user icon
icon

Verstappen krijgt bijval na wegsturen van journalist: "Hij is een slang"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen krijgt bijval na wegsturen van journalist: "Hij is een slang"

Max Verstappen heeft zich opnieuw in het oog van de storm gewerkt na een opvallend moment op de mediadag tijdens het Grand Prix-weekend in Japan. De Nederlander weigerde zijn persmoment in het bijzijn van een bataljon journalisten te starten zolang Giles Richards aanwezig was, wat voor flink wat ophef zorgde in de Britse mediawereld.

De actie van Verstappen op het circuit van Suzuka leidde tot stevige kritiek, vooral vanuit Engeland. Toch krijgt de Red Bull-coureur nu opvallende steun uit diezelfde hoek, waar een collega-journalist hard uithaalt naar zijn vakgenoten, notabene vanuit het Verenigd Koninkrijk.

‘Stop met klagen, jullie waren er niet eens bij’

Jonathan McEvoy, Formule 1-watcher van Daily Mail, neemt het nadrukkelijk op voor Verstappen en spaart zijn collega’s niet. “Er wordt nu massaal geklaagd door journalisten die er niet eens bij waren,” klinkt het scherp. “Vanop duizenden kilometers afstand wordt er geoordeeld over een situatie die ze niet volledig begrijpen.”

Volgens McEvoy draait de hele rel om Richards, die binnen het paddock een opvallende reputatie zou hebben. “De man in kwestie staat bekend als ‘de Slang’. Dat is een bijnaam die hij zelf met plezier gebruikt,” stelt hij. “Dat zegt eigenlijk al genoeg over hoe hij bekendstaat onder collega’s.”

Britse media krijgen spiegel voorgehouden

McEvoy vindt bovendien dat de Britse journalistiek met twee maten meet. “Nu wordt er moord en brand geschreeuwd, maar in het verleden profiteerden dezelfde media van conflicten met grote namen,” verwijst hij naar Alex Ferguson. “Hij weigerde jarenlang interviews en joeg journalisten weg, maar zijn quotes werden wél gretig gebruikt.”

Ook persoonlijk heeft McEvoy weinig sympathie voor de ophef. “Ik ben zelf meerdere keren weggestuurd door teams als Mercedes, zonder dat collega’s voor me opkwamen,” stelt hij. “Misschien moeten dit soort onderlinge conflicten gewoon onderling worden uitgepraat, in plaats van stoer doen op sociale media.”

Larry Perkins

Posts: 64.002

Krijg nou tieten!

[i] Ik was met hetzelfde bezig @Thw Wolf, zie hieronder, misschien heb je er wat aan. Ik stop ermee want het is inderdaad veel werk… [/i]

Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim, de woordvoerster van RTL Duitsland: “Ik ben een medestander van Max op het gebied va... [Lees verder]

  • 10
  • 1 apr 2026 - 16:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (18)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.993

    De Daily Mail en The Guardian kunnen wel eens concurrenten van elkaar zijn...

    • + 3
    • 1 apr 2026 - 16:15
  • The Wolf

    Posts: 512

    Genoteerd! Ben een excel sheet aan het bijhouden van alle voor- en tegenstanders.. FF in de gaten houden, zodra we ze allemaal gehad hebben dan maak ik de balans op, daarnaast ook een excel sheet met al Max z'n medestanders op gebied van de F1 regels, heb het er druk mee, Max bezorgd me t..fus veel werk

    • + 6
    • 1 apr 2026 - 16:21
    • Larry Perkins

      Posts: 63.993

      Krijg nou tieten!

      Ik was met hetzelfde bezig @Thw Wolf, zie hieronder, misschien heb je er wat aan. Ik stop ermee want het is inderdaad veel werk…

      Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim, de woordvoerster van RTL Duitsland: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Denzel Dumfries, Jeremia Frimpong, Lutsharel Geertruida en Teun Koopmeiners: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Ali B.: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Agent die op automobilist schoot in Leeuwarden: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Man die Douwe B o p bedreigde: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Giles Richards van The Guardian: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Formule E-oprichter Alberto Longo: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Juan Pablo Montoya: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Mathieu van der Poel: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Robin van Persie: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Suzanne Schulting: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Bryan Linssen: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Wout Weghorst: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      R. Schumacher: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Palmer: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Coulthard: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Brundle: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Kravitz: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Rosberg: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Chandhok: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Croft: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Häkkinen: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Berger: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Alesi: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Van Haren: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Doornbos: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Kalf: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      T. Coronel: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      T. Coronel: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Van der Garde: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Tung: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      De tandarts met microfoon: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Mol: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      NAVO-chef Mark Rutte: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Jens-Frederik Nielsen, premier van Groenland: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Franse president Macron: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Ursula von der Leyen van de Europese Commissie: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      De Air Force One, het vliegtuig van de Amerikaanse president: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      ex-PVV'ers: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Quinten Timber: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Gian van Veen: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Steiner: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Ecclestone: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Cruella de Vil: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Donald J. Trump: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Elon Musk: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Vladimir Poetin: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Benjamin Netanyahu: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Xi Jinping: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Kim Jong-un: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Mohammed Ben Sulayem, de dictator van de Formule 1: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Gianni Infantino: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      ex-minister Faber: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Gordon: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      De blote tietenparade: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Hannaaaaahhh: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Herman Finkers: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Michael van Gerwen: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Hans van Breukelen: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Fred Grim: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      De Oranje-handbalsters: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Mohamed Salah: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Het Nederlands Curlingteam: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      'Second Choice George': “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Toffe Toto: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      De voormalige raketmotorkampioen van de armoe: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Fraulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Tante Agaath uit Warmetuut: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      DJ ome Joop: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen) - de 'Gluiperige George van het kantklossen’: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      De Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Erik ten Hag: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Groenland: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Tom Dumoulin: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Geert-Jan en Carry Knoops: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      50PLUS: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Elodie Verweij: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Abbas Araghchi: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Femke Kok, Jutta Leerdam en Suzanne Schulting: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Jenning de Boo en Kjeld Nuis: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Botic van de Zandschulp: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”
      Anderen: “Ik ben een medestander van Max op het gebied van de F1-regels.”

