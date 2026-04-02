Analyse: Verstappen kwetsbaarder geworden met nieuwe auto's

Analyse: Verstappen kwetsbaarder geworden met nieuwe auto's

De Formule 1 is in 2026 een andere sport geworden. Met een ingrijpend nieuw reglement heeft de FIA niet alleen de auto’s aangepast, maar ook de manier van racen volledig op zijn kop gezet. Minder pure snelheid, meer systemen. Minder gevoel, meer rekenwerk. En precies daar lijkt het verschil te ontstaan — ook voor iemand als Max Verstappen.

Waar de Nederlander jarenlang onaantastbaar was dankzij zijn controle, agressie en pure klasse, lijkt het speelveld nu langzaam te verschuiven.

Minder instinct, meer systeem: zo ziet de nieuwe F1-auto eruit

De 2026-auto draait in de kern om efficiëntie. De nieuwe powerunits leunen veel zwaarder op elektrische energie, waardoor coureurs tijdens de race constant moeten nadenken over wanneer ze vermogen inzetten. Het zogeheten ‘override’-systeem geeft tijdelijk extra snelheid, maar alleen als het perfect getimed wordt.

Ook aerodynamisch is er het nodige veranderd. De auto’s zijn minder gevoelig voor vuile lucht, wat inhalen in theorie makkelijker maakt. Tegelijkertijd zijn ze grilliger op de limiet. De balans is minder voorspelbaar en vraagt meer aanpassing van de coureur.

Tel daar een gewijzigde gewichtsverdeling bij op — door de grotere rol van de batterij — en het plaatje is compleet: dit is geen auto meer die je puur op gevoel rijdt. Dit is een auto die je moet ‘managen’.

De coureur als strateeg

Daarmee verandert ook de rol van de coureur. Waar voorheen de focus lag op aanvallen en het maximaal benutten van grip, draait het nu steeds vaker om timing en energiebeheer.

Wie te vroeg pusht, komt later tekort. Wie te voorzichtig is, verliest terrein. Inhalen gebeurt minder op pure snelheid en meer op slimme momenten. Het is Formule 1 als een schaakspel — en niet iedereen voelt zich daar even comfortabel bij.

Waarom Verstappen hier geraakt wordt

En dat brengt ons bij Verstappen. De kracht van de Red Bull-coureur zat jarenlang in zijn instinct. Hij voelt een auto als geen ander aan, kan op de limiet rijden zonder eroverheen te gaan en maakt onder druk zelden fouten. In een ‘pure’ Formule 1 was dat dodelijk effectief. Maar de nieuwe regels halen een deel van dat voordeel weg.

Wanneer races minder draaien om gevoel en meer om systemen, wordt het verschil tussen coureurs kleiner. Dan gaat het niet alleen meer om wie de beste is achter het stuur, maar ook om wie het totaalplaatje het best beheerst.

Bovendien is de nieuwe auto minder vergevingsgezind. Waar Verstappen voorheen een lastige wagen nog naar zijn hand kon zetten, lijkt dat nu een stuk moeilijker. Als de balans niet klopt, is er minder ruimte om dat met rijstijl te maskeren.

Nieuwe verhoudingen in de maak

Dat betekent niet dat Verstappen ineens afgeschreven is. Verre van. Maar de dominantie die zo vanzelfsprekend leek, staat wel onder druk.

In een Formule 1 waarin techniek, energiebeheer en strategie steeds belangrijker worden, verschuift de macht langzaam van de coureur naar het systeem. En juist in die verschuiving ontstaat ruimte voor anderen.

De grote vraag is dan ook niet óf Verstappen zich aanpast — maar hoe snel. Want in deze nieuwe realiteit is zelfs de beste coureur van het veld niet langer onaantastbaar.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (18)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.534

    tjemig een heel verhaal. Dat kan korter:
    Om nu snel over het circuit te gaan ben je gedwongen om de bochten op te offeren om je batterij te laden.
    Het waren juist die bochten waar de betere coureurs zich konden onderscheiden.

    • + 17
    • 2 apr 2026 - 12:37
    • f(1)orum

      Posts: 9.903

      Het kan natuurlijk nog sneller: Om nu snel over het circuit te gaan heb je kokvaardigheidsbewijs nodig.



      * Bron: F. Alonso

      • + 6
      • 2 apr 2026 - 12:44
    • Patrace

      Posts: 6.623

      Exact. Verstappen is niet kwetsbaarder geworden, ze hebben het principe van racen om zeep geholpen door iets te verzinnen waardoor op de limiet rijden niet meer loont.
      Er is nu niets meer waarmee je je als coureur kunt onderscheiden, omdat de auto bepaalt hoe snel je bent. Dus nu wint vrijwel zeker de snelste auto, terwijl je voorheen in een iets mindere auto met je talent nog kon winnen.

      • + 13
      • 2 apr 2026 - 13:31
    • Larry Perkins

      Posts: 64.033

      mand!

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 13:49
  • 919

    Posts: 4.184

    De Formule 1, de zogenaamde 'pinnacle of motorsports', de klasse met het allerhoogste bereik ter wereld, de meeste kijkers en met de meest elite coureurs, de besten ter wereld.
    Totaal onbereikbaar voor vrijwel alle coureurs en om er te komen heb je moeten bewijzen iedereen er uit te kunnen rijden puur op basis van skills.
    En dan heb je het bereikt? Dan mag je alles afleren wat je ooit aangeleerd hebt gekregen.
    Vervolgens wordt dát voorgeschoteld aan de wereld, als the Pinnacle of motor racing...

    Het is te bizar voor woorden.

    • + 10
    • 2 apr 2026 - 12:39
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.083

    Kwestie van aanpassen zoals dat door alle grote coureurs altijd gedaan werd.
    De vraag blijft of hij dat überhaupt wil.

    • + 6
    • 2 apr 2026 - 12:42
    • Pietje Bell

      Posts: 34.095

      Aanpassen aan WAT?? Het goed vinden dat je de bochten niet meer aan kunt vallen, daar geen mooie inhaal manoeuvres meer kunt laten zien, het fijn vinden dat je op het rechte stuk ineens een klap snelheid verliest en lbnl dat de PU zelf bepaalt wanneer ie het nodig vindt om de boel op te laden?!
      moet hij zich daar aan aanpassen?

      • + 7
      • 2 apr 2026 - 12:48
    • 919

      Posts: 4.184

      Aanpassen aan 'het nieuwe rijden', ik geloof gerust dat hij dat kan en er succesvol in zal zijn als hij er de auto voor heeft. Hij heeft voldoende denk capaciteit over tijdens het racen dus ook dit varkentje kan hij wassen.
      Waarvoor is wel de vraag. Als kijker zou ik het waardeloos blijven vinden, en ik weet wel zeker dat ook Verstappen dat ook vindt.

      • + 11
      • 2 apr 2026 - 12:51
    • NicoS

      Posts: 20.558

      Verstappen heeft laten zien dat hij zich prima kan aanpassen, hij komt altijd naar voren als hij achteraan moest starten, of terugviel tijdens de start.
      Daar ligt het probleem ook niet.
      Gaat erom dat de coureurs veel meer afhankelijk zijn van de elektronica in de auto.
      Leclerc omschreef het goed, als je de bochten optimaal neemt, wordt je gestraft op het rechte stuk….
      Je kunt niet meer het ultieme rondje rijden waar je het maximale uit de auto en jezelf haalt.
      Hierdoor worden coureurs die wat extra’s hebben beperkt.

      • + 11
      • 2 apr 2026 - 13:15
    • Astfgl

      Posts: 995

      Het is tekenend om de onboards van Verstappen en Lindblad in Q2 naast elkaar te bekijken, het rondje waarmee Lindblad eerstgenoemde de top 10 uitduwde. Wat je ziet is dat Max op de limiet van grip van de auto aan het rijden is, bochten aanvalt zoals vanouds, maar uiteindelijk geen power heeft op de rechte stukken. Lindblad daarentegen rijdt een stuk voorzichtiger, gaat conversatief de bochten door, zoals je van een rookie verwacht. Dat levert hem meer batterijlading op voor de rechte stukken, waardoor hij aan het einde van de ronde sneller is.

      Natuurlijk kan Verstappen zich hieraan aanpassen, maar de vraag die je jezelf moet stellen is: is dit wat ik wil zien als F1 fan? De topcoureurs worden gestraft voor het tonen van hun kunsten, terwijl de lui die behoudend rijden hiervoor beloond worden. Dat is toch geen F1?

      • + 12
      • 2 apr 2026 - 13:46
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.083

      Pietje

      Precies dat.
      Nieuwe realiteit is precies zoals je dat aangaf. Niemand twijfelt aan zijn talent. De vraag is zoals Astfgl het zegt - wil ik dit zien als F1 fan. Ik niet iig. En dan ben ik geen F1-rijder zoals Verstappen. Daarom alle begrip als hij gewoon weigert dit te doen en weggaat. Ben geen fan van hem maar zal het zeker jammer vinden als een 4voudig kampioen in zijn prime en een van de besten op dit moment ineens ermee stopt. Dat moet voor FIA ook een nogo-area zijn. Maar ja, ze hebben zijn advies destijds genegeerd en nu is het te laat voor (regel-)wijzigingen.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 15:05
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.260

      Los van de regels. Verstappen lijkt wel degelijk meer moeite te hebben met dit concept. Je kunt wel ‘halsstarrig’ blijven rijden zoals je deed, maar dat werkt niet. Zie o.a. Hamilton in het GE concept. Max zal toch echt zelf de knoop door moeten hakken of hij zich wilt aanpassen hieraan. Zo nee, veel plezier in de GT3 bij wijze van spreken.

      • + 4
      • 2 apr 2026 - 15:10
    • WickieDeViking

      Posts: 918

      "Verstappen lijkt wel degelijk meer moeite te hebben met dit concept."

      Waar haal je dit vandaan?

      Juist tijdens de testdagen zag je dat Verstappen aan het experimenteren was met zijn rijstijl, bijvoorbeeld met hoe hij downshiftte en de motorrem gebruikte om energie terug te winnen. Zelfs als één van de eerste coureurs.

      Dat is dus niet “halsstarrig blijven rijden zoals altijd”, maar juist vanaf het begin aanpassen en zoeken naar wat werkt binnen een compleet nieuw concept.

      Dat het soms wat onwennig oogt of dat hij er zelf kritisch over is, betekent niet meteen dat hij er meer moeite mee heeft dan anderen.

      Voor mij lijkt het eerder dat hij, zoals wel vaker, vrij vroeg de grenzen aan het opzoeken is en daardoor ook sneller tegen de problemen aanloopt.

      Dat is dus iets anders dan het niet onder de knie krijgen.

      • + 6
      • 2 apr 2026 - 15:28
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.260

      Dat zou zeker kunnen Wicky! Daarom zeg ik expliciet ‘het lijkt’, ik presenteer het niet als een feit; althans, dat was niet de bedoeling.

      Ik heb niet de mogelijkheid dit op te zoeken maar volgens mij zijn zijn starts het minst van de 2 Red Bull rijders toch? Correct me if I’m wrong.

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 18:18
    • WickieDeViking

      Posts: 918

      Je bent doorzichtig, Michael. Je probeert nu de discussie naar de starts te verleggen om toch je eerdere post kracht bij te zetten om je gelijk te willen krijgen

      Maar speciaal voor jou: de starts lagen niet aan Verstappen. Ook dat is al bekend.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 20:26
  • Larry Perkins

    Posts: 64.033

    Ze zijn allemaal kwetsbaarder geworden, dat zag je wel aan de crash van Bearman en hoe hij uitstapte...

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 14:15
  • Pleen

    Posts: 883

    Ik reageer niet op de kop van het artikel. Allemaal zijn ze kwetsbaar geworden. Het DNA van de F1 is totaal verwoest!

    • + 3
    • 2 apr 2026 - 17:12
    • Pleen

      Posts: 883

      * zonder het woord "niet". :-)

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 17:13

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

