user icon
icon

Verstappen bejubeld: "F1 kan het zich niet veroorloven als hij vertrekt"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen bejubeld: "F1 kan het zich niet veroorloven als hij vertrekt"

Riccardo Patrese luidt de alarmbel over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. De voormalig F1-piloot vreest dat de Nederlander de sport vroegtijdig vaarwel zegt – en dat zou volgens hem een zware klap zijn voor de koningsklasse.

Verstappen is al jaren één van de absolute blikvangers, zowel op als naast de baan. Zijn uitgesproken mening en compromisloze rijstijl maken hem volgens Patrese onmisbaar voor de sport. Hij luidt dan ook duidelijk dat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing niet mag vertrekken.

‘Formule 1 kan het zich niet permitteren Verstappen te verliezen’

Patrese is duidelijk: de Formule 1 moet alles op alles zetten om Verstappen binnenboord te houden. “De sport kan zich simpelweg niet veroorloven om Max te verliezen,” stelt hij tegenover Grosvenor Casinos. “Hij is iemand die de show maakt, iemand waarvoor fans inschakelen. Dat soort rijders heb je nodig.”

Volgens de Italiaan moet er ook geluisterd worden naar de kritiek van Verstappen. “Als hij aangeeft dat hij het racen niet meer leuk vindt of problemen ziet in hoe het nu loopt, dan moet de Formule 1 daar serieus naar kijken. Dat zijn signalen die je niet mag negeren.”

Toekomst Verstappen hangt af van competitieve auto

Patrese denkt dat Verstappen bewust nog een seizoen bij Red Bull is gebleven om de nieuwe regels af te wachten. “Hij heeft die keuze gemaakt om te zien welk team het beste werk levert met de nieuwe generatie wagens,” legt hij uit. “Daarna zal hij pas echt beslissen over zijn toekomst.”

Blijft een competitieve auto uit, dan sluit Patrese een vertrek niet uit. “Als Red Bull hem geen winnende wagen kan geven, dan kijkt hij gewoon verder. Hij wil nog één keer meedoen voor de titel, misschien wel voor zijn vijfde wereldkampioenschap. Maar als het plezier volledig weg is, dan bestaat de kans dat hij zelfs de Formule 1 achter zich laat.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Riccardo Patrese Red Bull Racing

Reacties (21)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.267

    F1 gaat gewoon door met of zonder Verstappen. Alleen wordt het allemaal nog saaier dan het nu al is.

    • + 14
    • 2 apr 2026 - 16:17
    • The Wolf

      Posts: 538

      tot nu toe hou ik het bij een biertje tijdens de race, maar zit eraan te denken om te gaan experimenteren met geestverruimende middelen, miss zie je dan wel hele gave dingen gebeuren....

      • + 7
      • 2 apr 2026 - 16:26
    • @

      Posts: 374

      @Snailer, eens, alleen ik denk dat de F1 dan heel veel "fans" gaat verliezen

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 16:32
    • Joeppp

      Posts: 8.489

      Precies, Nokia bestaat ook nog, ze maken alleen geen telefoons meer.

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 16:43
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.334

      De FIA gaat de veiligheidskaart (moeten) trekken, want dat kan nu, en heeft dan van niemand toestemming nodig om wijzigingen door te drukken.

      Bovendien laat de techniek het toe om de verdeling tussen ICE en elektrisch vermogen drastisch te wijzigen. Daarvoor moeten dan mogelijk wel de brandstofrestricties van de baan. De ICE kan in ieder geval veel meer power leveren dan nu is toegestaan (begreep zelfs zo'n 300 pk meer).

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 16:52
    • f(1)orum

      Posts: 9.912

      @The Wolf: als je echt heel toepasselijk in de sfeer van de F1 2026 wil blijven kun je dus ook gewoon paddo's tot je nemen.

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 17:22
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Als het dan toch over paddenstoelen hebben, dan pleit ik voor de comeback van tuinkabouter Jean Todt als opperhoofd van de FIA, hij maakt ook wel korte metten met de f*cking rules...

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 18:08
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.260

      Op dit specifieke moment wordt het niet perse saaier als Verstappen vertrekt. Hij speelt namelijk door materiaal geen enkele rol van betekenis anno 2026. Had je dit vorig jaar gezegd eens; dit jaar kan juist de F1 zonder Verstappen kijkende naar de rol en impact vooraan.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 18:19
    • snailer

      Posts: 32.267

      Hij LSD vindt een hetero nog een piemel mooi schijnt het.

