Max Verstappen liet afgelopen weekend veel stof opwaaien met zijn gedrag in Japan. Hij stelde na afloop van de race dat hij zijn toekomst in de sport ging heroverwegen, en had eerder al voor ophef gezorgd door een Britse verslaggever uit zijn mediasessie te gooien. Verstappens zwager Nelson Piquet Jr. juicht die actie toe.

Verstappen zorgde voor veel verbazing voorafgaand aan zijn mediasessie op de donderdag. Toen hij zich in de motorhome van Red Bull meldde, zag hij een Britse verslaggever in de zaal zitten, die hem eerder een kritische vraag had gesteld. Verstappen stelde dat hij pas zou beginnen als de desbetreffende verslaggever van The Guardian was vertrokken, en dat gebeurde dan ook.

Had Verstappen gelijk?

Verstappen kreeg een vrachtlading aan kritiek over zich heen na deze actie, maar hij bleef er zelf achter staan. Zijn zwager, oud-coureur Nelson Piquet Jr., vindt het een goede actie, en spreekt zich uit in de podcast Pelas Pistas: "We pakken de camera en we filmen alleen de coureur met een microfoon in zijn hand. Niemand ziet wat daarachter gebeurt. Als er ook een camera op de andere kant gericht was, en je het gezicht van de journalist kon zien, dan zou je hun reacties kunnen zien. Het gelach."

'Het zijn allemaal Britten!'

De Braziliaanse oud-coureur van Renault stelt dat Verstappen van veel verslaggevers een andere behandeling krijgt. Hij wijst naar de nationaliteit van Verstappens grootste rivalen: "Iedereen weet dat de meeste verslaggevers Brits zijn, en dat ze Britten voortrekken. Lando, Hamilton, alle Engelsen! Dat is heel erg normaal in de Formule 1-wereld, want het is een sport waarbij de meeste teams in Engeland zijn gevestigd."

Wat was de aanleiding van dit akkefietje?

De journalist die werd weggestuurd door Verstappen, is de Brit Giles Richards. Hij is werkzaam voor The Guardian, en zorgde eind vorig jaar voor frustratie bij Verstappen. Na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi vroeg hij Verstappen naar zijn incident met George Russell in Spanje, en dat schoot in het verkeerde keelgat bij de Nederlander. Hij stelde dat Richards een grijns op zijn gezicht had, en liet in Japan weten dat dit voor hem met respect te maken heeft.