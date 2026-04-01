Max Verstappen heeft zich opnieuw in het oog van de storm gewerkt na een opvallend moment op de mediadag tijdens het Grand Prix-weekend in Japan. De Nederlander weigerde zijn persmoment in het bijzijn van een bataljon journalisten te starten zolang Giles Richards aanwezig was, wat voor flink wat ophef zorgde in de Britse mediawereld.

De actie van Verstappen op het circuit van Suzuka leidde tot stevige kritiek, vooral vanuit Engeland. Toch krijgt de Red Bull-coureur nu opvallende steun uit diezelfde hoek, waar een collega-journalist hard uithaalt naar zijn vakgenoten, notabene vanuit het Verenigd Koninkrijk.

‘Stop met klagen, jullie waren er niet eens bij’

Jonathan McEvoy, Formule 1-watcher van Daily Mail, neemt het nadrukkelijk op voor Verstappen en spaart zijn collega’s niet. “Er wordt nu massaal geklaagd door journalisten die er niet eens bij waren,” klinkt het scherp. “Vanop duizenden kilometers afstand wordt er geoordeeld over een situatie die ze niet volledig begrijpen.”

Volgens McEvoy draait de hele rel om Richards, die binnen het paddock een opvallende reputatie zou hebben. “De man in kwestie staat bekend als ‘de Slang’. Dat is een bijnaam die hij zelf met plezier gebruikt,” stelt hij. “Dat zegt eigenlijk al genoeg over hoe hij bekendstaat onder collega’s.”

Britse media krijgen spiegel voorgehouden

McEvoy vindt bovendien dat de Britse journalistiek met twee maten meet. “Nu wordt er moord en brand geschreeuwd, maar in het verleden profiteerden dezelfde media van conflicten met grote namen,” verwijst hij naar Alex Ferguson. “Hij weigerde jarenlang interviews en joeg journalisten weg, maar zijn quotes werden wél gretig gebruikt.”

Ook persoonlijk heeft McEvoy weinig sympathie voor de ophef. “Ik ben zelf meerdere keren weggestuurd door teams als Mercedes, zonder dat collega’s voor me opkwamen,” stelt hij. “Misschien moeten dit soort onderlinge conflicten gewoon onderling worden uitgepraat, in plaats van stoer doen op sociale media.”