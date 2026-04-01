Het team van Red Bull Racing is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze blijven ver achter op de concurrentie, en Max Verstappen sprak zich al meerdere keren negatief uit over de nieuwe regels én de nieuwe Red Bull-bolide. Volgens teambaas Laurent Mekies betalen ze nu de prijs voor Verstappens titeljacht van vorig jaar.

Verstappen greep vorig jaar op een haar na naast de wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam twee puntjes te kort, maar kreeg het publiek op de banken met een unieke opmars in de tweede seizoenshelft. Hij hoopte dit jaar sportieve revanche te kunnen nemen, maar dat is hem vooralsnog niet gelukt. Red Bull kan het tempo van Mercedes, McLaren en Ferrari niet bijbenen en staat na drie raceweekenden slechts zesde in het constructeurskampioenschap.

Wat is de situatie?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies baalt, en stelt in de podcast Beyond the Grid dat deze twee zaken samenhangen: "We hadden alle reden om, met de nieuwe regels van 2026 en ons nieuwe motorproject, vorig jaar te zeggen: 'Weet je wat, laten we een nieuwe start maken. 2025 werkt niet, laten we ons gewoon op 2026 richten.' Je zou gek zijn geweest als je het anders had gedaan."

Mekies stelt echter dat niemand bij Red Bull de handdoek in de ring wilde gooien: "De waarheid is dat niemand in Milton Keynes dat wilde doen. Niemand wilde de pagina omslaan. Iedereen wilde de problemen van de auto van vorig jaar tot op de bodem uitzoeken en de zaak omdraaien. Ja, ze wisten dat daar later een prijs voor zou worden betaald, maar zo sterk is de vechtlust binnen het team."

Slaagde de missie?

Het was geen makkelijke opgave voor Red Bull: "Ondanks dat iedereen extra moeite deed om te begrijpen wat ons dwarszat, om updates en oplossingen te brengen voor de problemen, was de tweede helft van vorig jaar allesbehalve soepel. We wisten veel te winnen, maar we hadden ook wat pijnlijke races."

"Ik weet zeker dat je je Zandvoort of Hongarije kan herinneren, of misschien de zaterdag in Brazilië. Alle successen kwamen voort uit de ongelooflijke teamgeest. De successen kwamen allemaal voort uit de enorme risico's die het team moest nemen in zo'n korte tijd om de situatie om te draaien. Als je uiteindelijk wint, denk je aan de ongelooflijke inzet van de mensen en het harde werk dat ze hebben geleverd."

Staat Red Bull nog achter dit besluit?

Dat heeft er echter wel mede voor gezorgd dat het vandaag de dag moeizaam gaat: "We vonden en vinden nog steeds, dat het de juiste beslissing was. We voelden dat het omschakelen naar 2026 een gemakkelijke ontsnapping zou zijn geweest, terwijl we de beperkingen van 2025 niet echt hebben begrepen."