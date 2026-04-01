user icon
icon

Red Bull betaalt nu de prijs van titeljacht van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull betaalt nu de prijs van titeljacht van Verstappen

Het team van Red Bull Racing is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze blijven ver achter op de concurrentie, en Max Verstappen sprak zich al meerdere keren negatief uit over de nieuwe regels én de nieuwe Red Bull-bolide. Volgens teambaas Laurent Mekies betalen ze nu de prijs voor Verstappens titeljacht van vorig jaar.

Verstappen greep vorig jaar op een haar na naast de wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam twee puntjes te kort, maar kreeg het publiek op de banken met een unieke opmars in de tweede seizoenshelft. Hij hoopte dit jaar sportieve revanche te kunnen nemen, maar dat is hem vooralsnog niet gelukt. Red Bull kan het tempo van Mercedes, McLaren en Ferrari niet bijbenen en staat na drie raceweekenden slechts zesde in het constructeurskampioenschap.

Wat is de situatie?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies baalt, en stelt in de podcast Beyond the Grid dat deze twee zaken samenhangen: "We hadden alle reden om, met de nieuwe regels van 2026 en ons nieuwe motorproject, vorig jaar te zeggen: 'Weet je wat, laten we een nieuwe start maken. 2025 werkt niet, laten we ons gewoon op 2026 richten.' Je zou gek zijn geweest als je het anders had gedaan."

Mekies stelt echter dat niemand bij Red Bull de handdoek in de ring wilde gooien: "De waarheid is dat niemand in Milton Keynes dat wilde doen. Niemand wilde de pagina omslaan. Iedereen wilde de problemen van de auto van vorig jaar tot op de bodem uitzoeken en de zaak omdraaien. Ja, ze wisten dat daar later een prijs voor zou worden betaald, maar zo sterk is de vechtlust binnen het team."

Slaagde de missie?

Het was geen makkelijke opgave voor Red Bull: "Ondanks dat iedereen extra moeite deed om te begrijpen wat ons dwarszat, om updates en oplossingen te brengen voor de problemen, was de tweede helft van vorig jaar allesbehalve soepel. We wisten veel te winnen, maar we hadden ook wat pijnlijke races."

"Ik weet zeker dat je je Zandvoort of Hongarije kan herinneren, of misschien de zaterdag in Brazilië. Alle successen kwamen voort uit de ongelooflijke teamgeest. De successen kwamen allemaal voort uit de enorme risico's die het team moest nemen in zo'n korte tijd om de situatie om te draaien. Als je uiteindelijk wint, denk je aan de ongelooflijke inzet van de mensen en het harde werk dat ze hebben geleverd."

Staat Red Bull nog achter dit besluit?

Dat heeft er echter wel mede voor gezorgd dat het vandaag de dag moeizaam gaat: "We vonden en vinden nog steeds, dat het de juiste beslissing was. We voelden dat het omschakelen naar 2026 een gemakkelijke ontsnapping zou zijn geweest, terwijl we de beperkingen van 2025 niet echt hebben begrepen."

919

Posts: 4.176

Jeetje, hoe zou Max toch terug kijken op dat incidentje in Barcelona?

🫣

  • 9
  • 1 apr 2026 - 17:43
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (27)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.998

    Off-topic:

    Er is in de rechterkolom (laptop) een nieuwe poll geplaatst...

    Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?
    - Geweldig! Meer inhaalacties!
    - Wisselend. Het voelt kunstmatig.
    - Geef het tijd. De teams moeten de systemen optimaliseren.
    - Teleurstellend. Dit is geen racen.

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 17:13
    • Pietje Bell

      Posts: 34.079

      Hoe vaak mag ik op optie 4 stemmen?

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 17:28
    • hupholland

      Posts: 9.799

      optie 3 voor mij. Sowieso (bijna) altijd optie 3 bij iets nieuws.

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 17:45
    • Larry Perkins

      Posts: 63.998

      Vanaf 35.000 reacties zo vaak als je maar wilt @Pietje, dus zet 'm op, je bent er bijna!

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 17:45
    • NicoS

      Posts: 20.547

      Kan je iets winnen als je hem invult?……

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 19:28
    • Larry Perkins

      Posts: 63.998

      Als je de poll correct invult @NicoS mag je Mohammed Ben Sulayem, de dictator van de Formule 1, en Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, in een bootje meenemen naar het midden van de Straat van Hormuz en ze daar met een blok beton aan de enkels uit het bootje zetten.
      Je wordt daarbij beveiligd door allemansvriend Donald J. Trump, die de scalpen van Mohammed Ben Sulayem, de dictator van de Formule 1, en Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, in zijn nieuwe gouden balzaal zal ophangen, terwijl jij @NicoS, als je wint, door Melania Knauss Trump, de 47e first lady van de Verenigde Staten, de bezemkast wordt ingetrokken.
      Je kunt overigens voor deze bizar mooie prijs kiezen of voor eenmalig meerijden met de befaamde blote tietenparade. Exclusief een happy ending! De keuze is reuze…

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 21:54
    • Larry Perkins

      Posts: 63.998

      Nabrander:
      Let op! Vullen meerdere forumleden de poll correct in, dan wordt de hoofdprijs verloot.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 21:57
    • NicoS

      Posts: 20.547

      Dan kies ik maar voor het laatste, de rest is zo’n gedoe…..;)

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 23:34
    • Larry Perkins

      Posts: 63.998

      Goede keuze.