      Ik stop bij tripels. Dat verruimt voldoende. Zeker bij vrouwen.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 19:17
    • snailer

      Posts: 32.267

      @Schumacher, niet mee eens. Nu heb ik niet anders gezien dan samenvattingen. De enoge die nog echt inhaalacties deed door auto aero en hybride voordeel was Verstappen.

      Voor de rest allemaal er langs op het rechte stuk terug er langs op het volgende. Tot de situatie geseatled was.

      Ik snap dat de helft alleen voorhoede gevechten interessant vind. Zo steek ik nie tin elkaar. Als je aan mij vraagt welk seizoen ik erg mooi vond van Verstappen... Dan was dat 2015. Juist. In de STR. Met een matige auto. Nooit voor de overwinning.

      Ook nu maakt hij in de race nog het verschil. Alleen is de focus op vooraan.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 19:21
    • snailer

      Posts: 32.267

      "De enoge die nog echt inhaalacties deed door auto aero en hybride voordeel was Verstappen."

      Dit moet natuurlijk zijn:
      Zonder auto-aero en hybride voordeel.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 19:22
    • snailer

      Posts: 32.267

      @ @.... (Ik heb dit altijd al een geer willen doen, @ @)

      Denk dat er gewoon een nieuwe generatie kijkers komt. Die kijken zonder diepgang, wat geen veroordeling is van me, het is gewoon sign of the time. Kijk hier maal alle geschreven dingen. Copy - inkorten - paste.

      Dat is de huidige gemiddelde diepgang.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 19:25
    • Sander

      Posts: 1.696

      "Op dit specifieke moment wordt het niet perse saaier als Verstappen vertrekt."
      Michael, dat is natuurlijk wel heel kort harvesten door de bocht. Je wuift even 10 jaar Max in de F1 zomaar weg.

      • + 5
      • 3 apr 2026 - 06:53
    • gridiron

      Posts: 3.319

      Dat hangt ervan af wie of wat er in de plaats komt.
      Het kan zeker slechter maar het kan ook beter.

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 12:30
  • Joeppp

    Posts: 8.489

    Gratis bier voor Patresse! En zijn vrouw want die kan haar man man op een hele vriendelijke manier voor Stronzo uitmaken.

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 16:33
    • Joeppp

      Posts: 8.489

      Voor wie geen idee heeft waar ik het over hebyoutube(.)com/watch?v=bpo8RDyOEWY

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 16:38
    • f(1)orum

      Posts: 9.912

      Grappig, die kwam er toen echt lijfelijk achter dat ze met een Patracer getrouwd was ;-)

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 16:59
  • Larry Perkins

    Posts: 64.039

    Mag die Riccardo Patrese wel, altijd al gemogen!

    Patrese was in zijn tijd een absolute wereldtopper, ongelooflijk dat hij niet meervoudig WDC is geworden, maar geld en goed materiaal stonden dat in de weg.
    Zijn racecraft was van een andere planeet, aanvallend hard maar fair, verdedigend scherp en slim, een allrounder met een geweldige feedback.

    Buiten de baan werd Riccardo ook bejubeld vanwege zijn authenticiteit en charisma en nam hij altijd ruim de tijd voor zijn fans, maar ook voor zijn vijf kinderen en zijn lieve, aimabele knappe en intelligente Italiaanse vrouw, Francesca Accordi.

    In zijn vrije tijd zet Patrese zich ook op een waanzinnige manier in voor goede doelen en wordt op veel gebieden ingeschakeld als 'de denker des vaderlands'...

    Kortom, als Patrese zegt dat de Formule 1 niet zonder Max Verstappen kan, dan móét hij wel gelijk hebben!

    • + 5
    • 2 apr 2026 - 17:00
    • Bertrand Gachot

      Posts: 430

      @Larry wel ff doortellen, dit valt me tegen!! Ik zet m op 79, klopt dit?

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 20:07
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      74

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 21:41
    • Bertrand Gachot

      Posts: 430

      Thanks, voord de update! ook altijd fan van Patrese geweest, nog een echte kerel, zoals eerder gezegd in een ander topic, die had wel raad geweten met lastige reportertjes met zuigende vragen, de 'ouderwetse manier" is vaak de " beste manier"

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 23:21

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar