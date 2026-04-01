Het lijkt erop dat het team van Ferrari bij de FIA aan de bel heeft getrokken over een nieuwe motortruc van Mercedes en Red Bull. Ze lijken tijdens de kwalificatie een trucje te gebruiken met de MGU-K, en dat zorgt voor frustratie bij Ferrari.

De nieuwe motorregels zijn het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De regels zorgen voor veel kritiek, vooral van Max Verstappen. Hij hekelt de grote impact van de batterij, maar weet ook dat ze een weg moeten vinden om met de regels om te gaan. Het lijkt erop dat er sterk wordt geëxperimenteerd door de teams, en in de kwalificatie lijkt het erop dat Red Bull en Mercedes nu een trucje toepassen.

Wat doen Mercedes en Red Bull?

Volgens The Race hebben Mercedes en Red Bull iets bedacht om aan het einde van een kwalificatierondje sneller te gaan. Ze maken gebruik van een ingebouwd noodsysteem van de MGU-K, wat ervoor zorgt dat ze ineens veel sneller kunnen gaan, maar dat het motoronderdeel daarna zestig seconden wordt 'bevroren'. Dit systeem kan ervoor zorgen dat een auto geen power meer heeft, zoals bij Williams-coureur Alexander Albon het geval was in de vrije training op vrijdag in Japan.

Het zorgde er ook voor dat bijvoorbeeld Max Verstappen (Red Bull) en Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) tijdens de tweede vrije training in Japan met een zeer lage snelheid door de eerste sector reden.

Is het tegen de regels?

Het systeem kan de teams meer snelheid opleveren, maar zet de MGU-K daarna dus 'op slot'. Volgens The Race is het trucje niet illegaal, maar maken ze simpelweg gebruik van een maas in de wet. Er staat immers nergens in de regels dat het gebruiken van dit systeem op dit moment, niet mag. Om ervoor te zorgen dat ze het niet kunnen gebruiken tijdens de race, wordt het dus voor zestig seconden bevroren, maar na een kwalificatierun maakt dit dus niets uit.

Hoe reageerde Ferrari?

Volgens The Race zouden ze bij Ferrari geïrriteerd raken door deze truc van de concurrentie. Ze zouden het hebben aangekaart bij de FIA, en de autosportfederatie zou al met Mercedes hebben gesproken na het momentje in de training. Alhoewel het toepassen van dit systeem in de kwalificatieruns niet de bedoeling is, zou de FIA het wel hebben geaccepteerd. Mercedes zou na de training geen gebruik meer hebben gemaakt van de truc, maar de politieke spelletjes zijn dus weer in volle gang.