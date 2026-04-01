'Ferrari waarschuwt FIA over nieuwe motortruc Mercedes en Red Bull'

'Ferrari waarschuwt FIA over nieuwe motortruc Mercedes en Red Bull'

Het lijkt erop dat het team van Ferrari bij de FIA aan de bel heeft getrokken over een nieuwe motortruc van Mercedes en Red Bull. Ze lijken tijdens de kwalificatie een trucje te gebruiken met de MGU-K, en dat zorgt voor frustratie bij Ferrari.

De nieuwe motorregels zijn het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De regels zorgen voor veel kritiek, vooral van Max Verstappen. Hij hekelt de grote impact van de batterij, maar weet ook dat ze een weg moeten vinden om met de regels om te gaan. Het lijkt erop dat er sterk wordt geëxperimenteerd door de teams, en in de kwalificatie lijkt het erop dat Red Bull en Mercedes nu een trucje toepassen.

Wat doen Mercedes en Red Bull?

Volgens The Race hebben Mercedes en Red Bull iets bedacht om aan het einde van een kwalificatierondje sneller te gaan. Ze maken gebruik van een ingebouwd noodsysteem van de MGU-K, wat ervoor zorgt dat ze ineens veel sneller kunnen gaan, maar dat het motoronderdeel daarna zestig seconden wordt 'bevroren'. Dit systeem kan ervoor zorgen dat een auto geen power meer heeft, zoals bij Williams-coureur Alexander Albon het geval was in de vrije training op vrijdag in Japan.

Het zorgde er ook voor dat bijvoorbeeld Max Verstappen (Red Bull) en Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) tijdens de tweede vrije training in Japan met een zeer lage snelheid door de eerste sector reden.

Is het tegen de regels?

Het systeem kan de teams meer snelheid opleveren, maar zet de MGU-K daarna dus 'op slot'. Volgens The Race is het trucje niet illegaal, maar maken ze simpelweg gebruik van een maas in de wet. Er staat immers nergens in de regels dat het gebruiken van dit systeem op dit moment, niet mag. Om ervoor te zorgen dat ze het niet kunnen gebruiken tijdens de race, wordt het dus voor zestig seconden bevroren, maar na een kwalificatierun maakt dit dus niets uit.

Hoe reageerde Ferrari?

Volgens The Race zouden ze bij Ferrari geïrriteerd raken door deze truc van de concurrentie. Ze zouden het hebben aangekaart bij de FIA, en de autosportfederatie zou al met Mercedes hebben gesproken na het momentje in de training. Alhoewel het toepassen van dit systeem in de kwalificatieruns niet de bedoeling is, zou de FIA het wel hebben geaccepteerd. Mercedes zou na de training geen gebruik meer hebben gemaakt van de truc, maar de politieke spelletjes zijn dus weer in volle gang.

Snork

Posts: 22.438

Volgens jou is het altijd RBR die vooroploopt met "janken" over truukjes bij Mercedes. Hoor ik je nu even niet over, nu het wederom Ferrari is die als eerste de klacht maakt over een motortruukje.
Verder is Ferrari alles behalve een achterhoede team, of vind je van wel?

  • El Maximo

    Posts: 301

    Nog meer onbegrijpelijk gehannes met elektrieke onderdelen voor de kijkert

    • schwantz34

      Posts: 41.865

      Ja al die nieuwe Mariokartbatterij blabla is een steeds groter wordende hit aan het worden onder zowel rijders als fans!

    • 919

      Posts: 4.170

      Ja, snap ik, we zijn slechts 3 races ver en we moeten het allemaal nog onder de knie krijgen. Je hebt green shell, red shell, spiny shell, banana peel, mushroom, golden mushroom, mega mushroom, feather, fire flower, ice flower, boomerang flower, star, super horn, lightning, hammer, blooper, bob-omb, bullit bill, boo. Coin shell, kamek en dash food zijn de laatste toevoegingen.

      Gewoon even wennen, na een paar races valt het kwartje wel verwacht ik.

    • Regenrace

      Posts: 2.539

      Ik begrijp dat ze berichten hier niet filteren op logica.
      Of kan iemand uitleggen hoe men in vrije training stilvallen door een 'trucje' dat in de kwalificatie zou worden gebruikt? Iets met Back to the future of zo? Misschien zit de flux capacitor verstopt?

  • SennaS

    Posts: 11.936

    Wordt tijd dat de fia ingrijpt vwb dat clipping door bv het 50% vermogen langzamer vrijgeven (obv het circuit) of tornen aan die 50-50 verhouding, anders blijven we geklaag houden van de achterhoede teams.

    • Snork

      Posts: 22.434

      Volgens jou is het altijd RBR die vooroploopt met "janken" over truukjes bij Mercedes. Hoor ik je nu even niet over, nu het wederom Ferrari is die als eerste de klacht maakt over een motortruukje.
      Verder is Ferrari alles behalve een achterhoede team, of vind je van wel?

    • Edgar

      Posts: 1.738

      Ik vraag mij af of het wel een "klacht"was of niet gewoon een strategische vraag over wat er wel en niet mag

    • WickieDeViking

      Posts: 914

      ClownS is er ook weer 🤡

    • jd2000

      Posts: 7.644

      He Snork, spot on!

    • Snork

      Posts: 22.434

      Dat SennaS niet reageert, bevestigt voor mij met welke intenties hij hier wat loopt rond te stoken.
      Geweldig als dat je doel is, ik hoop dat hij er trots op is. De kanjer.

    • WickieDeViking

      Posts: 914

      Die reageert nooit meer als hij met de neus op de feiten wordt gedrukt. Om vervolgens in een ander draadje gewoon weer hetzelfde te gaan herhalen.

      Het is gewoon een clown. Zelfs trol onwaardig.

    • SennaS

      Posts: 11.936

      Snork,
      Ik heb vaker andere klagende team genoemd en het is meestal wel rbr die de klok slaat door de jaren heen.
      Daar kan ik niks aan doen en je kunt het allemaal natrekken, maar jij als rbr kenner weet dat vast wel.
      Dat jij een selectief leest of geheugen hebt of wellicht rbr aandelen, dat is niet mij probleem.

    • SennaS

      Posts: 11.936

      Wickie,
      Heb jij nog wat inhoudelijks te melden of hou je het weer bij beledigen en ruzie maken? Oh nee, weer niet.
      Volgende keer beter, je ligt waarschijnlijk al onder je rbr dekbed

    • WickieDeViking

      Posts: 914

      Dat jij een clown bent is zeer inhoudelijk.:)

  • OrangeArrows

    Posts: 3.372

    Dat wordt gebruikt in een outlap zodat je geen geen energie verspeelt tijdens je ‘snelle’ ronde?

    • da_bartman

      Posts: 6.530

      nee, het wordt gebruikt aan het einde van je kwalificatieronde. Om je batterij in een keer helemaal leeg te trekken ipv stapsgewijs.

  • Skimi

    Posts: 1.112

    Dit zijn geen trucjes maar fouten in de regelgeving waar vervolgens een duurbetaalde werknemer uren op zit te kluiven om tussen de regels te lezen. Kortom, eigen schuld FIA.
    Net zoals de compressie verhoudingen van de motor, waarom staat er in de bepaling onder welke temperatuur deze gemeten wordt? Zo krijg je alleen maar uitzonderingen, gewoon 1 op 16..altijd klaar

  • jd2000

    Posts: 7.644

    Nou briljante truc van RB als je q3 geeneens haalt.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