      De blote tietenparade is inmiddels bij UNESCO genomineerd om toegelaten te worden tot het beschermd cultureel werelderfgoed!

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 23:44
  • John6

    Posts: 11.553

    Mekies excuses zoeken dat doe je maar ergens anders, die motor daar mankeert volgens mij niet zoveel aan, en die auto van 2026 zijn ze wel vroeg genoeg aan begonnen.

    Maar er zit iemand daar die de leiding heeft die het allemaal niet helemaal begrijpt, zoek daar is een betere voor.

    • + 6
    • 1 apr 2026 - 17:32
    • Larry Perkins

      Posts: 63.998

      Mekies zegt in de podcast juist dat het geen excuus is is @John...

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 17:49
    • iOosterbaan

      Posts: 2.146

      Ben het ermee eensch dat de RBR problemen meer in het chassis zitten. Maakt alleen het race nog steeds niks beter

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 17:53
    • HarryLam

      Posts: 5.365

      Ik begrijp ff niet wat een slecht 2025 chassis te maken heeft met een waardeloos 2026 chassis waar het beschikbare tijd aangaat.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 19:34
    • Snork

      Posts: 22.434

      En waarom is chassis slecht. Wat is de basis voor die conclusie?
      Volgens mij is er voorlopig maar één ding bekend wat een belangrijke factor speelt in alles wat we zien:

      overgewicht.

      Heeft effect op accelereren en stroomverbruik, wegligging, bandenslijtage, etc.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 21:04
  • Larry Perkins

    Posts: 63.998

    De podcast waar bovenstaand item is gehaald...

    Laurent Mekies: Relishing Red Bull Challenge | F1 Beyond The Grid Podcast
    (52,13 minuten)

    https://youtu.be/ADjpL-YeW-k

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 17:43
  • 919

    Posts: 4.170

    Jeetje, hoe zou Max toch terug kijken op dat incidentje in Barcelona?

    🫣

    • + 9
    • 1 apr 2026 - 17:43
    • Larry Perkins

      Posts: 63.998

      "Zit je nou dom te lachen joh?"

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 17:50
    • 919

      Posts: 4.170

      Who? Me?

      🐍

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 17:54
    • StevenQ

      Posts: 10.381

      Antonelli in Oostenrijk heeft Max meer punten gekost

      • + 6
      • 1 apr 2026 - 18:10
    • Polleke2

      Posts: 1.978

      Safety car in de laatste ronde voor Sainz,blunder van Antonelli die zich in liet halen door Norris twee rondjes voor het eind.Meerdere blunders van RedBull onder andere in Barcelona.

      • + 6
      • 1 apr 2026 - 19:13
    • VES

      Posts: 1.726

      @polleke2 Al die dingen die je noemt had Max niet zelf in de hand.
      Het momentje met Russel had hij zelf in de hand.
      Maar het heeft geen zin om er over te discussiëren want Max zelf heeft daar de hoogste rekening voor betaald.
      De bonus voor het kampioenschap is giga en dan nog al de spinoff van merchandising van een 5 voudig kampioen, ik denk dat dat onderaan de streep een behoorlijk bedrag is voor een keer je emoties niet onder controle hebben.
      Maar ja dat geld voor ons allemaal, “achteraf weet je wat je had moeten doen”

      • + 9
      • 1 apr 2026 - 19:49
    • DenniSNL1980

      Posts: 448

      @919, zeker ondankbaar van hem. Geven ze hem een goede auto, rijdt die Russell van de baan waardoor die het kampioenschap eigenhandig verliest en ze nu ook nog eens een slechte auto hebben.
      Veel erger nog is dat ik na de eerste race nog wel hoop had op leuke races, maar dat had ik helaas verkeerd ingeschat.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 21:39
    • SennaS

      Posts: 11.931

      Als als,
      Als mcl door was gegaan met doorontwikkelen, of als mlc geen papaya rules hadden maar een nr1 coureur, of geen 2 x dnf Norris of geen strategische blunders van mcl, of geen dubbele diskwalificatie etc etc.
      Mcl haf halverwege het seizoen wk kunnen zijn

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 00:20
  • hupholland

    Posts: 9.799

    wilde Horner dat niet doen, alles van 2025 stopzetten? tja, je zit nu misschien met de gebakken peren, maar we hebben toch ook wel een mooie 2e seizoenshelft gehad met veel overwinningen voor Max. Hoeveel ze het voor dit jaar zou hebben gekost is lastig in te schatten. Ik geloof niet dat ze dan sneller dan Mercedes waren geweest.

    • + 4
    • 1 apr 2026 - 17:47
    • 919

      Posts: 4.170

      Eens, het was goed besteedt geld, het was in 2025 nog het kijken waard. 👌

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 18:58
    • SennaS

      Posts: 11.931

      Het kijken was waar hoofdzakelijk door mlc. Ze stoppen met doorontwikkelen gelet op de voorsprong. De papaya rules heeft ze veel punten en crashes gekost. . Dnf motor pech Norris, dubbele diskwalificatie door het team, foute strategische keuzes mcl team etc.
      Kortom dankzij mcl en rbr die volle bak doorontwikkelde een spannend seizoen.
      En mede daardoor zit ze op de blaren en iid Horner was daar geen voorstander van gezien de achterstand en heeft zijn kop gekost.
      Mekies (en waarschijnlijk op aandringen van verstappens) is volle bak gaan doorontwikkelen

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 00:28
    • SennaS

      Posts: 11.931

      *waard

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 00:29

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar