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Oké, lees het wel zodra je erachter bent gekomen...

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 23:56
    • Pietje Bell

      Posts: 34.097

      Schoonmama Sylvia heeft het met bovenstaande reactie zelfs
      tot GP F a n s Global geschopt!

      i.ibb.co/qY2Ksz1C/(...)26-04-02-200720.png

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 20:11
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Pittig wijffie! Is dit een charmeoffensief?

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 22:09
    • Pietje Bell

      Posts: 34.097

      Dar lijkt het wel op. Ze besteedt op haar IG nooit aandacht aan Max, echt nooit. Enkel als haar kinderen erbij zijn tijdens een ontmoeting met haar, maar niet race gerelateerd. Ze heeft zelfs Lily pas na 10 maanden voor het eerst gezien. Ging niet zo geweldig tussen haar en Kelly.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 23:39
  • snailer

    Posts: 32.263

    Ik denk ik check effe gupuvandaag. Pulp fiction.

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 17:35
    • 919

      Posts: 4.184

      Any of you fvcking Brits move, and I'll execute every motherfvcking last one of you!!?

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 17:41
  • John6

    Posts: 11.553

    Ik kan wel lachen om Max hoe hij alles doet, wie er problemen mee heeft leest het niet, kijkt het niet, en als journalist ga je dan ook niet naar Max toe, alles opgelost.

    • + 5
    • 1 apr 2026 - 17:46
  • Regenrace

    Posts: 2.546

    Media trekken Britten voor? Is dit geen media dan?
    Oooh.... meneer bedoelt zeker, Britse media trekken Britten voor... Nou dat zouden wij Nederlanders nooit doen.
    Zoals ik eergisteren hier constateerde, 14 Verstappen-berichten op één dag, en 4 non-Verstappen. Dat is puur gebaseerd op toeval.

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 09:55

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar