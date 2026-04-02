Riccardo Patrese luidt de alarmbel over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. De voormalig F1-piloot vreest dat de Nederlander de sport vroegtijdig vaarwel zegt – en dat zou volgens hem een zware klap zijn voor de koningsklasse.

Verstappen is al jaren één van de absolute blikvangers, zowel op als naast de baan. Zijn uitgesproken mening en compromisloze rijstijl maken hem volgens Patrese onmisbaar voor de sport. Hij luidt dan ook duidelijk dat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing niet mag vertrekken.

‘Formule 1 kan het zich niet permitteren Verstappen te verliezen’

Patrese is duidelijk: de Formule 1 moet alles op alles zetten om Verstappen binnenboord te houden. “De sport kan zich simpelweg niet veroorloven om Max te verliezen,” stelt hij tegenover Grosvenor Casinos. “Hij is iemand die de show maakt, iemand waarvoor fans inschakelen. Dat soort rijders heb je nodig.”

Volgens de Italiaan moet er ook geluisterd worden naar de kritiek van Verstappen. “Als hij aangeeft dat hij het racen niet meer leuk vindt of problemen ziet in hoe het nu loopt, dan moet de Formule 1 daar serieus naar kijken. Dat zijn signalen die je niet mag negeren.”

Toekomst Verstappen hangt af van competitieve auto

Patrese denkt dat Verstappen bewust nog een seizoen bij Red Bull is gebleven om de nieuwe regels af te wachten. “Hij heeft die keuze gemaakt om te zien welk team het beste werk levert met de nieuwe generatie wagens,” legt hij uit. “Daarna zal hij pas echt beslissen over zijn toekomst.”

Blijft een competitieve auto uit, dan sluit Patrese een vertrek niet uit. “Als Red Bull hem geen winnende wagen kan geven, dan kijkt hij gewoon verder. Hij wil nog één keer meedoen voor de titel, misschien wel voor zijn vijfde wereldkampioenschap. Maar als het plezier volledig weg is, dan bestaat de kans dat hij zelfs de Formule 1 achter zich laat.”