      Gijs van Lennep was niet bereikbaar…

      • + 10
      • 1 apr 2026 - 16:50
    • Need5Speed

      Posts: 3.636

      @Larry Perkins: Ziet er verdacht uit. Weet je zeker dat hier niemand voorkeursstemmen heeft geronseld?

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 17:16
    • Larry Perkins

      Posts: 63.993

      Dat moet @The Wolf ook maar ff uitzoeken @Need5Speed...

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 17:18
    • iOosterbaan

      Posts: 2.146

      @Larry Perkins, ik zou graag willen laten optekenen dat:

      @iOosterbaan, is het ermee eens dat onderlinge conflicten, onderling opgelost moeten worden en ik ben het met Max eensch dat de huidige PU zuigen, Toto uit z'n nek lult en de Thuisbezorgert er te lang over doet!

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 17:50
    • Aajd Flupke

      Posts: 132

      @Larry Perkins,waar haal je in godsnaam de tijd en inspiratie vandaan?

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 20:20
    • Larry Perkins

      Posts: 63.993

      @Aajd Flupke niet verder vertellen maar "inspiratie" was het eerste woord dat ik zei en bovenstaande reactie nam max vijf minuten in beslag... Ssstt! 🤫

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 22:59
  • f(1)orum

    Posts: 9.883

    Mooi man, Britse F1 reporters met elkaar in 'gevecht'; The 'writing' is on the wall.

    • + 4
    • 1 apr 2026 - 16:47
  • hupholland

    Posts: 9.799

    da's toevallig, sinds Abu Dhabi en zonder te weten van de bijnaam noemde ik hem ook al de Snake. Leuk om nu ook zn echte naam te lezen, al ben ik die over 10 minuten weer vergeten.

    • + 3
    • 1 apr 2026 - 16:57
  • Pietje Bell

    Posts: 34.077

    Max vandaag in zijn Aston Martin Valkyrie . Wat een leven!

    i.ibb.co/dwq4nZ4M/(...)26-04-01-171101.png

    i.ibb.co/tMFgJZfc/(...)26-04-01-171121.png

    • + 4
    • 1 apr 2026 - 17:17
    • Kampsie

      Posts: 1.628

      En ik mij maar behelpen in mijn Shamal..

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 18:08
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.254

      Indien “wat een leven!” iets positiefs betekent; zonder die Valkyrie en zonder Monaco is dat net zo fantastisch ;). Misschien zelfs beter.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 18:33
    • Pietje Bell

      Posts: 34.077

      Hier hebben ze Max gefilmd tijdens het rijden.

      "I'm driving like a grandma". Zo jammer van zo'n mooie wagen in die smalle straten van Monaco. Wellicht is hij buiten Monaco geweest.

      www.instagram.com/p/DWmLqjrjJiF/

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 21:19
  • monzaron

    Posts: 881

    Ik heb zelf een gruwelijke hekel aan Andrew Benson, met zijn verslagen bij bbc sports f1🤮

    • + 3
    • 1 apr 2026 - 17:59
  • Pietje Bell

    Posts: 34.077

    "Max Verstappen gaat deze maand het theater in voor een theatershow.
    De viervoudig wereldkampioen Formule 1 deelt op 16 april het toneel met een aantal
    bekende namen voor Een avond met Max Verstappen, dat vanaf 17 april te zien is op
    Viaplay.

    Er was een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor abonnees van de streamingdienst,
    die volgens een woordvoerder snel waren uitverkocht.
    De theatershow Een avond met Max Verstappen belooft een "inspirerend kijkje" te bieden in het leven van Max. De show is vanaf 17 april een week lang te zien op Viaplay. Met welke bekende namen de wereldkampioen het toneel deelt, wordt later bekendgemaakt."

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 18:08
    • Pietje Bell

      Posts: 34.077

      Voor wie het Theater Amsterdam niet kent hier een kleine impressie.
      Kan door iedereen een avond afgehuurd worden voor een besloten event.

      vimeo.com/1045704122?fl=pl&;fe=cm

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 19:36
    • Pietje Bell

      Posts: 34.077

      Van een andere site:

      Een primeur voor Max Verstappen: de Nederlander staat op
      16 april voor het eerst in een theater! Viaplay organiseert in
      een uitverkocht Theater Amsterdam de show
      'Een avond met Max Verstappen', waarin mooie verhalen de
      revue passeren.

      Voor de fans die geen kaartje hebben weten te bemachtigen:
      niet getreurd!
      De show met Verstappen is vanaf vrijdag 17 april 20:00 uur
      een week lang te zien op Viaplay. Ook op beeld belooft het een
      spetterende show vol met prachtige verhalen te worden.

      Verstappen reist na zijn avond in het theater door naar de
      Nordschleife om op 18 en 19 april deel te nemen aan de
      kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring.
      De coureur deelt zijn Mercedes GT3 met Lucas Auer.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 22:32

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar